В МВД за сутки выявили 332 новых случая COVID-19, большинство в Донецкой, Черкасской и Киевской областях

Количество больных COVID-19 правоохранителей МВД за сутки выросло на 332 случая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 24 505 правоохранителей МВД, выздоровели - 23 567 человек, умерли от коронавирусной болезни - 78", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что сегодня, 8 декабря, зафиксировано 332 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни у работников МВД.

Наибольшее количество больных - в Донецкой, Черкасской и Киевской областях.

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