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В ЕС призвали Украину срочно реформировать ценообразование на электроэнергию для населения

В ЕС призвали Украину срочно реформировать ценообразование на электроэнергию для населения

Глава Секретариата европейского энергетического сообщества Янез Копач призвал Украину срочно реформировать систему ценообразования на электрическую энергию для населения.

 Об этом он сообщил на заседании комитета Верховной рады по вопросам энергетики под председательством Андрея Геруса. "Внести изменения в методику ценообразования на электроэнергию поставщиков универсальных услуг (поставщики электроэнергии для населения, – прим.) и ограничить ПСО только бытовыми потребителями", - говорится в отчете Копача, обнародованном на сайте комитета ВР по вопросам энергетики.

Согласно рекомендациям Секретариата Энергосообщества, правительство параллельно должно обеспечить механизмы социальной защиты для уязвимых категорий потребителей. В отчете говорится, что поскольку домохозяйства в Украине по-прежнему получают электроэнергию по ценам существенно ниже, чем затраты на ее производство и доставку, на розничном рынке отсутствует какая-либо конкуренция.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения в Украине не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше чем средний тариф в Европе. По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ. 

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+14
Дадада, в ЕС спят и видят какбы это зебилам цену на свет поднять...
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08.12.2020 11:27
+12
Ну раз об этом он http://kompek.rada.gov.ua/news/main_news/74053.html сообщил на заседании комитета Верховной рады по вопросам энергетики под председательством Андрея Геруса, значит ЕС тут не при чём, а требуют этого ахметов с коломойским и присными.
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08.12.2020 11:30
+11
І тому зеблазні скорочують фінансування українських АЄС...
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08.12.2020 11:28
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Страница 2 из 2
Помню, Гройсман брехал, что МВФ требует поднять цену на газ для населения, а эти брешут, что ЕС требует поднять цену на электроэнергию для населения. Написал "стоимость доставки электроэнергии в ЕС", Google ничего не находит про доставку электроэнергии в ЕС.
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08.12.2020 12:25 Ответить
А я в своей платежке в Польше вижу. И за дистрибуцию, и за доставку, и еще куча платежей, стоимость самой энергии там меньше чем стоимость остальных позиций.
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08.12.2020 12:45 Ответить
Гугл споганился и прогнил, он уже не поисковик а сборщик личных данных и катится в пропасть, "ключевые слова" на сайтах не индексирует, только в рекламе, за деньги, лжецом стал гугл
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08.12.2020 12:58 Ответить
Статистичні дані:Середня зарплата в Україні ,жовтень 2020 року-12174грн.
Середня зарплата в Європі-68920 грн.
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08.12.2020 12:35 Ответить
ЕС давно уже и зарплаты призывает реформировать.
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08.12.2020 12:38 Ответить
причем тут страна?
призывайте собственников сетей
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08.12.2020 12:43 Ответить
Відкриваємо, що це за сообщество і читаємо:

Членами Энергетического сообщества являются Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Молдова, Черногория, Сербия и Украина, к которым вскоре присоединится Грузия.

Де тут ЄС? Читаємо заголовок ще раз:
В ЕС призвали Украину срочно реформировать ценообразование на электроэнергию для населения.

Мда....когнитивний диссонанс...

Ненажерливість олігархату, та сприяння цьому влади, призведуть до соціальних вибухів, в порівнянні з якими протести підприємців здадуться розминкою...Але буде вже пізно.....
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08.12.2020 12:51 Ответить
Дійсно, а де там ЄС? Кловуни-аматори, вихідці з "КВН" звикли на хайпі виїзжати, бо лохтурат у них зебільний.
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08.12.2020 16:15 Ответить
Согласно рекомендациям Секретариата Энергосообщества, правительство параллельно должно обеспечить механизмы социальной защиты для уязвимых категорий потребителей.Источник: https://censor.net/ru/n3235609

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У нас 90% уязвимых. Еще один момент. Социальная защита будет учитывать подорожание товаров и услуг, которое автоматически произойдет после повышения стоимости электроэнергии?
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08.12.2020 12:57 Ответить
По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.Источник: https://censor.net/ru/n3235609

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Можно подробный расчет опубликовать?
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08.12.2020 13:00 Ответить
Прежде чем поднимать или снижать цену на электроэнергию для населения, хотелось бы понимать какова реальная её себестоимость, не та, что показывают Ахметов и Ко. а реальная. По чем продают её на экспорт. Вполне возможно, что на сегодня тариф и убыточен, тогда вопрос возникает. Почему он убыточен? Что сделано для того, чтобы он не был таковым.
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08.12.2020 13:18 Ответить
3-й майдан все ближе !!!!
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08.12.2020 13:39 Ответить
Ну как только эти паскуды приплатят украинцам до уровня европейских зарплат и пенсий сразу смогут призывать а пока , ПОШЛИ НАХ !
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08.12.2020 15:01 Ответить
лучше бы номер дали для СМСок, чтоб люди сами помогали
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08.12.2020 20:28 Ответить
Зечем повышать тарифы ?! Нужно просто все ОблЕнерго вернуть стране, а олигархов расстрелять! Тогда можно будет и в три раза еще и понизить тариф!
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08.12.2020 22:14 Ответить
Олигархи сами кого хочеш расстреляют, так шо сидим на попе ровно и не рыпаемся, а не то тариф на воздух введут и будут его перекрывать недовольным.
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09.12.2020 12:32 Ответить
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