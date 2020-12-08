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Новости Конституционный кризис
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Ответственность судей за неправосудные решения будет отменена, а уголовные производства против них закроют, - "слуга народа" Монастырский

Ответственность судей за неправосудные решения будет отменена, а уголовные производства против них закроют, -

В Украине из-за решения Конституционного Суда 12 декабря утратит силу статья 375 Уголовного кодекса. Она вводила ответственность судей за заведомо неправосудные решения.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Анатолий Монастырский заявил, что ответственность судей за их неправосудные решения будет отменена, а уголовные производства против них закроют, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я прогнозирую, что мы сможем вернуться к этому вопросу только после того, как общество увидит негативные последствия декриминализации этой статьи в ближайшие несколько месяцев", - заявил он.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

Автор: 

ВР (29233) КС (2248) судья (2645) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+17
Турбо режим))
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08.12.2020 10:09
+15
Зачем тогда такое количество дармоедов?
Можно кидать монетку - виновен / не виновен
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08.12.2020 10:12
+11
Не пояснюйте зебілам - це марна справа. Зебілізм лікується тільки голодом.
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08.12.2020 10:22
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Турбо режим))
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08.12.2020 10:09 Ответить
*Потужні реХформи * папередніків ...!
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08.12.2020 10:14 Ответить
КС прийняв це рішення через півтора року після папередника, прикинь!
І твій главзебіл з єрмаком знали про рішення, яке готується, і нічого не зробили, щоб запобігти, бо вони в долі.
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08.12.2020 10:19 Ответить
Не пояснюйте зебілам - це марна справа. Зебілізм лікується тільки голодом.
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08.12.2020 10:22 Ответить
Марна справа лікувати зебілів. https://www.youtube.com/watch?v=*********** Доведено науково. А про те, як кремлівський проект по зомбуванню населення України з метою її знищення, з використанням як руйнівного інструменту 95-ого кварталу втілювався і втілюється в життя / ВАЖЛИВО! / можна прочитати в статті https://newssky.com.ua/nishhij-dom-2-prezidenta-goloborodko/ Нищий «Дом-2» президента Голобородько або послухати і подивитись в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WPAoukMflsQ Хто виростив Голобородька? Україна приходить до тями дуже поступово.
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08.12.2020 11:20 Ответить
Ти тупий копієчний троль
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08.12.2020 11:34 Ответить
а ти тупий кончений зебілоїд та кацапська підстилка!
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08.12.2020 12:40 Ответить
Шановний, а що у вас викликало таку реакцію? Ви ознайомились з запропонованою вище інформацією і вам там щось незрозуміло?
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08.12.2020 16:42 Ответить
Зебилоид, ты опять перднул в лужу
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08.12.2020 10:35 Ответить
Складывается ощущение, что даже если Зе вам лично начнёт гадить голову - вы всё равно скажете, что но хороший, а какашки - то проклятый Порох ему в ж* засунул
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08.12.2020 11:01 Ответить
не страна,а КОНЧЕННЫЙ ДУРДОМ,с 73% пациентов !!!!!!!!!!!!!!!!
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08.12.2020 12:08 Ответить
Какая радость. Прямо как на концерте квартала.
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08.12.2020 10:10 Ответить
Ответственность судей за неправосудные решения будет отменена, а уголовные производства против них закроют, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 1973
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08.12.2020 10:12 Ответить
Будет как в том анегдоте. Тут мне каррта и "пошла".
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08.12.2020 10:11 Ответить
Напоминает советский фильм "Ты мне,я тебе"
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08.12.2020 10:15 Ответить
Зачем тогда такое количество дармоедов?
Можно кидать монетку - виновен / не виновен
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08.12.2020 10:12 Ответить
Ответственность судей за неправосудные решения будет отменена, а уголовные производства против них закроют, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 2434
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08.12.2020 10:12 Ответить
..А до чого клоун до ПРоституційного суду ...Чому ж *папереднікі * не реХформували ?
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08.12.2020 10:15 Ответить
Портнов на кого пашет, а Ермак?
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08.12.2020 10:17 Ответить
..Чому ж Портнова за яйка не взяли ?
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08.12.2020 10:18 Ответить
Так бери, можешь даже ртом.
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08.12.2020 10:20 Ответить
Так у свого Зебіла спитай, чому він дружить з ним.
