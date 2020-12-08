В Киевсовете сформировали семь фракций, крупнейшими являются "ЕС" с 31 депутатом и "УДАР" - с 29
В Киевском городском совете объявлено о создании семи фракций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Соответствующие представления политсил, представители которых избраны в городской совет, в начале сегодняшнего заседания зачитал секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.
По его словам, поступили представления об образовании:
- фракции "Единство" в Киевсовете, в которую вошли 14 депутатов, председателем избран Александр Омельченко;
- фракции "Европейская солидарность" - 31 депутат, уполномоченный представитель фракции - Владимир Прокопив;
- фракции "Слуга народа" - 12 депутатов вошли, уполномоченное лицо - Евгения Кулеба;
- фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12 депутатов, уполномоченный представитель - Михаил Наконечный;
- фракции "Голос" - 9 депутатов, председатель фракции - Григорий Маленко;
- фракции "ВО "Батькивщина" - 12 депутатов, председатель - Денис Москаль;
- фракции "УДАР" Виталия Кличко" - 29 депутатов, сопредседатели - Дмитрий Белоцерковец и Валентин Мондриевский.
Таким образом, в состав всех фракций вошли 119 депутатов, крупнейшими являются "ЕС" с 31 депутатом и "УДАР" - с 29.
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https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/kerivnytstvo.html Поки що на сайті КМДА - інші особи
Ещё более символично, что именно в Кривом Роге закончилась электоральная "магия Зеленского". Президент слишком явно и активно вмешивался в выборы и агитировал за кандидата от слуг Шевчика. Раньше модно было сравнивать такие позорные политические поражения со Сталинградом. Проигрыш Зеленского в полной мере соответствует этому эпитету.
Проиграть родной город - это не просто вишенка на торте провальных для Зеленского местных выборов (проиграны подчистую все областные центры). Проигрыш в родном для Зеленского Кривом Роге - это его личный Сталинград.
Закат Зеленского стал очевидным для всех, включая его ближайших сторонников. Впереди неминуемый исход из партии Слуга народа. Зеленскому предстоит испытать предательство вечно угодливых ноунеймов, которые найдут нового хозяина.
Один из них, Разумков, топчется в прихожей, направляясь на выход.
https://antikor.com.ua/articles/424848-lichnyj_stalingrad_zelenskog