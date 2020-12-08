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Новости Блокада Азовского моря
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Захват Россией украинских моряков и кораблей: суд разрешил задержать вице-адмирала ФСБ РФ Геннадия Медведева

Захват Россией украинских моряков и кораблей: суд разрешил задержать вице-адмирала ФСБ РФ Геннадия Медведева

Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя главы Пограничной службы ФСБ России - руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева. Он подозревается в организации захвата трех украинских военных кораблей с экипажем в Керченском проливе осенью 2018 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В нем говорится, что Служба безопасности Украины заочно сообщила российскому вице-адмиралу о преступлении еще 27 ноября 2018 года. Этот документ был направлен по почте в ФСБ России.

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"На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление места нахождения подозреваемого", - говорится в материалах суда.

Медведев также объявлен в розыск. В конце ноября текущего года правоохранители обратились в суд с просьбой предоставить разрешение на задержание подозреваемого. Суд это ходатайство удовлетворил, решение обжалованию не подлежит.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.

Впоследствии США поддержали решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению задержанных Россией украинских моряков.

В России решение трибунала не признают. Мол, суд не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда.

26 июня Россия таки подала в Международный трибунал ООН по морскому праву отчет о выполнении решения об освобождении украинских моряков и кораблей.

Автор: 

Азовское море (1604) задержание (6675) Керченский пролив (428) моряки (1079) россия (95418) суд (25085) ФСБ (1935)


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Топ комментарии
+14
МАССАД попросите они хорошо работают по таким целям!!!!! Все эти адмирали, путины,кадыровы ,гундяевы и матвиенки- должны знать, как работают Украинские спец. службы!!!
Виновен в смерти Украинца- значит тебя уже нет!!!!Разговор короткий!!!
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08.12.2020 12:37
+8
М-да...
Шевченковский райсуд разрешил задержать эфэсбэшного генерала...
А мог, ведь, и не разрешить...
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08.12.2020 12:36
+6
Буквально у ці хвилини Мураєв герой 60 мінут ********** жаліється на прітєснєнія націоналістів після його шоу за участю терористів Донбасу - ЕЕЕЕЙ БАКАНОВ, то може не ПРЯМИЙ треба довбати перевірками?
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08.12.2020 12:47
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Зеленський призначив підозрюваного у шпигунстві на користь РФ Романа Гладкого - заступником начальника штабу ООС https://sprotyv.org/zelenskyj-pryznachyv-pidozryuvanogo-u-shpygunstvi-na-koryst-rf-romana-gladkogo-zastupnykom-nachalnyka-shtabu-oos/
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08.12.2020 12:35 Ответить
Цьому віце-адміралу мають запропонувати захист і гроші в обмін на покази в суді проти путіна та командування терористичних російських військ!
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08.12.2020 12:38 Ответить
Та тобі гестапо працювати. Сам не бажаєшь дати свідчення на Путіна?
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08.12.2020 13:08 Ответить
Буквально у ці хвилини Мураєв герой 60 мінут ********** жаліється на прітєснєнія націоналістів після його шоу за участю терористів Донбасу - ЕЕЕЕЙ БАКАНОВ, то може не ПРЯМИЙ треба довбати перевірками?
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08.12.2020 12:47 Ответить
Ну теперь точно задержат.
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08.12.2020 12:35 Ответить
М-да...
Шевченковский райсуд разрешил задержать эфэсбэшного генерала...
А мог, ведь, и не разрешить...
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08.12.2020 12:36 Ответить
МАССАД попросите они хорошо работают по таким целям!!!!! Все эти адмирали, путины,кадыровы ,гундяевы и матвиенки- должны знать, как работают Украинские спец. службы!!!
Виновен в смерти Украинца- значит тебя уже нет!!!!Разговор короткий!!!
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08.12.2020 12:37 Ответить
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
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08.12.2020 13:26 Ответить
ой горе то какое, а как же теперь отдыхать за границей? а если заболею? он кабыздоха прямым рейсом отправляли за бугор а где меня лечить будут? где теперь хранить бабло в банке расея?
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08.12.2020 12:40 Ответить
у них паспортов больше, чем у Петрова с Бошировым, так что, на любой шпиль посмотреть едут, когда захотят...
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08.12.2020 13:19 Ответить
с разрешения папы, конечно...
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08.12.2020 13:20 Ответить
а вы, батенька настолько наивны, что верите в это?!
Или вы один из "них"?
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08.12.2020 13:30 Ответить
военным пенсионерам запрещён выезд? судя по фото не сегодня так завтра на пенсию и тут на тебе печалька.
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08.12.2020 13:21 Ответить
вот участковому и не разрешат в забугорье, а эта тварь булки грела по три раза в год на Таити)))) очень они ********* девочек с помидорками))) а теперь печалька))
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08.12.2020 13:33 Ответить
Почему в 2020 году запрещен выезд военнослужащих?
Еще пару лет назад любой служащий военного ведомства мог спокойно выехать за границу: как в отпуск, так и по служебным делам. На сегодняшний день такая возможность для «силовиков» ограничена. И этому есть довольно простое и логичное объяснение: служба в ВС и других органах предполагает ознакомление с секретной информацией, разглашение которой в данной напряженной обстановке может нанести существенный ущерб обороноспособности нашего государства. С другой стороны, выезд в страны, враждебно настроенные к России, может подвергнуть опасности военнослужащего и даже нести угрозу его жизни. Поэтому в 2020 году список стран, в которые разрешен выезд военнослужащим был изменен и существенно уменьшен. Из него «убрали»:Тунис;Кипр;Марокко;Таиланд;Бразилию;Индию

