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Новости Коронавирус и карантин
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Киевлянин подал в суд на КГГА за то, что власти города не обеспечили его масками в период карантина

Киевлянин подал в суд на КГГА за то, что власти города не обеспечили его масками в период карантина

Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску киевлянина к Киевской городской государственной администрации касательно необеспечения его медицинскими масками в период карантина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК, истец просит суд признать незаконными действия КГГА, которая не обеспечила его медицинскими масками в период карантина с целью защиты от острой респираторной болезни COVID-19.

"Житель Киева обратился в суд, так как считает, что финансирование профилактических и противоэпидемических мероприятий должно осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов", - сказано в сообщении.

Так, суд решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

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карантин (16729) КГГА (2980) Окружной админсуд Киева (399) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+10
Все верно...карантин был обьявлен официально...а средств защиты государство не предоставило...их вор радуцкий все продал...
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08.12.2020 14:32
+4
власти города не обеспечили его масками в период карантина...

Нужно еще в суд подавать! За то, что власти праздники объявили (например Новый год или воскресенье), а водкой не обеспечили. Как праздновать?
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08.12.2020 14:37
+3
будет теперь оплачивать судовые издержки этот гражданин
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08.12.2020 14:33
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Все верно...карантин был обьявлен официально...а средств защиты государство не предоставило...их вор радуцкий все продал...
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08.12.2020 14:32 Ответить
а в каких странах маски раздавали бесплатно?
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08.12.2020 14:51 Ответить
А мне пох раздавали их в других странах или нет...
В других странах может быть нет закона который бы обязывал государство обеспечить население средствами защиты...а в Украине он есть..
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08.12.2020 15:01 Ответить
есть совковые законы которые выполнять нельзя - слишком дорого так что даже США и Европа не могут позволить.
Что с такими законами делать? Только отменять.
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08.12.2020 15:03 Ответить
Есть законы которые следует или выполнять...или отменять..
А раз не отменили..значит выполнять..
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08.12.2020 15:04 Ответить
это да. Закон есть закон. Посмотрим.
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08.12.2020 15:08 Ответить
И дорого это где?? При стоимости маски до эпидемии 2 гривны...населении 45 миллионов...и ковидном фонде 65 миллиардов...??
Покажите мне где дорого??
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08.12.2020 15:06 Ответить
ксли выполнять все законы и нормы Конституции, то надо всем бездельникам квартиры понадавать, медицину бесплатную, высшее образование нахаляву, путевки в санатории и т.п.
Все это в сумме неподъемно для государства.
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08.12.2020 15:08 Ответить
Это проблема правительства и рады...а мне их проблемы не интересны..
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08.12.2020 15:09 Ответить
будет теперь оплачивать судовые издержки этот гражданин
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08.12.2020 14:33 Ответить
Интересный пиар ход. Или наивность )). Сейчас каждый сам за себя никаких вип палат, как у главзебила. Каждый из аас- презе-дент)
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08.12.2020 14:33 Ответить
вище гілкою один пише, що просто є закон, по якому держава зобов"язалася то робити. так що держава або повинна була відмінити закон, або виконати.
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08.12.2020 18:56 Ответить
То есть всем остальным (пища, одежда и т.д. и т.п.) его обеспечили. Не было только маски! А что о жлобстве знаете вы?
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08.12.2020 14:33 Ответить
Я думаю, что он не просто так подал иск. Скорее всего основывался на нормах действующего законодательства.
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08.12.2020 14:36 Ответить
Да, есть такое.
Но в одном из законов на эту тему есть небольшая приписочка "та позабюджетних коштів", дотудова не все читают...
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08.12.2020 14:38 Ответить
Но это так же не указывает, что "власним коштом". Правда же? Смотря как трактовать.
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08.12.2020 14:50 Ответить
Собственные средства физических лиц относятся к внебюджетным.
З.Ы.: Как думаешь, какую именно трактовку выберет наш самый... справедливый суд?
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08.12.2020 15:20 Ответить
Какую трактовку выберет судья посмотрим. Но только внебюджетные средства ИМХО аж никак не личные средства граждан. Это могут быть благотворительные средства небюджетных организаций или частных предприятий, выделенных на благотворительные цели. Личные средства граждан, опять же по моему разумению, имеют только такую трактовку. И если бы они в законе оговаривались то так бы и было записано.
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08.12.2020 17:31 Ответить
Та ИМХО я тебя поддерживаю. Обоими руками))
Только вот наши суды я немножко таки знаю...
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08.12.2020 17:49 Ответить
Я думаю, что это из тех жлобов, которые выискивают в магазине просрочку чтобы устроить скандал целью которого является получить эту просрочку бесплатно.
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08.12.2020 14:39 Ответить
в торговых сетях есть большая категория товара которая перепаковывается и перестикируется и после просрочки ...- другая категория товара , которая возможна к употреблению и год и два и ...- то не "еда", то мусор и отрава...
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08.12.2020 14:45 Ответить
Моя супруга работает в одной из крупнейших торговых сетей Украины. Никто этим там не занимается. Оставьте эту конспирологию бабушкам на скамейках возле подъезда.
