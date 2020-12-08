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"Подзатыльники" от учительницы на Львовщине: Педагог написала заявление на увольнение, создана комиссия для расследования инцидента

В Жовковском отделе образования создали комиссию, чтобы разобраться в случае избиения школьника в с. Потолич.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Руководитель отдела образования Жовковской районной администрации Михаил Коваль рассказал, что представители ювенальной юстиции и представители отдела образования провели беседу со всеми сторонами конфликта. Учительница написала заявление на увольнение.

"Подобный поступок в школах недопустим. Педагоги владеют нужными навыками и опытом, чтобы не допускать таких ситуаций. Никакой нервный срыв не может оправдать физической расправы в отношении несовершеннолетних", - отметил директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска.

Директору школы объявили предупреждение, сделать выводы должен также школьный психолог, случай будет рассмотрен на педагогическом совете.

Ранее сообщалось, что учительница надавала "подзатыльников" 11-летнему ученику на Львовщине.

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Автор: 

насилие (393) ОГА (2388) школа (3012) учитель (496) Львовская область (2899)


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Топ комментарии
+23
В ******** реаліях взагалі не зрозуміло як вчителі витримують нинішніх діточок, котрі навіть батька й матір не роважають, а про якогось вчителя і мова не йде. Я не за рукоприкладство від педагогів, а про те, яке психічне навантаження у них від "отроків".
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08.12.2020 12:10
+16
Правильно сделала женщина. Сохранит нервы, здоровее будет. А малолетних долбо....бов пусть учит "руководитель отдела образования Жовковской районной администрации Михаил Коваль и представители ювенальной юстиции".https://censor.net/ru/n3235622
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08.12.2020 12:21
+10
значит ты был эталонным малолетним *********. Мне 37, и у всего класса и в мыслях не было обозвать учителя. Подзатыльников, собственно поэтому, тоже никогда не было.
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08.12.2020 12:17
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Це питання вирішується дуже просто, береться лозина і по голій сраці, запевняю - через зовсім невеликий проміжок часу наші учні стануть найсумліннішими учнями в світі.
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08.12.2020 12:56 Ответить
Дуже слушна пропозиція !!))
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08.12.2020 13:23 Ответить
Напис : "Вуха учня - на спині його... Він слухає, коли його б"ють...". Напис на малюнку в гробниці царського писця, в Єгипті. На малюнку вчитель веде урок. Учні слухають. Поряд двоє тримають за руки й ноги учня, що лежить лицем вниз. Третій б"є його по спині лозиною...

