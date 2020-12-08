Киевлянин подал в суд на КГГА за то, что власти города не обеспечили его масками в период карантина

Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску киевлянина к Киевской городской государственной администрации касательно необеспечения его медицинскими масками в период карантина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК, истец просит суд признать незаконными действия КГГА, которая не обеспечила его медицинскими масками в период карантина с целью защиты от острой респираторной болезни COVID-19.

"Житель Киева обратился в суд, так как считает, что финансирование профилактических и противоэпидемических мероприятий должно осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов", - сказано в сообщении.

Так, суд решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

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