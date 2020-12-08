Янукович хочет лично участвовать в суде по избранию ему меры пресечения за события на Майдане (обновлено)
Беглый президент Виктор Янукович хочет персонально участвовать в судебном заседании, где ему будут избирать меру пресечения за события на Майдане.
Об этом говорится в заявлении адвокатов беглого экс-президента, которое есть в распоряжении редакции Цензор.НЕТ.
Янукович хочет участовать в заседании по видеосвязи.
Защита экс-президента также требует публично заслушать на суде свидетелей как со стороны тогдашней власти: Николая Азарова, Виталия Захарченко, Александра Якименко и других, так и со стороны Майдана: Арсения Яценюка, Петра Порошенко, Андрея Парубия, Александра Турчинова, Юрия Луценко и других.
"Также передаем суду и будем требовать публичного изучения 15 томов материалов, подтверждающих причастность к расстрелам на Майдане реальных убийц – представителей постмайданной власти", - сказал Виталий Сердюк.
Судебное заседание состоится уже завтра в Печерском суде в среду, 9 декабря в 14:45.
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Точняк від Кернеса...
Незавершена революція породжує безкарність, а безкарність породжує вседозволеність
Про "самые ох***" суды с коментаторами согласен... будет как всегда все через ж...
І, люди, читайте уважно - ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ. Не збирається він сюди їхати......нажаль.
А в Киеве был его двойник.
"Также передаем суду и будем требовать публичного изучения 15 томов материалов, подтверждающих причастность к расстрелам на Майдане реальных убийц - представителей постмайданной власти", - сказал Виталий Сердюк.Источник: https://censor.net/ru/n3235670
Во первых, это прикольно. Клоуна на "шапочника".
Во вторых, предыдущий ссыкун ну никак не приедет, а вот нынешний ссыкун вполне может сдрыснуть.
Ну чем не вариант?!