"- Вовка, ты чего такой надутый?
-Голодный потому что…
- А почему голодный?
- Мамка крапиву для зелёных щей на моё воспитание истратила…"
Зачекай - буде ще гірше... У мене клієнтка була, працювала в шведській школі помічником учителя. Так казала, що були випадки, коли учні на батьків скаржилися за "домашнє насилля" подібного роду, і батків до відповідальності притягували. А були випадки і позбавлення батьківських прав... . А вчителі, проти учня, навіть "косо глянуть" бояться... А ті, в класі, витворяють, що хочуть... "Дотолерастнічалися"...
А, враховуючи, що НАШІ "дітки" "ще ті...", уявляю, що вони витворять почнуть...
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08.12.2020 13:58 Ответить
ну вже ж ти отримав відео без реєстраторів. що тобі дасть знання того, як малий дрочив училку? вона все-рівно не має права його торкатись!!!
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08.12.2020 13:52 Ответить
Сейчас такие детки ,и такое вытворяют ! Иногда так п..ть хочется чтоб на долго запомнил!
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08.12.2020 12:39 Ответить
зараз і відсталі дорослі, які мислять минулими нормами, тому такий конфлікт поколінь, до якого вчителя вуз повинен підготувати. а вуз випускає полуродукт.
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08.12.2020 13:53 Ответить
вот как раньше было - напишет учитель красной ручкой в дневнике "Сорвал урок!!!", и дома отгребаешь люлей по самое нехочу. сейчас такие сообщения на вайбер родителям приходят. надо дома своих чад воспитывать, а школа - для образования.
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08.12.2020 12:45 Ответить
Саме так. Дарма відмінили оцінку з поведінки. Бо да, раніше "Поведінка 2" в щоденнику - це гарантія гарного ремня )))
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08.12.2020 12:50 Ответить
То отож !! Мені і на думку не спадало жалітись батькам на вчителів, бо це гарантувало додаткових звіздюлей вже від батьків !!)) !!
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08.12.2020 13:22 Ответить
значь тєрпила ти.
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08.12.2020 13:59 Ответить
а ти знає, шо погана оцінка за поведінку у таких вчителів може бути за протилежну думку? ось звикла вона до таких аксіом, совкових, периферійних, педкоронованих, а тут їй учень мозги вставив ********* знаннями. Учень правий. Вчилка відстала, але на правах педкоронованої ставить незадов. за поведінку.
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08.12.2020 13:58 Ответить
а сейчас знач училка не написала, арешила сама воспитать и потом написать в дневник "отргеб за срьів урока. Добавьте"
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08.12.2020 13:56 Ответить
И когда в США стоит вопрос о вооружении учителей в школах, в Украине продолжают покрывать проступки и преступления малолетних правонарушителей, умиленно считая невинными шалостями срыв уроков и доведения учителей до инфарктов и инсультов, воспитывая в учениках неуважение к закону и правилам поведения в обществе. Срыв урока, это хулиганство, причем как минимум часть 2 статьи КК, действиями нарушена нормальная работа учреждения образования, нарушено право других детей на их реализацию права на получение образование. Необходимо установить обстоятельства, которые предшествовали поведению учителя и в случае умышленных действий несовершеннолетнего или группы несовершеннолетних по предварительному сговору (был еще оператор, а возможно и режиссёр) , направленных на срыв учебного процесса, ставить вопрос о применении к нарушителю (нарушителям) мер воспитального характера, а родителей привлекать за ненадлежащее воспитание. Перед законом все равны, не только учитель.
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08.12.2020 12:47 Ответить
Звільнилася - то і добре, піде касиром в маркет на вдвічі більшу зарплатню і без діточок, які спочатку доведуть, на... пошлють, а потім своєчасно врубають телефон, щоб зняти відосик про бідне пригнічене дитятко )))

Єдине рішення проблеми (глобальне) в ******** реаліяї - це тотальна відео-аудіо фіксація в школах. Але кому яка різниця?
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08.12.2020 12:47 Ответить
Никак не поможет. Нужны более радикальные меры.
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08.12.2020 12:50 Ответить
Ну... трохи допоможе все ж таки. Більш радикально і точно більш дієво - це різкою по ср@ці, але ж ніззя )))
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08.12.2020 12:53 Ответить
Более радикально - это отмена закона о правах детей. До обретения возраста полной дееспособности - т.е. 21 год = никаких прав. Только обязанности.
Права у родителей + обязанности у них же.
Права и у учителей и обязанности тоже.
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08.12.2020 12:55 Ответить
На жаль, це занадто розумна і правильна ідея, щоб так було. Бо скоро буде, як в Європі. У знайомого (більше 20 років в Ганновері) малий наслухався про права, забив йух на все, окрім комп'ютерних ігор, а при спробі щось з цим зробити напряму заявив - тіпа - "якщо ти мені щось спробуєш зробити - у тебе будуть серйозні проблеми з законом" (це 10-річне власному батькові!). Але дещо все ж таки не врахував, бо комп з іграми в той же день мовчки відправився в найближчий комісійний...
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08.12.2020 13:07 Ответить
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08.12.2020 13:54 Ответить
якщо вона знає добре українську, може ще яку іноземну, бо зараз мінімум двофахові дипломи, то вона буде чудово почуватися секретарем на фірмі. І отривуати без бозгоібанія більше грошенят.

