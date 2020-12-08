"Нет справедливости в мире": Лукашенко назвал руководство МОК "бандой" и пригрозил подать в суд за запрет участия в Олимпиаде

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко назвал президента и членов Международного олимпийского комитета "бандой" и заявил о намерении обратиться в суд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом Лукашенко заявил в Ступецкой центральной районной больнице, куда он прибыл 8 декабря.

В обращении к сотрудникам учреждения Лукашенко рассказал не только о медицине, но и неожиданно упомянул Международный олимпийский комитет, который 7 декабря ввел в отношении него санкции.

"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение?? И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь - будешь врагом", - цитирует слова Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

Заявление Лукашенко о том, что он "25 лет не участвовал в Олимпийских играх", не соответствует действительности. Впервые Лукашенко посетил Олимпиаду в 1998 году в японском Нагано. Более того, в нарушение международных дипломатических протоколов даже не оповестил японскую сторону о своем визите. Право на посадку самолета в Японии было получено только при содействии МИД России.

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Лукашенко также присутствовал на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Тогда его визит был запланирован, как и в 2014 году на Зимние Олимпийские игры в Сочи, Россия.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) ввел санкции в отношении Лукашенко и Национального олимпийского комитета Беларуси, временно отстранив их от участия в Олимпийских играх.