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Новости Коронавирус и карантин
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Загрузка коек для пациентов с коронавирусом превышает 50% в девяти областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загрузка коек для пациентов с коронавирусом превышает 50% в девяти областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 8 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в 9 областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Волынской, Закарпатской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 49,6%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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Загрузка коек для пациентов с коронавирусом превышает 50% в девяти областях Украины, - Минздрав 01

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карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Да всем уже наср.... шо вы там говорите, У меня брат от этого ПОМЕР!!!!111©
Ну реально, даже врачи постили видео шо в больницах - .... как бы это сказать кроме как 314...ц? Кроме православных - все заражаются, настолько неверующие то.
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08.12.2020 10:19 Ответить
превышает 50. Т.е. составляет 99?
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08.12.2020 13:31 Ответить
 
 