твоя відеофіксація не є панацеєю.
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08.12.2020 14:02 Ответить
Батьки не бажають мати відеофіксацію в класах. Тоді неможливо домовитись з вчителем, запрацює принцип відповідь - оцінка, а не відповідь - крапка і потім допрацюєшь. Запрацює об"єктивність оцінювання. До цього не готові батьки, не готові міносвіти, відділи освіти, директора шкіл. Освіта готова на папері до Нової Школи, але не готова до показу реального рівня знань в школах. Тому всі електронні ноухау в школах не приживуться і дистанційне навчання просто неможливе. Або можливе з оцінкою 1 бал з 12-ти.
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08.12.2020 14:35 Ответить
Дорого для країни тримати вчителя касиром.
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08.12.2020 14:44 Ответить
Потрібно в школах робити кімнати-карцери де б тримали неадекватних діток, як це робли в дореволюційних гімназіях. Бо вчитель це не жандарм з пістолетом і нагайкою, а викладач, і коли на уроці йому телепень заважає, педагог абсолютно беззахисний - вигнати не можна, бо бовдур може попасти в пригоду, і вчитель буде кримінально винуватий (такі закони), санкції до батьків теж мало дієві, богаті відмажуться івідкупляться, а бідним теж не до дітей, вони на олігархопанщині виживають. Тому , потібно створювати, як це робили для А.С Пушкіна і

