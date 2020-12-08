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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ соблюдали режим тишины на Донбассе с начала суток, - Минобороны

Наемники РФ соблюдали режим тишины на Донбассе с начала суток, - Минобороны

Наемники России не нарушали режим тишины на Донбассе с начала вторника, боевых потерь нет.

Об этом сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12:00 текущих суток фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было", - сообщил Шаравара.

Кроме того, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование оперативной группировки российских наемников продолжает наращивать меры боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.

"В то же время противник усиливает передовые позиции 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК группировки российских оккупационных войск за счет очередных артиллерийских подразделений и танков с нарушением Минских договоренностей по отводу вооружения и военной техники с линии соприкосновения", - добавили в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За прошедшие выходные миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 220 нарушений "тишины", с начала перемирия - 3218

Автор: 

Минобороны (9306) обстрел (26995) наемники рф (2077) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
Теперь им за это и граммоты можно давать а потом и на довольствие поставить
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08.12.2020 13:49
+1
боеприпасы в ОРДЛО возят эшелонами
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08.12.2020 14:35
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Українєц-русі бхай бхай! Видатне досягнення політики Зеленського!
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08.12.2020 13:48 Ответить
Потрібно відмінити режим припинення вогню і повернути артилерію та танки на передову.
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08.12.2020 13:51 Ответить
То вони ще сплять. За выходные 5-6 декабря СММ ОБСЕ зафиксировала 134 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 89 таких нарушений в Луганской. Также были зафиксированы взрывы.Источник: https://censor.net/ru/n3235567
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08.12.2020 13:48 Ответить
Теперь им за это и граммоты можно давать а потом и на довольствие поставить
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08.12.2020 13:49 Ответить
після того, як наші насипали їм вагомих люлєй
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08.12.2020 13:49 Ответить
"В Багдаде всё спокойно" !!!)))
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08.12.2020 13:50 Ответить
Наемники РФ- чуввствуют себя хозяевами, а придерживаемся мы!!
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08.12.2020 13:56 Ответить
когда там гумконвой последний был?
может "сгущенку" не подвезли? или переморозились (что предпочтительнее)
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08.12.2020 14:06 Ответить
боеприпасы в ОРДЛО возят эшелонами
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08.12.2020 14:35 Ответить
а гумконвоями кого? неужели таки сгущенку?
что-то после каждого у сепаров прибавляется...воодушевления пострелять...
(про эшелоны - согласен...не зря ж Дебальцево (по минским угодам украинское) сепарское)
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08.12.2020 14:41 Ответить
Если бы ты знал сколько входит мин или снарядов (штук) упакованных в ящики в 1 КАМАЗ, то заявления про ГУМКОНВОИ С БОЕПРИПАСАМИ В ОРДЛО воспринимал бы как неадекватные заявления умалишенного. Цель этих гумконвоев иная. Скорее всего это вывоз оборудования или другого ценного имущества из оккупированных территорий, который везти ж/д транспортом опасно и не выгодно.
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08.12.2020 18:16 Ответить
Завтра почитаем, что слепое ОБСЕ напишет про сегодня.
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08.12.2020 14:34 Ответить
Минобороны Украины заделалось бесплатным адвокатом террористов и головорезов. Но налоги то платят на их содержание украинцы, а не лугандонцы. Лучше вместо того чтобы шестерить за бандитов, рассказали бы, что они сами делают по освобождению страны от захватчиков.
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08.12.2020 15:53 Ответить
 
 