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ФСБ РФ сообщает об изъятии оружия у гражданина Украины на админгранице оккупированного Крыма с Херсонщиной

ФСБ РФ сообщает об изъятии оружия у гражданина Украины на админгранице оккупированного Крыма с Херсонщиной

Пограничники российской ФСБ утверждают, что "предотвратили три попытки провоза запрещенных предметов" через админграницу оккупированного Крыма с Херсонской областью. По данным службы, при въезде на полуостров у гражданина Украины российские пограничники изъяли револьвер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В пункте пропуска "Джанкой" сотрудники пограничного контроля в ручной клади гражданина Украины 1954 года рождения выявили пневматическое оружие - револьвер марки Ekol модели Viper калибра 4 мм, В пункте пропуска "Армянск", в ходе осмотра транспортного средства под управлением гражданина Украины 1978 года рождения в ящике под водительским сидением обнаружен электрошокер", - сообщили в ФСБ.

Согласно данным ФСБ, в пункте пропуска "Армянск" у граждан при выезде изъяли две французские книги, изданные, как утверждается, в 19 веке, что "может представлять историческую ценность".

Гражданин с револьвером направлялся в оккупированный Крым, а украинцы с шокером и книгами, наоборот, пытались покинуть оккупированный полуостров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские пограничники не предоставили никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, - Госпогранслужба

Автор: 

граница (5260) Крым (26373) ФСБ (1935)


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Лучше не ездить сейчас в Крым. Кацапы, с их традиционной подлостью могут любую гадость подстроить.
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08.12.2020 10:07 Ответить
Нехай щастить.
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08.12.2020 10:14 Ответить
Поехал дурак в парашные обьятия.... = нефиг шастать.
+1 придурок на обмен террористов.
И ведь реально ехал себе любитель Срабсии, но ВНЕЗАПНО оказался петухом. - давай мол, Зеля, обменивай, а то еще побольше наберем таких дурачков.
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08.12.2020 10:14 Ответить
Не жалко дебила ватного.Знал в какую клоаку ехал
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08.12.2020 10:18 Ответить
***** такий сцикливий, що спортивного револьвера під патрон флобера боїться.
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08.12.2020 10:25 Ответить
выявили пневматическое оружие - револьвер марки Ekol модели Viper калибра 4 мм, Источник: https://censor.net/ru/n3235588
===
"Пневматический" револьвер под патрон Флобера. ТупыЭЭЭЭ!!! . К несчастью для Гражданина с револьвером направлявшегося в оккупированный Крым в России Оружие под патрон Флобера запрещено к свободной продаже и приравнивается к ОГНЕСТРЕЛУ.
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08.12.2020 11:13 Ответить
В соответствии с Федеральным законом России «Об оружии», пневматическое оружие определяется как «оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счёт энергии сжатого, сжиженного илиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 отверждённого газа»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5#cite_note-1 [1] .

Патрон Флобе́ра (в англоязычных странах более известны как . 22 CB Cap или . 22 BB Cap) - разновидность патронов кольцевого воспламенения, в которых практически отсутствует или полностью отсутствует пороховой заряд, а роль метательного вещества выполняет капсюльный состав.

Так "КІТ" чи "СОБАКА"?...
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08.12.2020 13:43 Ответить
А за окном всё так же стонут провода
И поезд мчит меня в сибирские морозы
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08.12.2020 11:27 Ответить
Кацапи клепают справи проти українців за перевезення зброї і наркотичних засобів - робляить в очах європейців і американців українця терориста зі зброєю і наркомана. Тільки московити чесні і не ториристи. Взяли і просто для палочки підкинули зброю. А в Україні купа об'яв для роботи в якості кур'єрів в мацковію - де знову дадуть нести наркоту і обов'язково затримають.
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08.12.2020 11:36 Ответить
 
 