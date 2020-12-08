РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10426 посетителей онлайн
Новости
8 763 33

В Киевсовете сформировали семь фракций, крупнейшими являются "ЕС" с 31 депутатом и "УДАР" - с 29

В Киевсовете сформировали семь фракций, крупнейшими являются

В Киевском городском совете объявлено о создании семи фракций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Соответствующие представления политсил, представители которых избраны в городской совет, в начале сегодняшнего заседания зачитал секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

По его словам, поступили представления об образовании:

- фракции "Единство" в Киевсовете, в которую вошли 14 депутатов, председателем избран Александр Омельченко;
- фракции "Европейская солидарность" - 31 депутат, уполномоченный представитель фракции - Владимир Прокопив;
- фракции "Слуга народа" - 12 депутатов вошли, уполномоченное лицо - Евгения Кулеба;
- фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12 депутатов, уполномоченный представитель - Михаил Наконечный;
- фракции "Голос" - 9 депутатов, председатель фракции - Григорий Маленко;
- фракции "ВО "Батькивщина" - 12 депутатов, председатель - Денис Москаль;
- фракции "УДАР" Виталия Кличко" - 29 депутатов, сопредседатели - Дмитрий Белоцерковец и Валентин Мондриевский.

Таким образом, в состав всех фракций вошли 119 депутатов, крупнейшими являются "ЕС" с 31 депутатом и "УДАР" - с 29.

Также читайте: Секретарем Киевсовета избран Владимир Бондаренко

Автор: 

Киевсовет (1371) Бондаренко Владимир Киевсовет (20)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+29
В Украине, главная- это ЕС, во главе ГЛАВКОМА УКРАИНЫ, Петра Алексеевича, а других то и нет, у всех рыло зачёсано к *****. И это так . У меня всё.
показать весь комментарий
08.12.2020 12:47
+17
А ты, что вышел и пишешь от ***** из бункера? Значит ты- *****.
показать весь комментарий
08.12.2020 13:06
+13
Если б по всей стране голосовали как в Киеве, ми б давно били в ес и нато.
показать весь комментарий
08.12.2020 13:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это как-то изменит схемы дерибана?
показать весь комментарий
08.12.2020 12:37 Ответить
Нет. Дерибанить будут пропорционально количеству депутатов во фракции.
показать весь комментарий
08.12.2020 12:48 Ответить
В Украине, главная- это ЕС, во главе ГЛАВКОМА УКРАИНЫ, Петра Алексеевича, а других то и нет, у всех рыло зачёсано к *****. И это так . У меня всё.
показать весь комментарий
08.12.2020 12:47 Ответить
Всё - так всё.
показать весь комментарий
08.12.2020 12:59 Ответить
Тебе из погреба виднее.
показать весь комментарий
08.12.2020 13:01 Ответить
А ты, что вышел и пишешь от ***** из бункера? Значит ты- *****.
показать весь комментарий
08.12.2020 13:06 Ответить
Ну а замами Кличка стал кум Ермака - Алексей Кулеба и депутат от СН - Говорова.

Всё понятно, всё порешали.
показать весь комментарий
08.12.2020 12:49 Ответить
А як це обидва зами від слуг? Мають ж від різних фракцій бути!
показать весь комментарий
08.12.2020 13:01 Ответить
Кулеба не из СН. Он ещё год назад был назначен по рекомендации Ермака в департамент Благоустройства начальником. Этот департамент крышует МАФы в Киеве, а Ермак, как известно из МАФовиков.
показать весь комментарий
08.12.2020 13:24 Ответить
фракции "Слуга народа" - 12 депутатов вошли, уполномоченное лицо - Евгения Кулеба;
показать весь комментарий
08.12.2020 13:29 Ответить
Кулеба - жена министра иностранных дел.
показать весь комментарий
08.12.2020 14:41 Ответить
Не МАФовиков, он - зебанутый МАФиозо.
показать весь комментарий
08.12.2020 17:45 Ответить
звідки інфа?
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/kerivnytstvo.html Поки що на сайті КМДА - інші особи
показать весь комментарий
08.12.2020 13:27 Ответить
Теперь в Киеве всё будет ОК.
показать весь комментарий
08.12.2020 12:58 Ответить
Если б по всей стране голосовали как в Киеве, ми б давно били в ес и нато.
показать весь комментарий
08.12.2020 13:04 Ответить
С Леней Космосом и Галиной Герегой? ? И где мы были?
показать весь комментарий
08.12.2020 13:20 Ответить
Космос - отрижка совка, как сейчас зебил. Киев прогрессирует, а в славянске до сих пор за штепу голосует, и в других регионах, кроме Галичини, таже хрень.
показать весь комментарий
08.12.2020 15:43 Ответить
Смешно
показать весь комментарий
08.12.2020 13:23 Ответить
одного ударівця ще не зареєстрували? Кого саме?
показать весь комментарий
08.12.2020 13:14 Ответить
Пропал Киев, теперь точно все клочки земли между домами застроят высотками
показать весь комментарий
08.12.2020 13:25 Ответить
Усе в бетонні свічки
показать весь комментарий
08.12.2020 13:52 Ответить
Побачимо ,чи відбили мізки Віталіку остоточно , чи ще шось лишилось !!))
показать весь комментарий
08.12.2020 13:55 Ответить
Весьма символично, что местные выборы в Украине закончились именно в Кривом Роге.
Ещё более символично, что именно в Кривом Роге закончилась электоральная "магия Зеленского". Президент слишком явно и активно вмешивался в выборы и агитировал за кандидата от слуг Шевчика. Раньше модно было сравнивать такие позорные политические поражения со Сталинградом. Проигрыш Зеленского в полной мере соответствует этому эпитету.

Проиграть родной город - это не просто вишенка на торте провальных для Зеленского местных выборов (проиграны подчистую все областные центры). Проигрыш в родном для Зеленского Кривом Роге - это его личный Сталинград.

Закат Зеленского стал очевидным для всех, включая его ближайших сторонников. Впереди неминуемый исход из партии Слуга народа. Зеленскому предстоит испытать предательство вечно угодливых ноунеймов, которые найдут нового хозяина.

Один из них, Разумков, топчется в прихожей, направляясь на выход.
https://antikor.com.ua/articles/424848-lichnyj_stalingrad_zelenskog
показать весь комментарий
08.12.2020 14:15 Ответить
ЗЕбанутый вислючок - полный идиот, его ничему не научили местные выборы. Если-бы он не кукарекал в Кривом Роге за своего коллегу-зебанька, то может быть у того были-бы какие-то шансы. А если ЗЕлена шмаркля так рвал на себе свои обосранные трусы за этого ЗЕбанька, вот люди так и проголосовали.
показать весь комментарий
08.12.2020 17:52 Ответить
Добра новина..доки столиця ще не ватна,є ще шанс врятувати країну від ЗЕленого лайна та ЖОПО блоку
показать весь комментарий
08.12.2020 14:29 Ответить
А что случилось с тридцатым "ударовцем"?
показать весь комментарий
08.12.2020 14:29 Ответить
В нокауте.
показать весь комментарий
08.12.2020 17:53 Ответить
А если называть вещи своими именами, то в Киевраде 90% - партия застройщиков.
показать весь комментарий
08.12.2020 15:24 Ответить
У Київраді сформували сім фракцій, найбільшими є "ЄС" з 31 депутатом і "УДАР" - з 29 - Цензор.НЕТ 2519
показать весь комментарий
08.12.2020 15:25 Ответить
 
 