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08.12.2020 10:20 Ответить
Может потому что при Порохе он в Украину нос боялся сунуть, а сейчас судами рулит? Что там по фотошопам по Портнову, Ермаку, Татарову ниче тебе не завезли или нельзя?
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08.12.2020 10:33 Ответить
Как к чему? Непосредственно. У него было ПОЛТОРА ГОДА. Чего же он не реформировал? Впрочем, вопрос риторический, по причине тго, что вам папиредники сегодня ночью в кровать наклали. С горкой.
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08.12.2020 10:19 Ответить
Тобі ж пояснили.Добре,ще раз:
КСУ 11 червня 2020 р. ,за поданням нардепів ухвалив рішення про неконституційність ст. 375 ККУ (кримінальна відповідальність суддів за постановлення "завідомо неправосудного" вироку, рішення, ухвали або постанови.)
Причина:
" в статті 375 Кодексу не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, який вирок, рішення, ухвала або постанова судді (суддів) є "неправосудними", а також не розкрито змісту сполучення слів "завідомо неправосудний", що може призвести до неоднозначного розуміння складу злочину, кваліфікацію якого здійснено за цією нормою.
У Рішенні наголошується, що кримінальний закон (стаття 375 Кодексу) має відповідати вимогам юридичної визначеності, ясності, недвозначності та передбачності. Це є гарантією здійснення суддею правосуддя на засадах верховенства права та ефективної реалізації кожним конституційного права на судовий захист.
Встановлення кримінальної відповідальності за постановлення "завідомо неправосудного" судового рішення створює ризики та можливості для впливу на суддів. На думку Суду, конституційні приписи щодо незалежності суддів нівелюються внаслідок юридичної невизначеності статті 375 Кодексу."
Більш того,рішення відтермінували на шість місяців,щоб турборежимна монобільшість змогла привести норму у відповідність до законодавства,тобто уточнити поняття "неправосудне рішення-ухвала-вирок-постанова",й "завідомо неправосудне".
КСУ зробив,те що мав зробити,на відміну від слуг.Тобто цей Монастирський хвалиться,що для вирішення проблеми він,та його фракція зробили NI-HU-JA !
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08.12.2020 13:46 Ответить
а встановлені критерії , по яким можна визначити , що вирок (рішення , ухвала або постанова судді (суддей)) є ПРАВИЛЬНИМ та СПРАВЕДЛИВИМ ?

Якщо є - вкажіть - і де .
Якщо нема - то як вони взагалі можуть якісь рішення приймати ?
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08.12.2020 15:07 Ответить
Ті критерії називаються "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Норма права " ,вони знаходяться в конституції,законах,підзаконних актах.Заморюся вказувати.
Існує й система оцінювання роботи суддів,це один з елементів судової реформи.В неті про це достотньо матеріалів.
І суди не керуються поняттям "справедливість".
"Правильність","відповідність правовим нормам"-це їхня задача.
Так само КСУ НЕ ВІДМІНЯЄ статті закону,він лише робить висновок про відповідність конституції,а завдання парламенту-переробити закон таким чином,щоб він відповідав таким вимогам,і був СПРАВЕДЛИВИМ.
При всіх президентах (крім Зєлєнского) так працював механізм.
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08.12.2020 15:44 Ответить
«Ета проста празднік какой та!»
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08.12.2020 10:13 Ответить
Кто больше даст тот и невиновен
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08.12.2020 10:15 Ответить
ой как хорошо))) в этом году украина должна обогнать сомали
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08.12.2020 10:15 Ответить
Так за сомали и голосовало быдло любящее приколы квартала95.
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08.12.2020 10:22 Ответить
Охринеть! НО, суд Линча не отмените... и не только в отношении судей!
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08.12.2020 10:16 Ответить
Они подталкивают страну к социальному взрыву и гражданскому противостоянию. Им нужна война и утрата государственности.
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08.12.2020 10:17 Ответить
Украинский народ должен создавать у себя общины,с помощью которых они могут противостоять всяким движениям извне и внутри направленным против государства Украина, УКРАИНСКАЯ ОБЩИНА это и есть кирпичик с которого строится государство Украина(любое государство со своей единой церковью) Инородцам не выгодно единство Украинского народа,потому они тормозят создание УКРАИНСКИХ ОБЩИН Украинцы не ленитесь управлять своим государством! Сами виноваты что у нас в стране такой бардак
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08.12.2020 10:17 Ответить
О какой общине может идти речь, когда в одном доме одна квартира - за Пороха, другая - за Клоуна, третья - за Юльку, а четвертой - "какая разница"?
