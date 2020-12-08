Завтра, в День борьбы с коррупцией, под ОП будут протестовать против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым

Завтра, 9 декабря, под Офисом Президента в центре Киева пройдет акция протеста против бездействия Президента Украины относительно коррупционного скандала с замглавы ОП Олегом Татаровым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Начало акции протеста под ОП 9 декабря запланировано на 18.30.

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Ранее бывший депутат Егор Соболев призвал украинцев выйти вечером в среду, 9 января на акцию протеста на Банковой в знак протеста против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым.

"Мы с коллегами из антикоррупционных общественных организаций предлагаем всем выйти на улицу. Улицу Банковую, где расположен офис Президента. В 18:30, 9 декабря", - заявил Соболев.

Также прийти на протест против коррупции под ОП призвал активист "Автомайдана" Гриценко.

"9 декабря - день борьбы с коррупцией. Это скоро и очень символично. 18:30, Банковая. Увидимся!", - добавил он.