Захват Россией украинских моряков и кораблей: суд разрешил задержать вице-адмирала ФСБ РФ Геннадия Медведева
Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя главы Пограничной службы ФСБ России - руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева. Он подозревается в организации захвата трех украинских военных кораблей с экипажем в Керченском проливе осенью 2018 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В нем говорится, что Служба безопасности Украины заочно сообщила российскому вице-адмиралу о преступлении еще 27 ноября 2018 года. Этот документ был направлен по почте в ФСБ России.
"На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление места нахождения подозреваемого", - говорится в материалах суда.
Медведев также объявлен в розыск. В конце ноября текущего года правоохранители обратились в суд с просьбой предоставить разрешение на задержание подозреваемого. Суд это ходатайство удовлетворил, решение обжалованию не подлежит.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.
Впоследствии США поддержали решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению задержанных Россией украинских моряков.
В России решение трибунала не признают. Мол, суд не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда.
26 июня Россия таки подала в Международный трибунал ООН по морскому праву отчет о выполнении решения об освобождении украинских моряков и кораблей.
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Шевченковский райсуд разрешил задержать эфэсбэшного генерала...
А мог, ведь, и не разрешить...
Виновен в смерти Украинца- значит тебя уже нет!!!!Разговор короткий!!!
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
Или вы один из "них"?
Еще пару лет назад любой служащий военного ведомства мог спокойно выехать за границу: как в отпуск, так и по служебным делам. На сегодняшний день такая возможность для «силовиков» ограничена. И этому есть довольно простое и логичное объяснение: служба в ВС и других органах предполагает ознакомление с секретной информацией, разглашение которой в данной напряженной обстановке может нанести существенный ущерб обороноспособности нашего государства. С другой стороны, выезд в страны, враждебно настроенные к России, может подвергнуть опасности военнослужащего и даже нести угрозу его жизни. Поэтому в 2020 году список стран, в которые разрешен выезд военнослужащим был изменен и существенно уменьшен. Из него «убрали»:Тунис;Кипр;Марокко;Таиланд;Бразилию;Индию
да действительно таиландскими мальчиками запрещено силовикам лакомиться с 2020 года, ну ничё во Вьетнам полетят, там тоже эта тема есть.
Какую стать инкриминируют вице-адмиралу Геннадию Медведеву ?
ось як роблять це на паРашi навiть з анексованими територiями:
За призывы вернуть Крым начнут штрафовать на 500 тысяч рублей и сажать
(*6.800 $ або 190.000 гривен )
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.finanz.ru%2Fnovosti%2Faktsii%2Fza-prizyvy-vernut-krym-nachnut-shtrafovat-na-500-tysyach-rubley-1029872745
********** паРаши пуйло подписал пакет законов о введении уголовной и административной ответственности за призывы к отчуждению территорий и нарушение территориальной целостности страны.
Согласно документам, размещенным на портале правовой информации, впервые озвученный призыв к нарушению территориальной целостности эрэфии будет наказываться административным штрафов.
Он составит от 30 до 60 тысяч рублей для граждан, от 60 до 100 тысяч рублей для должностных лиц, от 200 до 300 тысяч - для юридических лиц.
Если правонарушение совершено в интернете, граждане могут быть наказаны штрафом в размере от 70 до 100 тысяч рублей, должностные лица - от 100 до 200 тысяч рублей, юридические лица - от 300 до 500 тысяч рублей.
Если лицо, призывающее отдать кому-либо территорию эрэфии, делает это повторно в течение года после привлечения к административной ответственности, то в дело вступает Уголовный кодекс. Он предусматривает штраф на сумму от 200 до 400 тысяч рублей, а также возможность лишения свободы на срок до 4 лет.
Кроме того, УК эрэфии дополняется новой статьей «Нарушение территориальной целостности». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет за отчуждение части территории паРаши или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы рассеянской ********* с сопредельными государствами.
Законопроекты внесли в госдуРу после голосования о поправках в Конституцию. В обновлённой 67 статье говорится, что на рассее «не допускаются действия, направленные на отчуждение части территории рассеянской *********, а также призывы к таким действиям».