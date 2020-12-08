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Захарова назвала условия участия РФ в Крымской платформе: Если будет обсуждаться восстановление водоснабжения, подача электроэнергии и снятие торговой блокады

Захарова назвала условия участия РФ в Крымской платформе: Если будет обсуждаться восстановление водоснабжения, подача электроэнергии и снятие торговой блокады

Спикер МИД России Мария Захарова сказала, что российская сторона готова участвовать в инициируемой Украиной Крымской платформе, если на этой площадке будут обсуждать проблемы полуострова – от водоснабжения до транспортного сообщения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом Захаровая заявила в интервью пропагандистскому изданию "Крымский журнал".

"Если на этой площадке планируется обсуждать восстановление водоснабжения Крыма и подачи электроэнергии, снятие Киевом торговой и транспортной блокады полуострова, то мы не против такого сотрудничества", - сказала Захарова.

По ее словам, идея создания подобной площадки озвучивалась в Киеве еще в 2015 году, а теперь президент Украины Владимир Зеленский, по ее мнению, "пытается наполнить ее реальным содержанием". Захарова отметила, что в России хотят посмотреть, "что из этого выйдет".

Спикер МИД России при этом обозначила, при каких условиях, Москва не станет участвовать в Крымской платформе.

"Если Киев собирается играть на своей "платформе" старую мелодию о "деоккупации", то такой формат нас не интересует. Вопрос принадлежности Крыма был решен самими крымчанами в 2014 году. Полуостров является полноценным субъектом Российской Федерации, и никакие "платформы", "форматы", "стратегии" этого не изменят", - добавила она.

Напомним, Крымская платформа - это координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Создание этой платформы было анонсировано главой МИД еще в июле 2020 года.

Также читайте: Украинская делегация в ТКГ ответила Захаровой на обвинения в срыве открытия КПВВ в Золотом и Счастье: Оккупанты уже неделю блокируют работу

Автор: 

Крым (26373) МИД РФ (1665) Захарова Мария (373) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+28
значит кацапы признают что есть проблемы...- это уже хорошо...
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08.12.2020 14:47
+27
Найдите этих ЗЕленых соглашателей, начиная с гидранта и Ермака, и кончая Сивохой и Фокиным. Пускай еще отлэкают у кацапни в какой небудь извращенной манере, и войска до Львова отведут, может прокатит...
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08.12.2020 14:46
+22
Это был вероломный вооруженный захват Россией территории (Крым) другого государства- Украины, с нарушением всех существующих международных законов и договоров,подписанных самой РФ. Это наглое преступление руководства РФ,которому нет никаких оправданий.
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08.12.2020 14:49
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Захарова назвала умови участі РФ у Кримській платформі: Якщо буде обговорюватися відновлення водопостачання, подача електроенергії та зняття торгової блокади - Цензор.НЕТ 9205
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08.12.2020 15:49 Ответить
Ну, дайте же Маньке водки!
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08.12.2020 15:54 Ответить
Я взагалі не розумію цю фразу " инициируемой Украиной Крымской платформе"
Тобто вас обікрали а ви ініціюєте платформу по обговоренню як вас обікрали: красиво, не дуже красиво, елегантно, брутально і так далі. Україна ініціюючи подібні платформи вже програла. Платформа мусить бути одна і без ініціювання- "Раша, к такой матери з Криму" Крапка!!
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08.12.2020 15:57 Ответить
Тут може бути одна платформа на яку посадити всіх промоскальських
б...дів та відправити в рашку! Нахабству немає меж,кацапи ще висувають
якісь умови. Нафік з Криму! Патом пагаварим!
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09.12.2020 12:38 Ответить
Даа ... Стареет Захарова. Раньше бы сказала: " ... и если украинская делегация приползет на коленях, будет целовать нам руки, и обязательно перекрестится на икону путина ..."
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08.12.2020 16:03 Ответить
Час - штука безжалісна...
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08.12.2020 18:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4EObJ48gjHM
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08.12.2020 16:15 Ответить
А вас там никто не ждёт, синяя. И ваше мнение тоже никому не интересно. Время халявы трамповской подходит к концу, анкл Джо с удовольствием исполнит то, о чём говорил покойный Маккейн - закроет вашу сраную бензоколонку...
Вы пока готовьтесь к бунту у себя в стране - окурок скоро сыграет ельцинскую репризу: "Я устал, я ухожу.." - рак ***** жрёт, и поделом ему...
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08.12.2020 16:18 Ответить
Да там нужно перешеек перекопать и пустить туда воды Сиваша, а вдоль сплошные линии минных заграждений без проходов. А то у нас "несознательные граждане" по прежнему летом в Крым на отдых ( под разными предлогами), нет бы посещать как некоторые говорят могилы и родственников в декабре - феврале. А наша власть что нынешняя что предыдущая только этому способствует. Хотя бы ввели ограничение для посещения только лицам кто был там прописан до 2014 года и выехал, или кто имеет престарелых родителей, переход только пешком, один раз в году и в период ноябрь - февраль.. А то ведь прутся все подряд, а потом их хватают а мы вымениваем на реальных преступников. т И денежку украинскую туда везут для поддержки оккупантов.. Ну конечно "там же наши люди"., они станут нашими когда украинские войска будут стоять от Керчи до Евпатории и от Севастополя до Перекопа, только думаю часть " наших людей" сбежит по мосту. Но все это очень длинная и долгая история , так как ее постоянно оставляют " за скобками", поэтому минные поля и перекопать проезд до лучших времен.
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08.12.2020 16:20 Ответить
Обсудить камни с неба будет достаточно
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08.12.2020 16:29 Ответить
А ху-ху не хо-хо. Ну и наглые московские ублюдки.Руками украинцев хотят "напоить" оккупационную армию...
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08.12.2020 16:49 Ответить
Меня то ху-ху хо-хо.Но никакой ху-ху Маню не хо-хо.
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08.12.2020 18:13 Ответить
"Ты все пела? Это дело, так поди же,попляши!" (с)
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08.12.2020 16:51 Ответить
Смерть окупантам та зрадникам.
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08.12.2020 16:53 Ответить
https://twitter.com/TarasBerezovets
https://twitter.com/TarasBerezovets Taras Berezovets
https://twitter.com/TarasBerezovets @TarasBerezovets

