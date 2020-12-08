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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от коронавируса в столице умерли 23 человека, выздоровели - 557, выявлены 1 475 новых случаев, - Кличко

За сутки от коронавируса в столице умерли 23 человека, выздоровели - 557, выявлены 1 475 новых случаев, - Кличко

По состоянию на 8 декабря в Киеве уже 82 810 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще 1 475 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 464 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 82 810", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 833 женщины в возрасте от 18 до 94 лет, 563 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 40 девочек от 1 до 17 лет и 39 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 57 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 557 человек. Всего коронавирус побороли 25 767 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 248, в Днепровском - 203 и в Дарницком районе - 198 случаев.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25490) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ты скажи скока тестов и КОМУ сделали.
б*же, если сделать 15к. тестов быкам здоровым из депцтатов и прочих министров с их семьями, а лохам - 5к. тестов, да и то когда поциент уже видит св. Петра(если православный), или Шайтана(если будет "гореть вечно"), то статистика будет как минимум - нельзя проверить в завтрашний день тех кто умер сегодня.)
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08.12.2020 10:51 Ответить
Опять Левый берег и, в частности, Деснянский р-н впереди на лихом коне.... ДОКОЛЕ???
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08.12.2020 11:00 Ответить
 
 