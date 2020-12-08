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Медсестру с 95% поражения легких в результате коронавируса спасают в Днепре

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Днепропетровской областной клинической больнице им. И. Мечникова медики борются за жизнь медсестры из Волновахи Донецкой области, у которой поражены 95% легких.

Об этом в Facebook сообщил главный врач областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера доставлена Татьяна, сестра-анестезистка из Волновахи Донецкой области. Татьяне 52 года, она работает в реанимации с КОВИДными пациентами. Доставлена в Мечникова с сатурацией 32%. На томографе - типичная КОВИД-пневмония. Поражение легких катастрофическое - 95%", - говорится в сообщении.

По словам Рыженко, анестезиологам удалось "раздышать" коллегу.

"Она в реанимации. Состояние остается тяжелым. Боремся", - подытожил главврач.

Также читайте: Врач-инфекционист Кобевко о проблемах с кислородом в больнице: Если произойдет взрыв, то виновным останется дежурный врач

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+40
Дай, Боже, щоб людина вижила, будь-ласка, адмін, повідомляйте про її стан.
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08.12.2020 15:29
+26
А наших "бессмертных" дебилов кассирши со скандалом уговаривают одеть маску на кассе .
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08.12.2020 15:32
+19
Это не гепа, в Шаритэ не отправят...
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08.12.2020 15:30
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Дай, Боже, щоб людина вижила, будь-ласка, адмін, повідомляйте про її стан.
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08.12.2020 15:29 Ответить
Это не гепа, в Шаритэ не отправят...
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08.12.2020 15:30 Ответить
А наших "бессмертных" дебилов кассирши со скандалом уговаривают одеть маску на кассе .
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08.12.2020 15:32 Ответить
І памперс не забудь натягти. Щоб ковід точно злякався.
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08.12.2020 16:05 Ответить
Из личного опыта?
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08.12.2020 16:18 Ответить
Власного досвіду надягати ганчір'я на обличчя не маю.
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08.12.2020 16:40 Ответить
дебилка ты видела тяжелых ковидных? смотри, не наврочь на себя, когда будещь сдыхать без кислорода
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08.12.2020 17:13 Ответить
Бачила. Їм було по 80 років. Мені б до 50 дожити Медсестру із 95% ураження легень унаслідок коронавірусу рятують у Дніпрі - Цензор.НЕТ 8791
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08.12.2020 17:19 Ответить
А це вірус кисневі концентратори сховав від хворих? Не знаєш? Ну дуже підступний.
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08.12.2020 17:20 Ответить
Какая же ты дура. И это не оскорбление.
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08.12.2020 19:21 Ответить
Щасливої вакцинації!
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08.12.2020 19:49 Ответить
Уже переболел. Но вакцину использую в случае необходимости.
А ты и от оспы не прививалась? И от коклюша? И от других опасных заболеваний?
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08.12.2020 20:32 Ответить
Кашлюк - небезпечна хвороба? Звідки твої знання? З дебіловізору? Вона стала небезпечною рівно після того, як вакцинація почала переміщувати її на дорослий вік.

Може, ще розкажеш про міф, як "масова вакцинація врятувала світ від оспи"?
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08.12.2020 20:39 Ответить
А может тогда ты докажешь ФАКТАМИ, что вакцин от оспы НЕ ОСТАНОВИЛА эпидемии этой опасной болезни? Или может ты из тех кто верит в плоскую землю и твердь небесную?

По поводу коклюша. Болел в детстве, не прививался в юности (думал зачем?), переболел год назад. Итого: еле откачали в интенсивной терапии - 2 недели + убило сердце + установили кардиостимулятор (в 36лет).

И как - не опасен коклюш?
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08.12.2020 20:46 Ответить
1) Може, ти спочатку доведеш, що оспу таки зупинила вакцинація? Що вона було дійсно масовою з охопленням хоча б більше 90% населення.
Бо якщо почати спростовувати все, чого не було, можна безглуздо витратити купу часу.

2) Можна померти і від застуди, і від подряпини, якщо лікувати неправильно. Ти впевнений, що твої лікарі, коли лікували тебе від кашлюка, не зробили помилок?

