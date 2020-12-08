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"Нет справедливости в мире": Лукашенко назвал руководство МОК "бандой" и пригрозил подать в суд за запрет участия в Олимпиаде

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко назвал президента и членов Международного олимпийского комитета "бандой" и заявил о намерении обратиться в суд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом Лукашенко заявил в Ступецкой центральной районной больнице, куда он прибыл 8 декабря.

В обращении к сотрудникам учреждения Лукашенко рассказал не только о медицине, но и неожиданно упомянул Международный олимпийский комитет, который 7 декабря ввел в отношении него санкции.

"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?!  Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение?? И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь - будешь врагом", - цитирует слова Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

Заявление Лукашенко о том, что он "25 лет не участвовал в Олимпийских играх", не соответствует действительности. Впервые Лукашенко посетил Олимпиаду в 1998 году в японском Нагано. Более того, в нарушение международных дипломатических протоколов даже не оповестил японскую сторону о своем визите. Право на посадку самолета в Японии было получено только при содействии МИД России.

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Лукашенко также присутствовал на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Тогда его визит был запланирован, как и в 2014 году на Зимние Олимпийские игры в Сочи, Россия.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) ввел санкции в отношении Лукашенко и Национального олимпийского комитета Беларуси, временно отстранив их от участия в Олимпийских играх.

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) МОК (178) санкции (11268)


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Топ комментарии
+16
Первое правило схваченного за жёппу террориста - дави на мировую несправедливость.
Лукашенко назвал руководство МОК "бандой" и пригрозил подать в суд за запрет участия в Олимпиаде - Цензор.НЕТ 4763
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08.12.2020 13:35
+10
Тварь! Убийца! Террорист!
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08.12.2020 13:29
+9
И поверьте в суде выиграет, ну конечно же в Минском городском.
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08.12.2020 13:23
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И поверьте в суде выиграет, ну конечно же в Минском городском.
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08.12.2020 13:23 Ответить
Лука - дурак !
МОК - частная лавочка и кого хочет, того и приглашает на свою вечеринку

