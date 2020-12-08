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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Владелец телеканала "Наш" Мураев защитил "Л/ДНР": Они не террористы, Мирошник не главарь, а его появление в эфире ничего не нарушает

Бывший нардеп-"регионал" Евгений Мураев, владеющий пророссийским телеканалом "Наш", заявил, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, а выступивший в эфире канала Родион Мирошник не является главарем.

Об этом Мураев написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"У тех, кто хоть раз видел или слышал Родиона Мирошника, участника политической подгруппы ТКГ в Минске, применённый в его адрес эпитет "главарь" вызовет гомерический хохот", - заявил Мураев.

Он утверждает, что "Л/ДНР" не признаны террористическими организациями как Украиной, так и миром.

"Ни одно государство мира, ни одна международная организация, равно как и депутаты ВРУ, источающие "патриотизм", а также ручные украинские суды не нашли то ли оснований, то ли смелости признать их террористическими", - утверждает экс-"регионал", добавляя, что канал не нарушил закон, включив в эфир боевика.

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Под текстом поста Мураев опубликовал селфи с ведущими Максимом Назаровым и Ангелиной Пичик, которые в прямом эфире общались с представителем боевиков.

Владелец телеканала Наш Мураев защитил Л/ДНР: Они не террористы, Мирошник не главарь, а его появление в эфире ничего не нарушает 01

Следует заметить, что ведущий Назаров после слов Мирошника несколько раз повторил, что и Донбасс, и Крым являются частью Украины. Он также сказал, что редакция не несет ответственности за мнения Родиона Мирошника и других гостей. Общение с представителем ОРЛО он назвал "ролевой игрой в ТКГ".

Владелец телеканала Наш Мураев защитил Л/ДНР: Они не террористы, Мирошник не главарь, а его появление в эфире ничего не нарушает 02

пропаганда (3672) Донбасс (26955) телевидение (897) Мураев Евгений (141)


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Топ комментарии
+49
Нужно срочно провести еще один обыск на Прямом, да Зебизянки?
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08.12.2020 10:36
+20
https://france.mfa.gov.ua/news/32454-verkhovna-rada-ukrajini-viznala-dnr-i-lnr-teroristichnimi-organizacijami-a-rosiju-agresorom Сайт ВР

Не бреши, брехло) лднр визнані терористами на законодавчому рівні у січні 2015р.
Ох як вату від Пороха корчить))

Доречі, є класний спосіб впізнати кацапа в інтернеті- кацап завжди бреше)
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08.12.2020 10:51
+19
А ось так "голова" СБУ захищає країну від 5-ї колони...

Власник телеканалу "Наш" Мураєв захистив "Л/ДНР": Вони не терористи, Мірошник не ватажок, а його поява в ефірі нічого не порушує - Цензор.НЕТ 7235
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08.12.2020 10:49
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Страница 2 из 2
Чувствую сарказм в вашем сообщении. Но все же.
Ответ на ваш вопрос НЕТ. Не признана.
Т.к. Сектор Газа это территория. А Палестинская автономия - это орган самоуправления, под управлением которой находятся (должны находиться) Сектор Газа + Иудея и Самария (западный берег реки Иордан).
Но на этих территориях действует несколько организаций самые известные из которых ФАТХ И ХАМАС. ХАМАС признан террористической. ФАТХ частично, например «Бригады мучеников Аль-Аксы» боевое крыло ФАТХ террористическая организация,
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08.12.2020 12:00 Ответить
после прихода на трон барыжного скомороха-малоросса, срать на Украину стало в тренде.
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08.12.2020 10:39 Ответить
А ось так "голова" СБУ захищає країну від 5-ї колони...

