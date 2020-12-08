В Запорожье из-за гололеда перевернулся автомобиль: три девочки-подростка госпитализированы, - полиция. ФОТО

В Запорожье на обледеневшей дороге перевернулся "ЗАЗ 1102", в результате чего пострадали трое девочек-подростков, находившихся в салоне автомобиля.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области.

По данным ведомства, 8 декабря в Днепровский отдел полиции Запорожья поступило сообщение об аварии на перекрестке Каширского шоссе и улицы Прогрессивной в Запорожье, где перевернулся автомобиль "ЗАЗ 1102" с пассажирами.

Следствием установлено, что 36-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением на обледеневшем участке дороги. Выехав за пределы проезжей части на распределительный газон, "ЗАЗ 1102" перевернулся на крышу.



Фото: сайт полиции

В результате ДТП пострадали находившиеся в салоне машины трое девочек - 2005 г.р., 2006 г.р. и 2007 г.р. Дети госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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Следствием устанавливаются обстоятельства аварии.