3) Навчися писати назву нашої планети правильно. Вона пишеться з великої букви.
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08.12.2020 20:55 Ответить
А эпидемия- это 90% заболевших?

«Испанский грипп» («испанка») - в результате эпидемии после Первой мировой войны было заражено более 550 млн человек, или 30% населения планеты[3]. Умерло приблизительно 50-100 млн человек или 2,7-5,3% населения Земли[4], что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества. Таким образом, летальность среди заражённых составила 10-20%.
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08.12.2020 21:02 Ответить
Не розумію, до чого це питання.

Іспанка - це результат першої спроби масової вакцинації від грипу.І в 2021 цей кошмар повториться.
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08.12.2020 21:06 Ответить
До речі. Масова вакцинація від оспи почалася на початку 60-х. Але в усіх без винятку розвинених країнах оспа зникла задовго до цього. Дивина.

Лишилася вона лиш в країнах третього світу, де з елементарною питною водою великі проблеми. Але чомусь навіть після вакцинації в 1967 років там було зафіксовано 130 тисяч випадків захворювання, причому ВООЗ визнавала, що справжня кількість більша разів у 20.

І, нарешті, в 1972 році ВООЗ прийшла до того, що віспу можна перемогти в першу чергу вчасним та суворим епідеміологічним контролем.
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08.12.2020 21:01 Ответить
Комитет экспертов ВОЗ в 1972 г. определил эпидемиологический надзор как краеугольный камень стратегии ликвидации оспы.Новая для программы система оказалась более эффективной для прерывания трансмиссии оспы, чем «поголовная» вакцинация даже в тех случаях, когда было вакцинировано менее половины населения на данной территории. (WHO Expert Committee on Smallpox Eradication, 1972).Согласно определению Комитета экспертов, основным содержанием эпидемиологического надзора являются выявление случаев заболевания, проведение эпидемиологического расследования и осуществление с учетом полученных данных комплекса противоэпидемических мероприятий для прерывания трансмиссии инфекции.

Ливерпульский микробиолог, проф. Деррик Бэксби, один из крупнейших специалистов по оспенным вакцинам и автор многочисленных публикаций по натуральной оспе, заявивший в своей заметке в «Британском медицинском журнале», что рассказы об искоренении оспы прививками подходят разве что для научно-популярных брошюр, высказался следующим образом:ключ к искоренению болезни был в перенесении акцента с не слишком успешных массовых прививок на динамическую кампанию по надзору за предотвращением заражения, подкрепленную прививками.
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08.12.2020 21:03 Ответить
Черная оспа - это очень заразное заболевание, имеющее следующие симптомы: повышение температуры, головные боли, сильные болей в спине, слабость, ухудшение общего состояния и появление везикулезной сыпи на коже и внутренних органах. Болезнь передается воздушным путем или при прямом контакте с выделениями из ран. Смертность среди невакцинированных групп населения достигает 30%.

Вакцинация населения - это лучшая защита от распространения черной оспы.

https://www.health.gov.il/Russian/Subjects/disease/smallpox/Pages/ask.aspx
Сегодня черная оспа не может проявиться естественным образом, так как уничтожен сам вирус, ее вызывающий. Победа над черной оспой была достигнута благодаря повсеместному применению прививок против нее во всех странах мира. Всеобщая вакцинация населения против черной оспы началась в 1967 году под эгидой Международной организации здравоохранения (ВОЗ). Последний больной был зарегистрирован в 1977 году в Сомали (Африка).
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08.12.2020 21:11 Ответить
Будем дальше перекидываться ссылками?
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08.12.2020 21:12 Ответить
Лень дальше рыться в медицинских сайтах, но просьба: если заболеешь ковидом - попроси, что бы тебя НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не подключали к кислороду. Это же все фигня и выдумки.
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08.12.2020 21:14 Ответить
Давай перекидатися. Надай, будь ласка, посилання на наукове дослідження, в якому сарс-ков-2 ізольовано та виділено в чистому вигляді.
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08.12.2020 21:21 Ответить
Всеобщая вакцинация населения против черной оспы началась в 1967 году под эгидой Международной организации здравоохранения (ВОЗ).