інших ліцеїстів. Без рукоприкладства, на Ви, з повагою ізолювали до кінця занять, а потім нехай іде додому. Хитродупа влада все переклала на педагогів за їх мізерні зарплати.
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08.12.2020 12:52 Ответить
Вот интересно получается, когда ребёнок идёт к репетитору, о он там ведёт себя смирно! А когда в школе! То можно все ! Что он хочет, и если его приструнят, то учителя уволят, и это ученик знает!
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08.12.2020 14:07 Ответить
Батьки цінують свої гроші забільше своїх дітей. І там він один, а не їх 30. Випендрюваться немає перед ким.
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08.12.2020 14:38 Ответить
Ребенок ходит исходя из личного интереса кто к репетитору, а кто в малину к бандитам, а в школу ходять все - от придурков до гениев. В этом разница. А когда класс по 36 человек то попробуйте кому то и что то объяснить в их пубертатный возраст. Я к тому чтобы и насилия не было, и соблюдали уважение к ученику, но и учителю тоже не надо нервы трепать, кстати и по долголетию учителя не долгожители. Вот карцер это идеальное стредство и ученик не унижен и преподавателю не мешают вести урок. В этой истории ясно одно что государство безмозглое и не способное реагировать на подобные ситуации. Это как инструкция нашей полиции, лучше сидите у себя в отделении чем потом писать объяснительные почему избили упакованого хулигана.
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08.12.2020 15:38 Ответить
Хай тепер адміністрація спробує найти заміну!! Бажаючих терпіти ображення від учнів-неучів все менше і менше.
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08.12.2020 12:52 Ответить
Если малолетний оболтус не дает вести урок, позволяет себе наглые выпады в сторону учителя, мешает другим детям заниматься, то знаете что должен сделать учитель с т.з. существующго сейчас регламента? НИЧЕГО!!! От слова совсем. Учитель не имеет права наказать или выставить из класса. А что же делать в такой ситуации? А ничего. Что хотите, то и делайте! "Большой привет" нафталиновым коррупционерам из министерсва образования! И лично, якобы президенту, Зеленскому.
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08.12.2020 12:55 Ответить
Справедливости ради, началось это отнюдь не при нем, но он продолжил.
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08.12.2020 12:56 Ответить
Верное замечание, но 1,5 года у власти с монобольшинством в парламенте ... Про "попередников" уже и язык не поворачивается.
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08.12.2020 13:00 Ответить
Мой покойный отец был в после войны преподавателем в детском доме. В течении многих лет к нему приезжали его бывшие ученики, ставшие большими людьми и за накрытым столом (а мне разрешали сидеть с ними) вспоминали, как отец их бил в туалете за различные проступки, но в тоже время делился пайкой своих макарон с самыми отощавшими. Ни один из них не только никогда его не упрекнул за те оплеухи, но и говорили, что бил мало. Все они плакали на его похоронах.
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08.12.2020 13:34 Ответить
"Педагоги владеют нужными навыками и опытом,.." да? а може він скаже, саме на яких предметах дають ті знання? Источник: https://censor.net/ru/n3235622
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08.12.2020 13:37 Ответить
Хто буде замість цієї вчительки працювати? Завхоз?
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08.12.2020 13:56 Ответить
то геморой директриси. вона не надала інструкцію як діяти при ситуації "неслух на уроці". на відео вчителька сама собі ви рішувач проблеми. а так не повинн бути.
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08.12.2020 14:04 Ответить
Эта инструкция есть... да только она потом против училки же и обернется. Не первой же из регулярно проводимых проверок районо. А если она будет реально каждый такой случай фиксировать... то в итоге окажется крайней.
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08.12.2020 14:11 Ответить
хахаха, так вона і так крайня вийшла. я не рохумію, що ви захищаєте? невміня рабів користуватись засобами захисту?
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08.12.2020 14:59 Ответить
Вот именно. Она и так и так будет крайней. Тупое законодательство, продавленное тупыми мамашами.
Я никого не защищаю. Я просто показываю несовершенство системы. Для того чтобы реально что-то изменить... права должны начинаться в 21 год. А до того только обязанности.
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08.12.2020 15:21 Ответить
оно тупое, потому что тупьіе его делали, а еще тупее не могут переделать. ну шо ще узяти із 73%. зелена влада - продукт школи!
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08.12.2020 15:29 Ответить
Товарищ германец (хе-хе), открою тебе страшную тайну.
Это законодательство и процедуры были еще до ЗЕ. А местами даже до ПАПо. Просто оно со временем стало применяться чаще... детишки стали больше наглеть... смотрим дальше и запасаемся попкорном
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08.12.2020 16:03 Ответить
Взагалі-то, колектив треба берегти та не ламати життя дорослій людині через дрібного гівнюка. Я на місці деректриси вмовляла би цю вчительку залишитися, а малолітнього бандюка відрахувала би зі школи. Нехай його батьки самі вчать вдома, якщо не навчили поводитися ввічливо з дорослими.
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08.12.2020 14:23 Ответить
Те, що воно малолітня лайно, це на совісті батьків. Як відомо кропива не плодоносять полуницею. А бити дітей в будь-якому випадку педагогу не можна. Подавала б скарги на нього в поліцію і райвно, був би привід на відрахування. Втім, якщо він в цьому віці агресівен, як маленька тварина, то його треба дресирувати будь-якими доступними методами, аж поки не виросло і не загризла людину.
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08.12.2020 14:31 Ответить
Звичайно, що бити дітей не можна. Але це вже сталося, вчителька зірвалась, зробила дурницю, та далі продовжує їх робити. Не треба звільнятися та давати привід іншим діточкам доводити та не слухатись, щоб позбутися чергового суворого вчителя.
