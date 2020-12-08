ОП разместит на одном из своих этажей аналитическую площадку реформ, работы уже ведутся, - советник премьера Криволап
Офис президента Украины на одном из своих этажей разместит аналитическую площадку - центр для наработки стратегий по ряду дискуссионных тем.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил советник премьер-министра Кирилл Криволап, который также является исполнительным директором Центра экономического восстановления, который служит платформой для создания Национальной экономической стратегии-2030.
"Сейчас в ОП один из этажей зачищается - там идет ремонт для того, чтобы стратегическая площадка состоялась уже на базе ОП и двигалась дальше. Всем удобно, когда все ветви власти координируются на одной платформе", - сказал он в ходе конференции "Как перезагрузить рынок капитала", которая состоялась 7 декабря.
По его словам, площадка будет продолжением экспертной дискуссии, которая была начата для наработки Национальной экономической стратегии-2030.
Принятый парламентом президентский закон о поддержке бизнеса на время локдауна является наработкой такого аналитического центра, указал Криволап.
Подписанный президентом закон №1071-IX, в частности, предусматривает предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть заработной платы вследствие введения карантина, а также физическим лицам-предпринимателям, потерявшим часть дохода.
"В пятницу парламент принял пакет краткосрочной поддержки (...) Сейчас мы работаем над средне- и долгосрочными мерами относительно авиации, сферы услуг, которые страдают вдолгую", - пояснил Криволап.
Помимо этого, в дальнейшем центр будет сфокусирован на тех реформах, относительно которых еще нет консенсуса.
"Пенсионная реформа, фондовый рынок, альтернативные финансы, международный финансовый центр - это те вещи, по которым все еще идут дискуссии. Мы предложили собрать в одном месте людей, которые находятся в авангарде этих идей, и зафиксировать по итогам встречи документ - такую "фотографию" положения дел", - сказал исполнительный директор Центра экономического восстановления.
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"работы уже ведутся", паркет циклюют...... под реформы
это уже будет как минимум третье "дворянство по реформам".
еще есть у Миши Карлсона рогато-копытная контора "Сложных проблем и простых решений"
И всё у этой скоморошьей отары какое-то криволапое и рукожопое.
И это при зарплате из моего кармана его руководителю в эквиваленте составляющую 20 000 долларов США и не справляется?
Источник: https://censor.net/ru/n3235625
Очередной ремонт за деньги налогоплательщиков.
Реформы от Зеленскага и Саакашвили, который грозился за сто дней ( они уже давно прошли ) отреформировать страну ГДЕ? А зарплата у реформатора вроде как 20 000 $.
Неплохо устроился тамада.