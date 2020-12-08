Минобороны закупило три внедорожника Skoda Kodiaq на 2,62 млн грн, - СМИ

Центр обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 5 декабря по результатам тендера заказал ООО "Автоцентр Киев" легковых автомобилей на общую сумму 2,62 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Наші Гроші".

Фирма поставит три полноприводных автомобиля Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4 2020 года выпуска (белый, серый и коричневый) по 873 тыс грн. Каждый автомобиль будет иметь подушки безопасности, пакет "Плохие дороги", обивку сидений - ткань, хром-пакет в середине салона, радио Swing запись с USB, 8 динамиков, двухзонную систему кондиционирования, задний парктроник, подогрев передних сидений, а также дополнительно информационное радио "BOLORО", 8", сенсорный цветной дисплей, голосовое управление и тому подобное.

Цены на Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI 132кВт 7DSG 4 × 4 стартуют от 881 тыс. грн.

На торгах единственным конкурентом ООО "Автоцентр Киев" Олега Боярина было ООО "Автомобильный дом" Галич-Авто" Ярослава Конопацкого, чье предложение было на 54 тыс грн выше.

Также читайте: ВСУ купили вместо военных грузовиков гражданские МАЗы на 8 млн грн дороже, - экс-советник министра обороны Повх. ФОТО