Власник телеканалу "Наш" Мураєв захистив "Л/ДНР": Вони не терористи, Мірошник не ватажок, а його поява в ефірі нічого не порушує - Цензор.НЕТ 7235
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08.12.2020 10:49 Ответить
Лично у меня к пятому президенту есть несколько претензий. Первая из них, это то, что не прикрыл раз и навсегда вот такие телеговноканалы с такими гнидами мураевыми. Жёстко, что бы другим подонкам было не повадно.
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08.12.2020 10:40 Ответить
Не телеканалы надо закрывать. А выстраивать систему, которая делает невозможным существование подобных "массмедиа". Иначе закроишь один откроют три новых.
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08.12.2020 10:44 Ответить
А скажите, у вас, во время войны, ну к примеру с Египтом или с Сирией (впрочем вы в перманентном состоянии войны) в самом Израиле были арабские телеканалы которые расказывали вам, гражданам Израиля, что ваши враги это не враги, а хорошие парни и девчата?
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08.12.2020 10:53 Ответить
Я об этом и говорю, что в Израиле такое явление невозможно. И премьеру нет необходимости заниматься конкретным телеканалом. А в случаи необходимости вводиться военная цензура.
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08.12.2020 11:02 Ответить
Ну, с этим то фигляром военную цензуру можно ожидать только на "Прямом" и "%" телеканалах.
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08.12.2020 11:07 Ответить
Завдяки зеленій плісняві вся люстрована гидота повертається на держслужбу!!))
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08.12.2020 11:14 Ответить
Израиль намного более мононациональная страна. А вот если бы там было 40% арабов, из которых 73% хотело бы присоединения страны к Египту, или на крайняк - вхождения в арабское содружество и признания арабского языка государственным, и голосовало бы за это на всех выборах, было бы намного более похоже на наш зоопарк.
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08.12.2020 14:40 Ответить
Может проблема в законности ?!
Украина идёт в Европу, а не в тайгу
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08.12.2020 10:44 Ответить
И это верно, НО, всегда остаётся. А Европа то же, не сразу строилась.
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08.12.2020 10:54 Ответить
Да, но зачем наступать на чужие грабли ?
У Украины есть шанс пройти в лучшую жизнь, не повторяя чужих ошибок.
А тотальный запрет всего, что просто кому-то не нравится, без оглядки на закон - это прямой путь в тайгу
имхо конечно

Обратите внимание на интересную закономерность
Так называемые бывшие, ну те, что ждут реванша, опираются всегда на букву закона, правда у них и нет другого выхода, иначе их реально закроют, и не только каналы, а и самих людей.
А нынешние, начиная с Петра, опираются исключительно на своё желание и оперируют понятиями "бесспорно, всем известно, неоспоримо" и так далее. Как правило без доказательств и без опоры на закон.

Если нет нужных законов - пора их принять.
Если нет воли и/или желания принять - пора начать работать с существующими законами.
Запад не будет бесконечно долго закрывать глаза на беспредел.
тоже конечно имхо
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08.12.2020 11:20 Ответить
Я не говорю о тотальном запрете, я говорю о конкретно прописанных в законодательстве нормах которые не позволят не только лить своё пророссийское и предательское говно в нашей стране, но что бы такие как эта мураевская гнида и его сотрудники и им подобные, даже жить в нашей стране не смогли.
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08.12.2020 11:28 Ответить
Значит такие нормы не прописаны
А надо бы
Но думаю понятие "пророссийскость" - в законе не прописать никак.
А вот предательство прописано - но видимо нет состава преступления.

А не называть человека террористом, если он таковым не признан - это не преступление
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08.12.2020 11:35 Ответить
18 січня 2018 року Верховна Рада України ухвалила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83 закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-19 [19] цей документ визнає Росію агресором і окупантом.дії РФ на території Донецької і Луганської областей у тексті закону названі «збройною агресією РФ».



Т е по-Вашему представители власти агрессора могут продвигать свои идеи на территории государства, с которым воюют? Я как-то вижу нарушение закона а дружбан Царя в СБУ не видит?
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08.12.2020 12:07 Ответить
Ваша правда - вооруженная агрессия признана.
Но с точки зрения запада - мухи и котлеты отдельно.
Если в переговорных группах есть и представители РФ и представители ОРДЛО - то это две большие разницы.
Мы с Вами можем думать и даже знать, что угодно, но ...

