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Известный одесский бизнесмен Вадим Черный умер в столичной больнице от осложнений, вызванных COVID-19

Известный одесский бизнесмен Вадим Черный умер в столичной больнице от осложнений, вызванных COVID-19

Известный одесский предприниматель Вадим Черный скончался сегодня в одной из столичных клиник от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об том пишет "Думская".

Вадим Черный родился в 1972 году. Получил два высших образования, экономическое и юридическое.

Владелец одесских отелей "Зирка" и "Токио-стар" (сгорел в 2019 году, тогда погибло девять человек), здания бывшего ресторана "Киев" и подземного торгового центра на Греческой площади.

В 1994-1998 годах — депутат Одесского горсовета.

В 1998 — 2002 годах — мэр города Арциза Одесской области (на момент избрания Черному было всего 26 лет). Во время пребывания на должности городского председателя Арциза полностью ликвидировал местный горисполком. Аппарат городского совета при нем состоял лишь из четырех человек.

В 2011 году возглавлял одесское коммунальное предприятие "Специализированное монтажно-эксплутационное подразделение" (СМЭП). Реорганизовал движения на ряде одесских улиц, что позволило существенно их разгрузить.

Был кандидатом в мэры Одессы в 1998 и 2010 годах.

Лидер партии Союз Анархистов Украины с 2002 года.

Автор книги "Иисус, не знавший Христа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отказался продлить домашний арест Черному - совладельцу одесского отеля "Токио Стар", в котором сгорели 9 человек

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе в ночь на 17 августа 2019 года произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан. 20 августа суд отправил его под арест сроком на 60 дней без права выхода под залог. Черный назвал решение суда "политическим заказом".

Суд назначил Черному залог в размере 53 млн грн.

24 июня 2020 года Киевский райсуд Одессы рассмотрел ходатайства прокуратуры и адвокатов совладельца сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадима Черного и отказался продлить ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

карантин (16729) смерть (9215) Черный Вадим (4) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Скорее всего, это евгейский уход от ответственности через имитацию смерти, а затем корейская пластическая клиника-смена личности-новые паспорта..
Вообщем, нужно смотреть за движениями его собственности и поведением родни..
Кароче, не верю!
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08.12.2020 12:47
+11
Чорний це брудний наркоман та бандюган якого неодноразово били і за це Чорний обіцяв публічно заплатити 20 тис. доларів за вбивство свого кривдника. Як таку мерзоту взагалі земля носила. Пекла йому гарячого навічно.
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08.12.2020 12:43
+10
Злочинна схема медиків, руки яких по лікті у крові.

Застудні симптоми => Фальшивий тест => Фальшивий діагноз "ковід" => Вбивчі протоколи лікування (з понаддозами "антивірусних" та міорелаксантів)=>Пацієнт задихається =>Апарат ШВЛ добиває=> Тіло в чорному мішку, розтин не робиться
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08.12.2020 12:45
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с таким баблом редко умирают, скорей всего была другая болячка и началось осложнение от ковида.
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08.12.2020 12:45 Ответить
ща под видом ковида убирают неугодных...
удобно и хорошо - и быдло перепуганное сидит, и доказать ничего нельзя...
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08.12.2020 12:48 Ответить
В гробу карманов нет! Что неоднократно было доказано))).
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08.12.2020 21:33 Ответить
Бог шельму таврує.
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08.12.2020 12:45 Ответить
Скорее всего, это евгейский уход от ответственности через имитацию смерти, а затем корейская пластическая клиника-смена личности-новые паспорта..
Вообщем, нужно смотреть за движениями его собственности и поведением родни..
Кароче, не верю!
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08.12.2020 12:47 Ответить
интересный ход!
все может быть !

