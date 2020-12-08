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Новости Конституционный кризис
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Шабунин: "Если бы Турчинов, Гройсман и Парубий реагировали на угрозы стране так, как Разумков, ему сейчас нечего было бы возглавлять"

Шабунин:

Верховная Рада за шесть недель не смогла принять ни одного документа по Конституционному Суду, который своим решением заблокировал работу НАПК и показал готовность наносить удары по антикоррупционным органам страны.

Об этом заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Конституционный Суд заработал в обычном режиме - заседает Большая Палата. Это тот самый КСУ, который уничтожил наказание за ложь в декларациях (никчемную пародию которой Рада утвердила на прошлой неделе)", - написал Шабунин в фейсбуке.

Он подчеркнул, что теперь в любой момент КСУ может упразднить Высший антикоррупционный суд, незаконное обогащение, гражданскую конфискацию коррупционных активов, рынок земли, а также открыть Коломойскому путь к возвращению "Приватбанка".

Шабунин при этом убежден, что созданная в Раде "рабочая группа Разумкова" добилась единственного результата - подарила КСУ время, а его глава Тупицкий им удачно распорядился.

"На шестой неделе Рада (под руководством Разумкова) не смогла проголосовать ни один законопроект о КСУ даже в комитете. Если бы Турчинов, Гройсман или Парубий так "реагировали" на угрозы стране, Разумкову сейчас нечего было бы возглавлять", - подытожил глава ЦПК.

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Шабунин: Если бы Турчинов, Гройсман и Парубий реагировали на угрозы стране так, как Разумков, ему сейчас нечего было бы возглавлять 01

КС (2248) Парубий Андрей (2040) Турчинов Александр (3335) Гройсман Владимир (4832) Шабунин Виталий (535) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+66
Если бы ты, Шабунин, не искал крупицы говна в груде золота при Порохе, то Разумков бы сегодня ничего не возглавлял
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08.12.2020 14:17
+53
Вы голосовали за зеленых дебилов, кукол олигархов. Об этом вам говорили и предупреждали. Тож кушайте сейчас и не обляпайтесь. Смачного.
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08.12.2020 14:29
+37
Что же так, родимые? Вы разве не за них голосовали во втором туре?
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08.12.2020 14:25
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зебіл, який логін в тебе був до бану? Шо, не витерпів три дні, зарегився під новим?
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08.12.2020 15:22 Ответить
я интересуюсь про груду золота, которую народ не разглядел
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08.12.2020 15:27 Ответить
Виталя-грантоед и жополиз..
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08.12.2020 15:43 Ответить
Шабунін чесно каже, що петя, що зеля,
що палубій, що разумков з турчиновим і гетманцевим - однакові курви..
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08.12.2020 15:58 Ответить
Ти навіть не зрозумів, що сказав шабунін. Краще прочитай статтю декілька разів, перш ніж писати комментар.
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08.12.2020 20:56 Ответить
А кто сказал, что Разумков, как, впрочем, и Зеленский, вообще дорожат Украиной?
Да похрен им по большому счету.
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08.12.2020 16:02 Ответить
а кто это сделал?
Шабунін: "Якби Турчинов, Гройсман та Парубій реагували на загрози країні так, як Разумков, йому зараз нічого було б очолювати" - Цензор.НЕТ 1715
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08.12.2020 16:05 Ответить
Ты паразит, как в бошку залез!
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08.12.2020 19:34 Ответить
"Если бы Турчинов, Гройсман или Парубий так "реагировали" на угрозы стране, Разумкову сейчас нечего было бы возглавлять"

Мне одному кажется, что в этом списке пропущена одна фамилия?
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08.12.2020 16:35 Ответить
Эт-точно. Каждый мнит себя героем, видя бой издалека...
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08.12.2020 16:51 Ответить
Лайно промосковське ваш Ломбардщик...
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08.12.2020 16:52 Ответить

«Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать.» (с)
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08.12.2020 17:33 Ответить
нравятся мне єти фанаты зеленого ишака, сделавшие себе разом, а теперь с независимым видом клеймящие собственный выбор)
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08.12.2020 18:08 Ответить
Ой-ё-ёй! А сколько усилий приложил сам Виталик, чтобы Порошенко, Турчинов и Парубий уже ничего не возглавляли, как рвал ж...у на немецкий крест за зевову и его зелёную мразь, а тут вдруг прозрел. То, что своими усилиями ты и тебе подобные привели к власти полных профанов, ничего не смыслящих ни в госуправлении, ни в административно-хозяйственных вопросах было ясно, как только их стали через телевизор продавать народу.А до Виталика только сейчас дошло. Прямо тормоз.
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08.12.2020 18:16 Ответить
Почему тормоз? Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Ничего личного, только бизнес
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08.12.2020 19:00 Ответить
Це така політика зелених колаборантів. Коли не стріляти в окупанта, то окупант дісно прийде без бою і до кожного в Україні
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08.12.2020 19:57 Ответить
Разумков такой же Зе-олень как карлик!
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08.12.2020 22:10 Ответить
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