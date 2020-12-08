Загрузка коек для пациентов с коронавирусом превышает 50% в девяти областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 8 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в 9 областях Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Волынской, Закарпатской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
Загруженность коек по Украине составляет 49,6%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
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Ну реально, даже врачи постили видео шо в больницах - .... как бы это сказать кроме как 314...ц? Кроме православных - все заражаются, настолько неверующие то.