Врач-инфекционист Кобевко о проблемах с кислородом в больнице: Если произойдет взрыв, то виновным останется дежурный врач

Врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко считает, что проблемы с обеспечением больниц кислородом нужно было решать еще в 2009 году, когда была эпидемия гриппа и на систему здравоохранения выделялись дополнительные средства.

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

"В 2016 году у меня был огромный скандал с областной администрацией - их департаментом здравоохранения. Мы 2009 работали во время эпидемии птичьего гриппа, а в 2016 году к нам с Румынии шла вторая волна. Я пришла на пресс-конференцию, которую проводили представители департамента, и еще тогда требовала от них решения проблемы с кислородом. Проигнорировали. Кстати, в 2009 году из-за эпидемии гриппа были выделены значительные средства, еще тогда нужно было решать проблемы с обеспечением кислородом, а не ждать", - настаивает врач.

Комментируя уголовное производство, которое было открыто по заявлению замглавы Черновицкой ОГА Натальи Гусак после того, как Кобевко публично рассказала о проблемах с кислородом в больнице и реакцию местной власти, отметила:

"Чтобы что-то делалось, то реакции никакой. Лишь, когда было заявление и митинг людей в поддержку, в течение нескольких дней нам поставили кислородную станцию. Ее якобы планировали поставить еще в июле. Кроме того, после 10 ноября увеличилось количество точек дотации кислорода. Потому что у нас в среднем в отделении было от 60 до 100 пациентов, а при этом только 4 точки. Остальные - кислородные подушки, которые привозили волонтеры, и кислородные концентраторы также волонтерские. Первые концентраторы по государственным закупкам были 27 октября".

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Кроме того, она рассказала, что в больнице до сих пор не решена проблема с проводкой, что создает опасность для пациентов, получающих кислород. Она ранее подробно освещала эту ситуацию на своей странице в социальной сети Facebook. Но пока ничего не меняется.

"Мы объясняли нашему руководству, что это очень опасно. Кстати, чтобы вы понимали, согласно с законом и должностными инструкциями, если произойдет взрыв, то виновным останется дежурный врач. Даже если умрет вместе с пациентом. Это должностные инструкции, продуманные еще в советское время", - рассказала Кобевко.

По ее словам, каждая кровать, которая связана даже отдаленно с лечением органов дыхательной системы, должна быть оборудована точкой доступа к чистому кислороду, который подается под давлением, и должна быть специальная аппаратура, которая его увлажняет.

"У нас таких точек было 4, хотя быть от 60 до 104. Именно столько пациентов было в апреле-мае. Помню один день, когда было 96 пациентов, из которых около 30 нуждались массивной дотации кислорода. У нас были кислородные подушки, которые привезли волонтеры. Санитарки их заполняли бесперебойно кислородом. Одной подушки хватает в среднем на 15-30 минут. Так мы и спасали людей", - отметила врач.

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