И часики тикают.
Кстати, крымская вода это будет очень показательный тест на принадлежность к «кремлёвской сети».
Внимательно наблюдаем.
И Царёв ещё требует объявить войну Украине.
Всё сходится в одну точку.
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08.12.2020 16:55 Ответить
А вообще, странно. О каком водоснабжении, как условии для переговоров, мычит Маня?
Кремлевские же далдонили, что им днепровская вода не нужна.
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08.12.2020 16:59 Ответить
Дети мои!
Читайте пераоисточники, они намного интереснее!
"«Остра на язык, прекрасна и опасна», - так могли бы охарактеризовать официального спикера МИДа России Марию Захарову оппоненты, которым доводилось сталкиваться с ней на дипломатических площадках. Её выступления буквально разбирают на цитаты. Чего только стоит ставший афоризмом меткий комментарий Марии Захаровой на тему западных санкций: «Ползти нам исторически мешают крылья».
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08.12.2020 17:00 Ответить
А хр.......ен вам россияне , а не воду и электричество в крым!!
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08.12.2020 17:29 Ответить
Роися отказалась участвовать в изнасиловании Роиси, поставив свои условия...

Значит насиловать Роисю бдут без ее согласия.
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08.12.2020 17:33 Ответить
А чо про кокс маруська нічого не рохнула? Без "доріжки натхнення" вона ж нічого зв'язного сказати не може...
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08.12.2020 17:56 Ответить
Обьясните этой алкоголичке, что обеспечение населения окупированых теритоий...
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08.12.2020 17:59 Ответить
З тим же успіхом можна розповісти мавпі в зоопарку про співвідношення невизначеності Гейзенберга...
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08.12.2020 18:09 Ответить
Ооо баба да баба да...
просто секс символ *********
вот это представительская рожа министерства иностранных дел)
Вот что бывает когда кокс боярой шлифуеш
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08.12.2020 18:34 Ответить
пошли захаровы на **й
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08.12.2020 18:45 Ответить
та чо там: усе буде подано після деокупації. тим треба і закрутити запрошення.
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08.12.2020 18:58 Ответить
а ХЕР тебе захарова в твою ротовую полость.....
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08.12.2020 19:01 Ответить
Коли бовдури разом з колаборантами нададуть воду і енергію в окупований Крим, як РФ швидко з трибуни ООН заявить - Шановні нам Україна добровільно надала воду, електроенергію, зняла санкції, то мабуть і Крим вони віддали РФ без бою і добровільно. Тому РФ не може провести деокупацію бо цього влада України її не бажає.
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08.12.2020 19:54 Ответить
Захарова назвала умови участі РФ у Кримській платформі: Якщо буде обговорюватися відновлення водопостачання, подача електроенергії та зняття торгової блокади - Цензор.НЕТ 52

...
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08.12.2020 20:27 Ответить
Ну что арестовичь,как перспективы???
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08.12.2020 20:50 Ответить
Переступать "красную черту" нельзя , а перепрыгнуть можно? Нас незаметно зомбируют подводя к мысли о том, что там же "наши люди". Хотя вряд ли 500 тыс. переселенцев ордынцев из бурятии и др. окраин считают себя украинцами. И все же нам постоянно под разными комментариями ненавязчиво вдалбливают в головы готовность "вора простить нам, украденное у нас". Класс!!! Веселая команда подводит к сомнению, а была ли вообще оккупация? А может пора все забыть и начать братание? А ведь за всем этим псевдо патриотизмом, гуманизмом в психологической обработке обывателя торчат уши истинных корыстных целей - вернуть свою крымскую недвижимость.
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08.12.2020 21:36 Ответить
Конечно! Мы обоими руками ЗА! Будем обговаривать и подачу воды, и снятие блокады, и прочее... После деоккупации.
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08.12.2020 21:45 Ответить
Всё это будет когда Росиия вернет Крым.
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08.12.2020 21:52 Ответить
Захарова назвала умови участі РФ у Кримській платформі: Якщо буде обговорюватися відновлення водопостачання, подача електроенергії та зняття торгової блокади - Цензор.НЕТ 9101
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08.12.2020 21:52 Ответить
Обсуждаться может только поза Захаровой, которую она примет, когда украинские войска зайдут в Крым.
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08.12.2020 23:16 Ответить
Если Маньку постричь, в Джеймс Бонде можно снимать.
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11.01.2021 14:05 Ответить
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