Основной удар из-за отмены уголовной ответственности судей за неправосудные решения будет нанесен по делам Майдана, - адвокат Маселко

Отмена статьи Уголовного кодекса Украины об уголовной ответственности судей за заведомо неправосудные решения приведет к катастрофическим последствиям. Основной удар будет нанесен по так называемым делам Майдана.

По решению Конституционного Суда, статья 375 УК признана неконституционной, она потеряет силу 12 декабря, и все уголовные дела против "неправосудных судей" будут закрыты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как считает адвокат Роман Маселко, это приведет к катастрофическим последствиям. По его словам, могут закрыть около 120 уголовных дел против судей Майдана, а также дела против судей Окружного админсуда Киева.

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"Ключевое последствие - это ощущение безнаказанности для судей. Раньше была эта статья, которая хоть с трудом, но применялась, теперь же судьи могут выносить абсолютно любые беззаконные решения, максимум что им грозит - увольнение", - отметил Маселко.

Он также уверен, что статью отменили потому, что в последние годы появились условия для ее применения.