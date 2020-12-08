Двухлетний ребенок играл со спичками и случайно поджог себя: малыша спасти не удалось, - полиция Львовщины. ФОТО
На Львовщине двухлетний мальчик погиб в результате неосторожного обращения с огнем.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области, сегодня, 8 декабря, около девяти часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в городе Жидачов погиб малолетний мальчик.
На месте происшествия правоохранители установили, что погибший - мальчик в возрасте 2 года и 8 месяцев, проживал в доме вместе с матерью, четырехлетней сестрой и шестилетним братом. Также предварительно установлено, что мальчик играл спичками и в какой-то момент на нем загорелась одежда.
"Когда произошла трагедия, дети находились сами - без присмотра взрослых, поскольку мать была на работе. Около девяти часов утра в дом пришла их тетя - она вызвала медиков и сообщила о происшествии в полицию. Как в дальнейшем установили врачи, мальчик получил термические ожоги и отравился продуктами горения. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь ребенка не удалось", - сказано в сообщении.
По факту следователи Жидачевского отделения полиции, под процессуальным руководством Стрыйской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Двое других детей, которые были в доме, доставлены в больницу для медосмотра - угрозы их жизни нет.
Правоохранители призывают родителей тщательно и ответственно относиться к выполнению своих обязанностей по уходу за детьми: "Никогда не оставляйте малолетних детей одних, без присмотра взрослых. В случае, если вам нужно отлучиться, особенно на длительное время, отведите ребенка к родственникам или в другое место, где он будет находиться в безопасности, под наблюдением и получит помощь в случае необходимости. Будьте ответственными!"
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Кто кого по неосторожности поджег?!
И сейчас как коршуны налетят из разных ведомств:
несоблюдение родительских обязательств !!!
Царство небесное невинному дитяти....
в 3 годика ребенок не успел вообще ничего
Вечная тебе память маленький ангелочек
Ребенка жаль.
А там хоть трава расти..
СамоСпальный газовый котёл-буржуйка!
печь... хрень самопально-страшная..?
Ша пошла подкинула. Далі що?
1. Каша варится.
2. Вода кипит.
3. Груба тёплая.
4. Кот с припечки ставит лайк.
Кста его Зелей зовут.
і навіть "буржуйку" можу.. - є на фазенді
але ото що на фото....воно з газом? (труба ж)...
то я уявити щось не можу , тим паче 3 дітей і ото все таке якесь саморобне і дуже небезпечне, навіть для дорослого (а не тільки для бігаючих-стрибаючих дітей...ще й на самоті)
1. Детей в детдом. Хуже не будет.
2. Отключить газ.
3. Снести бульдозером дом к х....рам.
Там пальцев на руках не хватит количество пособий посчитать.
На деревянном полу под "печкой" лист металла лежал? Пропили.
Такому быдпу соц помощь нужно выдавать не деньгами, а листом асбеста под т.н "печку"
У дебила - даунбасия.
Давай ссылку на взрывы газа за прошлую зиму в моей области. Целиком и по пол дома.
Кст. Тимошенко перед выборами (2010) для поднятия престижности шахтёрского труда, ввела на шатах кроме бесплатной выдачи талонов на уголь (народу с печным отоплением) компенсацию деньгами (для квартир с центральным отоплением) для работников и пенсионеров.
Жулька ещё через свою «гасопостачалку» Днепропетровскую после 🚦 света Лазаря настригла 300лям 200 из которых нашли у «последнего».... Старо как мир.....
https://censor.net/ru/user/445070
Давай ссылку на взрывы газа за прошлую зиму в моей области. Целиком и по пол дома.
https://censor.net/ru/user/464971 - Спрашиваю как металловед металловеда, Вы, лично (не теоретически) грели когда нибудь кастрюлю на металлической (стальной, а не чугунной) плит? Или Вы сможете приварить к корпусу балона чугунную плиту?
Настоящая бомба, и будет чудо, если они все выживут.
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мальчик получил термические ожоги и отравился продуктами горения. - цитата
??? одежда горела и дымила ? тлела? что горело и тлело? остальные целые-невредимые???
"поджёг" - глагол, напр. ребёнок поджёг редакцию