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Если тариф на передачу электроэнергии повысят, подорожает все, от проезда до продуктов, - эксперты

Если тариф на передачу электроэнергии повысят, подорожает все, от проезда до продуктов, - эксперты

Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к тотальному росту цен.

Об этом рассказали эксперты в комментариях изданию "Главком".

По словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, увеличение тарифа на транспортировку электроэнергии - это "начало цепной реакции повышения цен на все без исключения". Хотя он и отметил, что рост цен на продукты и услуги будет отличаться, ведь доля затрат на энергоресурсы в их себестоимости разная. Однако отметил: подорожание будет тотальным.

Эксперты также обратили внимание, что подорожает проезд в электротранспорте, в пригородных и пассажирских поездах.

"Укрзализныця" потребляет около 4 млрд кВт / час в год. Если не поднять стоимость проезда, убытки "Укрзлизныци" от пассажирских перевозок вырастут еще больше ", - говорится в материале.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с водоснабжением, ведь из-за роста тарифа на электроэнергию задолженность водоканалов за потребленный ток увеличится, что может спровоцировать их отключение от электроснабжения.

"Электроэнергия составляет более 40% себестоимости услуг по водоснабжению и водоотведению. Повышение тарифа на ее передачу приведет к возникновению или увеличению задолженности водоканалов. И как следствие - отключение их от электроснабжения", - посчитали в издании.

По их словам, от роста тарифов пострадают представители энергоемких отраслей. Так, вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко говорит, что решение НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии приведет к росту себестоимости продукции химической промышленности и заставит снижать затраты за счет увольнения работников. "Мы считаем каждую копейку, химия с 2016 года по 2019 год восемь тысяч рабочих мест уже потеряла. Мы конкурируем и находим какие-то внутренние резервы, но это трудно ", - объясняет Гольченко.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря на 30%, до 312,76 грн / МВт-час.

Теперь комиссия предлагает повысить тариф в 2021 году еще больше, до 324,81 грн / МВт * ч, хотя планировала снизить его до 309,8 грн / МВт-час. Почему планы так резко изменились, в НКРЭКУ не объясняют.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа значительно углубит экономический кризис в Украине - приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

В свою очередь львовский ресторатор Андрей Худо сообщил, что учреждения после повышения тарифа на передачу электроэнергии будут временно прекращать или и вовсе замораживать работу.

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Тарифы на электроэнергию (2163) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+19
Если тариф на передачу электроэнергии повысят, подорожает все, от проезда до продуктов, - эксперты - Цензор.НЕТ 3979
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08.12.2020 11:41
+18
Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 901
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08.12.2020 11:51
+15
Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 1170
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08.12.2020 11:50
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Если тариф на передачу электроэнергии повысят, подорожает все, от проезда до продуктов, - эксперты - Цензор.НЕТ 3979
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08.12.2020 11:41 Ответить
Предыдущего сюда же.
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08.12.2020 11:43 Ответить
Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 1170
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08.12.2020 11:50 Ответить
Чем хуже, тем лучше!
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08.12.2020 11:42 Ответить
Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 901
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08.12.2020 11:51 Ответить
Следственно подешевеет жизнь клоуна и его цирка.
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08.12.2020 11:42 Ответить
Хуже не будет ..)))))))
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08.12.2020 11:42 Ответить
Будет!
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08.12.2020 11:44 Ответить
не будет хуже, я верю **********, посмотри его последний видосик, он как улыбаеца мне аж на душе лучше становица, так шо верь как 73%
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08.12.2020 11:58 Ответить
Ты тоже под коксом?
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08.12.2020 12:55 Ответить
не я под пивом бываю)) а вообще я поклонник шапито 95, вот уже год ценю ихнюю заботу о народе, каждый месяц платёжка как весточка от клоуна, я твой вырок, почему свинарчуки на свободе, я астанавлю вайну, воры на нары, дальше продолжать?
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08.12.2020 13:01 Ответить
не надо. И перестань глушить пиво с утра, тебе хватит
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08.12.2020 13:02 Ответить
Зеля зуб давал что народ плакать не будет
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08.12.2020 11:44 Ответить
Мёртвые - не плачут...
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08.12.2020 11:46 Ответить
Если тариф на передачу электроэнергии повысят, подорожает все, от проезда до продуктов, - эксперты - Цензор.НЕТ 3739
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08.12.2020 11:47 Ответить
Так и хочется зебилов спросить

Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 9945
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08.12.2020 12:12 Ответить
Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 1828
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08.12.2020 12:18 Ответить
Когда цену на хлеб поднимут до ЕС?
Ах, да. У них и квартиры отбирают суды за долги.
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08.12.2020 11:47 Ответить
Емм, москалику, у ЄС різні ціни на хліб - у Польщі чи Латвії майже як у нас, а у Литві буханка більше 40 грн... А на Мальті - більше 50. Видно, що ти в Європі не був!

А квартиру за борги можуть і у нас відібрати - ригіанали це ще в 2012 прийняли!
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08.12.2020 11:51 Ответить
Ого! До 50 грн? А доходи які у Литві і на Мальті?
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08.12.2020 12:01 Ответить
На Мальті доходи раза в 2-3 вищі, ніж у Литві, але ж хліб не втричі дорожчий!

