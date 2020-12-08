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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидемиолог Фаворов полагает, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19: "Ничего не делайте, дайте заболеваемости "свалиться""

Эпидемиолог Фаворов полагает, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19:

Украина похоже прошла пик заболеваемости COVID-19. Вводить сейчас какие-либо карантинные мероприятия или отменять не стоит, поскольку изменения могут вовлечь новые слои населения и дать новые группы для инфекции.

Об этом на своей странице в Facebook написал профессор, доктор медицинских наук, эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе написал очень осторожную справку в МЗ Украины, что мол я, как старый и опытный, вижу наметившуюся "клюшку". Верхний левый график. Это могло значить, что Украина подошла к пиковой точке. Нужно подтверждение!

Ждал неделю, не анализировал потому, что 7 дневная скользящая, самая (и даже только) показательная. Сегодня есть реальная "толстая" клюшка. Бог даст, пик пройден!", - написал он.

Эпидемиолог Фаворов полагает, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19: Ничего не делайте, дайте заболеваемости свалиться 01

Эпидемиолог отметил, что "не надо ничего менять в мероприятиях, потому, что любые изменения, типа ввести карантин, отменить карантин, могут вовлечь новые слои населения, перемешать нетворки общения людей и соответственно дать новые группы для инфекции".

Читайте на Цензор.НЕТ: Испытания украинской вакцины от коронавируса на людях планируют начать через три месяца, - разработчик Фаворов

"Ничего не делайте, дайте заболеваемости "свалиться". Смертность еще потянет во времени, но то же пойдет на понижение", - добавил Фаворов.

Подробнее с позицией международного эксперта в области эпидемиологии, участника разработки возможной украинской вакцины от COVID-19 Михаила Фаворова можно ознакомиться в его интервью Цензор.НЕТ  по ссылке здесь и здесь.

Эпидемиолог Фаворов полагает, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19: Ничего не делайте, дайте заболеваемости свалиться 02

карантин (16729) пандемия (113) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Фаворов Михаил (8)


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Топ комментарии
+10
проФФесор околовсяческих наук
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08.12.2020 10:55
+10
Так ведь и так НИ ЧЕГО не делают, кроме ЗАОБЛОЧНОГО ВОРОВСТВА.
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08.12.2020 10:59
+7
надо их собрать в кучку - пусть набьют друг-другу морды, и определятся, в конце-концов. а то ромашка какая-то: то надо, то ненадо.
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08.12.2020 10:57
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проФФесор околовсяческих наук
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08.12.2020 10:55 Ответить
надо их собрать в кучку - пусть набьют друг-другу морды, и определятся, в конце-концов. а то ромашка какая-то: то надо, то ненадо.
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08.12.2020 10:57 Ответить
Желательно мероприятие провести в прямом эфире и выдать им по гуцульскому топорику.
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08.12.2020 11:00 Ответить
Чем меньше человек знает сам, тем легче он берется критиковать других. Это не о профессоре, это о тебе
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08.12.2020 11:51 Ответить
Человек стал разумным потому что научился сомневаться.
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08.12.2020 11:57 Ответить
Так ведь и так НИ ЧЕГО не делают, кроме ЗАОБЛОЧНОГО ВОРОВСТВА.
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08.12.2020 10:59 Ответить
То что можно больше маски не одевать, болезнь все равно уже уходит.
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08.12.2020 11:00 Ответить
А вообще может сложиться очень веселая ситуация.
Наши "светила от управления в области медицины" спустя полгодика привезут вакцину...
Только вот "эпидемия" пойдет на спад и без нее)))))
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08.12.2020 11:01 Ответить
Зелин подпевала . В Харькове болели воспалением легких две мои родственницы , тест им не делали . Эти воровские власти скрывают статистику .
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08.12.2020 11:01 Ответить
Тот кто не верит в пандемию не может быть профессором. Главное все видят, а он - нет.
*********** бл...
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08.12.2020 11:05 Ответить
А если не прошла?... Он хоть за что-нибудь отвечает?
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08.12.2020 11:05 Ответить
Он просто не в курсе, что стали меньше тестировать
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08.12.2020 11:06 Ответить
А вони що щось робили???
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08.12.2020 11:09 Ответить
На место Зели поставить обезьяну, ничего не изменится
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08.12.2020 11:11 Ответить
чё эта? мож видосики будут прикольнее...
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08.12.2020 11:16 Ответить
А от нефіга. Від мавпи менше шкоди.
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08.12.2020 11:22 Ответить
Ну звичайно що нині за таких умов немає сенсу запроваджувати якийсь там "лох-даун".
Адже боротьба з цим вірусом фактично не ведеться. Люди самі лікуються на скільки вистачає грошей і розуму. А запровадження "карантину" без фактичної боротьби з вірусом лише погіршить становище людей.
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08.12.2020 11:13 Ответить
Особенно бурно вирус развивается в организме ослабленном никотином, алкоголем и ...излишествами нехорошими... (с)
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08.12.2020 11:14 Ответить
Клюшка рассмотрел,говоришь? может это все таки коса?
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08.12.2020 11:19 Ответить
Ця клюшка має назву - менше тестів
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08.12.2020 11:20 Ответить
Сегодня есть реальная "толстая" клюшка. Бог даст, пик пройден!", - написал он. Источник: https://censor.net/ru/n3235600\\\\\\\\\\

