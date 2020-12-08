ФСБ РФ сообщает об изъятии оружия у гражданина Украины на админгранице оккупированного Крыма с Херсонщиной

Пограничники российской ФСБ утверждают, что "предотвратили три попытки провоза запрещенных предметов" через админграницу оккупированного Крыма с Херсонской областью. По данным службы, при въезде на полуостров у гражданина Украины российские пограничники изъяли револьвер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В пункте пропуска "Джанкой" сотрудники пограничного контроля в ручной клади гражданина Украины 1954 года рождения выявили пневматическое оружие - револьвер марки Ekol модели Viper калибра 4 мм, В пункте пропуска "Армянск", в ходе осмотра транспортного средства под управлением гражданина Украины 1978 года рождения в ящике под водительским сидением обнаружен электрошокер", - сообщили в ФСБ.

Согласно данным ФСБ, в пункте пропуска "Армянск" у граждан при выезде изъяли две французские книги, изданные, как утверждается, в 19 веке, что "может представлять историческую ценность".

Гражданин с револьвером направлялся в оккупированный Крым, а украинцы с шокером и книгами, наоборот, пытались покинуть оккупированный полуостров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские пограничники не предоставили никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, - Госпогранслужба