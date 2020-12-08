Киевлянин подал в суд на КГГА за то, что власти города не обеспечили его масками в период карантина
Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску киевлянина к Киевской городской государственной администрации касательно необеспечения его медицинскими масками в период карантина.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК, истец просит суд признать незаконными действия КГГА, которая не обеспечила его медицинскими масками в период карантина с целью защиты от острой респираторной болезни COVID-19.
"Житель Киева обратился в суд, так как считает, что финансирование профилактических и противоэпидемических мероприятий должно осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов", - сказано в сообщении.
Так, суд решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.
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В других странах может быть нет закона который бы обязывал государство обеспечить население средствами защиты...а в Украине он есть..
Что с такими законами делать? Только отменять.
А раз не отменили..значит выполнять..
Покажите мне где дорого??
Все это в сумме неподъемно для государства.
Но в одном из законов на эту тему есть небольшая приписочка "та позабюджетних коштів", дотудова не все читают...
З.Ы.: Как думаешь, какую именно трактовку выберет наш самый... справедливый суд?
Только вот наши суды я немножко таки знаю...
Расскажи еще как все те простроченные утилизирую - платя при этом деньги за такую услугу- ну как во-франции например...
ну не хочу я тебе отвечать твоим - не хочу...- не хочу потом писать админу что первый начал не я..., и все остальное...
«Суд Камбиса», или «Сдирание кожи с продажного судьи»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист населення від інфекційних хвороб
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Нужно еще в суд подавать! За то, что власти праздники объявили (например Новый год или воскресенье), а водкой не обеспечили. Как праздновать?
А если серьезно, то законодательно закреплено, что государство гарантирует защиту граждан. И я честно говоря не видел, чтобы законодательно было закреплено обеспечение граждан водкой.
Ему должны были обеспечить.
Нетк НС или ВС(или как там)?
- го обеспечить намордниками, а если нет - то чего же ущ. права граждан:? Конституция говорит -
и Аваков вполне ответчиком мож*т быть.