Если тариф на передачу электроэнергии повысят, подорожает все, от проезда до продуктов, - эксперты

Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к тотальному росту цен.

Об этом рассказали эксперты в комментариях изданию "Главком".

По словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, увеличение тарифа на транспортировку электроэнергии - это "начало цепной реакции повышения цен на все без исключения". Хотя он и отметил, что рост цен на продукты и услуги будет отличаться, ведь доля затрат на энергоресурсы в их себестоимости разная. Однако отметил: подорожание будет тотальным.

Эксперты также обратили внимание, что подорожает проезд в электротранспорте, в пригородных и пассажирских поездах.

"Укрзализныця" потребляет около 4 млрд кВт / час в год. Если не поднять стоимость проезда, убытки "Укрзлизныци" от пассажирских перевозок вырастут еще больше ", - говорится в материале.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с водоснабжением, ведь из-за роста тарифа на электроэнергию задолженность водоканалов за потребленный ток увеличится, что может спровоцировать их отключение от электроснабжения.

"Электроэнергия составляет более 40% себестоимости услуг по водоснабжению и водоотведению. Повышение тарифа на ее передачу приведет к возникновению или увеличению задолженности водоканалов. И как следствие - отключение их от электроснабжения", - посчитали в издании.

По их словам, от роста тарифов пострадают представители энергоемких отраслей. Так, вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко говорит, что решение НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии приведет к росту себестоимости продукции химической промышленности и заставит снижать затраты за счет увольнения работников. "Мы считаем каждую копейку, химия с 2016 года по 2019 год восемь тысяч рабочих мест уже потеряла. Мы конкурируем и находим какие-то внутренние резервы, но это трудно ", - объясняет Гольченко.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря на 30%, до 312,76 грн / МВт-час.

Теперь комиссия предлагает повысить тариф в 2021 году еще больше, до 324,81 грн / МВт * ч, хотя планировала снизить его до 309,8 грн / МВт-час. Почему планы так резко изменились, в НКРЭКУ не объясняют.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа значительно углубит экономический кризис в Украине - приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

В свою очередь львовский ресторатор Андрей Худо сообщил, что учреждения после повышения тарифа на передачу электроэнергии будут временно прекращать или и вовсе замораживать работу.