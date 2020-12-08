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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Основной удар из-за отмены уголовной ответственности судей за неправосудные решения будет нанесен по делам Майдана, - адвокат Маселко

Основной удар из-за отмены уголовной ответственности судей за неправосудные решения будет нанесен по делам Майдана, - адвокат Маселко

Отмена статьи Уголовного кодекса Украины об уголовной ответственности судей за заведомо неправосудные решения приведет к катастрофическим последствиям. Основной удар будет нанесен по так называемым делам Майдана.

По решению Конституционного Суда, статья 375 УК признана неконституционной, она потеряет силу 12 декабря, и все уголовные дела против "неправосудных судей" будут закрыты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как считает адвокат Роман Маселко, это приведет к катастрофическим последствиям. По его словам, могут закрыть около 120 уголовных дел против судей Майдана, а также дела против судей Окружного админсуда Киева.

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"Ключевое последствие - это ощущение безнаказанности для судей. Раньше была эта статья, которая хоть с трудом, но применялась, теперь же судьи могут выносить абсолютно любые беззаконные решения, максимум что им грозит - увольнение", - отметил Маселко.

Он также уверен, что статью отменили потому, что в последние годы появились условия для ее применения.

Автор: 

КС (2248) судья (2645) юстиция (758) Маселко Роман (94)


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КС и депутаті ВР за єто и боролись!
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08.12.2020 14:37 Ответить
Та ні, вони просто виконали волю 73% ідіотів.
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08.12.2020 14:38 Ответить
Байден, приди!!!
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08.12.2020 14:38 Ответить
Основной удар из-за отмены уголовной ответственности судей за неправосудные решения будет нанесен по делам Майдана, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2640
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08.12.2020 14:40 Ответить
уничтожение понятия правосудие как такового
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08.12.2020 15:37 Ответить
Ця стаття і не працювала, крім відповідальності за злочини проти Майдану, бо занадто кричущим і явним був злочин.
Тепер ОЗУ "суддівські" убезпечило себе від будь-яких загроз.
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08.12.2020 17:13 Ответить
Надоело уже слушать о этой всей судейской мрази...
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08.12.2020 22:08 Ответить
 
 