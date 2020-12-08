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Новости Коронавирус и карантин
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Канада лидирует по количеству заказанной вакцины от COVID-19: число доз вчетверо больше населения страны. СПИСОК

Канада лидирует по количеству заказанной вакцины от COVID-19: число доз вчетверо больше населения страны. СПИСОК

Канада занимает первое место в мире по количеству заказанной вакцины от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные собственного трекера поставок вакцины, основанного на открытых данных.

У Канады имеются договоренности на поставки вакцины для прививки 153,9 миллиона человек (410% населения страны). На втором месте по количеству заказанной вакцины Великобритания (может привить 295% своего населения). На третьем - Австралия (может привить 269% населения).

Канада лидирует по количеству заказанной вакцины от COVID-19: число доз вчетверо больше населения страны 01

В Канаде будут использовать вакцины разных производителей, в частности, от компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. Вакцинация может начаться уже на следующей неделе, заявил 7 декабря премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Смотрите также: Первую в мире прививку от COVID-19 вне испытаний получила 90-летняя жительница Северной Ирландии. ФОТО

Напомним, сегодня Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от COVID-19.

Канада (2076) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
??? У Канады нет должности Президент...
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08.12.2020 11:43
+3
Значит у них президент, не клоун
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08.12.2020 11:40
+3
Ну, Трюдо недавно заикнулся о какой-то перезагрузке, всеобщем равенстве и благе. Это наверное благо подвалило.
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08.12.2020 11:47
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08.12.2020 11:39 Ответить
Значит у них президент, не клоун
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08.12.2020 11:40 Ответить
??? У Канады нет должности Президент...
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08.12.2020 11:43 Ответить
смысл высера в самом факте такового))
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08.12.2020 11:47 Ответить
Чего гадать на кофейной гуще? Правительство Канады уже ранее рассматривало возможность передачи излишек вакцины беднейшим странам
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08.12.2020 12:10 Ответить
Ага, як і в 2010му. Німеччина витратила 250 млн. євро на вакцини, і всі дози віддала африканцям (бо бажаючих вакцинуватися від свинячого грипу не знайшлося). Але яка різниця фармі? Головне, гроші заплатили.
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08.12.2020 12:53 Ответить
у нас правительство заранее даже маски продали
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08.12.2020 14:08 Ответить
"Какаяразница"? Это меняет суть?
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08.12.2020 12:52 Ответить
Vedana, та которая из Канады здесь часто тусуются на форуме получит свою вакцинацию с 4-ым запасом ...
Давайте порадуемся за нее..
вовремя свалила..
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08.12.2020 11:43 Ответить
Лосей и белок спасать будут, и к бабке не ходи.
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08.12.2020 11:46 Ответить
Могут себе позволить. А тем временем где-то в https://healthnews.24tv.ua/tremtiv-buv-shokovomu-stani-covid-likarni-nikopoli-novini-nikopol_n1480346 заЗЕркалье...
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08.12.2020 12:54 Ответить
Ну, Трюдо недавно заикнулся о какой-то перезагрузке, всеобщем равенстве и благе. Это наверное благо подвалило.
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08.12.2020 11:47 Ответить
Так. Всезагальна рівність для 99,9% (ніякої приватної власності та мінімальний базовий прибуток). Решта 0,1% (нові феодали) знімають з усього вершки. NWO
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08.12.2020 12:51 Ответить
Звичайно, одні нехай працюють, а інші сидять на їхній шиї. З подачками від такого щедренького діяча.
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08.12.2020 15:33 Ответить
Понимают что действие вакцины ограничено по времени, берут с запасом для повторной вакцинации
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08.12.2020 11:48 Ответить
Нова легальна наркота? Пожиттєво сидіти на фармацевтичній голці замість того, щоб займатись власним загальним імунітетом? Чудово.
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08.12.2020 12:54 Ответить
У Львові була мамочка, теж дітей загартовувала. Жодних щеплень!
Так сталося що імунітет не врятував її молодшу доньку від правця. нічку на гойдалці подряпала.... Тепер мамочка- активістка і всіх старших дітей щепила ще до того як по молодшій відпоминали півроку....
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08.12.2020 13:21 Ответить
Зебобики тупы до непреличия. Может у тебя собственный имунитет от бешенства?
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08.12.2020 14:23 Ответить
Дурник, вакцини від сказу не існує. То називається "сироватка". І імунітету вона не створює.

Але якщо тебе щодня кусають скажені криси, то краще чимось вакцинуйся Хоча б фарма буде в плюсі.
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08.12.2020 15:42 Ответить
Таня, ты школу закончила? сколько классов ?
Что такое антирабическая вакцина, её состав и принцип действия ?
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08.12.2020 21:04 Ответить
Це шкільна програма? Може, тобі вчитель розповів, хто і як виділив вірус сказу?
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08.12.2020 21:14 Ответить
Биология 10 класс Тема:Вирусы

Иди лучше на кухню
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08.12.2020 21:28 Ответить
іхсперде, хто, коли і як виділив вірус сказу?
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08.12.2020 22:18 Ответить
Ви дуууже, ну дуууууже далека від того про що пишете!)))
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08.12.2020 18:30 Ответить
Чим відрізняється гуморальний від клітинного? Ну хоча б погугли.
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08.12.2020 18:37 Ответить
Так как вакцина имеет действие всего несколько месяцев, то Канада создает стратегический запас. А наши будут по миллиону в месяц прививать.
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08.12.2020 11:50 Ответить
От наших ЗЕ-вакцинаторов и 20% вакцинации будет такая же "польза" как от весеннего "локдауна" и "карантина".
Когда все работяги сидели дома проедая накопления, а вирус разносили попы МП, лохотронщики, эпицентрщики, рестораторы и чиновники.
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08.12.2020 11:56 Ответить
Пухом канадцям земля.
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08.12.2020 12:49 Ответить
Переведите.
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08.12.2020 13:57 Ответить
Все сам побачиш. "Епідемія іспанки. 100 років потому"
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08.12.2020 15:45 Ответить
Я родился на пару десятилетий позже той испанки.
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09.12.2020 06:39 Ответить
Сразу видно правительство, которое заботится о своем народе! Думает и планирует не на 2-3 дня, как наши....
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08.12.2020 12:52 Ответить
Так піклуються. Вже й ковідних ізоляторів на будували. Для тих, хто не вакцинується.
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08.12.2020 13:11 Ответить
Я б взагалі заборонив дітям овуляшок-антищеплениць отримувати освіту.
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08.12.2020 13:23 Ответить
дякую. дуже інформативно.
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08.12.2020 14:03 Ответить
Мало грошей розтранжирив ...
Давай, обвалюй уже все ...
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08.12.2020 15:31 Ответить
Можливо вони будуть формувати гуманітарну допомогу.
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08.12.2020 16:09 Ответить
 
 