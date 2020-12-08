Канада лидирует по количеству заказанной вакцины от COVID-19: число доз вчетверо больше населения страны. СПИСОК
Канада занимает первое место в мире по количеству заказанной вакцины от коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные собственного трекера поставок вакцины, основанного на открытых данных.
У Канады имеются договоренности на поставки вакцины для прививки 153,9 миллиона человек (410% населения страны). На втором месте по количеству заказанной вакцины Великобритания (может привить 295% своего населения). На третьем - Австралия (может привить 269% населения).
В Канаде будут использовать вакцины разных производителей, в частности, от компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. Вакцинация может начаться уже на следующей неделе, заявил 7 декабря премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Напомним, сегодня Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от COVID-19.
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Давайте порадуемся за нее..
вовремя свалила..
Так сталося що імунітет не врятував її молодшу доньку від правця. нічку на гойдалці подряпала.... Тепер мамочка- активістка і всіх старших дітей щепила ще до того як по молодшій відпоминали півроку....
Але якщо тебе щодня кусають скажені криси, то краще чимось вакцинуйся Хоча б фарма буде в плюсі.
Что такое антирабическая вакцина, её состав и принцип действия ?
Иди лучше на кухню
Когда все работяги сидели дома проедая накопления, а вирус разносили попы МП, лохотронщики, эпицентрщики, рестораторы и чиновники.
Давай, обвалюй уже все ...