НАПК не может выяснить, сколько чиновников не подали е-декларации: реестр госслужащих до сих пор не создан

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) не имеет достоверной информации о количестве государственных служащих в Украине, поскольку до сих пор не создан единый реестр государственных служащих.

Об этом Укринформу сообщили в сервисе мониторинга открытых регистрационных данных Опендатабот, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине до сих пор нет единого реестра государственных служащих. НАПК не имеет доступа к такой информации, поэтому понять, сколько людей не представили деклараций, у украинцев нет возможности. Точное количество госслужащих в Украине до сих пор неизвестно", - отметили в Опендатабот со ссылкой на ответ НАПК на запрос относительно того, какое количество деклараций должно быть представлено в 2020 году.

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В то же время, отмечают в Опендатабот, за последние четыре года количество деклараций чиновников уменьшилось на 20%.

"За 4 года количество людей, представивших декларации, уменьшилось на 20% с 1098450 в 2016 году до 873198 в 2019 году. Одна из возможных причин уменьшения задекларированных лиц - изменения в законодательстве. Так, военным с передовой пока не нужно представлять декларации. Однако эти изменения могут объяснить лишь снижение на 60 тысяч, а не на 225 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В Опендатабот отмечают, что ежегодно чиновники в Украине представляют около миллиона деклараций. В то же время, фактически единственный действенный механизм их мониторинга - это отслеживание гражданами деклараций тех чиновников, с которыми им приходится иметь дело.

"Сейчас за отчетностью чиновников, в основном, должны следить сами украинцы, ведь у контролирующих органов недостаточно информации для выполнения своих функций. Мы верим, что активные украинцы должны следить за чиновниками, с которыми им приходится сотрудничать, поэтому добавляем возможность следить за декларациями госслужащих в Опендатабот", - считает основатель Опендатабот Алексей Иванкин.

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Он также напомнил, что проверить, представил ли чиновник декларацию, можно в Опендатабот. Для этого следует добавить Опендатабот в любимый мессенджер и ввести ФИО госслужащего.

Как сообщалось, за 10 месяцев 2020 года НАПК выявило незадекларированного имущества почти на 500 млн грн.