Двухлетний ребенок играл со спичками и случайно поджог себя: малыша спасти не удалось, - полиция Львовщины. ФОТО

На Львовщине двухлетний мальчик погиб в результате неосторожного обращения с огнем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области, сегодня, 8 декабря, около девяти часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в городе Жидачов погиб малолетний мальчик.

На месте происшествия правоохранители установили, что погибший - мальчик в возрасте 2 года и 8 месяцев, проживал в доме вместе с матерью, четырехлетней сестрой и шестилетним братом. Также предварительно установлено, что мальчик играл спичками и в какой-то момент на нем загорелась одежда.

"Когда произошла трагедия, дети находились сами - без присмотра взрослых, поскольку мать была на работе. Около девяти часов утра в дом пришла их тетя - она ​​вызвала медиков и сообщила о происшествии в полицию. Как в дальнейшем установили врачи, мальчик получил термические ожоги и отравился продуктами горения. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь ребенка не удалось", - сказано в сообщении.



Фото: сайт полиции

По факту следователи Жидачевского отделения полиции, под процессуальным руководством Стрыйской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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Двое других детей, которые были в доме, доставлены в больницу для медосмотра - угрозы их жизни нет.

Правоохранители призывают родителей тщательно и ответственно относиться к выполнению своих обязанностей по уходу за детьми: "Никогда не оставляйте малолетних детей одних, без присмотра взрослых. В случае, если вам нужно отлучиться, особенно на длительное время, отведите ребенка к родственникам или в другое место, где он будет находиться в безопасности, под наблюдением и получит помощь в случае необходимости. Будьте ответственными!"