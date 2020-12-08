Захарова назвала условия участия РФ в Крымской платформе: Если будет обсуждаться восстановление водоснабжения, подача электроэнергии и снятие торговой блокады
Спикер МИД России Мария Захарова сказала, что российская сторона готова участвовать в инициируемой Украиной Крымской платформе, если на этой площадке будут обсуждать проблемы полуострова – от водоснабжения до транспортного сообщения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом Захаровая заявила в интервью пропагандистскому изданию "Крымский журнал".
"Если на этой площадке планируется обсуждать восстановление водоснабжения Крыма и подачи электроэнергии, снятие Киевом торговой и транспортной блокады полуострова, то мы не против такого сотрудничества", - сказала Захарова.
По ее словам, идея создания подобной площадки озвучивалась в Киеве еще в 2015 году, а теперь президент Украины Владимир Зеленский, по ее мнению, "пытается наполнить ее реальным содержанием". Захарова отметила, что в России хотят посмотреть, "что из этого выйдет".
Спикер МИД России при этом обозначила, при каких условиях, Москва не станет участвовать в Крымской платформе.
"Если Киев собирается играть на своей "платформе" старую мелодию о "деоккупации", то такой формат нас не интересует. Вопрос принадлежности Крыма был решен самими крымчанами в 2014 году. Полуостров является полноценным субъектом Российской Федерации, и никакие "платформы", "форматы", "стратегии" этого не изменят", - добавила она.
Напомним, Крымская платформа - это координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Создание этой платформы было анонсировано главой МИД еще в июле 2020 года.
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Тобто вас обікрали а ви ініціюєте платформу по обговоренню як вас обікрали: красиво, не дуже красиво, елегантно, брутально і так далі. Україна ініціюючи подібні платформи вже програла. Платформа мусить бути одна і без ініціювання- "Раша, к такой матери з Криму" Крапка!!
б...дів та відправити в рашку! Нахабству немає меж,кацапи ще висувають
якісь умови. Нафік з Криму! Патом пагаварим!
Вы пока готовьтесь к бунту у себя в с
тране - окурок скоро сыграет ельцинскую репризу: "Я устал, я ухожу.." - рак ***** жрёт, и поделом ему...
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И часики тикают.
Кстати, крымская вода это будет очень показательный тест на принадлежность к «кремлёвской сети».
Внимательно наблюдаем.
И Царёв ещё требует объявить войну Украине.
Всё сходится в одну точку.
Кремлевские же далдонили, что им днепровская вода не нужна.
Читайте пераоисточники, они намного интереснее!
"«Остра на язык, прекрасна и опасна», - так могли бы охарактеризовать официального спикера МИДа России Марию Захарову оппоненты, которым доводилось сталкиваться с ней на дипломатических площадках. Её выступления буквально разбирают на цитаты. Чего только стоит ставший афоризмом меткий комментарий Марии Захаровой на тему западных санкций: «Ползти нам исторически мешают крылья».
Значит насиловать Роисю бдут без ее согласия.
просто секс символ *********
вот это представительская рожа министерства иностранных дел)
Вот что бывает когда кокс боярой шлифуеш
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