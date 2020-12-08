НСЖУ зафиксировала с начала года 74 случая физической агрессии в отношении журналистов

Национальный союз журналистов Украины зафиксировал с начала 2020 года 74 случая физической агрессии в отношении журналистов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение НСЖУ.

Отмечается, что 25 инцидентов физической агрессии в отношении украинских журналистов случилось за три месяца осени 2020 года. За последние четыре года это наибольшее количество инцидентов, которые фиксировались осенью – меньше всего нападали на журналистов в 2019 году (16 инцидентов в течение сентября-ноября), в 2017 году – 21 инцидент, 2018 – 23. Главной причиной роста агрессии, по данным НСЖУ, в конце этого года является напряженная кампания по местным выборам и конфликтное поведение нарушителей из-за введенных правительством карантинных ограничений.

Двенадцать инцидентов, связанных с физической агрессией и грубым препятствованием профессиональной деятельности журналистов, зафиксировал Национальный союз журналистов Украины в октябре, еще шесть - в ноябре, ранее в сентябре сообщалось о семи инцидентах. Всего с начала 2020-го года зафиксировано 74 таких инцидента. Сообщается, что об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекса физической безопасности журналистов Украины", который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

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Достаточно распространенными за последние два месяца были и нападения на журналистов со стороны представителей охраны тех или иных объектов и активное нежелание разрешить сотрудникам СМИ проводить съемку или сбор информации.

В то же время Институт массовой информации сообщил, что только в ноябре насчитал 19 нарушений свободы слова, из которых 10 касались физической агрессии в отношении журналистов. А с начала года ИМИ зафиксировал целом 205 случаев нарушения свободы слова, из них 155 - это физическая агрессия против журналистов.

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