В Киевсовете сформировали семь фракций, крупнейшими являются "ЕС" с 31 депутатом и "УДАР" - с 29

В Киевском городском совете объявлено о создании семи фракций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Соответствующие представления политсил, представители которых избраны в городской совет, в начале сегодняшнего заседания зачитал секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

По его словам, поступили представления об образовании:



- фракции "Единство" в Киевсовете, в которую вошли 14 депутатов, председателем избран Александр Омельченко;

- фракции "Европейская солидарность" - 31 депутат, уполномоченный представитель фракции - Владимир Прокопив;

- фракции "Слуга народа" - 12 депутатов вошли, уполномоченное лицо - Евгения Кулеба;

- фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12 депутатов, уполномоченный представитель - Михаил Наконечный;

- фракции "Голос" - 9 депутатов, председатель фракции - Григорий Маленко;

- фракции "ВО "Батькивщина" - 12 депутатов, председатель - Денис Москаль;

- фракции "УДАР" Виталия Кличко" - 29 депутатов, сопредседатели - Дмитрий Белоцерковец и Валентин Мондриевский.

Таким образом, в состав всех фракций вошли 119 депутатов, крупнейшими являются "ЕС" с 31 депутатом и "УДАР" - с 29.

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