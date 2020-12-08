Депутатам, которые агитировали за российскую вакцину от COVID-19, предложила, чтобы они публично сделали прививку себе и своей семье, - Кобевко

Врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко считает, что вакцинировать население от коронавируса можно при условии, что это будет признанная в мире вакцина, которая получит лицензию.

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

"Если это будет вакцина, лицензированная во всем мире, то проблемы, думаю, не будет. А если это снова будет разговор о российской вакцине "Спутник", которую хотели нам навязать отдельные депутаты Верховной Рады, тогда, конечно, вопросы есть. У нас еще в середине октября во время выборов здесь выступали депутаты с такими предложениями. Депутатам, которые агитировали за российскую вакцину, предложила, чтобы они публично сделали прививку себе и своей семье. Желающих не нашлось", - отметила Кобевко.

Она также рассказала, что среди ее пациентов были те, кто переболел уже дважды. При этом, есть люди, которые бессимптомно перенесли, но у них высокий уровень антител и хороший иммунитет. А есть и противоположные ситуации.

Отвечая на вопрос о том, надолго ли убережет прививка и нужно ли делать ее принудительно, сказала, что пока прогнозы строить рано, но управляемая инфекция – это лучше, чем тот хаос, который происходит сейчас.

"Мне самой интересно, ведь каждая вакцина имеет свой период формирования иммунитета в организме. И, например, если взрослые от дифтерии вакцинируются раз в десять лет, а от гепатита В мы вообще делаем прививки раз в жизни, то от гриппа нужно делать ежегодно. Вакцинироваться нужно от всех инфекционных болезней. Потому что каждая вакцина, созданная от инфекции, превращает ее в управляемую. Я за любые вакцинации, если они лицензированы. Управляемая инфекция - это намного лучше, чем то, что мы имеем сейчас", - подчеркнула врач.

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