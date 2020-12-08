"Подзатыльники" от учительницы на Львовщине: Педагог написала заявление на увольнение, создана комиссия для расследования инцидента

В Жовковском отделе образования создали комиссию, чтобы разобраться в случае избиения школьника в с. Потолич.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Руководитель отдела образования Жовковской районной администрации Михаил Коваль рассказал, что представители ювенальной юстиции и представители отдела образования провели беседу со всеми сторонами конфликта. Учительница написала заявление на увольнение.

"Подобный поступок в школах недопустим. Педагоги владеют нужными навыками и опытом, чтобы не допускать таких ситуаций. Никакой нервный срыв не может оправдать физической расправы в отношении несовершеннолетних", - отметил директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска.

Директору школы объявили предупреждение, сделать выводы должен также школьный психолог, случай будет рассмотрен на педагогическом совете.

Ранее сообщалось, что учительница надавала "подзатыльников" 11-летнему ученику на Львовщине.

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