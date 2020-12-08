Министерство обороны предложило главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову "занять одну из министерских позиций"

Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание.

Об этом говорится в заявлении Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Масштабы общественного внимания к реформам в сфере обороны соответствуют масштабам этих изменений.

Масштабы критики процессов Министерства обороны соизмеримые с масштабами этих процессов.

Одним из самых бескомпромиссных экспертов относительно Министерства обороны Украины является Юрий Бутусов.

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Кто-то может считать его журналистские материалы предвзятыми, манипулятивными, спекулятивными.

Кто-то может ставить под сомнение компетентность автора, достоверность его источников и обоснованность выводов. В одном ему не отказать - в неравнодушии.

Когда речь заходит о конструктивной позиции - это вызывает уважение. Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения.

Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание.

Это могут быть, например, направления вооружения или логистики.

Для активного гражданина всегда есть возможность перехода от теории к практике, от позиции стороннего ментора до чиновника, готового на практике доказать стоимость своих знаний и слов", - говорится в заявлении Минобороны.