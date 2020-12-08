80% женщин и 20% мужчин обращаются за помощью из-за домашнего насилия, - Денисова
В Украине по поводу домашнего насилия за помощью обращаются 80% женщин и 20% мужчин.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на форуме "Домашнее насилие: взгляд 360 градусов. Вызовы. Возможности. Действия".
Она отметила, что речь идет не только о физическом или сексуальном насилии, но и о психологическом и экономическом.
По ее словам, офис уполномоченного провел анализ этих обращений и выявил проблемы, в частности недостаточное количество учреждений, куда пострадавшие могут обратиться за помощью. Речь идет о приютах, где могут временно находиться пострадавшие от домашнего насилия. Сейчас таких приютов есть 34, однако 7 регионов Украины сейчас вообще не имеют таких учреждений.
"Также проблем добавила эпидемия коронавируса, поскольку, чтобы попасть в такой приют нужен тест на COVID-19, а в некоторых местах из-за эпидемии отсутствует транспортное сообщение, что усложняет дорогу к пристанищу для тех, кто в нем нуждается. Кроме того, часто пострадавшие не знают, что могут получить бесплатную правовую помощь", - отметила Денисова.
Также, подчеркнула она, не урегулирован вопрос детей – свидетелей домашнего насилия. Согласно международным нормам, дети являются не свидетелями насилия в семье, а жертвами и имеют право на получение помощи именно как жертвы домашнего насилия.
Кроме того, в связи с коронавирусом и дистанционным обучением в школах, часто дети в семьях, где есть домашнее насилие, не получают знаний, поскольку домашний обидчик лишает их компьютера.
Денисова подчеркнула, что в Украине несмотря на усилия власти домашнее насилие стараются не выносить наружу, поскольку в менталитете украинцев считается некрасивым выносить семейное насилие в целом; считается, что это будет осуждено обществом, хотя в последнее время этот стереотип начинает разрушаться.
За 9 месяцев текущего года по поводу домашнего насилия зафиксировано более 142 тыс. обращений, и это почти вдвое больше чем в 2017 году, добавила обмудсмен.
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Вам скрепа не жмет, все ок?
Сообщают куда следует.
Если бы сообщали все... то статистика была бы с точностью до наоборот.
Тётя просто не понимает, что запретить комп на время вечерних поигрулек - с образованием НИЧЕГО общего не имеет...
Четкое разделение, мирно не живёт никто?
Ты её или она тебя?
ПС думаю, редактора нахомутали. На самом деле из всех, кто обратился по поводу насилия, 80% женщин и 20% мужчин.