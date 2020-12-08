Если тариф на передачу электроэнергии повысят, подорожает все, от проезда до продуктов, - эксперты
Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к тотальному росту цен.
Об этом рассказали эксперты в комментариях изданию "Главком".
По словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, увеличение тарифа на транспортировку электроэнергии - это "начало цепной реакции повышения цен на все без исключения". Хотя он и отметил, что рост цен на продукты и услуги будет отличаться, ведь доля затрат на энергоресурсы в их себестоимости разная. Однако отметил: подорожание будет тотальным.
Эксперты также обратили внимание, что подорожает проезд в электротранспорте, в пригородных и пассажирских поездах.
"Укрзализныця" потребляет около 4 млрд кВт / час в год. Если не поднять стоимость проезда, убытки "Укрзлизныци" от пассажирских перевозок вырастут еще больше ", - говорится в материале.
Кроме того, могут возникнуть проблемы с водоснабжением, ведь из-за роста тарифа на электроэнергию задолженность водоканалов за потребленный ток увеличится, что может спровоцировать их отключение от электроснабжения.
"Электроэнергия составляет более 40% себестоимости услуг по водоснабжению и водоотведению. Повышение тарифа на ее передачу приведет к возникновению или увеличению задолженности водоканалов. И как следствие - отключение их от электроснабжения", - посчитали в издании.
По их словам, от роста тарифов пострадают представители энергоемких отраслей. Так, вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко говорит, что решение НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии приведет к росту себестоимости продукции химической промышленности и заставит снижать затраты за счет увольнения работников. "Мы считаем каждую копейку, химия с 2016 года по 2019 год восемь тысяч рабочих мест уже потеряла. Мы конкурируем и находим какие-то внутренние резервы, но это трудно ", - объясняет Гольченко.
Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря на 30%, до 312,76 грн / МВт-час.
Теперь комиссия предлагает повысить тариф в 2021 году еще больше, до 324,81 грн / МВт * ч, хотя планировала снизить его до 309,8 грн / МВт-час. Почему планы так резко изменились, в НКРЭКУ не объясняют.
Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа значительно углубит экономический кризис в Украине - приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.
В свою очередь львовский ресторатор Андрей Худо сообщил, что учреждения после повышения тарифа на передачу электроэнергии будут временно прекращать или и вовсе замораживать работу.
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Ах, да. У них и квартиры отбирают суды за долги.
А квартиру за борги можуть і у нас відібрати - ригіанали це ще в 2012 прийняли!
Є ж ще поняття СОБІВАРТОСТІ! На Мальті вся хавка дорога, бо в них клімат специфічний і багато продуктів імпортують...
Не бачу 100% кореляції між доходами населення і вартістю продукції. У поляків доходи втричі вищі, ніж у нас, але при цьому польські сири в нас в маркетах уже дешевші за українські! Це при тому, що у поляків і зарплати робітників вищі, і комуналка дорожча, і молоко у фермерів не по 3 грн скуповують, як у нас...
По вашій логіці в Україні 600-й Мерс чи там Айфон має коштувати в 7-8 раз менше, ніж у Німеччині?
Хлеб в Польше год назад покупал 3 злотые.
В Швейцарии 3 франка.
В Ницце в этом августе батон 3 Евро.
Официально, квартиру за доги по коммуналке отобрать не могут.
У Ризі буханку не хліба брав за 0,75 євро...
Є ж різниця між 0,75 і 3 євро?
2. Міф про "ціна на продукти нижче" - на які саме продукти, можна приклади? Курячі стегна що добігають кінця терміну придатності прошу не надавати.
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Единственный производитель урана в Украине (Обеспечив\добычу урана и произ-во оксидного концентрата) Объявил о приостановке работы
Согласно приказу №405,в простой выводятся все подразд\ГП "ВостГОК"
Атом\станції зупинили,уран НЕвидобуваєм,тарифи-підвищуєм
Тонкая душа, пианист!...
ТАК И ПРОЖИВЕМ!
Собаки нет а за отопление 1838 грн за 42м2 жилой площади при +темп в ноябре на улице (за 30 дней) Что , наверное Кобелеву нечем миллион зарплаты платить?
Вы еще и бедному Ахмету помогите.