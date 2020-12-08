Енин о переговорах по сбитому в Иране самолету МАУ: Украина будет настаивать на выполнении достигнутых договоренностей

Украина будет настаивать на выполнении Ираном достигнутых договоренностей по расследованию катастрофы самолета МАУ рейса PS752 возле Тегерана

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замглавы МИД Евгений Енин.

"Мы требуем объективного и непредвзятого расследования, и на словах иранская сторона подтверждает то же самое. В то же время, как отметил мой коллега, заместитель генерального прокурора Украины (Гюндуз Мамедов. - Ред.), обещания до сих пор остаются нереализованными. Именно потому мы буквально в ближайшие дни в очередной раз будем выходить на контакт с иранской стороной, настаивать на выполнении достигнутых договоренностей. Достигать договоренностей и не реализовывать их является абсолютно контрпродуктивным, и именно потому мы не хотели бы продолжать эту видимость конструктивного диалога, если на деле такого диалога у нас не выходит", - ометил замминистра.

Енин отметил, что Украина все-таки рассчитывает на наличие доброй воли у иранской стороны.

"При помощи всех инструментариев, которые мы имеем в своем распоряжении, как дипломатических, так и криминально-правовых, мы будем требовать от иранской стороны выполнения своих международных обязательств. Раньше или позже справедливость возьмет верх", - добавил замглавы МИД.

Енин подчеркнул, что самым головным достижением является то, что иранская сторона подтвердила свою ответственность за сбивание украинского Боинга.

По его словам, Украина будет использовать все возможности, прежде всего двустороннего переговорного процесса, для того, чтобы добиться справедливости.

"В то же время, как мы уже неоднократно говорили, если переговорный процесс зайдет в тупик и мы исчерпаем все возможности переговоров с иранской стороной... Фоном моего видео является картинка с Международного суда ООН. Это является своего рода напоминанием того, что мы будем использовать все имеющиеся механизмы защиты нарушенных прав", - указал замминистра.

Ранее сообщалось, что Иран до сих пор не предоставил обещанных материалов по делу о сбитом самолете МАУ.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

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