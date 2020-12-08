РФ отказалась от встречи с украинскими пограничниками по ситуации со "стрельбой на границе"

Россия отказывается от встречи с украинскими пограничниками и заявляет об одностороннем расследовании заявленного ФСБ РФ "инцидента со стрельбой" на границе 4 декабря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП.

Очередную погранично-представительную встречу на более высоком уровне для установления обстоятельств происшествия, о которой пограничная служба ФСБ РФ заявляла 4 декабря, инициировали украинские пограничники.

Первая состоялась между помощниками пограничных представительств и не дала никаких результатов, ведь российская сторона не представила никакой объективной информации о возможном нарушении границы и гибели человека.

"Учитывая это, Государственная пограничная служба Украины обратилась к пограничному представителю Российской Федерации по Белгородской и Воронежской участках провести встречу заместителей Пограничных представителей сторон.

В то же время российская сторона заявила о проведении одностороннего расследования и не согласилась на предложенную встречу. Ее проведение они считают преждевременным. Кроме того РФ не сообщила, когда такая встреча вообще может произойти.

Отметим, что украинская сторона заинтересована в объективной и всесторонней проверке. Однако, учитывая вышеуказанные обстоятельства, эта ситуация похожа исключительно на манипулирование и сокрытие информации и непонятные провокационные действия".

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На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности распространенная СМИ информация о возможной гибели 4 декабря на территории РФ гражданина Украины россиянина по национальности Евгения Голубева, 1993 года рождения, Демченко отметил, что ГПСУ не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные, ведь россияне не сообщили какой-либо информации о якобы погибшем.

Напомним, 4 декабря около 11:00 российские пограничники заявили о нарушении в полночь границы с Украиной в РФ группой лиц. Неизвестные якобы открыли огонь из оружия и в результате ответного огня один из них погиб, еще двое скрылись на территорию Украины.

Украинской стороне российские пограничники не смогли предоставить доказательств, в том числе и следов пересечения границы на местности. К тому же от них не поступило никакой информации о человеке, которій, по их словам, погиб, и оружии, которое нарушитель мог использовать.

"Радио Свобода" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что россияне застрелили гражданского с криминальным прошлым, но придумали легенду о "прорыве границы с украинской стороны".

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