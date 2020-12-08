Янукович хочет лично участвовать в суде по избранию ему меры пресечения за события на Майдане (обновлено)

Беглый президент Виктор Янукович хочет персонально участвовать в судебном заседании, где ему будут избирать меру пресечения за события на Майдане.

Об этом говорится в заявлении адвокатов беглого экс-президента, которое есть в распоряжении редакции Цензор.НЕТ.

Янукович хочет участовать в заседании по видеосвязи.

Защита экс-президента также требует публично заслушать на суде свидетелей как со стороны тогдашней власти: Николая Азарова, Виталия Захарченко, Александра Якименко и других, так и со стороны Майдана: Арсения Яценюка, Петра Порошенко, Андрея Парубия, Александра Турчинова, Юрия Луценко и других.

Смотрите также: Вступил в силу приговор Януковичу о 13 годах тюрьмы, Оболонский райсуд Киева распорядился его выполнить. ДОКУМЕНТ

"Также передаем суду и будем требовать публичного изучения 15 томов материалов, подтверждающих причастность к расстрелам на Майдане реальных убийц – представителей постмайданной власти", - сказал Виталий Сердюк.

Судебное заседание состоится уже завтра в Печерском суде в среду, 9 декабря в 14:45.