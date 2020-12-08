Министерство обороны предложило главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову "занять одну из министерских позиций"
Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание.
Об этом говорится в заявлении Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Масштабы общественного внимания к реформам в сфере обороны соответствуют масштабам этих изменений.
Масштабы критики процессов Министерства обороны соизмеримые с масштабами этих процессов.
Одним из самых бескомпромиссных экспертов относительно Министерства обороны Украины является Юрий Бутусов.
Кто-то может считать его журналистские материалы предвзятыми, манипулятивными, спекулятивными.
Кто-то может ставить под сомнение компетентность автора, достоверность его источников и обоснованность выводов. В одном ему не отказать - в неравнодушии.
Когда речь заходит о конструктивной позиции - это вызывает уважение. Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения.
Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание.
Это могут быть, например, направления вооружения или логистики.
Для активного гражданина всегда есть возможность перехода от теории к практике, от позиции стороннего ментора до чиновника, готового на практике доказать стоимость своих знаний и слов", - говорится в заявлении Минобороны.
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а тебе главное чтобы тебе "давали"
то будет огромный опыт практической работы, которого у Юрия в общем-то в данный момент отсутствует, уникальная возможность узнать изнутри все недостаки Системы.
Да и возраст у Юрия, говоря библейским языком "Возраст мужа Силы и Разума":
наиулучший возраст, чтобы Юрий мог проявить весь мощный потенциал своей личности.
на лицо четкая попытка нейтрализации оппонента!
самогубство.
Самому попробовать не хочется???
Не треба замазуватись у зелене багно.
Буде державний муж на посаді президента, тоді можна.
А бути підлеглим клоуна, це не честь.
Щоб ніхто не писав про схемки в оборонці ?
Ні. Якраз пан Бутусов на своєму журналістському місці.
І його чують. А там затопчуть. Саме тому і запросили. Щоб він зник як журналіст, і як діяч.
- Идет масштабная скупка мало-мальски известных критиков зебильего режима.
Видно шо деньги у курохватов появились)
Ну в крайнем случае в аналитический отдел...и тоже нельзя...во первых о нем все забудут, а во вторых если в ****** полезет начнут гандоть и заткнут рот...
Неееее пуст будет вне подчиненности...))))
Поэтому так испугались, уже и должности предлагают Юрию Бутусову.
Мерзкие трусливые создания, пришедшие на обмане народа
У нас теперь МО коллегиальньій орган, которьій коллегиально набирает на работу? )))
Заява в ФБ - офіційна пропозиція?
Та то його так тролять. Буде потім виглядати як обпльований.