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08.12.2020 10:20 Ответить
Это демократия.
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08.12.2020 10:25 Ответить
Не совсем. Это уже охлократия. Когда голос профессора и академика равноценен голосу гопника Васи
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08.12.2020 11:27 Ответить
Голос профессора и в Украине более важен чем голос гопника. Профессору просто нужно заниматься общественной деятельностью. Выступать на телевидении. Агитировать.
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08.12.2020 11:55 Ответить
Просто в этом многоэтажном доме нет настоящего хозяина, раньше хозяина назначала цк кпсс, а сейчас нарид Украины предложил,чтобы жильцы дома сами себе выбирали председателя " колхоза",просто инородцам выгодно когда кругом всё общее и ничьё воруй и властвуй
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08.12.2020 11:03 Ответить
Взять Еврейскую общину,они ходят в одну Синагогу там нет русской Синагоги или американской, вот и Украинские общины должны объединяться возле УПЦ ,вот как раз и будет видно кто в годы войны объединяется в РПЦ,пусть ими занимается Военная комендатура и СБУ
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08.12.2020 11:18 Ответить
А атеистам как быть? Или католикам? Или буддистам, кришнаитам, индуистам, мусульманам? Еврейская община ходит в одну синагогу по той причине, что они едины не только по национальности, но и по вере. Тогда как украинцы более "пестрые" в этом плане.
И меня коробит это ваше выражение "нет в многоквартирном доме настоящего хозяина". Уж очень это ассоциируется с желанием иметь "доброго царя" вместо Президента
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08.12.2020 11:31 Ответить
А атеистам как быть? Или католикам? могут ходить Костёл но только не российского католицизма ,а атеисты могут придерживаться законов Украины,Я за то что бы многоэтажные коробки относились не к управлению колхоза ,а чтобы коробки многоэтажек были закреплены за единым хозяином малым или средним предпринимателем, он у себя воровать не будет как в магазине собственном , автозаправке и др.
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08.12.2020 13:49 Ответить
Ахахаха)) зебилы, вас уже ваши квартальные клоуны засунули в говно по самые уши. Каких вам еще доказальств не хватает, что вы тупоголовые долбодятлы?!
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08.12.2020 10:18 Ответить
При потрохе такого не было. Ни воровства, ни коррупции. Были честные суды и полиция! Аквакова испортил зелебоб!
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08.12.2020 10:29 Ответить
Дятел, при Порохе тауких решений кс не было
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08.12.2020 10:37 Ответить
Даже при бандюковоще, такого не было!!!
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08.12.2020 11:22 Ответить
Я вас умоляю, НИКАКАЯ, даже самая что ни на есть патриотическая власть, не станет реформировать судебную систему Украины. Потому что всегда есть вероятность, что после окончания каденции придут "новые" или "старые" лица и повернут ту самую судебную систему против них.
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08.12.2020 10:18 Ответить
Зебіли лікуют! Поки що вони перемагають Україну, на жаль.
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08.12.2020 10:21 Ответить
Пора уже и милицию.., пардон "полицию" упрощать! Всё будут решать тЮзики!
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08.12.2020 10:24 Ответить
Ох уроди, ви дограєтесь......!!!!! Коли цьому суспільству волів набридне це беззаконня, то цього разу ви вже смітєвими баками та зеленками не відбудетесь. І котли вже не патріотам будуть влаштовувати, а злочинцям, які збагачувалися за рахунок службового становища, корупції та беззаконня на стадіонах та площах.
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08.12.2020 10:25 Ответить
Так не нужно было ходить на выборы по-приколу.
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08.12.2020 10:28 Ответить
Так і я таке кажу, усім хто голосував за Зе, ПЕ, ЖОПЗЖ і бабу юлю на вибори ходити не те що не слід, а взагалі заборонити. І в резервацію для ідіотів.
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08.12.2020 10:30 Ответить
Вам не кажется, что начиная с 2019 года мы все оказались в резервации для идиотов???
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08.12.2020 10:39 Ответить
По такой логике нужно закрыть в резервацию две треть населения, а то и больше. Как бы я негативно не относилась к кловану и его Зе!шобле, ваши предложения тоже бредовые
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08.12.2020 11:33 Ответить
Чиновник укравший миллионы и или нанесший вред государству на миллиарды, не понесет уголовного наказания, судья вынесший незаконный приговор - останется не наказан, а простой мужик, который чтобы выжить украдет палку колбасы в супермаркете получит тюремный срок. спасибо зеМанде и зеленскому лично за заботу о казнакрадах!
