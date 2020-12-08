РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10327 посетителей онлайн
Новости
4 179 16

РФ отказалась от встречи с украинскими пограничниками по ситуации со "стрельбой на границе"

РФ отказалась от встречи с украинскими пограничниками по ситуации со

Россия отказывается от встречи с украинскими пограничниками и заявляет об одностороннем расследовании заявленного ФСБ РФ "инцидента со стрельбой" на границе 4 декабря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП.

Очередную погранично-представительную встречу на более высоком уровне для установления обстоятельств происшествия, о которой пограничная служба ФСБ РФ заявляла 4 декабря, инициировали украинские пограничники.

Первая состоялась между помощниками пограничных представительств и не дала никаких результатов, ведь российская сторона не представила никакой объективной информации о возможном нарушении границы и гибели человека.

"Учитывая это, Государственная пограничная служба Украины обратилась к пограничному представителю Российской Федерации по Белгородской и Воронежской участках провести встречу заместителей Пограничных представителей сторон.

В то же время российская сторона заявила о проведении одностороннего расследования и не согласилась на предложенную встречу. Ее проведение они считают преждевременным. Кроме того РФ не сообщила, когда такая встреча вообще может произойти.

Отметим, что украинская сторона заинтересована в объективной и всесторонней проверке. Однако, учитывая вышеуказанные обстоятельства, эта ситуация похожа исключительно на манипулирование и сокрытие информации и непонятные провокационные действия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ сообщает о троих неизвестных, пытавшихся прорваться из Украины в РФ, один убит, двое скрылись

На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности распространенная СМИ информация о возможной гибели 4 декабря на территории РФ гражданина Украины россиянина по национальности Евгения Голубева, 1993 года рождения, Демченко отметил, что ГПСУ не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные, ведь россияне не сообщили какой-либо информации о якобы погибшем.

Напомним, 4 декабря около 11:00 российские пограничники заявили о нарушении в полночь границы с Украиной в РФ группой лиц. Неизвестные якобы открыли огонь из оружия и в результате ответного огня один из них погиб, еще двое скрылись на территорию Украины.

Украинской стороне российские пограничники не смогли предоставить доказательств, в том числе и следов пересечения границы на местности. К тому же от них не поступило никакой информации о человеке, которій, по их словам, погиб, и оружии, которое нарушитель мог использовать.

"Радио Свобода" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что россияне застрелили гражданского с криминальным прошлым, но придумали легенду о "прорыве границы с украинской стороны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никаких выстрелов у границы с РФ не фиксировалось, - Госпогранслужба о заявлении ФСБ о попытке прорыва из Украины троих неизвестных

Госпогранслужба (6394) убийство (6479) ФСБ (1935)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Ну так "стрельба на границе" була виключно з боку кацапів, тому нічого дивного.
показать весь комментарий
08.12.2020 14:06
+6
********* ,как всегда по уши , но не в шоколаде. Подлость и лживость - духовные скрепы мышебратьев
показать весь комментарий
08.12.2020 14:06
+5
про що можна розмовляти з лаптєногими *********?
показать весь комментарий
08.12.2020 14:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так "стрельба на границе" була виключно з боку кацапів, тому нічого дивного.
показать весь комментарий
08.12.2020 14:06 Ответить
Чому немає розслідування інциденту зі сторони України. Чому не відсторонені прикордонники з відома яких на ту сторони ходили групи людей в обхід установлених пунктів пропуску? Керівника ДПСУ потрібно знімати, він не контролює ситуацію! На кордоні ДПСУ зайняті контрабандою та корупцією і перетворились на банду контрабандистів та злочинців! ДПСУ потрібно підпорядкувати Генштабу ЗСУ і вивести з підпорядкування міністра МВС, який не може викоринети корупцію та злочинність в своїх структурах! Авакова потрібно зняти з посади, за повну непрофесійність і віддати під суд! На кордоні з ворогом якісь мутні люди ходять туди-сюди без огляду та оформлень як по бульвару, а це чмо сидить в Києві і нічого не робить!
показать весь комментарий
08.12.2020 14:16 Ответить
********* ,как всегда по уши , но не в шоколаде. Подлость и лживость - духовные скрепы мышебратьев
показать весь комментарий
08.12.2020 14:06 Ответить
про що можна розмовляти з лаптєногими *********?
показать весь комментарий
08.12.2020 14:07 Ответить
Арестович вчора так радів, так радів, фуйо поминаючи. А тут на тобі "нормандська" зустріч і ТКГ. Чи ця дрібничка не завадить?
показать весь комментарий
08.12.2020 14:11 Ответить
Тепер наші хлопці мають повне право пристрелити одного кацапа.
Треба тілько належного відібрати.))))
показать весь комментарий
08.12.2020 14:14 Ответить
Как обычно много текста ,а по факту Ёк.Былоб что кацапам предъявить прыгалиб как блохи по сучке требуя объяснений с нашей стороны)
показать весь комментарий
08.12.2020 14:15 Ответить
Какие встречи?С кем?
показать весь комментарий
08.12.2020 14:21 Ответить
Ось недруги України, які в ООН голосували проти резолюція про мілітаризацію окупованого
Криму
Проти проголосували:
Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Куба, Північна Корея, Китай, Іран, Киргизстан, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Російська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве.

А вірмени потім дивуються, що українці симпатизують успіхам Азербайджану.
показать весь комментарий
08.12.2020 14:26 Ответить
надо помнить каждую гниду. Лично я давно внес в бан любые товары из этих стран, по возможности стараюсь избегать
показать весь комментарий
08.12.2020 15:14 Ответить
Просто кацапам захотілось постріляти в людей. У цих істот регулярно трапляються припадки ненависті. Нема що пояснювати.
показать весь комментарий
08.12.2020 15:24 Ответить
"Глівіцька провокація" по-кацапськи
показать весь комментарий
08.12.2020 15:24 Ответить
 
 