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08.12.2020 14:54 Ответить
"Моя супруга работает в одной из крупнейших торговых сетей Украины"-вот это 100 % аргумент... -жесть...
Расскажи еще как все те простроченные утилизирую - платя при этом деньги за такую услугу- ну как во-франции например...
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08.12.2020 14:58 Ответить
Жесть - это твои смайлики. Ты каким боком к твоему тезису о "перепаковке" и "перестикеровке"? Только честно!
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08.12.2020 15:04 Ответить
да верю я тебе верю...- что еще..., ну не плакать же мне - если все так как супруга сказала..., ну действительно - нет у нас просрочки- нет и проблемы..., идем дальше...
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08.12.2020 15:09 Ответить
То есть признаешь свой ******* и сливаешься? Ладно, идём дальше...
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08.12.2020 15:15 Ответить
что , если мы не начали на фуях вести дальше доказательную... - то "сливаешся"...- я признаю, что я верю твоей супруге - в чем проблема... - давай еще пусть она расскажет у кого длиннее и толще... - ты тоже будешь пытаться заставить вести спор - я поверю твоей Супруге - реально ...
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08.12.2020 15:22 Ответить
Зря я тебе начал отвечать. Ты же конченый. Это же видно сразу было по смайликам!
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08.12.2020 15:26 Ответить
...о началось...
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08.12.2020 15:32 Ответить
Что, часто такое слышишь? Не удивительно.
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08.12.2020 15:33 Ответить
о - опять аргумент... - "моя сказала...конченый...не удивительно" - одни факты и аргументы...
ну не хочу я тебе отвечать твоим - не хочу...- не хочу потом писать админу что первый начал не я..., и все остальное...
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08.12.2020 15:37 Ответить
Да-да. Больше смайликов, конченый. Так твой понос выглядит намного убедительней.
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08.12.2020 15:47 Ответить
что и чего больше , пусть это тебя не бЭмбает - это не твое псячье как говорят... Относительно "конченого" - это был тот кто кончил, и не знал что такое гандон ...- дальше уже ошибочная производная- это ты... (Бог и Админ видел что не я начал "личностное"...)
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08.12.2020 18:16 Ответить
Уже и слилось вроде... Но нет, опять всплывает!
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08.12.2020 20:14 Ответить
В больших торговых сетях собственного товара минимальное количество. В основном завозят под реализацию товар мерчики (торговые представители фирм, которые реализуют свою продукцию на торговых площадках маркетов). Они же в основном а всем и следят. И просрочка в конечном итоге головная боль производителя. Маркеты страдают от этого минимально. То по чему истек срок снимается с прилавка и возвращается. Как там за границей не знаю, то что знаю описал выше.
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08.12.2020 15:07 Ответить
Кстати собственный товар, пришедший в негодность тоже списывается. И суммы списания за месяц приличные. Так что если просрочка и находится на прилавках, то это скорее завтыкал кто-то. Причем если Вы купили товар и принесли домой, а он испорчен, то при наличии чека вы всегда его вернете. Вам за него деньги вернут и еще бонус сверху, чтобы вы не шли в организацию по защите прав потребителя. Кроме того если стоит на прилавке товар с одной ценой, а на кассе Вам пробили другую, что выше, то Вы можете оспорить и забрать товар по той цене, что указана на прилавке. Разницу взымут с того кто отвечает за актуальность цены в торговом зале.
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08.12.2020 15:16 Ответить
хто гіпотетично несе відповідальність за продаж простроченого товару - поставщик, чи ПРОДАВЕЦЬ...- чисто гіпотетично...- так як в реаліях у нас все так як в Житті - починаюяи нами від нас самих особисто - чи ЖЕКів , та закінчуючи харантом зЄ- презом...
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08.12.2020 15:18 Ответить
Зачем гипотетически. Практически перед покупателем естественно конечный продавец. Так собственно и есть. А потом уже разбор полетов внутри системы будет кто виноват.
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08.12.2020 15:23 Ответить
Именно так. Кроме того утилизируется реально много. Никому в серьёзной ритейл-компании не придёт в голову заниматься "перестикеровкой" и "перепаковкой" как об этом вещал тут один из ораторов. В мелких магазинах - да, охотно верю.
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08.12.2020 15:19 Ответить
Согласен. Суммы списания действительно приличные бывают каждый месяц. И это только своего собственного товара.
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08.12.2020 15:42 Ответить
За границей за какое-то время до конца срока реализации очень прилично уценяют, и люди разметают все за считанные часы. Некоторые специально следят за этим и практически полностью отовариваются уцененными продуктами. Может не везде так, но там где я бывала это распространено во всех супермаркетах.
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08.12.2020 15:56 Ответить
та ладно, даже в Польше этим занимаются, правда не торговые сети а поставщики. Я уже несколько раз нарывался на окорочки которые воняют хлоркой, и на рыбу такую же.
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08.12.2020 15:05 Ответить
Но с другой стороны в правовом государстве закон должен выполняться.
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08.12.2020 14:54 Ответить
а где правовое
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08.12.2020 14:59 Ответить
Ну мы же т.с. в Европу стремимся. А там главенствующим является право.
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08.12.2020 15:02 Ответить
"Право" так много в этом слове ....- если есть "Право" , то есть и Ответственность- Відповідальність - Обовязок"...- от тут і питання, хто що попереду ставить...
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08.12.2020 15:13 Ответить
Ну вот надо же как-то добиваться. С чего то же нужно начинать.
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08.12.2020 15:17 Ответить
вот с этого...- и с себя ( нас-любимых)...
«Суд Камбиса», или «Сдирание кожи с продажного судьи»

