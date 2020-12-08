Канада лидирует по количеству заказанной вакцины от COVID-19: число доз вчетверо больше населения страны. СПИСОК

Канада занимает первое место в мире по количеству заказанной вакцины от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные собственного трекера поставок вакцины, основанного на открытых данных.

У Канады имеются договоренности на поставки вакцины для прививки 153,9 миллиона человек (410% населения страны). На втором месте по количеству заказанной вакцины Великобритания (может привить 295% своего населения). На третьем - Австралия (может привить 269% населения).

В Канаде будут использовать вакцины разных производителей, в частности, от компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. Вакцинация может начаться уже на следующей неделе, заявил 7 декабря премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Напомним, сегодня Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от COVID-19.