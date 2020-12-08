Депутатам, которые агитировали за российскую вакцину от COVID-19, предложила, чтобы они публично сделали прививку себе и своей семье, - Кобевко
Врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко считает, что вакцинировать население от коронавируса можно при условии, что это будет признанная в мире вакцина, которая получит лицензию.
Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.
"Если это будет вакцина, лицензированная во всем мире, то проблемы, думаю, не будет. А если это снова будет разговор о российской вакцине "Спутник", которую хотели нам навязать отдельные депутаты Верховной Рады, тогда, конечно, вопросы есть. У нас еще в середине октября во время выборов здесь выступали депутаты с такими предложениями. Депутатам, которые агитировали за российскую вакцину, предложила, чтобы они публично сделали прививку себе и своей семье. Желающих не нашлось", - отметила Кобевко.
Она также рассказала, что среди ее пациентов были те, кто переболел уже дважды. При этом, есть люди, которые бессимптомно перенесли, но у них высокий уровень антител и хороший иммунитет. А есть и противоположные ситуации.
Отвечая на вопрос о том, надолго ли убережет прививка и нужно ли делать ее принудительно, сказала, что пока прогнозы строить рано, но управляемая инфекция – это лучше, чем тот хаос, который происходит сейчас.
"Мне самой интересно, ведь каждая вакцина имеет свой период формирования иммунитета в организме. И, например, если взрослые от дифтерии вакцинируются раз в десять лет, а от гепатита В мы вообще делаем прививки раз в жизни, то от гриппа нужно делать ежегодно. Вакцинироваться нужно от всех инфекционных болезней. Потому что каждая вакцина, созданная от инфекции, превращает ее в управляемую. Я за любые вакцинации, если они лицензированы. Управляемая инфекция - это намного лучше, чем то, что мы имеем сейчас", - подчеркнула врач.
Полную версию интервью читайте здесь.
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На своїй сторінці у Facebook він ділиться з підписниками своїми роздумами щодо коронавірусу та вакцинації.Ось деякі з них:
Вакцинація - це зло: «Владні мужі усіх рангів і посад - церковні і світські: я не вакцинуватимусь! - і вживатиму усіх доступних мені засобів, щоб захистити від вакцинації себе і своїх рідних».
Медичні маски - це зло: «Маска дебілізує: через недоотримання кисню з повітря відмирають нейрони головного мозку - особливо в мозку, що розвивається. Знімайте з Вашої дитини маску при кожній нагоді!» А ще діти, на думку Гусака, від масок помирають.
У 5G-зв'язку теж немає нічого доброго - це частина плану: «А ця вакцина взагалі мала би бути екстраординарною: окрім власне вакцинного матеріалу, там можуть бути домішані наночастинки, які взаємодіятимуть з електромагнітними сигналами певної частоти (що їх, наприклад, можуть транслювати через мережу 5G), і вакцинований організм стане в певному сенсі керованим ззовні». Це все,що вам треба знати про основного дурантинофіла Львова..
З УКУ. )))))))))))
хто вважатиме Спутнік 5 вакциною...
Через три дні приходить: "Аменхотеп ХІІ, пятая династия Нового царства...". "Как узнали?" "Сам признался...".
"Маленький мальчик пишет письмо Деду Морозу:
- Дорогой Дедушка Мороз! Мне очень понравились те американские хлопушки, которые ты подарил мне на прошлый Новый Год. Поэтому подари мне, пожалуйста, на этот Новый Год два пальчика и глазик...".
С ковидом, это еще плюс 3-4 шт.
зате є бажаючі у Західній Україні.. НЕ БУДЕМО ЇМ ТЕЖ ЗАВАЖАТИ (копрофілія теж хвороба)....... )))
«Російська вакцина вже в Україні!» - Семерак показав фото з Західної України
Колишній глава Міненерго Остап Семерак на своїй сторінці в Facebook написав, що на Заході України в приватному порядку роблять вакцинацію російськими препаратами і опублікував фото з коробкою Гам-КОВІД-Вак.
https://4studio.com.ua/novyny/semerak-povidomyv-pro-poyavu-rosijskogo-preparatu-proty-covid-19-na-zahodi-********/