Згідно з Хартією члени МОК є представниками МОК у своїх країнах, а не представниками своїх країн у ньому.
https://leksika.com.ua/18410413/legal/mizhnarodniy_olimpiyskiy_komitet
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08.12.2020 14:20 Ответить
Йпт.. та воно не тільке старе та ще й дурне як пробка Держай Лука..)))))
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08.12.2020 13:23 Ответить
Совсем мозги у Таракана закрахмалились.
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08.12.2020 13:24 Ответить
почему таракан- это слишком мягко. Он- клещ кровавий.
а в ОК Беларуси - его сын Виктор Лукашенко заседает.
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08.12.2020 16:08 Ответить
в Спортлото напиши
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08.12.2020 13:24 Ответить
Спортлото - поважна контора.
А от в якусь "Лігу захисту усяких ганdонів" - для фюрерка саме воно.
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08.12.2020 17:31 Ответить
***** з вусатим можуть свою Олімпіаду на двох забабахати.
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08.12.2020 13:26 Ответить
точно. Пусть едет к самой "справедливой" банде в мацкву на урино-мельдониевую олимпиаду.
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08.12.2020 14:27 Ответить
Не знаю как МОК,но ФИФА и УЕФА точно банды.
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08.12.2020 13:27 Ответить
МОК також. Вданому разі я згодний з лукашенком. Хоча його "мотивація" назвати речі своїми іменами для мене чужа.
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08.12.2020 14:01 Ответить
Лука очнись, "Угрожать" судом ты у себя в стране можешь, а на западе тебя просто нахер пошлют
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08.12.2020 13:28 Ответить
Тварь! Убийца! Террорист!
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08.12.2020 13:29 Ответить
Після того як таракани в голові ЛяксандраРигоровича влаштували спрінтерські перегони, він вирішив обізвати МОК бандою...
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08.12.2020 13:34 Ответить
Первое правило схваченного за жёппу террориста - дави на мировую несправедливость.
Лукашенко назвал руководство МОК "бандой" и пригрозил подать в суд за запрет участия в Олимпиаде - Цензор.НЕТ 4763
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08.12.2020 13:35 Ответить
Потрібно запитати в Бубки, чи все керівництво МОК одностайно заборонили Луці брати участь...
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08.12.2020 13:37 Ответить
"Справедливость" в понимании Лукашенко - это когда экипированные менты толпой дубасят мирного гражданина страны !?
Идиот !
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08.12.2020 13:46 Ответить
это не гражданин, а обученный в украинских диверсионных лагерях алкоголик-американец.
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08.12.2020 13:58 Ответить
бульбофюрер негодует)))
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08.12.2020 13:50 Ответить
В столбцовской районной больнице.
г Столбцы - по беларуски Стоу'бцы.
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08.12.2020 13:54 Ответить
не СтАу'бцы?
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08.12.2020 14:03 Ответить
Аж завис, апостроф після голосної букви??? Подивився у вікі, Стоўбцы.
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08.12.2020 15:03 Ответить
У беларускай мове есць такая лiтара "у кароткае" або нескладовае.
На клаве у' мене яе нiма - таму апостраф.
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08.12.2020 15:15 Ответить
Интересные времена настали. Чтобы стать участником банды, нужно обратиться в суд. Наверняка в Минске есть аналог суда Печерского. Наверное там решают, кто может входить в банду, а кто нет.
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08.12.2020 13:59 Ответить
Лукашенко назвав керівництво МОК "бандою" і пригрозив подати до суду за заборону участі в Олімпіаді - Цензор.НЕТ 2882
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08.12.2020 14:01 Ответить
А кто такой лукашенко? Легитимный бог, как и рпц с самосвятным томосом ?
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08.12.2020 14:08 Ответить
Лукашенко назвав керівництво МОК "бандою" і пригрозив подати до суду за заборону участі в Олімпіаді - Цензор.НЕТ 9977
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08.12.2020 14:19 Ответить
Лукашенко назвав керівництво МОК "бандою" і пригрозив подати до суду за заборону участі в Олімпіаді - Цензор.НЕТ 1835
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08.12.2020 14:20 Ответить
Лукашенко назвав керівництво МОК "бандою" і пригрозив подати до суду за заборону участі в Олімпіаді - Цензор.НЕТ 6776
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08.12.2020 14:21 Ответить
Лукашенко назвав керівництво МОК "бандою" і пригрозив подати до суду за заборону участі в Олімпіаді - Цензор.НЕТ 1167
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08.12.2020 14:21 Ответить
алимпиец !
Лукашенко назвав керівництво МОК "бандою" і пригрозив подати до суду за заборону участі в Олімпіаді - Цензор.НЕТ 4978
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08.12.2020 14:26 Ответить
В Минске, на многих фирмах, работников в принудительный отпуск отправляют -- на пару недель... ...пред НГ, и после, влючительно.
Не хотят беларусы бастовать за счёт государста! -- будут за свой счёт...
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08.12.2020 14:36 Ответить
Саша, ваша справа дзесятае, так, што сядзіце ціха, і не гаўкае. Зрэшты ў суд вы можите і падаць, і асабіста з'явіцца. Суд у горадзе Гаага
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08.12.2020 14:43 Ответить
Этот убийца, террорист и грёбанный олимпиец лукашенко ещё и , что -то там вякает!! Твой лепший друг пуйло тоже отрицал использование и замену анализов на допинг! и что?? Теперь все признали использование и подмену допинг проб на олимпиаде в сочи и на других соревнованиях!! И несут заслуженное наказание!! так, что в путь!!
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08.12.2020 17:59 Ответить
Давайте згадаємо лозунг , що спорт поза політикою.
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08.12.2020 19:46 Ответить
 
 