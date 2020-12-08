Наемники РФ соблюдали режим тишины на Донбассе с начала суток, - Минобороны
Наемники России не нарушали режим тишины на Донбассе с начала вторника, боевых потерь нет.
Об этом сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 12:00 текущих суток фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было", - сообщил Шаравара.
Кроме того, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование оперативной группировки российских наемников продолжает наращивать меры боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.
"В то же время противник усиливает передовые позиции 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК группировки российских оккупационных войск за счет очередных артиллерийских подразделений и танков с нарушением Минских договоренностей по отводу вооружения и военной техники с линии соприкосновения", - добавили в ведомстве.
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может "сгущенку" не подвезли? или переморозились (что предпочтительнее)
что-то после каждого у сепаров прибавляется...воодушевления пострелять...
(про эшелоны - согласен...не зря ж Дебальцево (по минским угодам украинское) сепарское)