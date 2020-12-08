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Янукович хочет лично участвовать в суде по избранию ему меры пресечения за события на Майдане (обновлено)

Янукович хочет лично участвовать в суде по избранию ему меры пресечения за события на Майдане (обновлено)

Беглый президент Виктор Янукович хочет персонально участвовать в судебном заседании, где ему будут избирать меру пресечения за события на Майдане.

Об этом говорится в заявлении адвокатов беглого экс-президента, которое есть в распоряжении редакции Цензор.НЕТ.

Янукович хочет участовать в заседании по видеосвязи.

Защита экс-президента также требует публично заслушать на суде свидетелей как со стороны тогдашней власти: Николая Азарова, Виталия Захарченко, Александра Якименко и других, так и со стороны Майдана: Арсения Яценюка, Петра Порошенко, Андрея Парубия, Александра Турчинова, Юрия Луценко и других.

Смотрите также: Вступил в силу приговор Януковичу о 13 годах тюрьмы, Оболонский райсуд Киева распорядился его выполнить. ДОКУМЕНТ

"Также передаем суду и будем требовать публичного изучения 15 томов материалов, подтверждающих причастность к расстрелам на Майдане реальных убийц – представителей постмайданной власти", - сказал Виталий Сердюк.

Судебное заседание состоится уже завтра в Печерском суде в среду, 9 декабря в 14:45.

суд (25085) Янукович Виктор (30785) преступления против Майдана (293)


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Топ комментарии
+23
Приїжджай, батя! Ми чекаємо
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08.12.2020 14:52
+20
Так уже все готово, ждем очередного решения КСУ по восстановлению яныка в должности...
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08.12.2020 14:56
+19
Оце ВІЙСЬКОВИЙ парад зєлєнського. Приблизно таким буде й "суд" над януковичем.
Янукович хочет лично участвовать в суде по избранию ему меры пресечения за события на Майдане - Цензор.НЕТ 8808
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08.12.2020 15:00
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Приїжджай, батя! Ми чекаємо
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08.12.2020 14:52 Ответить
Его еще и оправдают, и извинятся и компенсацию заплатят... Зебилы при власти на все способны...
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08.12.2020 15:00 Ответить
Зебилы конечно могут попробовать, но народ его порвёт. И Овощ об этом хорошо знает. Так что это - очередной пук в лужу от Хама-рецидивиста.
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08.12.2020 15:10 Ответить
Повісимо нарешті.
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08.12.2020 15:38 Ответить
Правильно писать "Батя ми стараємось..."
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08.12.2020 15:02 Ответить
готовим яйца... страусиные... может даже лучше гранитные...
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08.12.2020 15:33 Ответить
Он хочет быть избитым ногами?
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08.12.2020 14:52 Ответить
Він хоче на... ... ... ... йолку
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08.12.2020 15:03 Ответить
Та ні, він прекрасно розуміє, що наш "самий гуманний суд у світі" (гуманний - коли це не стосується волонтерів, патріотів, ветеранів) його виправдає, ще й компенсацію призначить...
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08.12.2020 15:05 Ответить
Краще копитами! Киздити, так киздити.
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08.12.2020 15:32 Ответить
АСТАНАВИСЬ, праффесар.
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08.12.2020 14:52 Ответить
Овощу надоело жить..... да его Путин просто закатает в бетон... чтобы по миру дурне Витя не потякало то что не надо вообще патякать... да дебил Витя еще и какой...
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08.12.2020 15:02 Ответить
Янукович хочет лично участвовать в суде по избранию ему меры пресечения за события на Майдане.

