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Минсоцполитики рассказало, какие ФОПам нужны документы для возобновления выплат на детей: нужно успеть подать до 15 декабря

Минсоцполитики рассказало, какие ФОПам нужны документы для возобновления выплат на детей: нужно успеть подать до 15 декабря

Документы надо подать в бумажной или электронной форме до 15 декабря.

Из государственного бюджета Украины возобновлены выплаты на детей до 10 лет физических лиц - предпринимателей І и II групп. Выплаты будут осуществляться за ноябрь-декабрь 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцополитики, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сообщении, лица, которые получали выплату пособия в мае-августе 2020 года, такую помощь будут получать и в дальнейшем.

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Физическим лицам-предпринимателям, которые ранее не обращались за данной выплатой, для назначения и выплаты пособия на детей необходимо обратиться в управления социальной защиты населения, по месту жительства до 15 декабря 2020 года, с пакетом необходимых документов в бумажной форме:

  • - копиями свидетельств о рождении детей в возрасте до 10 лет;
  • - справкой из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное'обязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7);
  • - копией документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине (для иностранца и лица без гражданства);
  • - копией решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае ее создания) совета, сельского, поселкового, городского совета о'объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком)

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Или заполнить электронную заявку по ссылке https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua/ с фотокопиями соответствующих документов.

Автор: 

выплаты (644) дети (6481) предприниматели (1234) соцпомощь (247) упрощенка (59) малый бизнес (123) Министерство социальной политики (882)


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Топ комментарии
+5
Справки, справки, копии.. Пока в смартфоне только диджидаунализированный клоун,
страна, увы, в заднице с бумажками.
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08.12.2020 12:06
+3
если вас развесить по фонарным столбам до15 декабря, то документы можно будет подавать до 1 января.
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08.12.2020 12:07
+3
а ФОП третьей группы регистрируют только при отсутствии детей?
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08.12.2020 12:11
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Правила форума Совет форумчан
Справки, справки, копии.. Пока в смартфоне только диджидаунализированный клоун,
страна, увы, в заднице с бумажками.
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08.12.2020 12:06 Ответить
Документы собираются и подаются онлайн.
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08.12.2020 14:30 Ответить
если вас развесить по фонарным столбам до15 декабря, то документы можно будет подавать до 1 января.
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08.12.2020 12:07 Ответить
а ФОП третьей группы регистрируют только при отсутствии детей?
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08.12.2020 12:11 Ответить
возможно будут проверять эрекцию.
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08.12.2020 12:16 Ответить
ФОПовцы проголосовавшие за Зеленского и Слугу народа примите
Минсоцполитики рассказало, какие нужны документы для возобновления выплат ФОПам на детей: нужно успеть подать до 15 декабря - Цензор.НЕТ 1134
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08.12.2020 12:13 Ответить
а почему только до 10 лет??? 11 и тд уже не дети?
а чем дети тех людей что потеряли работу и стоят на бирже отличаются от детей ФОПов?
а чем дети ФОПов до 10ти лет лучше за детей тех у кого фирма "Юрлицо" или "ООО"???
Предлагаю делать выплаты только еврейским семьям. Украинцы терплячи они потерпят!!!
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08.12.2020 12:46 Ответить
А с чего это вы меня за то спрашиваете? Спросите Зеленского и авторов этого пасквиля.
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08.12.2020 14:38 Ответить
Вопрос был риторический.
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08.12.2020 18:40 Ответить
Ну, если риторический....
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08.12.2020 18:54 Ответить
Корупція під носом президента-2. Чому президент так нервує через Татарова і Микитася

https://bykvu.com/ua/authors/tatjana-**********/ Тетяна Ніколаєнко Головний редактор bykvu.com

Справа в тому, що за неповний рік Офіс президента вдруге звинувачують у причетності до будівельних схем за участю діячів доби Януковича. І на цей раз це не просто слова, а частина розслідування НАБУ.

Минулий тиждень президент Володимир Зеленський завершив своїм відео, де порівняв https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-porivnjav-internet-zmi-z-zhinochkami-na-lavci-bilja-pid-izdu/ ЗМІ з тітоньками на лавочці . В принципі, того тижня у президента було достатньо приводів для розпачу. Так, він змушений був капітулювати https://bykvu.com/ua/mysli/hlava-nalohovoho-komyteta-danyl-hetmantsev-*******-na-3-nedely-pryvedet-k-padenyiu-do-0-7-vvp/ перед мітингами ФОПів і відкласти фіскалізацію більшості дрібного бізнесу до 2022 року, а замість його проєкту після повернення кримінальної відповідальності за е-декларування https://bykvu.com/ua/mysli/kinets-konstytutsiinoi-kryzy-ale-tse-ne-tochno-iak-deputaty-elektronne-deklaruvannia-povertaly/ парламент проголосував свій варіант.
Крім того, Офіс президента виявився в епіцентрі корупційного скандалу. І на відміну від попереднього скандалу зі зливом затримання вагнерівців, в цій історії буде багато свідків і тих, хто захоче говорити.
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08.12.2020 12:17 Ответить
Долой НЭПманов кровопийц!!!
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08.12.2020 12:19 Ответить
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08.12.2020 12:28 Ответить
Всю власть пролетариям!
Каждый клоун сможет управлять государством!
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08.12.2020 12:58 Ответить
Не сци скоро ми закриємся і будеш купляти все в сєтях по дуже гарних цінах
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08.12.2020 14:48 Ответить
Я и не сцу! Заказываю за границей и с доставкой дешевле, чем у Вас!!!
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08.12.2020 15:14 Ответить
И еще, научись отличать шутку от реалии!!! С юмором нормально???
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08.12.2020 15:19 Ответить
Откуда у них юмор? Ааааа, да, да, был у них юмор. В 2019 году. Проголосовали с юморком, по приколу. Ведь хуже не будет. А теперь скулят.
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08.12.2020 18:56 Ответить
А как предоставить справку, если выдающие их учреждения повсеместно закрываются на карантин? Да и вопрос, который достает меня много лет: на кой ляд у тех, кто требует справки, стоят компьютеры? Они что тяготятся войти в базу данных человека и получить нужную информацию? Тем более, что данные справок почти всегда перепроверяют. Так на фига гонять людей туда-сюда? Или это у нас теперь такая национальная забава?
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08.12.2020 12:21 Ответить
Діджиталізація, однако.
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08.12.2020 12:29 Ответить
а чё не до 8-го декабря?!
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08.12.2020 12:27 Ответить
 
 