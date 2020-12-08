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Новости Пожары в Украине
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Двухлетний ребенок играл со спичками и случайно поджог себя: малыша спасти не удалось, - полиция Львовщины. ФОТО

На Львовщине двухлетний мальчик погиб в результате неосторожного обращения с огнем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области, сегодня, 8 декабря, около девяти часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в городе Жидачов погиб малолетний мальчик.

На месте происшествия правоохранители установили, что погибший - мальчик в возрасте 2 года и 8 месяцев, проживал в доме вместе с матерью, четырехлетней сестрой и шестилетним братом. Также предварительно установлено, что мальчик играл спичками и в какой-то момент на нем загорелась одежда.

"Когда произошла трагедия, дети находились сами - без присмотра взрослых, поскольку мать была на работе. Около девяти часов утра в дом пришла их тетя - она ​​вызвала медиков и сообщила о происшествии в полицию. Как в дальнейшем установили врачи, мальчик получил термические ожоги и отравился продуктами горения. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь ребенка не удалось", - сказано в сообщении.

Двухлетний ребенок играл со спичками и случайно поджог себя: малыша спасти не удалось, - полиция Львовщины 01
Фото: сайт полиции

По факту следователи Жидачевского отделения полиции, под процессуальным руководством Стрыйской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое малышей погибли в результате пожара в квартире на Днепропетровщине, - ГСЧС

Двое других детей, которые были в доме, доставлены в больницу для медосмотра - угрозы их жизни нет.

Правоохранители призывают родителей тщательно и ответственно относиться к выполнению своих обязанностей по уходу за детьми: "Никогда не оставляйте малолетних детей одних, без присмотра взрослых. В случае, если вам нужно отлучиться, особенно на длительное время, отведите ребенка к родственникам или в другое место, где он будет находиться в безопасности, под наблюдением и получит помощь в случае необходимости. Будьте ответственными!"

дети (6481) пожар (5936) Львовская область (2899)