П.С.: Уже набившее оскомину.
Почему с представителями агрессора нельзя разговаривать, а газ агрессора можно качать ?
не говорю уже даже про покупать
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08.12.2020 12:24 Ответить
Газ агресора ми зобов'язані прокачувати відповідно міжнародних зобов'язань України. Ми підписували "енергетичні хартії", тощо.
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08.12.2020 12:49 Ответить
Первое
Война - это форс мажор, на который можно сослаться и послать кацапов подальше

Второе
А бегать и кричать на каждом углу, что нужны срочно санкции, потому что когда закончат СП2, Украина останется без транзита - это тоже договор обязывает ???
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08.12.2020 12:58 Ответить
Тогда эти аналы такую )(уйню почти не провоцыровали ,
. осторожничали над каждыи словом..
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08.12.2020 10:46 Ответить
Ну закрив би їх Порох тоді і що ? При шмарклі вони знову би поновили свою діяльність і ніхто їм би не завадив.
Треба було думати, нашому лохторату ,у 2019 році ,коли йшли на вибори і голосували за малороса,а їх тоді попереджали ,що само так і буде.Вся проблема в тому ,що у 2019 році ,у нас стався інтелектуальний локдаун.
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08.12.2020 10:51 Ответить
Ну, может бы, после их закрытия, у нас и крышей поехавших и проголосовавших за эту ЗЕлёную плесень было бы меньше.
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08.12.2020 10:55 Ответить
Я не впевнений в цьому.Якщо інтелекту нема ,то це з народження.
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08.12.2020 11:02 Ответить
И это верно. К сожалению.
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08.12.2020 11:05 Ответить
На українцій чекают важки часи боротьби з українськими гнидами від московських вошейм ,яких зелена пліснява витягнула з небуття !!)))
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08.12.2020 11:10 Ответить
Тебе остается только сожалеть об интеллекте!!!
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08.12.2020 17:14 Ответить
Ой, а про Роттердам поподробнее, чтож там на роттердамили, что оптимальная цена на газ была, даже шмарклям признать пришлось. По Коломойскому то видно для этого он свою куклу президентом и сделал, а что там Порох сильно разбогател, а то международные агенства говорят что потерял в полтора раза где то, но у вас видимо достоверней данные?
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08.12.2020 11:10 Ответить
Щоб особисто ВІН їх прикрив , треба його було наділити повновженнями Піночета . .
Президент України не "царь всея Русі" , як на кацапї ,, який що схотів те й зробив - на свій розсуд . Не морочачи собі голову законністю рішень .
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08.12.2020 11:02 Ответить
Это верно. Но инициативу законодательную по их ликвидации, ну не конкретно с названиями, а сформулировав соответствующие критерии, мог бы и внести в ВС и Парубий бы птотолкнул бы.
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08.12.2020 11:04 Ответить
соответствующие критерии