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08.12.2020 14:38 Ответить
а чого вчителька звільнилася? не її звільнили, а вона сама? бо її знов кинули на призволяще. і такі вчителі саме і є. вони лише проти батьків і дітей пуку мають на демонстрації вилазить з плакатіками "захистіть нас".
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08.12.2020 15:11 Ответить
не можна.
але треба
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08.12.2020 15:22 Ответить
Ця дурниця може струсом мозку у дитини скінчитись. Даремно відмінили різки.
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08.12.2020 16:17 Ответить
лайно воно чогось лише у лайно-дорослих.
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08.12.2020 15:09 Ответить
ви вже ортимали докази по темі "молодий бандюк", про призумпцію невинності чули? по вашим коментам - наврядчи. вас така сама у школі вивчила? схоже на те.
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08.12.2020 15:08 Ответить
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08.12.2020 16:12 Ответить
Хахаха, а що для тебе бан? обрати смайлики і ржать разом з ними?
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08.12.2020 16:14 Ответить
Бан - це ти сидиш у спамі та там смердиш. Не лізь до людей зі своїм жирним тролінгом.
Мабуть, само таким малолітнім бандюкам було тому й захищаєш виродків.
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08.12.2020 16:20 Ответить
даа, у твоему примітивному спамі. насолоджуйся ним. а інші читатуимуть спокійно.
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08.12.2020 16:22 Ответить
а ти вчилка-тупілка або її продукт? у бан відправляєш як педагогічна профі, тобто нізащо, бо просто твій мозочок не окучує. ))))))))))))))))
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08.12.2020 16:24 Ответить
А ти тролятко-дибілятко розважаєшся на серьезних темах, мабуть тобі 12 років. В якому класі навчаєшся, давай, зізнавайся.
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08.12.2020 16:43 Ответить
ой, довго ж ти думать бігало. ПРавда тебе кусає. А відгавкуєшся ти як те 12тирічне.
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08.12.2020 16:51 Ответить
Всмислє довго думать бігало? Я зайнята своїми справами, захожу читаю новини, тебе троля годую, бо здохнеш десь голодний без моєї відповіді.
Скільки платять за те, шо задираєш дописувачів на Цензорі? Ти мені дуже нагадуєш одну скотинячку під ніком Макс Королто, його деактивували саме за такий тролінг, яким промишляєш ти.
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08.12.2020 17:36 Ответить
Да бросте, на 4000 долярив США зарплаты учителя к ним в школу финские учителя в очередь выстрояться. И все будут с о знанием украинского языка на уровне родного. За такую зарплату.
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08.12.2020 14:36 Ответить
Перестрелять бы всех, не ожидая Ковида...
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08.12.2020 13:59 Ответить
Там такі ублюдки є що їм не підзатильник а повбивать мало
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08.12.2020 14:27 Ответить
Цього директора департаменту освіти та науки Львівської ОДА Олег Паска.направити працювати у школу, а не з умной рожей розказувати як виходити із ситуації, коли всі вчителі нічого не можуть вдіяти з деякими учнями. Тронути їх неможна, ругати неможна, вигнати неможна, нічого не можна, а вони всьому класу не дають вчитися, закатують істерики, зривають уроки. Батькі хтознащо, нічого не роблять для вгамування свого чада. Що робити вчителю один-на-один з таким учнем? Дуже вумні ці теоретики засіли по ГОРОНО та департаментам, ні разу у реальній школі і дня не працювали.Джерело: https://censor.net/ua/n3235622
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08.12.2020 15:43 Ответить
Вірною дорогою йдемо, товариші!
СтратеХія.
1. Платити вчителю мало.
2. Малолітнє гівно - бог, вчитель - ніхто.
3. Бесплатна освіта й соціоЛУХтична урівнялівка - малолітні ******** вчаться з дітьми які хочуть вчитися.
Вже тепер.
На спеціальності під кодом 014 (середня освіта) в універи поступають вчорашні двійочники і трійочники. Ну бо, див.п.1.2.
Та дітвора яка знає математику - йд5 на програмістів.
У кого лади з іноземною - вибирають всілякі ін-язи і міжнародку.
Хто кумекає в історії - йде на право.
Біологія, хімія - медицина і т.д. по престиж. спец.
Ну а на вчителя, повторю, всі ті, кому бракує балів на вищеперелічене.
Через років 15-20 середня школа зійде на гівно. Зате, всі скрізь поголовно будуть вчитися у т.з. "гімназіях" і "ліцеях". Тьфу!!
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08.12.2020 17:41 Ответить
Ми ставимо еталоном Лі Куан Ю, як він підняв економіку Сінгапуру. Він заохочує фізичні покарання і зараз в їхньому карному кодексі є ьільше 30 статей, де наказують биттям бамбуковими палицями. Обзивати педагога можна і він має терпіти? Принижувати вчителя можна якомусь малолітньому де....... і ніякої реакції не має бути? А як тоді інші учні будуть ставитися до вчителя?
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08.12.2020 20:26 Ответить
Что вы все так разкукарекались!!! Дома воспитанием своих детей не занимаетесь!! выгоняете их бегом на голову учителей!! А теперь здрасьте!! караул!! Дали ребёнку подзатыльник!! Ну и что ? может этому ребёнку и хорошего ремня мало?? Поменьше воспитательного пафоса господа!! можно подумать вам ваши родители мало подзатыльников или пинков в детстве давали!! Ещё и как давали!! И ничего!! Признайтесь честно, Вам это пошло только на пользу!! А кому не нравится общая школа нанимайтесь в частную платную!!
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09.12.2020 10:36 Ответить
У мене питаннячко: чи має хтось з дописувачів безпосередній стосунок до ******** школи? Уточнюю: хто має щастя працювати в школі -- від директора до техперсоналу?
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09.12.2020 12:21 Ответить
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