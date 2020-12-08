80% женщин и 20% мужчин обращаются за помощью из-за домашнего насилия, - Денисова

В Украине по поводу домашнего насилия за помощью обращаются 80% женщин и 20% мужчин.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на форуме "Домашнее насилие: взгляд 360 градусов. Вызовы. Возможности. Действия".

Она отметила, что речь идет не только о физическом или сексуальном насилии, но и о психологическом и экономическом.

По ее словам, офис уполномоченного провел анализ этих обращений и выявил проблемы, в частности недостаточное количество учреждений, куда пострадавшие могут обратиться за помощью. Речь идет о приютах, где могут временно находиться пострадавшие от домашнего насилия. Сейчас таких приютов есть 34, однако 7 регионов Украины сейчас вообще не имеют таких учреждений.

"Также проблем добавила эпидемия коронавируса, поскольку, чтобы попасть в такой приют нужен тест на COVID-19, а в некоторых местах из-за эпидемии отсутствует транспортное сообщение, что усложняет дорогу к пристанищу для тех, кто в нем нуждается. Кроме того, часто пострадавшие не знают, что могут получить бесплатную правовую помощь", - отметила Денисова.

Также, подчеркнула она, не урегулирован вопрос детей – свидетелей домашнего насилия. Согласно международным нормам, дети являются не свидетелями насилия в семье, а жертвами и имеют право на получение помощи именно как жертвы домашнего насилия.

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Кроме того, в связи с коронавирусом и дистанционным обучением в школах, часто дети в семьях, где есть домашнее насилие, не получают знаний, поскольку домашний обидчик лишает их компьютера.

Денисова подчеркнула, что в Украине несмотря на усилия власти домашнее насилие стараются не выносить наружу, поскольку в менталитете украинцев считается некрасивым выносить семейное насилие в целом; считается, что это будет осуждено обществом, хотя в последнее время этот стереотип начинает разрушаться.

За 9 месяцев текущего года по поводу домашнего насилия зафиксировано более 142 тыс. обращений, и это почти вдвое больше чем в 2017 году, добавила обмудсмен.