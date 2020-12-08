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НСЖУ зафиксировала с начала года 74 случая физической агрессии в отношении журналистов

НСЖУ зафиксировала с начала года 74 случая физической агрессии в отношении журналистов

Национальный союз журналистов Украины зафиксировал с начала 2020 года 74 случая физической агрессии в отношении журналистов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение НСЖУ.

Отмечается, что 25 инцидентов физической агрессии в отношении украинских журналистов случилось за три месяца осени 2020 года. За последние четыре года это наибольшее количество инцидентов, которые фиксировались осенью – меньше всего нападали на журналистов в 2019 году (16 инцидентов в течение сентября-ноября), в 2017 году – 21 инцидент, 2018 – 23. Главной причиной роста агрессии, по данным НСЖУ, в конце этого года является напряженная кампания по местным выборам и конфликтное поведение нарушителей из-за введенных правительством карантинных ограничений.

Двенадцать инцидентов, связанных с физической агрессией и грубым препятствованием профессиональной деятельности журналистов, зафиксировал Национальный союз журналистов Украины в октябре, еще шесть - в ноябре, ранее в сентябре сообщалось о семи инцидентах. Всего с начала 2020-го года зафиксировано 74 таких инцидента. Сообщается, что об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекса физической безопасности журналистов Украины", который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

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Достаточно распространенными за последние два месяца были и нападения на журналистов со стороны представителей охраны тех или иных объектов и активное нежелание разрешить сотрудникам СМИ проводить съемку или сбор информации.

В то же время Институт массовой информации сообщил, что только в ноябре насчитал 19 нарушений свободы слова, из которых 10 касались физической агрессии в отношении журналистов. А с начала года ИМИ зафиксировал целом 205 случаев нарушения свободы слова, из них 155 - это физическая агрессия против журналистов.

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Автор: 

журналистика (3289) НСЖУ (60) СМИ (3833)


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Маловато.
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08.12.2020 13:04 Ответить
А як же гарно все починалося, коли голосили про бариг, Мальдіви, Свинарчуків...
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08.12.2020 13:04 Ответить
Ну так це і не дивно....От як би ви журнашюх ціх садили на 5 років до петухів на зону тодіб їх би ні хто не чипав І чиновників також і депутатів також.. а до ти в країні закон не для всіх ..вибачте треба пиз...ть уродів..і допомагати чесним
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08.12.2020 13:05 Ответить
Так ********* же пример показала.
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08.12.2020 13:07 Ответить
74 случая физической агрессии в отношении журналистов? Именно на журналистов или пропагандистов на услужении, информационных киллеров, разбрасывателей нечистот через вентиляторы СМИ, фейко -генераторы и фейко-распространители, ....., скрывающихся под личиной журналист? Может это своеобразная самозащита общества от такой "журналистики" ? Ведь информационная война, а на войне как на войне - есть физические жертвы. Отстрел шакалов пера и микрофонов...
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08.12.2020 13:33 Ответить
 
 