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ОП разместит на одном из своих этажей аналитическую площадку реформ, работы уже ведутся, - советник премьера Криволап

ОП разместит на одном из своих этажей аналитическую площадку реформ, работы уже ведутся, - советник премьера Криволап

Офис президента Украины на одном из своих этажей разместит аналитическую площадку - центр для наработки стратегий по ряду дискуссионных тем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил советник премьер-министра Кирилл Криволап, который также является исполнительным директором Центра экономического восстановления, который служит платформой для создания Национальной экономической стратегии-2030.

"Сейчас в ОП один из этажей зачищается - там идет ремонт для того, чтобы стратегическая площадка состоялась уже на базе ОП и двигалась дальше. Всем удобно, когда все ветви власти координируются на одной платформе", - сказал он в ходе конференции "Как перезагрузить рынок капитала", которая состоялась 7 декабря.

По его словам, площадка будет продолжением экспертной дискуссии, которая была начата для наработки Национальной экономической стратегии-2030.

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Принятый парламентом президентский закон о поддержке бизнеса на время локдауна является наработкой такого аналитического центра, указал Криволап.

Подписанный президентом закон №1071-IX, в частности, предусматривает предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть заработной платы вследствие введения карантина, а также физическим лицам-предпринимателям, потерявшим часть дохода.

"В пятницу парламент принял пакет краткосрочной поддержки (...) Сейчас мы работаем над средне- и долгосрочными мерами относительно авиации, сферы услуг, которые страдают вдолгую", - пояснил Криволап.

Помимо этого, в дальнейшем центр будет сфокусирован на тех реформах, относительно которых еще нет консенсуса.

"Пенсионная реформа, фондовый рынок, альтернативные финансы, международный финансовый центр - это те вещи, по которым все еще идут дискуссии. Мы предложили собрать в одном месте людей, которые находятся в авангарде этих идей, и зафиксировать по итогам встречи документ - такую "фотографию" положения дел", - сказал исполнительный директор Центра экономического восстановления.

бизнес (1620) реформы (3951) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+10
Зедебилы сколько у вас там площадок? Вы себе мозги зачистити.Сракашвили с его площадкой уже в унитаз вместе с нянями слили?
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08.12.2020 12:28
+9
Платформы, площадки, инвестиционные няни...
И всё у этой скоморошьей отары какое-то криволапое и рукожопое.
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08.12.2020 12:28
+6
Год назад зеленая дрысля говорила, что она нашла интересное решение, как снизить цены на комуналку. Это случайно не та аналитическая площадка, которая будет придумывать "интересные решения"? Например как увеличить цены на электроэнергию?!! Или как раздерибаний очередной фонд?
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08.12.2020 12:27
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Правила форума Совет форумчан
Тоді розформуйте РНБОУ, навіщо дві паралельні структури? Народ два дворянства не прогодує!
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08.12.2020 12:24 Ответить
поздно!
"работы уже ведутся", паркет циклюют...... под реформы

это уже будет как минимум третье "дворянство по реформам".
еще есть у Миши Карлсона рогато-копытная контора "Сложных проблем и простых решений"
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08.12.2020 14:42 Ответить
Это в смысле на этом этаже реформаторы анализы будут сдавать???
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08.12.2020 12:25 Ответить
Михеил наконец-то нашёл себе офис?
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08.12.2020 12:25 Ответить
Ага, уже год реформирует страну, но все никак не отреформирует. Наверное шикарного офиса не хватает
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08.12.2020 12:29 Ответить
Ну, площадка и ремонт- это понятно... А реформы хоть будут? А результаты реформ?
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08.12.2020 12:25 Ответить
евроремонт на этаже с огромным распилом.....
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08.12.2020 14:43 Ответить
так казали ж, що анал - табу!
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08.12.2020 12:26 Ответить
Год назад зеленая дрысля говорила, что она нашла интересное решение, как снизить цены на комуналку. Это случайно не та аналитическая площадка, которая будет придумывать "интересные решения"? Например как увеличить цены на электроэнергию?!! Или как раздерибаний очередной фонд?
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08.12.2020 12:27 Ответить
Платформы, площадки, инвестиционные няни...
И всё у этой скоморошьей отары какое-то криволапое и рукожопое.
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08.12.2020 12:28 Ответить
Зедебилы сколько у вас там площадок? Вы себе мозги зачистити.Сракашвили с его площадкой уже в унитаз вместе с нянями слили?
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08.12.2020 12:28 Ответить
Я не понял, а что Офис простых решений и реформ возглавляемым неким поцем грузинского разлива с непогашенной судимостью не справляется?
И это при зарплате из моего кармана его руководителю в эквиваленте составляющую 20 000 долларов США и не справляется?
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08.12.2020 12:29 Ответить
И что за советник с такой фамилией? Точно ничего не будет,если бы криволапнам ,тогда точно ремонт окончат.
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08.12.2020 12:32 Ответить
"Сейчас в ОП один из этажей зачищается - там идет ремонт для того, чтобы стратегическая площадка состоялась уже на базе ОП и двигалась дальше."

Источник: https://censor.net/ru/n3235625

Очередной ремонт за деньги налогоплательщиков.
Реформы от Зеленскага и Саакашвили, который грозился за сто дней ( они уже давно прошли ) отреформировать страну ГДЕ? А зарплата у реформатора вроде как 20 000 $.
Неплохо устроился тамада.
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08.12.2020 12:35 Ответить
из просиженного Порохом кресла новую реформу не выдашь !
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08.12.2020 14:44 Ответить
Спрашиваю жену: Почему бардак в квартире? А она такая: "потому, что "площадки реформ" не было".
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08.12.2020 12:43 Ответить
Страшно даже представить состав этой ,,аналитической прокладки ,, . Предлагаю начальником сделать Юзика .
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08.12.2020 12:47 Ответить
ОП-анал, ОПА-нал
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08.12.2020 12:49 Ответить
Ну да для того щоб кокс проаналізувати треба мати обладнання - без цього ніяк.
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08.12.2020 12:52 Ответить
площадка называлась"соросятня"
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08.12.2020 12:54 Ответить
...а вшивый про баню.
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08.12.2020 13:28 Ответить
,,,вши всегда вспоминают о ней
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08.12.2020 15:40 Ответить
Про табу не забывайте, аналитики хрен@вы...
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08.12.2020 14:12 Ответить
Яких реформ? Які вони згортають? Те, що вони роблять, це не реформи, це екстрене затикання дірок. Черговим арестовичам для подальшого замулювання очей мудрому наріду площу готують. Яких ще майданчиків вам треба?
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08.12.2020 15:12 Ответить
 
 