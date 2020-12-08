Эпидемиолог Фаворов полагает, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19: "Ничего не делайте, дайте заболеваемости "свалиться""

Украина похоже прошла пик заболеваемости COVID-19. Вводить сейчас какие-либо карантинные мероприятия или отменять не стоит, поскольку изменения могут вовлечь новые слои населения и дать новые группы для инфекции.

Об этом на своей странице в Facebook написал профессор, доктор медицинских наук, эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе написал очень осторожную справку в МЗ Украины, что мол я, как старый и опытный, вижу наметившуюся "клюшку". Верхний левый график. Это могло значить, что Украина подошла к пиковой точке. Нужно подтверждение!

Ждал неделю, не анализировал потому, что 7 дневная скользящая, самая (и даже только) показательная. Сегодня есть реальная "толстая" клюшка. Бог даст, пик пройден!", - написал он.

Эпидемиолог отметил, что "не надо ничего менять в мероприятиях, потому, что любые изменения, типа ввести карантин, отменить карантин, могут вовлечь новые слои населения, перемешать нетворки общения людей и соответственно дать новые группы для инфекции".

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"Ничего не делайте, дайте заболеваемости "свалиться". Смертность еще потянет во времени, но то же пойдет на понижение", - добавил Фаворов.

Подробнее с позицией международного эксперта в области эпидемиологии, участника разработки возможной украинской вакцины от COVID-19 Михаила Фаворова можно ознакомиться в его интервью Цензор.НЕТ по ссылке здесь и здесь.