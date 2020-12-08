Ответственность судей за неправосудные решения будет отменена, а уголовные производства против них закроют, - "слуга народа" Монастырский

В Украине из-за решения Конституционного Суда 12 декабря утратит силу статья 375 Уголовного кодекса. Она вводила ответственность судей за заведомо неправосудные решения.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Анатолий Монастырский заявил, что ответственность судей за их неправосудные решения будет отменена, а уголовные производства против них закроют, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я прогнозирую, что мы сможем вернуться к этому вопросу только после того, как общество увидит негативные последствия декриминализации этой статьи в ближайшие несколько месяцев", - заявил он.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.