Киянин подав до суду на КМДА за те, що влада міста не забезпечила його масками в період карантину - Цензор.НЕТ 1544

Киянин подав до суду на КМДА за те, що влада міста не забезпечила його масками в період карантину - Цензор.НЕТ 7945
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08.12.2020 15:28 Ответить
Я считаю, что эта картина должна висеть в кабинете каждого судьи.
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08.12.2020 15:44 Ответить
Кроме того есть еще и Стул изготовленный из Кожи одного лже-мантийца...) Тоже внушает
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08.12.2020 18:13 Ответить
Вполне возможно, что и не жлоб, а разведка боем с целью дальнейшей атаки на киевскую власть, ведь там победили ЕС и Удар. Пришла такая мысль почему-то.
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08.12.2020 16:01 Ответить
А почему подал только на местные власти? Или это первый шаг?
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08.12.2020 14:39 Ответить
Ну как бы они должны были ему предоставить. Основная часть бюджета сейчас же на местах вроде как. А вообще интересно чем это все закончится. Может быть прецедент. А основания как бы у него есть.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист населення від інфекційних хвороб
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08.12.2020 14:49 Ответить
У нас при зеленом чучеле не прецедент действует, а система "свой, чужой"
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08.12.2020 15:49 Ответить
Ну покуда в Украине как и большинстве цивилизованных стран мира как бы именно прецедентное право действует. Другой вопрос уже как судья воспримет это дело. И чью сторону примет.
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08.12.2020 15:53 Ответить
а радуцкого посадют , или как всегда...
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08.12.2020 14:33 Ответить
а в Днепре этих масок как гуталину....сегодня, Новый (Центральный) мост...шо деется? )))
Киевлянин подал в суд на КГГА за то, что власти города не обеспечили его масками в период карантина - Цензор.НЕТ 3386

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Киевлянин подал в суд на КГГА за то, что власти города не обеспечили его масками в период карантина - Цензор.НЕТ 6197

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Киевлянин подал в суд на КГГА за то, что власти города не обеспечили его масками в период карантина - Цензор.НЕТ 4447

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08.12.2020 14:33 Ответить
"ковид" обеззараживают...
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08.12.2020 14:39 Ответить
та да...проветривают ))) промораживают...
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08.12.2020 14:42 Ответить
просто не каждый может смотреть в завтрашний день.. (с)
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08.12.2020 14:34 Ответить
власти города не обеспечили его масками в период карантина...

Нужно еще в суд подавать! За то, что власти праздники объявили (например Новый год или воскресенье), а водкой не обеспечили. Как праздновать?
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08.12.2020 14:37 Ответить
Вы не понимаете. Это другое.
А если серьезно, то законодательно закреплено, что государство гарантирует защиту граждан. И я честно говоря не видел, чтобы законодательно было закреплено обеспечение граждан водкой.
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08.12.2020 15:00 Ответить
он наверное муж Тани Монтян
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08.12.2020 14:39 Ответить
Не, просто по Конституции.
Ему должны были обеспечить.

Нетк НС или ВС(или как там)?
- го обеспечить намордниками, а если нет - то чего же ущ. права граждан:? Конституция говорит -
и Аваков вполне ответчиком мож*т быть.
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08.12.2020 15:29 Ответить
Так это КГГА из резерва вывезла маски за границу?
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08.12.2020 15:46 Ответить
По решению суда гражданину выдадут компенсацию в виде 500 масок. Через 2 года, когда пандемия закончится.
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08.12.2020 16:00 Ответить
 
 