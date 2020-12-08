РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10324 посетителя онлайн
Новости
1 492 8

80% женщин и 20% мужчин обращаются за помощью из-за домашнего насилия, - Денисова

80% женщин и 20% мужчин обращаются за помощью из-за домашнего насилия, - Денисова

В Украине по поводу домашнего насилия за помощью обращаются 80% женщин и 20% мужчин.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на форуме "Домашнее насилие: взгляд 360 градусов. Вызовы. Возможности. Действия".

Она отметила, что речь идет не только о физическом или сексуальном насилии, но и о психологическом и экономическом.

По ее словам, офис уполномоченного провел анализ этих обращений и выявил проблемы, в частности недостаточное количество учреждений, куда пострадавшие могут обратиться за помощью. Речь идет о приютах, где могут временно находиться пострадавшие от домашнего насилия. Сейчас таких приютов есть 34, однако 7 регионов Украины сейчас вообще не имеют таких учреждений.

"Также проблем добавила эпидемия коронавируса, поскольку, чтобы попасть в такой приют нужен тест на COVID-19, а в некоторых местах из-за эпидемии отсутствует транспортное сообщение, что усложняет дорогу к пристанищу для тех, кто в нем нуждается. Кроме того, часто пострадавшие не знают, что могут получить бесплатную правовую помощь", - отметила Денисова.

Также, подчеркнула она, не урегулирован вопрос детей – свидетелей домашнего насилия. Согласно международным нормам, дети являются не свидетелями насилия в семье, а жертвами и имеют право на получение помощи именно как жертвы домашнего насилия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Учительница надавала "подзатыльников" 11-летнему ученику на Львовщине: "Какое ты имеешь право?". ВИДЕО

Кроме того, в связи с коронавирусом и дистанционным обучением в школах, часто дети в семьях, где есть домашнее насилие, не получают знаний, поскольку домашний обидчик лишает их компьютера.

Денисова подчеркнула, что в Украине несмотря на усилия власти домашнее насилие стараются не выносить наружу, поскольку в менталитете украинцев считается некрасивым выносить семейное насилие в целом; считается, что это будет осуждено обществом, хотя в последнее время этот стереотип начинает разрушаться.

За 9 месяцев текущего года по поводу домашнего насилия зафиксировано более 142 тыс. обращений, и это почти вдвое больше чем в 2017 году, добавила обмудсмен.

Денисова Людмила (996) насилие (393) омбудсмен (597)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хотелось бы посмотреть на этих 20% "мужчин"
показать весь комментарий
08.12.2020 12:15 Ответить
не думаю, что стоит.
показать весь комментарий
08.12.2020 12:17 Ответить
Потому что если жена, например, напивается и лупцует детей и тебя, нужно "быть мужиком" и отлупцевать ее в ответ. И детей тоже, на всякий случай, для профилактики. А не хватать детей в охапку и спасать их и себя от такой жизни.

Вам скрепа не жмет, все ок?
показать весь комментарий
08.12.2020 12:25 Ответить
Это те кто удосужился прочитать новый закон и когда жена начинает распил...
Сообщают куда следует.
Если бы сообщали все... то статистика была бы с точностью до наоборот.
показать весь комментарий
08.12.2020 12:32 Ответить
Кроме того, в связи с коронавирусом и дистанционным обучением в школах, часто дети в семьях, где есть домашнее насилие, не получают знаний, поскольку домашний обидчик лишает их компьютера.Источник: https://censor.net/ru/n3235623

Тётя просто не понимает, что запретить комп на время вечерних поигрулек - с образованием НИЧЕГО общего не имеет...
показать весь комментарий
08.12.2020 12:22 Ответить
80% женщин и 20% мужчин

Четкое разделение, мирно не живёт никто?
Ты её или она тебя?
показать весь комментарий
08.12.2020 12:41 Ответить
Все кто жил долго и счастливо уже умерли в один день...
ПС думаю, редактора нахомутали. На самом деле из всех, кто обратился по поводу насилия, 80% женщин и 20% мужчин.
показать весь комментарий
08.12.2020 12:56 Ответить
музчин жалко
показать весь комментарий
08.12.2020 13:10 Ответить
 
 