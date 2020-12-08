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Новости ДТП
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В Запорожье из-за гололеда перевернулся автомобиль: три девочки-подростка госпитализированы, - полиция. ФОТО

В Запорожье на обледеневшей дороге перевернулся "ЗАЗ 1102", в результате чего пострадали трое девочек-подростков, находившихся в салоне автомобиля.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области.

По данным ведомства, 8 декабря в Днепровский отдел полиции Запорожья поступило сообщение об аварии на перекрестке Каширского шоссе и улицы Прогрессивной в Запорожье, где перевернулся автомобиль "ЗАЗ 1102" с пассажирами.

Следствием установлено, что 36-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением на обледеневшем участке дороги. Выехав за пределы проезжей части на распределительный газон, "ЗАЗ 1102" перевернулся на крышу.

В Запорожье из-за гололеда перевернулся автомобиль: три девочки-подростка госпитализированы, - полиция 01
Фото: сайт полиции

В результате ДТП пострадали находившиеся в салоне машины трое девочек - 2005 г.р., 2006 г.р. и 2007 г.р. Дети госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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Следствием устанавливаются обстоятельства аварии.

гололедица (113) ДТП (7671) Запорожская область (3061)


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Топ комментарии
+3
Автомобиль перевернулся из-за идиота за рулем!
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08.12.2020 13:01
+3
В хреновую погоду на этих гробах выезжать?! Сам убьется и других поубивает! Я один раз по не опытности на жигуле слетел с дороги благо что дорога проселачная,и с тех пор хрен выезжал ежели первые морозы или скользкая дорога!
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08.12.2020 13:02
+2
Бесплатно менять Украинцам ВАЗЫ, ГАЗЫ и прочюю совдеповскую рухлять на нормальные машины!!!! Полиции даете бесплатно- а Украинцы детей возять!!!! Не позорьтесь - депутаты!!!! Чего вам стоит!!!!!ПОРЕШАЙТЕ!!!!
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08.12.2020 13:01
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Бесплатно менять Украинцам ВАЗЫ, ГАЗЫ и прочюю совдеповскую рухлять на нормальные машины!!!! Полиции даете бесплатно- а Украинцы детей возять!!!! Не позорьтесь - депутаты!!!! Чего вам стоит!!!!!ПОРЕШАЙТЕ!!!!
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08.12.2020 13:01 Ответить
У нього ззаду гума як дупця в немовляти. Звідки він візьме гроші на твою євробляяху?
До речі, у нас нещодавно беха-євробляха стовпа обняла. Теж на лисій гумі. Правда, на модній низькопрофільній.
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08.12.2020 13:07 Ответить
на низкопрофильной по нашим дорогам можно и летом в дождь столба обнять.
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08.12.2020 13:39 Ответить
Автомобиль перевернулся из-за идиота за рулем!
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08.12.2020 13:01 Ответить
дорога зимняя, а алени топчут 120 км/ч не верят они, что зима пришла! утром лично видел на житомирской трассе! летит вот такой алень будто восемь жизней у него, как у кошки..............
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08.12.2020 13:02 Ответить
Ще й на лисій гумі.
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08.12.2020 13:08 Ответить
У кішки дев'ять життів
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08.12.2020 13:43 Ответить
а это не вам, решать!
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08.12.2020 14:00 Ответить
В хреновую погоду на этих гробах выезжать?! Сам убьется и других поубивает! Я один раз по не опытности на жигуле слетел с дороги благо что дорога проселачная,и с тех пор хрен выезжал ежели первые морозы или скользкая дорога!
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08.12.2020 13:02 Ответить
это правильно , пускай народ ПОПРЫВЫКНЕТ , а кто просто РАЗОБЬЕТСЯ потом можно и самому выезжать !!! я уж как неделю ПЕШЕХОДЮ т.к. ГОЛОЛЕД , ....ть !!!!))))
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08.12.2020 13:28 Ответить
Я в первые дни и не выезжал.и тестю говорю .пусть дятлы поперестукивают друг дружку за пару дней.а потом можно выезжать) а то у нас в прошлом году по 15 штук машин разбитых было на мостах! Вечером туман стоял а на утро мороз влупил.А мосты самые первые замерзают.Жене говорю него нафиг эту поездку,завтра поедем.По новостям смотрим а на мостах по городу просто месево! Лучше перебздеть чем не добздеть.ну в самом городе ещё можно ездить а за городом там где фуры и ветер в такую погоду нужно быть или храбрым или без головы.
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08.12.2020 13:38 Ответить
ну если надо "вкрай" то едешь уже со всеми ПРЕДОСТОРОГАМИ !!!
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08.12.2020 13:56 Ответить
Гробом може стати як Заз так і Мерс все залежить від оленя водія і оленів які їдуть поряд
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08.12.2020 14:04 Ответить
Хай одужують , сподіваюсь , що травми минуться без наслідків .
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08.12.2020 13:07 Ответить
только ОДНОГО опИсал , другой уже на ДАХУ и тоже из-за ГОЛОЛЕДА !!! )))) афтор , УКРАВТОДОР разорится от твоих УПРЕКОВ !!! Это пункт 1.1 правил ДД !!! водитель ОБЯЗАН выбрать скорость , учитывая СОСТОЯНИЕ дорожного покрытия и погодные условия !!! он не по льду ОЗЕРА катался и опрокинулся !!!
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08.12.2020 13:22 Ответить
эти ЛОХИ еще думают , что если на ЗИМНЕЙ РЕЗИНЕ то будут ехать как ТРАМВАЙ ))))
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08.12.2020 13:23 Ответить
цуко, где они в Запорожье гололёд нашли?
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08.12.2020 13:31 Ответить
на МОСТУ !!!
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08.12.2020 13:32 Ответить
ты гололёд видишь? а он есть.
У Запоріжжі через ожеледицю перекинувся автомобіль: трьох дівчат-підлітків госпіталізовано, - поліція - Цензор.НЕТ 2665
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08.12.2020 13:54 Ответить
.....а по переду ЩЕ 3 мисяца ЗЫМЫ !!!! и гололед , и гололед , и кто то НЕ ПЕРЕЖИВЕТ ее !!!
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08.12.2020 13:31 Ответить
На лысой "всесезонной" резине даже в июле гололед.
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08.12.2020 13:48 Ответить
Формула-1 всегда на лысой ездят!))
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08.12.2020 14:22 Ответить
Якби дор служби вчасно посипали дороги то і на лисій резині і без опиту керування в зимовий період будете їздити без дтп
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08.12.2020 14:09 Ответить
Чим посипав, iдioтами?
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08.12.2020 15:12 Ответить
за то не євробляха!
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08.12.2020 14:10 Ответить
какой нахрен гололёд?не было сегодня никакого гололёда.
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08.12.2020 18:23 Ответить
 
 