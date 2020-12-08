Минсоцполитики рассказало, какие ФОПам нужны документы для возобновления выплат на детей: нужно успеть подать до 15 декабря
Документы надо подать в бумажной или электронной форме до 15 декабря.
Из государственного бюджета Украины возобновлены выплаты на детей до 10 лет физических лиц - предпринимателей І и II групп. Выплаты будут осуществляться за ноябрь-декабрь 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцополитики, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается в сообщении, лица, которые получали выплату пособия в мае-августе 2020 года, такую помощь будут получать и в дальнейшем.
Физическим лицам-предпринимателям, которые ранее не обращались за данной выплатой, для назначения и выплаты пособия на детей необходимо обратиться в управления социальной защиты населения, по месту жительства до 15 декабря 2020 года, с пакетом необходимых документов в бумажной форме:
- - копиями свидетельств о рождении детей в возрасте до 10 лет;
- - справкой из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное'обязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7);
- - копией документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине (для иностранца и лица без гражданства);
- - копией решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае ее создания) совета, сельского, поселкового, городского совета о'объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком)
Или заполнить электронную заявку по ссылке https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua/ с фотокопиями соответствующих документов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
страна, увы, в заднице с бумажками.
а чем дети тех людей что потеряли работу и стоят на бирже отличаются от детей ФОПов?
а чем дети ФОПов до 10ти лет лучше за детей тех у кого фирма "Юрлицо" или "ООО"???
Предлагаю делать выплаты только еврейским семьям. Украинцы терплячи они потерпят!!!
https://bykvu.com/ua/authors/tatjana-**********/ Тетяна Ніколаєнко Головний редактор bykvu.com
Справа в тому, що за неповний рік Офіс президента вдруге звинувачують у причетності до будівельних схем за участю діячів доби Януковича. І на цей раз це не просто слова, а частина розслідування НАБУ.
Минулий тиждень президент Володимир Зеленський завершив своїм відео, де порівняв https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-porivnjav-internet-zmi-z-zhinochkami-na-lavci-bilja-pid-izdu/ ЗМІ з тітоньками на лавочці . В принципі, того тижня у президента було достатньо приводів для розпачу. Так, він змушений був капітулювати https://bykvu.com/ua/mysli/hlava-nalohovoho-komyteta-danyl-hetmantsev-*******-na-3-nedely-pryvedet-k-padenyiu-do-0-7-vvp/ перед мітингами ФОПів і відкласти фіскалізацію більшості дрібного бізнесу до 2022 року, а замість його проєкту після повернення кримінальної відповідальності за е-декларування https://bykvu.com/ua/mysli/kinets-konstytutsiinoi-kryzy-ale-tse-ne-tochno-iak-deputaty-elektronne-deklaruvannia-povertaly/ парламент проголосував свій варіант.
Крім того, Офіс президента виявився в епіцентрі корупційного скандалу. І на відміну від попереднього скандалу зі зливом затримання вагнерівців, в цій історії буде багато свідків і тих, хто захоче говорити.
Каждый клоун сможет управлять государством!