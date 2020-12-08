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Новости Коронавирус и карантин
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Украина подала первую часть заявки на 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках COVAX, - ЦОЗ

Украина подала первую часть заявки на 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках COVAX, - ЦОЗ

Украина подала первую часть заявки на поставку 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках мировой инициативы COVAX.

Об этом говорится в сообщении на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что подана заявка на получение 8 млн доз для вакцинирования 4 млн украинцев. Вторая часть заявки будет подана 14 декабря 2020. Механизм COVAX покроет потребность в вакцинации 20% населения.

"Дополнительно Украина ведет переговоры с другими производителями напрямую за счет госбюджета. На закупку вакцины заложили 15 млрд грн. В зависимости от переговоров, вакцина может прийти раньше или позже COVAX", - отметил отметил в. о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин.

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вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Украине нужна вакцина , которую разработали для европейцев, а не азиатов.

Все таки есть различие в генотипах
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08.12.2020 14:20 Ответить
Настолько большое, шо в Монголии по прежнему ноль смертей на почти 900 заболевших. Прямо, как у нас в Раде.
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08.12.2020 14:23 Ответить
Мы глубоко не сомневаемся что подобные задачи не по силам нашей власти, потому в добавок к эпидемии мы рискуем получить вакцинацию недоброкачественной вакциной.

Власть это ответственность за свои дела. Потому предлагаем первым во всех регионах вакцинировать главу ОГА и облздрава из той вакцины что поступят в регион . (с)
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08.12.2020 14:30 Ответить
Україна подала першу частину заявки на 8 млн доз вакцини проти COVID-19 у межах COVAX, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 7081
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08.12.2020 14:36 Ответить
Откуда в Украине столько блатных?
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08.12.2020 15:33 Ответить
 
 