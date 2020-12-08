Украина подала первую часть заявки на 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках COVAX, - ЦОЗ

Украина подала первую часть заявки на поставку 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках мировой инициативы COVAX.

Об этом говорится в сообщении на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что подана заявка на получение 8 млн доз для вакцинирования 4 млн украинцев. Вторая часть заявки будет подана 14 декабря 2020. Механизм COVAX покроет потребность в вакцинации 20% населения.

"Дополнительно Украина ведет переговоры с другими производителями напрямую за счет госбюджета. На закупку вакцины заложили 15 млрд грн. В зависимости от переговоров, вакцина может прийти раньше или позже COVAX", - отметил отметил в. о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин.

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