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Минобороны закупило три внедорожника Skoda Kodiaq на 2,62 млн грн, - СМИ

Минобороны закупило три внедорожника Skoda Kodiaq на 2,62 млн грн, - СМИ

Центр обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 5 декабря по результатам тендера заказал ООО "Автоцентр Киев" легковых автомобилей на общую сумму 2,62 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Наші Гроші".

Фирма поставит три полноприводных автомобиля Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4 2020 года выпуска (белый, серый и коричневый) по 873 тыс грн. Каждый автомобиль будет иметь подушки безопасности, пакет "Плохие дороги", обивку сидений - ткань, хром-пакет в середине салона, радио Swing запись с USB, 8 динамиков, двухзонную систему кондиционирования, задний парктроник, подогрев передних сидений, а также дополнительно информационное радио "BOLORО", 8", сенсорный цветной дисплей, голосовое управление и тому подобное.

Цены на Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI 132кВт 7DSG 4 × 4 стартуют от 881 тыс. грн.

На торгах единственным конкурентом ООО "Автоцентр Киев" Олега Боярина было ООО "Автомобильный дом" Галич-Авто" Ярослава Конопацкого, чье предложение было на 54 тыс грн выше.

Также читайте: ВСУ купили вместо военных грузовиков гражданские МАЗы на 8 млн грн дороже, - экс-советник министра обороны Повх. ФОТО

Автор: 

Генштаб ВС (6229) госзакупки (960) Минобороны (9306) машина (34)


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Топ комментарии
+13
Всё для фронта. Всё для победы.

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08.12.2020 15:02
+8
В 2014 народ деньгами скидывался, чтобы как-то приодеть и приобуть солдат, доведённых до пис ...еца нашими недо-политиками, а сегодня вот внедорожники покупают, видимо для передовой, солдат возить...
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08.12.2020 15:03
+6
так это же реформа. а вдруг завтра вайна а мыролюбные хенералы без чкод?
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08.12.2020 15:03
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Всё для фронта. Всё для победы.

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08.12.2020 15:02 Ответить
особенно коричневый. а белый цвет видать жена Тарана выбирала
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08.12.2020 15:17 Ответить
да нормально, даже не в фул комплектации. А могли бы ведь и паджерики прикупить
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08.12.2020 15:51 Ответить
Це куплено для парада "Пабедьі"
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08.12.2020 15:52 Ответить
купили по 873,стартует цена от 881. Если так,то это на 8т дешевле.Не?
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08.12.2020 15:02 Ответить
да еще и фото Шкодика ,похоже,с бульбашского сайта.
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08.12.2020 15:04 Ответить
так это же реформа. а вдруг завтра вайна а мыролюбные хенералы без чкод?
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08.12.2020 15:03 Ответить
В 2014 народ деньгами скидывался, чтобы как-то приодеть и приобуть солдат, доведённых до пис ...еца нашими недо-политиками, а сегодня вот внедорожники покупают, видимо для передовой, солдат возить...
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08.12.2020 15:03 Ответить
дак и сейчас все(официально работающие) по полтара процента скидывают.
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08.12.2020 15:53 Ответить
при цьому Держказначейство вже 5 діб не проводить розрахунки для підприємтсва "Аеротехніка", що працює на виконання військових програм для МОУ.
Тобто на жоповозки гроші є, а на ракетні програми - немає..
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08.12.2020 15:04 Ответить
Надо правильно понимать приоритеты....
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08.12.2020 15:06 Ответить
ото ж. Жоповозки - вони у приорітеті.. Нептуни, Стугни, Дозори - почекають. Головне, щоб генеральські дупи були у комфорті.
Як не згадати палку промову членограя 6 грудня, коли воно пробекало, що фінансування ЗСУ не буде скорочено а ні на гривню. При цьому не уточнюючи, що фінансування саме потрібно для озброєнь, а не для нових автівок для "генерал-паркетників".
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08.12.2020 15:13 Ответить
Транспорт первой необходимости в условиях войны. Государства нет, шайка свиней у корыта есть. Мы терпилы
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08.12.2020 15:04 Ответить
До Ростова за 5 часов на них доедут.
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08.12.2020 20:16 Ответить
Пойдут вместо "Дозоров"...
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08.12.2020 15:05 Ответить
Ну.. Это ж не "Вильха", и не "Нептун".. можно и купить..
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08.12.2020 15:07 Ответить
інакше сраку рихлу чиновника возити ніяк... - ідем в ЕС...- та і коштів на таке вистачае...
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08.12.2020 15:07 Ответить
За 30 лет ничего не поменялось...
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08.12.2020 15:07 Ответить
Це для того, щоб хомчак втзив ра роботу свою вагітну бабу. А вдруг роди?
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08.12.2020 15:09 Ответить
Як не Дана, то хоть Шкода!
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08.12.2020 15:09 Ответить
Волонтёры для нашей армии собирают то на одно, то на другое... НАИВНЫЕ!!! Нужно было на внедорожники для министерства собирать!
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08.12.2020 15:12 Ответить
пакет "Плохие дороги" зачем? Они что, не слышали о "Великом будивництве"? Про автомобили не спрашиваю. Догадываюсь, что это нечто интеллектуальное, вроде "катания бл@дей".
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08.12.2020 15:12 Ответить
И это при том что налог на армию не отменили. Волонтеры постоянно что то пытаются достать. А это наверное самые военные авто. С.ка на велосипеды.
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08.12.2020 15:12 Ответить
радио Swing.... свінгери грьобані.
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08.12.2020 15:17 Ответить
Вот интересно: Тут давеча Бутусову "высокую" должность в МО предлагали. А имеет ли он право (занимая такую высокую должность) подойти и дать в ****...о хенералу, который покупает себе такие машины?
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08.12.2020 15:51 Ответить
Лучше пристрелить. Нах такие генералы нужны?
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08.12.2020 16:13 Ответить
Руководителя Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба отстранить от работы и провести расследование !
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08.12.2020 15:52 Ответить
На третьому міг би їздити Бутусов...
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08.12.2020 16:05 Ответить
"Нах" - это вообще отличный вопрос. Причем не только по "хенералам".
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08.12.2020 16:48 Ответить
Статью не читал... Предполагаю, что, типа, не время. Однако цена довольно адекватная.
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08.12.2020 17:21 Ответить
тяжелое наследие , потерпевшие от режима Порошенко, голодяющие немародеры ))Міноборони закупило три позашляховики Skoda Kodiaq на 2,62 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 711
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08.12.2020 17:26 Ответить
 
 