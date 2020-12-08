За сутки в ВСУ выявили 148 случаев COVID-19, всего болеют 3 266 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 8 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют - 3 266 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, передает Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки выявили 148 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 29 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 119 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 8 087 человек, летальных случаев - 29. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 524 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 85 человек.

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