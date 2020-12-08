Минсоцполитики рассказало, какие ФОПам нужны документы для возобновления выплат на детей: нужно успеть подать до 15 декабря

Документы надо подать в бумажной или электронной форме до 15 декабря.

Из государственного бюджета Украины возобновлены выплаты на детей до 10 лет физических лиц - предпринимателей І и II групп. Выплаты будут осуществляться за ноябрь-декабрь 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцополитики, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сообщении, лица, которые получали выплату пособия в мае-августе 2020 года, такую помощь будут получать и в дальнейшем.

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Физическим лицам-предпринимателям, которые ранее не обращались за данной выплатой, для назначения и выплаты пособия на детей необходимо обратиться в управления социальной защиты населения, по месту жительства до 15 декабря 2020 года, с пакетом необходимых документов в бумажной форме:

- копиями свидетельств о рождении детей в возрасте до 10 лет;

- справкой из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное'обязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7);

- копией документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине (для иностранца и лица без гражданства);

- копией решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае ее создания) совета, сельского, поселкового, городского совета о'объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком)

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Или заполнить электронную заявку по ссылке https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua/ с фотокопиями соответствующих документов.