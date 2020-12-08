"Подзатыльники" от учительницы на Львовщине: Педагог написала заявление на увольнение, создана комиссия для расследования инцидента
В Жовковском отделе образования создали комиссию, чтобы разобраться в случае избиения школьника в с. Потолич.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
Руководитель отдела образования Жовковской районной администрации Михаил Коваль рассказал, что представители ювенальной юстиции и представители отдела образования провели беседу со всеми сторонами конфликта. Учительница написала заявление на увольнение.
"Подобный поступок в школах недопустим. Педагоги владеют нужными навыками и опытом, чтобы не допускать таких ситуаций. Никакой нервный срыв не может оправдать физической расправы в отношении несовершеннолетних", - отметил директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска.
Директору школы объявили предупреждение, сделать выводы должен также школьный психолог, случай будет рассмотрен на педагогическом совете.
Ранее сообщалось, что учительница надавала "подзатыльников" 11-летнему ученику на Львовщине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"- Вовка, ты чего такой надутый?
-Голодный потому что…
- А почему голодный?
- Мамка крапиву для зелёных щей на моё воспитание истратила…"
Зачекай - буде ще гірше... У мене клієнтка була, працювала в шведській школі помічником учителя. Так казала, що були випадки, коли учні на батьків скаржилися за "домашнє насилля" подібного роду, і батків до відповідальності притягували. А були випадки і позбавлення батьківських прав... . А вчителі, проти учня, навіть "косо глянуть" бояться... А ті, в класі, витворяють, що хочуть... "Дотолерастнічалися"...
А, враховуючи, що НАШІ "дітки" "ще ті...", уявляю, що вони витворять почнуть...
Єдине рішення проблеми (глобальне) в ******** реаліяї - це тотальна відео-аудіо фіксація в школах. Але кому яка різниця?
Права у родителей + обязанности у них же.
Права и у учителей и обязанности тоже.
твоя відеофіксація не є панацеєю.
інших ліцеїстів. Без рукоприкладства, на Ви, з повагою ізолювали до кінця занять, а потім нехай іде додому. Хитродупа влада все переклала на педагогів за їх мізерні зарплати.
Я никого не защищаю. Я просто показываю несовершенство системы. Для того чтобы реально что-то изменить... права должны начинаться в 21 год. А до того только обязанности.
Это законодательство и процедуры были еще до ЗЕ. А местами даже до ПАПо. Просто оно со временем стало применяться чаще... детишки стали больше наглеть... смотрим дальше и запасаемся попкорном
але треба
Мабуть, само таким малолітнім бандюкам було тому й захищаєш виродків.
Скільки платять за те, шо задираєш дописувачів на Цензорі? Ти мені дуже нагадуєш одну скотинячку під ніком Макс Королто, його деактивували саме за такий тролінг, яким промишляєш ти.
СтратеХія.
1. Платити вчителю мало.
2. Малолітнє гівно - бог, вчитель - ніхто.
3. Бесплатна освіта й соціоЛУХтична урівнялівка - малолітні ******** вчаться з дітьми які хочуть вчитися.
Вже тепер.
На спеціальності під кодом 014 (середня освіта) в універи поступають вчорашні двійочники і трійочники. Ну бо, див.п.1.2.
Та дітвора яка знає математику - йд5 на програмістів.
У кого лади з іноземною - вибирають всілякі ін-язи і міжнародку.
Хто кумекає в історії - йде на право.
Біологія, хімія - медицина і т.д. по престиж. спец.
Ну а на вчителя, повторю, всі ті, кому бракує балів на вищеперелічене.
Через років 15-20 середня школа зійде на гівно. Зате, всі скрізь поголовно будуть вчитися у т.з. "гімназіях" і "ліцеях". Тьфу!!