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Топ комментарии
+10
Когда умирает 20-ти летний, говорят - пожить не успел.
в 3 годика ребенок не успел вообще ничего
Вечная тебе память маленький ангелочек
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08.12.2020 15:14
+9
Детей штампуют из за денег..
А там хоть трава расти..
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08.12.2020 15:16
+7
мужа отца нема тройное непорочное зачатие чудеса да и только причем процесс бойкий 2 года и 8 мес. погибший.... 4 года дочка и 6 лет сын.. маладца мамаша... а может сестричка с о старшим братиком спалили конкурента на один горбушка хлеба в 6 лет пора бы знать что огонь тушится водой..или воды в доме нема что за бредятина : лет идут в школу учат правила дорожного движения и так далее и такая тупость...
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08.12.2020 15:14
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Правила форума Совет форумчан
Как могла одежда от спичек загореться? Синтетика?
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08.12.2020 15:07 Ответить
Чей Крым? Не нищета
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08.12.2020 15:18 Ответить
Много вопросов?!
Кто кого по неосторожности поджег?!
И сейчас как коршуны налетят из разных ведомств:
несоблюдение родительских обязательств !!!
Царство небесное невинному дитяти....
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08.12.2020 15:13 Ответить
Когда умирает 20-ти летний, говорят - пожить не успел.
в 3 годика ребенок не успел вообще ничего
Вечная тебе память маленький ангелочек
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08.12.2020 15:14 Ответить
мужа отца нема тройное непорочное зачатие чудеса да и только причем процесс бойкий 2 года и 8 мес. погибший.... 4 года дочка и 6 лет сын.. маладца мамаша... а может сестричка с о старшим братиком спалили конкурента на один горбушка хлеба в 6 лет пора бы знать что огонь тушится водой..или воды в доме нема что за бредятина : лет идут в школу учат правила дорожного движения и так далее и такая тупость...
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08.12.2020 15:14 Ответить
Да уж, процесс поставлен на конвейер.
Ребенка жаль.
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08.12.2020 15:20 Ответить
Детей штампуют из за денег..
А там хоть трава расти..
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08.12.2020 15:16 Ответить
Удивляюсь как «бубофоня» самопальная на газу ( на фото) не превратила в крематорий эту халабуду....
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08.12.2020 15:21 Ответить
Я в шоке!
СамоСпальный газовый котёл-буржуйка! Двухлетний ребенок играл со спичками и случайно поджог себя: малыша спасти не удалось, - полиция Львовщины - Цензор.НЕТ 1862
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08.12.2020 15:23 Ответить
Небось и ещё нелегально подключена. Нормальные газовщики такого бы не допустили.
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08.12.2020 16:10 Ответить
может Ромы?
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08.12.2020 15:24 Ответить
Одяг із синтетики....
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08.12.2020 15:21 Ответить
а печь... хрень самопально-страшная..?
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08.12.2020 15:36 Ответить
Я в селі живу, і не таке бачив. Можеш уявити собі плиту з цегли, котру треба топити дровами?
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08.12.2020 15:44 Ответить
Можеш уявити собі плиту з цегли, котру треба топити дровами?
Ша пошла подкинула. Далі що?
1. Каша варится.
2. Вода кипит.
3. Груба тёплая.
4. Кот с припечки ставит лайк.
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08.12.2020 15:50 Ответить
У мене на лежанці кіт хіба що зранку, як прохолоне, полежить...
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08.12.2020 15:56 Ответить
Мы утром с припечки палкой в поле гоним - мышей ловить.
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08.12.2020 16:51 Ответить
Котусиків так не можна. Їх треба виносити на руках, обережно підтримуючи під пузько.
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08.12.2020 17:19 Ответить
А крем для торта кто спёр? А булочку из пакета? А кто у уток из кормушки кашу ворует?
Кста его Зелей зовут.
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08.12.2020 17:31 Ответить
піч із цегли (навіть з лежанкою) уявити можу.. бачив ))
і навіть "буржуйку" можу.. - є на фазенді
але ото що на фото....воно з газом? (труба ж)...
то я уявити щось не можу , тим паче 3 дітей і ото все таке якесь саморобне і дуже небезпечне, навіть для дорослого (а не тільки для бігаючих-стрибаючих дітей...ще й на самоті)
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08.12.2020 16:24 Ответить
При наличии такой печки как на фотографии надо.
1. Детей в детдом. Хуже не будет.
2. Отключить газ.
3. Снести бульдозером дом к х....рам.
Там пальцев на руках не хватит количество пособий посчитать.
На деревянном полу под "печкой" лист металла лежал? Пропили.
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08.12.2020 15:27 Ответить
Я думаю то якийсь самопал, а не печка. Хто це дозволяє, хтозна. Є в принципі прості газові котли, які автоматично розпалюються і практично безобслугові.
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08.12.2020 15:36 Ответить
Этот самопал подключен к газу. В Жодочах работникам горгаза повылазило?
Такому быдпу соц помощь нужно выдавать не деньгами, а листом асбеста под т.н "печку"
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08.12.2020 15:45 Ответить
Не виключено що вона від балону зі скрапленим газом працює.
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08.12.2020 15:57 Ответить
Хааа открыли Америку...Таких « самопалов» на даунбасии и прочих депресняковых регионах - почти в каждой «хрущобе» .... Как только холода ударят- каждый день в каком-то доме или подъезд целиком или пол дома «выносит»...Газовщики просто «болт забивают» на эти «быдлячники» ....
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08.12.2020 16:03 Ответить
Или попасть не могут в такие хаты-гадюшники.
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08.12.2020 16:17 Ответить
43 года живу на Донбассе, ни разу такого чуда не видел. Алканавтам за газ платить нечем и им (и не только им, кстати) его отрезают можно сказать мгновенно, стоит только чуток забить на оплату. Поэтому в домах подобных личностей газовый котел отсутствует по определению, за ненадобностью он либо сразу пропивается или сдается на металл и потом эти деньги пропиваются.
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08.12.2020 16:33 Ответить
43 года живу на Донбассе

Дворічна дитина гралася із сірниками і випадково підпалила себе: малюка врятувати не вдалося, - поліція Львівщини - Цензор.НЕТ 8310
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08.12.2020 16:48 Ответить
Молодой, не застал - врезаются в газовую магистраль которая идёт сквозь кухню в хрущобе коих огромное множество на Донбасии....Отрезать надо весь стояк)))) 3-5 этажей ....Эта печка показывает наинизшее иерархическое положение обитателей... трубка с дюрками и железный ящик .... Более изысканное- конструктор из старых запчастей газовых «колонок»... Самая примитивная хрень- это тупо факел в «печку-складку» из кирпича прямо на кухне возле стенки за которой жилая комната... Учите матчасть.....
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09.12.2020 00:46 Ответить
если в доме 3-5 этажей - на кой хрен куда-то врезаться? Там будет централизованное отопление, которое тебе никогда не отключат, даже если очень этого захотеть и подать в суд на теплосеть.
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09.12.2020 13:04 Ответить
У зебила во всём Порошенко виноват.
У дебила - даунбасия.
Давай ссылку на взрывы газа за прошлую зиму в моей области. Целиком и по пол дома.

