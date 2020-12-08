Захарова назвала условия участия РФ в Крымской платформе: Если будет обсуждаться восстановление водоснабжения, подача электроэнергии и снятие торговой блокады

Спикер МИД России Мария Захарова сказала, что российская сторона готова участвовать в инициируемой Украиной Крымской платформе, если на этой площадке будут обсуждать проблемы полуострова – от водоснабжения до транспортного сообщения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом Захаровая заявила в интервью пропагандистскому изданию "Крымский журнал".

"Если на этой площадке планируется обсуждать восстановление водоснабжения Крыма и подачи электроэнергии, снятие Киевом торговой и транспортной блокады полуострова, то мы не против такого сотрудничества", - сказала Захарова.

По ее словам, идея создания подобной площадки озвучивалась в Киеве еще в 2015 году, а теперь президент Украины Владимир Зеленский, по ее мнению, "пытается наполнить ее реальным содержанием". Захарова отметила, что в России хотят посмотреть, "что из этого выйдет".

Спикер МИД России при этом обозначила, при каких условиях, Москва не станет участвовать в Крымской платформе.

"Если Киев собирается играть на своей "платформе" старую мелодию о "деоккупации", то такой формат нас не интересует. Вопрос принадлежности Крыма был решен самими крымчанами в 2014 году. Полуостров является полноценным субъектом Российской Федерации, и никакие "платформы", "форматы", "стратегии" этого не изменят", - добавила она.

Напомним, Крымская платформа - это координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Создание этой платформы было анонсировано главой МИД еще в июле 2020 года.

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