какие, например, помимо тех, что уже есть ?
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08.12.2020 13:54 Ответить
Буш теж не був "царь всея Америки", але Гуантанамо зробив і небажаних осіб без суду і слідства туди садили! І нам так треба було ще в 2014...
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08.12.2020 11:29 Ответить
В Гуантанамо саджали підозрюваних в тероризмі , а не журналістів і володарів опозиційних до американської влади ЗМІ .. .
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08.12.2020 11:56 Ответить
А підтримка лугандонії - це не підтримка тероризму?
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08.12.2020 12:02 Ответить
Підтримка лугандонії словами - на жаль ні . Це називається - свободою думки чи слова . За це немає карної відповідальності . На жаль ... От якби практично якось , фінансово там , чи матеріально . Це вже інша справа .
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08.12.2020 12:28 Ответить
цікаво,як? з порушенням закону,по бєспрєдєлу? уявляєте,скільки б воні було із Заходу... крім того,після того,як мутрий нарід вибрав ЗЕлупня,сидів би Порох у тюрмі
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08.12.2020 12:10 Ответить
...а Мураев никакой не предатель, а просто - патриот..., правда соседней страны-агрессора...
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08.12.2020 10:42 Ответить
Владелец телеканала "Наш" Мураев защитил "Л/ДНР": Они не террористы, Мирошник не главарь, а его появление в эфире ничего не нарушает - Цензор.НЕТ 9617
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08.12.2020 10:42 Ответить
это все благодаря потрошенку и его сброду.
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08.12.2020 10:46 Ответить
Порошенко вам в штанці наклав, в ваші щІ плюнув і крихти вашого мозку вкрав. Тому ви за ВАЗеленського і проголосували.
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08.12.2020 11:00 Ответить
Владелец телеканала "Наш" Мураев защитил "Л/ДНР": Они не террористы, Мирошник не главарь, а его появление в эфире ничего не нарушает - Цензор.НЕТ 9026
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08.12.2020 10:44 Ответить
и почему пецька потрошенко их не признал террористами? А виноват Зе?
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08.12.2020 10:45 Ответить
Спроси своего ботоксного карлика
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08.12.2020 10:48 Ответить
Времени не хватило, ещё бы пять лет.
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08.12.2020 10:50 Ответить
Ще одне брехло)))
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08.12.2020 10:53 Ответить
Це їх робота, обгидить.
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08.12.2020 11:04 Ответить
https://france.mfa.gov.ua/news/32454-verkhovna-rada-ukrajini-viznala-dnr-i-lnr-teroristichnimi-organizacijami-a-rosiju-agresorom Сайт ВР

Не бреши, брехло) лднр визнані терористами на законодавчому рівні у січні 2015р.
Ох як вату від Пороха корчить))

