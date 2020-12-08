Ответственность судей за неправосудные решения будет отменена, а уголовные производства против них закроют, - "слуга народа" Монастырский
В Украине из-за решения Конституционного Суда 12 декабря утратит силу статья 375 Уголовного кодекса. Она вводила ответственность судей за заведомо неправосудные решения.
Народный депутат от партии "Слуга народа" Анатолий Монастырский заявил, что ответственность судей за их неправосудные решения будет отменена, а уголовные производства против них закроют, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я прогнозирую, что мы сможем вернуться к этому вопросу только после того, как общество увидит негативные последствия декриминализации этой статьи в ближайшие несколько месяцев", - заявил он.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
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І твій главзебіл з єрмаком знали про рішення, яке готується, і нічого не зробили, щоб запобігти, бо вони в долі.
Можно кидать монетку - виновен / не виновен
КСУ 11 червня 2020 р. ,за поданням нардепів ухвалив рішення про неконституційність ст. 375 ККУ (кримінальна відповідальність суддів за постановлення "завідомо неправосудного" вироку, рішення, ухвали або постанови.)
Причина:
" в статті 375 Кодексу не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, який вирок, рішення, ухвала або постанова судді (суддів) є "неправосудними", а також не розкрито змісту сполучення слів "завідомо неправосудний", що може призвести до неоднозначного розуміння складу злочину, кваліфікацію якого здійснено за цією нормою.
У Рішенні наголошується, що кримінальний закон (стаття 375 Кодексу) має відповідати вимогам юридичної визначеності, ясності, недвозначності та передбачності. Це є гарантією здійснення суддею правосуддя на засадах верховенства права та ефективної реалізації кожним конституційного права на судовий захист.
Встановлення кримінальної відповідальності за постановлення "завідомо неправосудного" судового рішення створює ризики та можливості для впливу на суддів. На думку Суду, конституційні приписи щодо незалежності суддів нівелюються внаслідок юридичної невизначеності статті 375 Кодексу."
Більш того,рішення відтермінували на шість місяців,щоб турборежимна монобільшість змогла привести норму у відповідність до законодавства,тобто уточнити поняття "неправосудне рішення-ухвала-вирок-постанова",й "завідомо неправосудне".
КСУ зробив,те що мав зробити,на відміну від слуг.Тобто цей Монастирський хвалиться,що для вирішення проблеми він,та його фракція зробили NI-HU-JA !
Якщо є - вкажіть - і де .
Якщо нема - то як вони взагалі можуть якісь рішення приймати ?
Існує й система оцінювання роботи суддів,це один з елементів судової реформи.В неті про це достотньо матеріалів.
І суди не керуються поняттям "справедливість".
"Правильність","відповідність правовим нормам"-це їхня задача.
Так само КСУ НЕ ВІДМІНЯЄ статті закону,він лише робить висновок про відповідність конституції,а завдання парламенту-переробити закон таким чином,щоб він відповідав таким вимогам,і був СПРАВЕДЛИВИМ.
При всіх президентах (крім Зєлєнского) так працював механізм.
И меня коробит это ваше выражение "нет в многоквартирном доме настоящего хозяина". Уж очень это ассоциируется с желанием иметь "доброго царя" вместо Президента
Как так случилось, что кацапская пропаганда выела остатки мозга (если таковой был) у 73% малороссов (пардон, украинцами вас назвать язык не повернется)?
Что вам мешало жить нормально?
ЗДРАВСТВУЙ НОВЫЙ 1990 ГОД!
Услужливых зЕлох, намного опаснее врага!!!
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Єдиного суддю якого наказали це не памятаю в якій області тато за вбивство сина і за те що суддя хотів відмазати вбивць зірвав гранату в суді
Сколько за оправдательный приговор и сколько посадить невиновного?