да действительно таиландскими мальчиками запрещено силовикам лакомиться с 2020 года, ну ничё во Вьетнам полетят, там тоже эта тема есть.
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08.12.2020 14:28 Ответить
А суды в США давали разрешение на арест бен Ладена?
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08.12.2020 12:45 Ответить
А, интерпол об этом знает..? Или только судья шевченковского суда..?! Клоунада вищого гатунку..
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08.12.2020 12:46 Ответить
у нас договора с интерполом, все граждане забугорные идут автоматом, а потом начинаются тёплые встречи на курортах и шопингах)) и врагу с баблом не пожелаешь))
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08.12.2020 12:52 Ответить
в нашей вселенной, тебе рассказать чем занимается интерпол или как отлавливаются гавнюки из соседних государств?
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08.12.2020 13:26 Ответить
та этотвсе правильно , но все это для отвлечения внимания украинцев от основной проблемы - что дальше делать с лугандоном? за год наш гарант с проблемой как обещал не справился и шо дальше? а адмирал не дурак будет сидеть в рашке и никуда кроме сибири и дальнего востока не ездить. да в рашке итак всем силовикам закордон ездить нельзя, мало того еще и закордонные паспорта им не дают...
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08.12.2020 12:50 Ответить
судья шевченковского суда , лучше бы своих коррупционеров сажал а не иллюзорных адмиралов! блин ну кругом клоуны и кого не спроси все трудятся не пркладая рук... ну вот ты заявил о том , что осудили рашиста которого в глаза никто не видел и наверное никогда не увидит и что? тебе за это премию от трудого народа Украины или бесплатные талоны на повидло??? а сидящего у тебя коррупционера киздящего в Украине огромные бабки ты оправдал.... ну и на фига ты такой красивый нам сдался?
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08.12.2020 12:57 Ответить
Пятая колонна буквально захватывает информпространство, Роман Цимбалюк пошел открыто пиарить Зеленского , показывая только ту сторону его деятельности, которую Вова озвучивает, как патриот на обращении к ВСУ например и совсем умалчивает о нашпиговывании украинской армии российскими агентами.
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08.12.2020 13:03 Ответить
неужели? а говорили, то Порошенко виноват..., а оказывается, вон оно что...
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08.12.2020 13:21 Ответить
Вопрос, чтобы чисто поржать
Какую стать инкриминируют вице-адмиралу Геннадию Медведеву ?
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08.12.2020 13:23 Ответить
Захоплення Росією українських моряків і кораблів: суд дозволив затримати віцеадмірала ФСБ РФ Геннадія Медведєва - Цензор.НЕТ 9801
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08.12.2020 13:30 Ответить
вчiться, хахли-малоросцi, вчiться, ЗеБiли, як захищати територіальну цілісність країни!

ось як роблять це на паРашi навiть з анексованими територiями:

За призывы вернуть Крым начнут штрафовать на 500 тысяч рублей и сажать
(*6.800 $ або 190.000 гривен )



Захоплення Росією українських моряків і кораблів: суд дозволив затримати віцеадмірала ФСБ РФ Геннадія Медведєва - Цензор.НЕТ 4526
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.finanz.ru%2Fnovosti%2Faktsii%2Fza-prizyvy-vernut-krym-nachnut-shtrafovat-na-500-tysyach-rubley-1029872745 Захоплення Росією українських моряків і кораблів: суд дозволив затримати віцеадмірала ФСБ РФ Геннадія Медведєва - Цензор.НЕТ 6064
********** паРаши пуйло подписал пакет законов о введении уголовной и административной ответственности за призывы к отчуждению территорий и нарушение территориальной целостности страны.
Согласно документам, размещенным на портале правовой информации, впервые озвученный призыв к нарушению территориальной целостности эрэфии будет наказываться административным штрафов.
Он составит от 30 до 60 тысяч рублей для граждан, от 60 до 100 тысяч рублей для должностных лиц, от 200 до 300 тысяч - для юридических лиц.
Если правонарушение совершено в интернете, граждане могут быть наказаны штрафом в размере от 70 до 100 тысяч рублей, должностные лица - от 100 до 200 тысяч рублей, юридические лица - от 300 до 500 тысяч рублей.
Если лицо, призывающее отдать кому-либо территорию эрэфии, делает это повторно в течение года после привлечения к административной ответственности, то в дело вступает Уголовный кодекс. Он предусматривает штраф на сумму от 200 до 400 тысяч рублей, а также возможность лишения свободы на срок до 4 лет.
Кроме того, УК эрэфии дополняется новой статьей «Нарушение территориальной целостности». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет за отчуждение части территории паРаши или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы рассеянской ********* с сопредельными государствами.
Законопроекты внесли в госдуРу после голосования о поправках в Конституцию. В обновлённой 67 статье говорится, что на рассее «не допускаются действия, направленные на отчуждение части территории рассеянской *********, а также призывы к таким действиям».
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08.12.2020 14:42 Ответить
 
 