Точняк від Кернеса...
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08.12.2020 14:52 Ответить
И что характерно! Гитлер тоже никого не расстреливал. Зря он тогда в своём бункере погорячился?
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08.12.2020 15:01 Ответить
особисто в суді - велком в Лук'янівку. Там можна буде і по скайпу брати участь.
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08.12.2020 14:55 Ответить
В віп-камеру Малюськи.
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08.12.2020 15:05 Ответить
не по видеоконференции,а в живую завгару сцыкотно
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08.12.2020 14:55 Ответить
Так уже все готово, ждем очередного решения КСУ по восстановлению яныка в должности...
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08.12.2020 14:56 Ответить
Объявления Яника ЫмпЫратором !"..
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08.12.2020 15:06 Ответить
...і зразу повісить. попаде в книгу рекордів гіннеса.
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08.12.2020 16:34 Ответить
Его встретят с цветами и воздушными шариками...после обдолбанного клоуна я ничему не удивляюсь...
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08.12.2020 14:56 Ответить
Янукович хочет лично участвовать в суде по избранию ему меры пресечения за события на Майдане - Цензор.НЕТ 5353
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08.12.2020 15:01 Ответить
С хера ли. Зе суд оправдает, ещё и компенсацию дадут. Межигорье вернут
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08.12.2020 14:57 Ответить
А Сухолучье что, не вернут?...
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08.12.2020 15:07 Ответить
А назад в Межигорье, страусов поддерживать, не хочет?
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08.12.2020 14:57 Ответить
ось й початок повернення овоща в Україну.
Незавершена революція породжує безкарність, а безкарність породжує вседозволеність
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08.12.2020 14:57 Ответить
Ага. Персонально, но по видеоконференции... Не тот кампот, пускай самолично сюда едет и не боится, стрылять никто не будет. Со страусами после долгой разлуки увидится, Люсю проведает (она ж старалась).
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08.12.2020 14:58 Ответить
Отлично! У чувака уже есть реальный срок заключения по одному из его дел. Хочет поучаствовать? Милости просим!
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08.12.2020 14:59 Ответить
Якби Янукович, не втік, зараз був би депутатом від ОПЗвЖопу...
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08.12.2020 15:11 Ответить
Оце ВІЙСЬКОВИЙ парад зєлєнського. Приблизно таким буде й "суд" над януковичем.
Янукович хочет лично участвовать в суде по избранию ему меры пресечения за события на Майдане - Цензор.НЕТ 8808
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08.12.2020 15:00 Ответить
Янукович хоче особисто брати участь у суді щодо обрання йому запобіжного заходу за події на Майдані - Цензор.НЕТ 5657
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08.12.2020 15:26 Ответить
вже з бубочкою домовились
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08.12.2020 15:01 Ответить
Янукович хочет лично участвовать в суде по избранию ему меры пресечения за события на Майдане - Цензор.НЕТ 7478
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08.12.2020 15:03 Ответить
Наївний дурень, ти думаєш що Януковича, в 2014 році за просто так випустили* То одне гадюче кубло, а собака собаці, пейси не відкусить!..
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08.12.2020 15:14 Ответить
Лэнта, за лэнтой, патроны подавай...!
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08.12.2020 15:36 Ответить
ставлю на 20 ти секундный срок жизни для легитимного пенькобежца при пересечении границы.
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08.12.2020 15:05 Ответить
Если он успеет до той границы добраться.
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08.12.2020 15:11 Ответить
И какие проблемы?
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08.12.2020 15:14 Ответить
Янукович хочет лично участвовать в суде по избранию ему меры пресечения за события на Майдане - Цензор.НЕТ 9228
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08.12.2020 15:15 Ответить
Можеш профффесор їхати, у владі всі свої.
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08.12.2020 15:24 Ответить
Фсьо ЗЕЛЕНО!!!
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08.12.2020 15:29 Ответить
Значить зрадники з ворогами вже домовились.
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08.12.2020 15:30 Ответить
Парашенка со стороны Майдана? Так он же с другой стороны...
