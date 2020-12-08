Эпидемиолог Фаворов полагает, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19: "Ничего не делайте, дайте заболеваемости "свалиться""
Украина похоже прошла пик заболеваемости COVID-19. Вводить сейчас какие-либо карантинные мероприятия или отменять не стоит, поскольку изменения могут вовлечь новые слои населения и дать новые группы для инфекции.
Об этом на своей странице в Facebook написал профессор, доктор медицинских наук, эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов, передает Цензор.НЕТ.
"На прошлой неделе написал очень осторожную справку в МЗ Украины, что мол я, как старый и опытный, вижу наметившуюся "клюшку". Верхний левый график. Это могло значить, что Украина подошла к пиковой точке. Нужно подтверждение!
Ждал неделю, не анализировал потому, что 7 дневная скользящая, самая (и даже только) показательная. Сегодня есть реальная "толстая" клюшка. Бог даст, пик пройден!", - написал он.
Эпидемиолог отметил, что "не надо ничего менять в мероприятиях, потому, что любые изменения, типа ввести карантин, отменить карантин, могут вовлечь новые слои населения, перемешать нетворки общения людей и соответственно дать новые группы для инфекции".
Читайте на Цензор.НЕТ: Испытания украинской вакцины от коронавируса на людях планируют начать через три месяца, - разработчик Фаворов
"Ничего не делайте, дайте заболеваемости "свалиться". Смертность еще потянет во времени, но то же пойдет на понижение", - добавил Фаворов.
Подробнее с позицией международного эксперта в области эпидемиологии, участника разработки возможной украинской вакцины от COVID-19 Михаила Фаворова можно ознакомиться в его интервью Цензор.НЕТ по ссылке здесь и здесь.
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Наши "светила от управления в области медицины" спустя полгодика привезут вакцину...
Только вот "эпидемия" пойдет на спад и без нее)))))
*********** бл...
Адже боротьба з цим вірусом фактично не ведеться. Люди самі лікуються на скільки вистачає грошей і розуму. А запровадження "карантину" без фактичної боротьби з вірусом лише погіршить становище людей.
Науковец?
Иди паси о*ец.
б*же, да б*г и "дал" вирус дабы "проверитьверу", а эти п.... плохие, че то еще про Аполлона скулят. Да не Апполон дал вирус, а ..... а, вот, Аид, или как там, дал, вот так вот
Клюшку увидел... А мячик для гольфа не разглядел!!!
бо де це в нас ?
до безсимптомних інфікованих може бути і 90 відсотків...
Статистика при епідеміях(тим більше пандеміях) не оперує даними одного дня і навіть тижня...
Вирішив здатись розумнішим ? ))