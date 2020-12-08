ФСБ РФ сообщает об изъятии оружия у гражданина Украины на админгранице оккупированного Крыма с Херсонщиной
Пограничники российской ФСБ утверждают, что "предотвратили три попытки провоза запрещенных предметов" через админграницу оккупированного Крыма с Херсонской областью. По данным службы, при въезде на полуостров у гражданина Украины российские пограничники изъяли револьвер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"В пункте пропуска "Джанкой" сотрудники пограничного контроля в ручной клади гражданина Украины 1954 года рождения выявили пневматическое оружие - револьвер марки Ekol модели Viper калибра 4 мм, В пункте пропуска "Армянск", в ходе осмотра транспортного средства под управлением гражданина Украины 1978 года рождения в ящике под водительским сидением обнаружен электрошокер", - сообщили в ФСБ.
Согласно данным ФСБ, в пункте пропуска "Армянск" у граждан при выезде изъяли две французские книги, изданные, как утверждается, в 19 веке, что "может представлять историческую ценность".
Гражданин с револьвером направлялся в оккупированный Крым, а украинцы с шокером и книгами, наоборот, пытались покинуть оккупированный полуостров.
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+1 придурок на обмен террористов.
И ведь реально ехал себе любитель Срабсии, но ВНЕЗАПНО оказался петухом. - давай мол, Зеля, обменивай, а то еще побольше наберем таких дурачков.
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"Пневматический" револьвер под патрон Флобера. ТупыЭЭЭЭ!!! . К несчастью для Гражданина с револьвером направлявшегося в оккупированный Крым в России Оружие под патрон Флобера запрещено к свободной продаже и приравнивается к ОГНЕСТРЕЛУ.
Патрон Флобе́ра (в англоязычных странах более известны как . 22 CB Cap или . 22 BB Cap) - разновидность патронов кольцевого воспламенения, в которых практически отсутствует или полностью отсутствует пороховой заряд, а роль метательного вещества выполняет капсюльный состав.
Так "КІТ" чи "СОБАКА"?...
И поезд мчит меня в сибирские морозы