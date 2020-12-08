За сутки от коронавируса в столице умерли 23 человека, выздоровели - 557, выявлены 1 475 новых случаев, - Кличко

По состоянию на 8 декабря в Киеве уже 82 810 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще 1 475 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 464 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 82 810", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 833 женщины в возрасте от 18 до 94 лет, 563 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 40 девочек от 1 до 17 лет и 39 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 57 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 557 человек. Всего коронавирус побороли 25 767 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 248, в Днепровском - 203 и в Дарницком районе - 198 случаев.

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