Доречі, є класний спосіб впізнати кацапа в інтернеті- кацап завжди бреше)
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08.12.2020 10:51 Ответить
зе апріорі не може бути винним, бо він і так просто дибіл. Так же?
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08.12.2020 10:53 Ответить
ага виновата лига нет в том что идёт война во мля
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08.12.2020 10:48 Ответить
СБУ, що там з борделями та "пальонкою"?))
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08.12.2020 10:48 Ответить
второй тезис люди уезжают - откуда и куда ? Или у нас крепостное право
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08.12.2020 10:50 Ответить
гавноцид правосливно - мураенвского нарота богососца
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08.12.2020 10:51 Ответить
Ватная скотина!
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08.12.2020 10:53 Ответить
ОДНОГОЛОСНО :- мураєв СКОТ КРАПКА
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08.12.2020 10:58 Ответить
Самая большая ошибка Порошенко в том что он оградил хохляцкое быдло,совковую чернь и глистов от войны.
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08.12.2020 10:59 Ответить
Якби не добробати, здали б весь Південний Схід Путіну.
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08.12.2020 11:07 Ответить
Тобто 72, 93 і 95 байдики били?
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08.12.2020 11:31 Ответить
Добробати це як використання вогнегасника на початку пожежі, потім в дію вступає пожежна команда, тобто армія.
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08.12.2020 15:34 Ответить
Именно порох позволил этой ОПЗЖоппой гидре поднять голову, вылезти из подвалов.
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08.12.2020 17:19 Ответить
единственное что, Мирошник не является главарем, он просто спикер, а так вообще это хорошо, что Мураев взял на себя отвественность за Мирошника и террористов ОРДЛО - теперь ему есть что предъявить
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08.12.2020 11:06 Ответить
Мурка дальше грається з незалежністю України. Ну-ну...
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08.12.2020 11:09 Ответить
А Анрюху Полтаву мочать за те, що послав на юх російського терориста і навідкривали купу справ і все найсвітліші уми ДБР розслідують цю справу. А тут терористи не є терористи і як з гусака вода.
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08.12.2020 11:32 Ответить
А где славные ребята из Национального Корпуса? А нет их. Зато, как громко про свинарчуков волали. И так "совпало" волали именно перед выборами президента.
Я думаю, что первым делом надо блокировать Раду и требовать закон о коллоборантах, где четко прописано, что "СМИ", а по сути рупор пропаганды врага, которые подыгрывают кремлядям должны быть ликвидированы, а их хозяева и "журналисты" несли уголовную ответственность.
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08.12.2020 11:42 Ответить
Представлено мнение Мураева, что гос. органами Украины ЛДНР не признаны террористами, а почему не представлено обоснованное опровержение?
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08.12.2020 11:43 Ответить
на мнение экс зятя банкира ватного ушлёпка прогульщика муаева - глубоко насрать что их и его ватников геноцидят анунаки
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08.12.2020 11:53 Ответить
Ну так какой смысл приводить его мнение и к тому же не давать опровержения его неправильного мнения?
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08.12.2020 12:00 Ответить
ещё раз мнение гавнюка мураева - его мнение А моё мнение на его высеры - пиар делдовоеваки на костях
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08.12.2020 12:05 Ответить
Апофеоз еще не наступил в бездействии ************* власти...НЕТ, или скажем так - в действиях власти Украины на свободу информпропоганды Кремля.
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08.12.2020 11:53 Ответить
Халва, халва.
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08.12.2020 11:58 Ответить
Еще раз - где правильное альтернативное мнение? Я этим вопросом не интересовался раньше, а заметка побуждает верить, что Мураев прав, коль скоро его никто не опровергает, а только возмущаются его непатриотизмом.
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08.12.2020 12:30 Ответить
читаю коменти і бачу, що ніхто не звертає уваги на брехню Мураєва про "...Родиона Мирошника, участника политической подгруппы ТКГ в Минске"
Насправді учасникавми політичної підгрупи, ні,тим більше, переговорної групи -- бойовики, терористи з Лугандону не являються. В ТКГ працюють три сторони: Україна, касапи і ОБСЄ. Якщо касапи виставляють терористів поруч з собою "для консультацій" - то це їх проблеми. Але це не дає права мураєву перекручувати юридичну частину організації переговорів і тим самим легетимізувати бойовиків, злочинців.
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08.12.2020 12:30 Ответить
Право не дає?))))))) ... ну і що а воно все одно перекручує...далі що? Радіон Мирошник - продажна журнашлюшка ...як і багатенько наших "чесних" брехунів - журнашлющек... Головне щоб гроші платили а там будуть балакать все що їм скажуть та що там матерів і батьків продають ..за грошики...
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08.12.2020 12:52 Ответить
Далі на канал мураєва повинно зайти СБУ з обшуком. І негайно, причому, в рамках боротьби з тероризмом, в той же день. І навіть без рішення суду. В межах власної компетенції боротьби з тероризмом.