Є ж ще поняття СОБІВАРТОСТІ! На Мальті вся хавка дорога, бо в них клімат специфічний і багато продуктів імпортують...

Не бачу 100% кореляції між доходами населення і вартістю продукції. У поляків доходи втричі вищі, ніж у нас, але при цьому польські сири в нас в маркетах уже дешевші за українські! Це при тому, що у поляків і зарплати робітників вищі, і комуналка дорожча, і молоко у фермерів не по 3 грн скуповують, як у нас...

По вашій логіці в Україні 600-й Мерс чи там Айфон має коштувати в 7-8 раз менше, ніж у Німеччині?
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08.12.2020 12:06 Ответить
В польше сельское хозяйство дотируется государством +почти бесплатные кредиты для бизнеса+правовой порядок. Поэтому цены на жратву там низкие. А у нас президент шут гороховый, рейдеры постоянно отжимают у фермеров бизнесы, космические кредиты и мусорской беспредел. Так что дешевой жратвы не будет. Жрите сватов и квартал95
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08.12.2020 12:17 Ответить
Чего я не делал, так это с вами на брудершафт не пил.
Хлеб в Польше год назад покупал 3 злотые.
В Швейцарии 3 франка.
В Ницце в этом августе батон 3 Евро.
Официально, квартиру за доги по коммуналке отобрать не могут.
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08.12.2020 12:37 Ответить
Ну 3 злотих - це 21 грн, у нас буханка несоціального хліба коштує плюс-мінус так само...
У Ризі буханку не хліба брав за 0,75 євро...

Є ж різниця між 0,75 і 3 євро?
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08.12.2020 12:47 Ответить
Картинку с шимпанзе в студию
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08.12.2020 11:49 Ответить
Уже все подорожало .Сегодня купил бутылку "ОЛІЇ" за 47 грн - пару месяцев назад покупал по 33 грн .Бензин и солярка подорожали.Все подорожало где-то в общем на 20%.Газ вобще ДОРОГЮЩИЙ.....а зима то холодная....Но НАШИМ У РУЛЯ на нас ПЛЕВАТЬ....тяжелая будет зима - многие помрут от голода и холода.
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08.12.2020 11:50 Ответить
Ну так 73% этого и хотели.Это был их выбор, так что не вижу проблем.
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08.12.2020 11:57 Ответить
Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 7573
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08.12.2020 11:51 Ответить
Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 8937
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08.12.2020 11:52 Ответить
Так вроді ж вже...
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08.12.2020 11:56 Ответить
Мене цікавить один фокус. Як так получається, що наприклад в Польщі, ціна на енергію вища ніж в Україні в чотири рази, а ціна на продукти нижча ніж в Україні?...
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08.12.2020 11:55 Ответить
В Польше выше в 4 раза? А в Польше есть Атомные станции и Днепрогесс?....В Украине простаивают энергоблоки - некуда электричество девать....А барыги продают ДОРОГО электричествос ТЭС....Страна непуганных идиотов- и главный ИДИОТ -это Зеленский.
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08.12.2020 12:00 Ответить
Так тем более! Барыги вроде бени коломойши, ахметки, мертвечины, хвирташей, пинчуков и пр. нечести хотят с найменьшим напрягом иметь большой доход.
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08.12.2020 12:05 Ответить
ДнепроГЭС - его мощности едва хватает на обеспечение одного города Запорожье...
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08.12.2020 12:48 Ответить
В Запорожье еже стоит ШЕТЬ атомных блоков - а Украина на 50 % и немного больше может использовать атомную энергию...В мире мало таких стран как мы....Электроэнергия должна стоять ДЕШЕВО...
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08.12.2020 13:06 Ответить
Учи географию, Сергей! В Запорожье нет ни одного атомного блока.
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08.12.2020 15:34 Ответить
Набери в Гугле Запорожская АЭС...Я был в товарища в Запорожье и из окна ето многоэтажки видел ее....Да она не в центре Запорожья стоит ,а в Энергодаре....Но из окна многоэтажки в Запорожье ее видно...Как видим я учу географии не сидя в кресле и компа , а ВЫ хоть погуглите....
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09.12.2020 09:50 Ответить
Ты не только географию, ты ещё и грамматику учи, а то пишешь с ошибками в каждом слове! Тупо электронным переводчиком пользуешься.
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09.12.2020 11:21 Ответить
1. В Польщі ціна вище для побутових споживачів. Промисловці платять приблизно ту ж ціну що і промисловці в Україні.
2. Міф про "ціна на продукти нижче" - на які саме продукти, можна приклади? Курячі стегна що добігають кінця терміну придатності прошу не надавати.
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08.12.2020 13:00 Ответить
Я писав саме побутових споживачів. Тоді виникає питання, чого в Україні мають піднятися ціни при подорожчанні енергії для побутових споживачів, якщо наприклад в Польщі промисловці платять таку саму ціну за енергію?
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08.12.2020 13:10 Ответить
тут я не знаю. Думаю що Ахметову та іншим "виробникам"вигідно щоб зберігалась схема з заниженою ціною для побутових споживачів, вони мають на цьому гешефт закуповуючи енергію для своїх підприємств за тарифом населення, тому і випускають всяких "експертів" щоб пугали "все здорожчає!" і таким чином перешкодити процесу.
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08.12.2020 13:54 Ответить
У вас мабуть відстала інфа по відношенню до ахмєтки. Він її вже виробляє, а не купує
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08.12.2020 16:43 Ответить
ну все равно как-то мухлюет. Это ж Ахметка.
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08.12.2020 16:46 Ответить
ЕстеССнА
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08.12.2020 18:52 Ответить
Хуже не будет!!! Так ведь, ЗЕБИЛЫ?
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08.12.2020 11:56 Ответить
Ну все логично , Осел и Ко докерувалысь Украиной до дырки в четверть бюджета , олигархов трусить оно боится , по тому единственное , что ему остается это залезть в карман к каждому гражданину страны.То что это приведет к витку инфляции , так Осла это не грамма не волнует , бо в его голове пусто и там туман , это Леха Самокат еще год назад сказал.
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08.12.2020 12:03 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris

