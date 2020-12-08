Шабунин: "Если бы Турчинов, Гройсман и Парубий реагировали на угрозы стране так, как Разумков, ему сейчас нечего было бы возглавлять"

Верховная Рада за шесть недель не смогла принять ни одного документа по Конституционному Суду, который своим решением заблокировал работу НАПК и показал готовность наносить удары по антикоррупционным органам страны.

Об этом заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Конституционный Суд заработал в обычном режиме - заседает Большая Палата. Это тот самый КСУ, который уничтожил наказание за ложь в декларациях (никчемную пародию которой Рада утвердила на прошлой неделе)", - написал Шабунин в фейсбуке.

Он подчеркнул, что теперь в любой момент КСУ может упразднить Высший антикоррупционный суд, незаконное обогащение, гражданскую конфискацию коррупционных активов, рынок земли, а также открыть Коломойскому путь к возвращению "Приватбанка".

Шабунин при этом убежден, что созданная в Раде "рабочая группа Разумкова" добилась единственного результата - подарила КСУ время, а его глава Тупицкий им удачно распорядился.

"На шестой неделе Рада (под руководством Разумкова) не смогла проголосовать ни один законопроект о КСУ даже в комитете. Если бы Турчинов, Гройсман или Парубий так "реагировали" на угрозы стране, Разумкову сейчас нечего было бы возглавлять", - подытожил глава ЦПК.

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