Кст. Тимошенко перед выборами (2010) для поднятия престижности шахтёрского труда, ввела на шатах кроме бесплатной выдачи талонов на уголь (народу с печным отоплением) компенсацию деньгами (для квартир с центральным отоплением) для работников и пенсионеров.
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08.12.2020 16:46 Ответить
Ага)))) актриса победы? После окупации лугандонии( П.а Луценко) вся новостная статистика только на рос сайтах и прочих ресурсах местного разлива....Один взрыв в доме Луганска чего толко стоит... Про забытые города молчу просто - депресняк кучи мусора и брошенные дома .... Про конкретно этот взрыв - нашли баллон пропановый -Поясню про « экспертизу» такой баллон используется для примитивной печки так как имеет уже готовый вентиль .... Срезается кусок баллона и приваривается плоская металлическая плита для того чтобы удобнее кастрюли греть... Даже подводка газа на водопроводных чугунных сгонах и обрезках труб...
Жулька ещё через свою «гасопостачалку» Днепропетровскую после 🚦 света Лазаря настригла 300лям 200 из которых нашли у «последнего».... Старо как мир.....
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09.12.2020 00:35 Ответить
Ага)))) актриса победы? После окупации лугандонии
https://censor.net/ru/user/445070

Давай ссылку на взрывы газа за прошлую зиму в моей области. Целиком и по пол дома.
https://censor.net/ru/user/464971 - Спрашиваю как металловед металловеда, Вы, лично (не теоретически) грели когда нибудь кастрюлю на металлической (стальной, а не чугунной) плит? Или Вы сможете приварить к корпусу балона чугунную плиту?
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09.12.2020 00:51 Ответить
Вот ссылочка.... баллон взорвался? https://korrespondent.net/ukraine/3808833-v-tsentre-luhanska-prohremel-vzryv#10 А вот картинки с « изобретениями Кулибиных» выкладывать не буду.... В интернете полно...
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09.12.2020 01:03 Ответить
Вы агент ФСБ или доцент кафедры Ферросплавов? Все учреждения такого направления образования уже давно просели по качеству последнего....
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09.12.2020 01:24 Ответить
Вот трэш задокументированный - фото с водопроводным краном и змеевиком в грубу.... Черкасы .... https://news.24tv.ua/ru/zazhgli_samodelnuju_pech_legli_spatiz_za_otravlenija_gazom_na_cherkasshhine_pogibli_otec_i_rebenok_n1050013
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09.12.2020 01:22 Ответить
А кухня у них - бомба!
Настоящая бомба, и будет чудо, если они все выживут.
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08.12.2020 15:30 Ответить
Царство Небесне Янголяті...
//
мальчик получил термические ожоги и отравился продуктами горения. - цитата

??? одежда горела и дымила ? тлела? что горело и тлело? остальные целые-невредимые???
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08.12.2020 15:34 Ответить
Как-то рановато активно спичками играться в 2 года. А вот старший, 6-летка, вполне мог играться со спичками и баловаться, поджигая в шутку братика. А потом доигрался. В любом случае, проверять это уже никто не будет..
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08.12.2020 15:45 Ответить
а якщо випадково полум'я згасне ?...газова камера ! я пережив вибух газу ...приемного мало.
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08.12.2020 17:02 Ответить
Лугандонии не видел- там хрущобы советского периода и прочие бараки времён индустриализации даунбаса....Кротам больше и не надо ...бывшие зэки и прочая «интеллигенция». Все топили углём.... Потом перешли на ГУКи.... По тем временам это был космос...Видно батенька вы из других реалий.....
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09.12.2020 16:20 Ответить
по-русски "поджог" - существительное. напр. самоподжог
"поджёг" - глагол, напр. ребёнок поджёг редакцию
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09.12.2020 16:24 Ответить
 
 