За рішенням суду - в них відбирається ліцензія. І вирішується питання про тримання під вартою причетних осіб, включно з мураєвим.
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08.12.2020 12:58 Ответить
Чому бы не довбанути по "нашему" з рпг?
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08.12.2020 12:42 Ответить
Йпт.. знов гівно вспливло... та плюньте йому в харю в прямому ефірі.... Воно ж продажне з пелюшок
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08.12.2020 12:46 Ответить
вата
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08.12.2020 12:47 Ответить
Ні,не він,а той хто не захищається від нього.
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08.12.2020 13:39 Ответить
А тим часом у Києві в підземних переходах...
https://sport.politeka.net/uk/301119-sladosti-iz-rossii-zapolnili-ukrainskie-magaziny-prodavcy-opravdyvayutsya-vsem-vkusno Солодощі з Росії заповнили українські магазини, продавці виправдовуються: "Всім смачно" Продавці не вважають, що порушили закон
"Зараз російські цукерки у нас на кожному кроці, вже всі власники лотків їх привозять і продають. Люди просто купують цукерки, за назвами зрозуміло, що вони з Росії, але ніхто з клієнтів, прочитавши, звідки вони - не відмовляється від покупки", - резюмував Азат.
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08.12.2020 13:11 Ответить
Хробаки безхребетні. Не дивно що кацапи мають Україну у всі дірки.
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08.12.2020 13:37 Ответить
Украинский народ считает Мирошника и подобных ему марионеток Кремля террористами и это главное! Мало ли,что всякие подкупленные муд-ки во всяких там конторах не считают их такими. С ними со всеми разберутся, пусть они не сомневаются. За пропаганду сепаратизма и российского фашизма товарищ Муоаев тоже ответит, и пусть тоже не сомневается.
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08.12.2020 13:46 Ответить
відповідь підарасу мурлаєву:
Верховна Рада України визнала «ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями, а Росію - агресоромОпубліковано 27 січня 2015 року о 21:32Верховна Рада визнала сьогодні, 27 січня, Росію країною-агресором, а «ДНР» і «ЛНР» - терористичними організаціями, за це рішення проголосував 271 народний депутат із 298 зареєстрованих у сесійній залі. Відповідно до заяви, Верховна Рада визнає Російську Федерацію державою-агресором і закликає міжнародних партнерів України не допустити безкарності винних за злочини проти людяності, вчинені від початку російської агресії проти України: «Визнати Російську Федерацію державою-агресором, що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир та безпеку. А так звані «ДНР» і «ЛНР» визнати терористичними організаціями»А теперь питання до СБУ та прокурватури: чого чекаємо?! Чому це українофобське чмо ще не під вартою?!
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08.12.2020 13:47 Ответить
Идет открытая антиукраинская пророссийская пропаганда телеканала "Наш", противоречащая законам Украины и носящая диверсионный подрывной характер. Тов. Мураев выступая на российских ТВ-каналах неоднократно уже разглагольствовал о скором "распаде Украине", которая де не может существовать без России. Когда СБУ остановит диверсанта Мураева и ему подобных?
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08.12.2020 13:55 Ответить
---Розсусолювання що в Україні НЕ вистачає законів. для погашення антиукраїнської істерії -мурлів--мураєвичів. хортів--мертвечуків. пустодзвонів--пальчевських----це чистої води ДЕМАГОГІЯ агентяр ліліпутіна !!! Бракує законів---Є Конституція України. яка засвідчує : ст .17."Захист суверенітету---найважливіша функція держави .та всього народу ". Та оскільки ЗЕ-буїни--73 %--обрали керманичами ЗЕ-емісарів путлера то й маємо що:Україну перетворили на велику ЗЕ-- руїну !
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08.12.2020 15:12 Ответить
Власник телеканалу "Наш" Мураєв захистив "Л/ДНР": Вони не терористи, Мірошник не ватажок, а його поява в ефірі нічого не порушує - Цензор.НЕТ 1886Здається пів-України в коментах лютує, а цим сєпарам пох*й!
Власник телеканалу "Наш" Мураєв захистив "Л/ДНР": Вони не терористи, Мірошник не ватажок, а його поява в ефірі нічого не порушує - Цензор.НЕТ 8922Власник телеканалу "Наш" Мураєв захистив "Л/ДНР": Вони не терористи, Мірошник не ватажок, а його поява в ефірі нічого не порушує - Цензор.НЕТ 8922
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08.12.2020 16:06 Ответить
Ви зробили це разом!
Хавай-ТЕ!
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08.12.2020 17:03 Ответить
Это точно

Власник телеканалу "Наш" Мураєв захистив "Л/ДНР": Вони не терористи, Мірошник не ватажок, а його поява в ефірі нічого не порушує - Цензор.НЕТ 5633
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08.12.2020 19:03 Ответить
этого ****** отправить туда на пмж ))
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08.12.2020 23:05 Ответить
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