Владелец телеканала "Наш" Мураев защитил "Л/ДНР": Они не террористы, Мирошник не главарь, а его появление в эфире ничего не нарушает

Бывший нардеп-"регионал" Евгений Мураев, владеющий пророссийским телеканалом "Наш", заявил, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, а выступивший в эфире канала Родион Мирошник не является главарем.

Об этом Мураев написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"У тех, кто хоть раз видел или слышал Родиона Мирошника, участника политической подгруппы ТКГ в Минске, применённый в его адрес эпитет "главарь" вызовет гомерический хохот", - заявил Мураев.

Он утверждает, что "Л/ДНР" не признаны террористическими организациями как Украиной, так и миром.

"Ни одно государство мира, ни одна международная организация, равно как и депутаты ВРУ, источающие "патриотизм", а также ручные украинские суды не нашли то ли оснований, то ли смелости признать их террористическими", - утверждает экс-"регионал", добавляя, что канал не нарушил закон, включив в эфир боевика.

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Под текстом поста Мураев опубликовал селфи с ведущими Максимом Назаровым и Ангелиной Пичик, которые в прямом эфире общались с представителем боевиков.

Следует заметить, что ведущий Назаров после слов Мирошника несколько раз повторил, что и Донбасс, и Крым являются частью Украины. Он также сказал, что редакция не несет ответственности за мнения Родиона Мирошника и других гостей. Общение с представителем ОРЛО он назвал "ролевой игрой в ТКГ".