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08.12.2020 15:31 Ответить
Я тільки Зааааааа..............
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08.12.2020 15:34 Ответить
Пусть сидит в камере на нарах и оттуда по вайберу или ватсапу учавствует.. Ему зона место, предателю Родины!!!
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08.12.2020 15:35 Ответить
"Батя",тут яйця дешеві,подумай...пиши краще мемуари...)
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08.12.2020 15:37 Ответить
Либо Янык идиот (он хоть немного умнее Зелика(с тем вообще все плохо)) и его могут убрать за то, что лишнее сболтнет либо его хотят вернуть (есть договорняки), правда не понимаю как...
Про "самые ох***" суды с коментаторами согласен... будет как всегда все через ж...
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08.12.2020 15:38 Ответить
Янукович хоче особисто брати участь у суді щодо обрання йому запобіжного заходу за події на Майдані - Цензор.НЕТ 7422
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08.12.2020 15:39 Ответить
О, как духом воспрял. Уже опять видит себя прыпыздентом. Дякую, дуже дякую тебе Шмаркля за реванш кремлядей-рыгоаналов. Под ногами земля будет гореть, чучело гороховое.
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08.12.2020 15:41 Ответить
Б р е ш е ЗЕК........
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08.12.2020 15:45 Ответить
Помню как снайперы Януковича многим митингующим сделали прострел глаз и кто будет пожизненно оплачивать им инвалидность ?
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08.12.2020 15:48 Ответить
А Азаров обещал снайперам квартиры предоставить в центре Киева,никто не забыл убийства на Майдане,а Московия открыто зашла в Крым,когда Янукович получил от Кремля вознаграждение 3 000 000 000 долларов.и сбежал с Украины.
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08.12.2020 15:53 Ответить
По видеоконференции... сцыкло-дистанс, однако. Наверное шапки, снятые в свое буйное времячко, на головку давят, спокойно спать не дают.
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08.12.2020 15:53 Ответить
Яник готовий здавати своїх. Надоїло самому у Ростові сидіти.
І, люди, читайте уважно - ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ. Не збирається він сюди їхати......нажаль.
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08.12.2020 15:56 Ответить
надоело, факт
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08.12.2020 22:34 Ответить
Может у него есть подтверждение того, что он ссыкло, и во время Майдана он уже был в Ростове?
А в Киеве был его двойник.
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08.12.2020 15:57 Ответить
Окончательно е*анулся у себя "нарастове".
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08.12.2020 15:57 Ответить
астанавитесь
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08.12.2020 15:58 Ответить
ПрАФФесор, к новому году наряжают ЕЛКУ, елку, елку, елку!!! Не забудь!
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08.12.2020 15:59 Ответить
зелена шмаркля надає крила всіляким покидькам..
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08.12.2020 16:08 Ответить
Нассать ему бы в харю!!!
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08.12.2020 16:10 Ответить
А у пыни разрешения попросил?
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08.12.2020 16:54 Ответить
Если самый справедлий украинский суд признает янэк-овоща легитимным президентом, то куда же тогда девать зельцмана? Кто заплатит за цирк зеленых слуг?
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08.12.2020 17:54 Ответить
мерзкие *вари
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08.12.2020 18:44 Ответить
Представляю как потекла вата...

"Также передаем суду и будем требовать публичного изучения 15 томов материалов, подтверждающих причастность к расстрелам на Майдане реальных убийц - представителей постмайданной власти", - сказал Виталий Сердюк.Источник: https://censor.net/ru/n3235670
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08.12.2020 19:05 Ответить
Кстати, я за восстановление "шапочника" в должности. Это реальный вариант!

Во первых, это прикольно. Клоуна на "шапочника".

Во вторых, предыдущий ссыкун ну никак не приедет, а вот нынешний ссыкун вполне может сдрыснуть.
Ну чем не вариант?!
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08.12.2020 19:31 Ответить
го-но не тонет,а это тем более.. зуд вернуться к корыту,клоунесса готов принять,как бы самому не пришлось с овощем на пару греметь под фанфары.
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08.12.2020 19:35 Ответить
понятно, резинку тянут и куражатся
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08.12.2020 22:32 Ответить
 
 