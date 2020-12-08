Известный одесский бизнесмен Вадим Черный умер в столичной больнице от осложнений, вызванных COVID-19

Известный одесский предприниматель Вадим Черный скончался сегодня в одной из столичных клиник от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об том пишет "Думская".

Вадим Черный родился в 1972 году. Получил два высших образования, экономическое и юридическое.

Владелец одесских отелей "Зирка" и "Токио-стар" (сгорел в 2019 году, тогда погибло девять человек), здания бывшего ресторана "Киев" и подземного торгового центра на Греческой площади.

В 1994-1998 годах — депутат Одесского горсовета.

В 1998 — 2002 годах — мэр города Арциза Одесской области (на момент избрания Черному было всего 26 лет). Во время пребывания на должности городского председателя Арциза полностью ликвидировал местный горисполком. Аппарат городского совета при нем состоял лишь из четырех человек.

В 2011 году возглавлял одесское коммунальное предприятие "Специализированное монтажно-эксплутационное подразделение" (СМЭП). Реорганизовал движения на ряде одесских улиц, что позволило существенно их разгрузить.

Был кандидатом в мэры Одессы в 1998 и 2010 годах.

Лидер партии Союз Анархистов Украины с 2002 года.

Автор книги "Иисус, не знавший Христа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отказался продлить домашний арест Черному - совладельцу одесского отеля "Токио Стар", в котором сгорели 9 человек

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе в ночь на 17 августа 2019 года произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан. 20 августа суд отправил его под арест сроком на 60 дней без права выхода под залог. Черный назвал решение суда "политическим заказом".

Суд назначил Черному залог в размере 53 млн грн.

24 июня 2020 года Киевский райсуд Одессы рассмотрел ходатайства прокуратуры и адвокатов совладельца сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадима Черного и отказался продлить ему меру пресечения в виде домашнего ареста.