"хоронить" то его будут в узком кругу и в черном пластике
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08.12.2020 14:33 Ответить
Верю..но не в корону...он слишком много знал .....
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08.12.2020 17:06 Ответить
ну раз правосалвній, то просто бомжа, или куклу взяли, маску "деятеля" сделали = Деятель с островов всем лохам дули тічет))
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08.12.2020 12:48 Ответить
Карма настигла... Он хоть почувствовал то, что чувствовали те, что сгорели заживо?
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08.12.2020 12:49 Ответить
Спутником лечили?
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08.12.2020 12:55 Ответить
Какой же он "бизнесмен"?. Так, оборванец какой-то. Бизнесмены в Шарите 3-й месяц лечатся. И говорят успешно.
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08.12.2020 12:58 Ответить
Мне еще в начале 90-х предлагали новую личность за 5000 баксов. Паспорт с регистрациями, с загсом, с аттестатом школы, в общем, со всем, что захочу.
Сейчас, наверное, дороже.
Включая фиктивную смерть старой личности.
Был Черный, стал Белый ))
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08.12.2020 13:14 Ответить
Спалить и посадить не вышло, так залечили до смерти, Максим ничего личного.
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08.12.2020 13:16 Ответить
А если бы не выпустил суд из под домашнего ареста - сидел бы дома живой сейчас! Как судьба людей догоняет - просто поразительно!
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08.12.2020 13:43 Ответить
Бог есть!
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08.12.2020 22:36 Ответить
Вот материал ещё на эту тему:https://dumskaya.net/post/o-vadime-chernom/author/
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08.12.2020 13:46 Ответить
"...Известный одесский предприниматель Вадим Черный скончался сегодня в одной из столичных клиник..."

Чому в "столичній", а не "одеській"?
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08.12.2020 14:21 Ответить
Пишут в Феофании, от скот
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08.12.2020 17:00 Ответить
а шо бабки ?
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08.12.2020 14:29 Ответить
бабки на скамеечке обсуждают пластическую операцию Черного
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08.12.2020 14:34 Ответить
В АДУ душа его горит ,БИЗНЕСМЕН *** ...
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08.12.2020 14:58 Ответить
Якщо б усі люди носили медичні маски, то відсоток інфікування був би надзвичайно маленький. При такому засобі індивідуального захисту можна було б ходити всюди, без обмежень. Таку думку висловив ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, пише УНІАН.
Якщо дві людини в масках, ризик заразитися - 5%, якщо в масці тільки один - 30%, обидва без маски - 90%. Багато хто скаже, що не можна порівнювати українців і німців, у перших - дисципліна, а ми порушуємо всі обмеження", - каже Павло Ковтонюк.
За його словами, у жодній країні люди на 100% не дотримуються карантинних норм.
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08.12.2020 16:08 Ответить
Ну, кто ещё смелый? Кто против масок, карантина? Кто напишет что это выдуманная болезнь и не страшнее простуды???? Кто на новенького???? Для кого бабки дороже жизней, своей, родных и близких, посетителей и покупателей???
Эх, вроде умный человек...был)))
Царствие небесное, очень жаль, покойтесь с миром, Вадим.
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08.12.2020 18:45 Ответить
🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🤱👩‍👧👨‍👨‍👧👨‍👩‍👦👨‍👦👩‍👩‍👧‍👦👩‍👩‍👦👨‍👧‍👦🤰💀🙏😢🕯️
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08.12.2020 19:44 Ответить
ты думаешь что если бы он маску носил то его бы не грохнули?
типа - не узнали бы?
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08.12.2020 21:47 Ответить
Не тупи! Его заразил тот, кто был без маски.
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08.12.2020 22:03 Ответить
ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения."
(Лук.12:15)
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08.12.2020 22:35 Ответить
евреям верят простаки ))
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08.12.2020 23:00 Ответить
Еще одного отрицателя судьба наказала Держал бы язык за зубами, авось бы обошлось. Відомий одеський бізнесмен Вадим Чорний помер у столичній лікарні від ускладнень, викликаних COVID-19 - Цензор.НЕТ 9561
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09.12.2020 09:28 Ответить
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