Науковец?
Иди паси о*ец.
б*же, да б*г и "дал" вирус дабы "проверитьверу", а эти п.... плохие, че то еще про Аполлона скулят. Да не Апполон дал вирус, а ..... а, вот, Аид, или как там, дал, вот так вот
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08.12.2020 11:24 Ответить
Воно хоче щоб померло ще більше українців... Жах, які виродки є...
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08.12.2020 11:28 Ответить
Клоун ты, а не профессор. Тестов меньше - меньше позитивных результатов. Политическая фигура Степанов прикрывает провал ВавыЗе "локдаун выходного дня". Вы там все дауны и брехуны. Не знаете, что делать. Совести нет. Стратегии нет. Мозгов нет.
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08.12.2020 11:30 Ответить
Сложный вопрос: "Что лучше, делать шо-попало или ничего не делать"?
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08.12.2020 11:41 Ответить
В чем новшество советчика? Может только в том, что ДЕрьмако-ЗЕленская власть , используя мощнейший креатив пиарщиков борделя ОПУ , пытается угадать самопроизвольное течение пандемии под пение счетоводов кабмина о ее статистических показателях и присвоить это как заслугу себе нихера не делающей. Креатив писарщиков в чем- сократили вдвое тестирование и показали двое уменьшенное (как говорил наш СЦАРЬ геометрически) число заболевших. Только вотпоказатели вылечившихся забыли подчистить, ДЕБИЛЫ КРЕАТИВНОГО ПЕРИОДА!
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08.12.2020 11:49 Ответить
Этот "пидеолог" из обоймы прэзыдента, или как либо что?
Клюшку увидел... А мячик для гольфа не разглядел!!!
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08.12.2020 11:56 Ответить
половина соседей, половина знакомых уже переболели. Может процентов 10 из них сдало тест. Лечились по домашнему. Главное не запускать профилактику. Витамины, крове разжижжающие препараты. До хрена случаев повторного заболевания. Вирус внутри нас, это не про 95 квартал)
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08.12.2020 11:56 Ответить
відразу пишіть місто.
бо де це в нас ?

до безсимптомних інфікованих може бути і 90 відсотків...
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08.12.2020 13:13 Ответить
в Украине, конкретно город наверное нет смысла указывать
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08.12.2020 17:52 Ответить
...а маладца же! на место степанова и ляшко)
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08.12.2020 12:29 Ответить
"... вижу наметившуюся "клюшку", дайте заболеваемости "свалиться" - дайте этому идиоту клюшкой по голове, чтобы "свалился" и больше не вякал.
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08.12.2020 12:46 Ответить
Епідеміолог Фаворов вважає, що Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19: "Нічого не робіть, дайте захворюваності "звалитися"" - Цензор.НЕТ 4085
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08.12.2020 13:12 Ответить
Ви відосики пропустили!
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08.12.2020 15:12 Ответить
москворотий, москвовухий українець
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08.12.2020 12:51 Ответить
Каждое ОТГ должно иметь свою статистику, чтоб дурь и шарлатанство власти видна была. Где эпидемиологи хватит блеяние експертов по вызову с клюшками и плато. Кто ответит за преступные антинаучные и мародерские решения влады.
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08.12.2020 13:06 Ответить
рано говорити ..

Статистика при епідеміях(тим більше пандеміях) не оперує даними одного дня і навіть тижня...
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08.12.2020 13:11 Ответить
перемішати нетворки спілкування людей Джерело: https://censor.net/ua/n3235600

Вирішив здатись розумнішим ? ))
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08.12.2020 13:16 Ответить
Клюшку рассмотрел....А шайбу не успел !!!!
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08.12.2020 13:42 Ответить
А якщо будуть ще клюшки, то хто відповість?
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08.12.2020 14:05 Ответить
Можна подумати що хтось щось робив .
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08.12.2020 15:11 Ответить
 
 