Разумков подписал законопроект о возобновлении пятилетнего срока пребывания на должности главы САП

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект, который восстанавливает положение о пятилетнем сроке пребывания на должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта №4227, спикер подписал его 8 декабря и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Данным законопроектом восстановлено положение, которым предусмотрено, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет.

Соответствующие изменения внесены в абзац 4 п. 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП, - Бутусов

Принятие данного законопроекта позволит избирать нового руководителя САП в соответствии с общими положениями и на срок, предусмотренный законом "О прокуратуре".

Как сообщалось, 3 декабря Рада поддержала соответствующий законопроект №4227 в целом.