https://twitter.com/BorisenkoBoris Boris Borisenko
Единственный производитель урана в Украине (Обеспечив\добычу урана и произ-во оксидного концентрата) Объявил о приостановке работы
Согласно приказу №405,в простой выводятся все подразд\ГП "ВостГОК"
Атом\станції зупинили,уран НЕвидобуваєм,тарифи-підвищуєм
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08.12.2020 12:04 Ответить
Пропоную ненажерам все підняти по 100 грн. Вода там, електрика, сміття... І рахувати легше, і дохідність виросте. Проживете коротке, але яскраве життя, бо вже багато хто готовий поступати з вами не по європейські, а як потрібно було поступати зразу ж після Майдану: просто лінчувати без всяких пом"якшувальних обставин.
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08.12.2020 12:05 Ответить
....да ,ты , ШО ???!!!!
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08.12.2020 12:06 Ответить
Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 9469
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08.12.2020 12:22 Ответить
Какое умное, одухотворённое ... лицо!
Тонкая душа, пианист!...
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08.12.2020 12:30 Ответить
Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 9870
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08.12.2020 12:31 Ответить
Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, подорожчає все, від проїзду до продуктів, - експерти - Цензор.НЕТ 9995
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08.12.2020 12:32 Ответить
Может это так: барыга знал как делать деньги, а зеленые знают как делать приколы и крутить тверк жопой, от этого деньги не растут. Идя во власть они думали, что все просто - они скажут все побегут и выполнят их пожелания. Для наполнения казны надо иметь мозги и постоянно работать.
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08.12.2020 14:02 Ответить
Давайте уже поднимайте всё - посмотрим к чему это приведёт...
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08.12.2020 12:34 Ответить
Руководители АТБ я уверен , независимо от цен на электричество не позволять расти ценам!!!! Чуть чуть уменьшат свои накрутки , ведь деньги это не главное!!!
ТАК И ПРОЖИВЕМ!
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08.12.2020 12:43 Ответить
Я не эксперт, но понимаю: любое повышение цен на энергоносители и повышение зарплат и пенсий автоматом вызывает повышение цен на товары и услуги. Все закольцовано. Все повышения в конечном счете оплачивает конечный потребитель, то есть народ. И все повышение зарплат и пенсий сожрет повышение цен на товары и услуги, то есть это бесполезно. Может есть смысл зарплаты и пенсии не повышать, а просто снижать цены на энергоносители,как при коммунизме. И то гарантии нет, если цены повысятся то ни один барыга их не снизит, не логично. Народ останется в любом случае при своих интересах, выиграют только барыги. Только национализация энергопроизводств может спасет народ от прогрессирующего обнищания.
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08.12.2020 13:47 Ответить
Перефразовуючі Бернарда Шоу можна сказати, що наша "демократія" це коли народу політики показують зелену повітряну кульку, а народ дивиться на неї в небі, в цей час влада спустошує його кишені.
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08.12.2020 13:50 Ответить
"Активи фінансових компаній, попри зниження їх кількості, зросли у ІІІ кварталі 2020 року переважно через відновлення кредитування: обсяг наданих протягом кварталу кредитів домогосподарствам зріс на 47%...",-НБУ. Зебилята, пришло время копаться в кладовках в поисках всякой всячины. Скоро придется тащить старые лыжи в ломбард
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08.12.2020 14:18 Ответить
Агооов, СЛУГИ! -Я народ Купите кота -6лет, черный Британец, кличка Тайсон
Собаки нет а за отопление 1838 грн за 42м2 жилой площади при +темп в ноябре на улице (за 30 дней) Что , наверное Кобелеву нечем миллион зарплаты платить?
Вы еще и бедному Ахмету помогите.
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08.12.2020 15:05 Ответить
А какая разница? Это ж по приколу, ха-ха-ха
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08.12.2020 15:48 Ответить
 
 