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08.12.2020 10:27 Ответить
Што хочу то ворочу .Як ви хочете щоб було як хочете - несіть гроші.
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08.12.2020 10:28 Ответить
в этой новости прекрасно абсолютно все, я считаю
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08.12.2020 10:30 Ответить
Напрашиваются вопросы : Почему с 2014 до 2019 такой херни не было???
Как так случилось, что кацапская пропаганда выела остатки мозга (если таковой был) у 73% малороссов (пардон, украинцами вас назвать язык не повернется)?
Что вам мешало жить нормально?
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08.12.2020 10:37 Ответить
Это новогодний подарок от "95-го"!
ЗДРАВСТВУЙ НОВЫЙ 1990 ГОД!
Услужливых зЕлох, намного опаснее врага!!!
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08.12.2020 10:37 Ответить
Ответственность судей за неправосудные решения будет отменена, а уголовные производства против них закроют, - "слуга народа" Монастырский
Відповідальність суддів за неправосудні рішення буде скасовано, а кримінальні провадження проти них закриють, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 9844 .
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08.12.2020 10:38 Ответить
пєрвобитно-общінний строй
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08.12.2020 10:38 Ответить
Ніби з існуванням даної статті хоча б одного суддю посадили...
Єдиного суддю якого наказали це не памятаю в якій області тато за вбивство сина і за те що суддя хотів відмазати вбивць зірвав гранату в суді
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08.12.2020 10:40 Ответить
я считаю, не следует пока применять в Украине определение правосудие к тому, что происходит в наших судах, потому что если судьи будут выносить заведомо неправосудные решения, то возникает вопрос и к статусу Украины как правового государства...и можно уже предположить почти наверняка, чего так ждали типо судьи в деле Шеремета - после 12 декабря Антоненко можно будет осудить просто без всяких доказательств его вины, потому что судья так видит, ну или ему помогли увидеть...
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08.12.2020 10:48 Ответить
У Монастырского ИНТОКСИКАЦИЯ !
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08.12.2020 11:01 Ответить
Відповідальність суддів за неправосудні рішення буде скасовано, а кримінальні провадження проти них закриють, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 9870
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08.12.2020 11:03 Ответить
Відповідальність за рішення судів несе не тільки зеленський а й дон педро.порох призначав деяких суддів КСУ,він же не звільнив суддів котрих призначив ще янукович:так що яке їхало таке й здибало.
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08.12.2020 11:05 Ответить
А что, язЕлох - уже ни кто??? Не по его ли указке "работает" "КС"???
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08.12.2020 11:12 Ответить
Чим тобі рішення КСУ не подобається ?
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08.12.2020 13:50 Ответить
павло макаренко: Ти прекрасно знаєш що за брехню в деклараціях було за що саджати втім числі і "суддів" конституційного суду ,а те що депутани(співучасники) виписали закони так щоб була можливість їх скасувати для тебе звичайно ж значення немає.Україною правлять олігархи.Виходу нема ,хіба ще один майдан.Попередні майдани для них будуть квіточками.Надто багато людей перейшло поріг вбивства через події на сході.Влада просто знахабніла від безкарності,тому отримає те що заслужила.
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08.12.2020 20:00 Ответить
Ну тоді шкуру здирать з суддів..і нехай працюють далі..без шкіри ,раз судити не можна )))
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08.12.2020 11:06 Ответить
Самый справедливый суд в Украине - СУД ЛИНЧА !
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08.12.2020 11:07 Ответить
Коли влада творить беззаконня, правосуддя повинен виконувати народ.
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08.12.2020 11:17 Ответить
Реформа судівської системи від Зеленського.. Куратор Портнова. Від нелегальної вседозволенності до легального свавілля..
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08.12.2020 11:33 Ответить
Когда опубликуют судейский ценник?
Сколько за оправдательный приговор и сколько посадить невиновного?
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08.12.2020 11:45 Ответить
Помилково думати, суд"ї це боги, вони звичайні люди.
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08.12.2020 11:52 Ответить
Это называется правовой беспредел, а те, кто ничего не делает,чтобы его остановить любым путем, есть пособники беспредела.
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08.12.2020 14:01 Ответить
 
 