І в яких країнах її проводили? Яке було охоплення вакциною населення у відсотках?
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08.12.2020 21:21 Ответить
Вот мне больше делать нечего как метать бисер пред свиньями (выражение такое, не оскорбление). От того что я найду\не найду эту информацию тебе что то измениться? Я нашел тебе инфу по оспе -ты решила переключиться на ковид. Верь во что хочешь, мне оно как то до лампочки. Вместо бесполезного доказывания тебе чего-либо, я лучше с женой кино посмотрю. это гораздо продуктивней и полезней.
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08.12.2020 21:32 Ответить
Ти знайшов не інфу, а якісь загальні фразочки, які абсолютно нічого не доводять.

Ще раз повторюю. В усіх без винятку розвинутих країнах оспа зникла задовго до цієї масової вакцинації без жодних щеплень. Що ще раз доводить: абсолютна більшість хвороб переможена високим рівнем життя населення та здоровим способом життя.
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08.12.2020 22:20 Ответить
Мокша , иди глуши водяру.
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08.12.2020 17:27 Ответить
Пуйло, йди повісся.
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08.12.2020 17:33 Ответить
тебе на бошку, вместе с говном
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08.12.2020 16:36 Ответить
Туалетний гумор? Тобі три рочки, дитинко? Ти загубилось?
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08.12.2020 16:40 Ответить
Мокша, скройся с украинских просторов и не пытайся косить под украинку.
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08.12.2020 17:29 Ответить
Пуйло, йди повісся.
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08.12.2020 17:34 Ответить
пережил птичий грип . пережил свинячий грип. пережил атипичную пневмонию и всё это без маски на лице . парадокс пс. забыл ещё пандемию дифтерии
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08.12.2020 17:08 Ответить
Та кто там борется ,человек просто умирает !
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08.12.2020 15:38 Ответить
ПОМОГАЙ БОЖЕ! МОЛЕМОСЯ!
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08.12.2020 15:42 Ответить
Боже, поможи
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08.12.2020 15:48 Ответить
Давайте будем реалистами, 95 процентов..... Спасают это как, врезают лёгкое у другого ? То что на аппарате это понятно, как спасти, если органа уже нет?
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08.12.2020 15:53 Ответить
Теоретически ее могут держать на ЭКМО, тогда кислород поступает в кровь помимо легких (в надежде, что позже легкие частично восстановятся). Но таких аппаратов, кажется, на всю Украину несколько штук.
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08.12.2020 16:08 Ответить
в начале пандемии в Днепр закупил какой-то супер-пуппер аппарат который на Украину то ли один то ли первый.. (не скажу что это за оборудование, но стоило оно реально не один и не два миллиона грн (реально! подчеркиваю...ибо покупалось меценатами, а тем не выгодно тырить у самих себя)
может это как раз и то, о чем Вы говорите...
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08.12.2020 20:33 Ответить
Можливо, ще є шанси, це ж атипова пневмонія, якщо почався тромбоз, то ще можливо допоможуть суперові антикоагулянти.
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08.12.2020 16:08 Ответить
Тому хтось вважав що вірус то фігня.
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08.12.2020 16:17 Ответить
Сил тебе солнышко и выздоровления!!
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08.12.2020 16:50 Ответить
Помоги ей, Господь! Яви Твою силу!
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08.12.2020 18:22 Ответить
анестезиолог и анестезистка - это разные профессии, или очередное проявление безграмотности? Медсестру із 95% ураження легень унаслідок коронавірусу рятують у Дніпрі - Цензор.НЕТ 8035
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08.12.2020 18:28 Ответить
Чем отличается анестезиолог от анестезиста ?
Анестезиолог (А/лог)- имеет высшее медицинское образование и специализацию по анестезиологии. Анестезист (А/ст) - среднее медицинское образование.
А/лог -работает самостоятельно в медицинских организациях всех уровней и форм собственности. А/ст - не принимает самостоятельных решений, выполняет назначения врача-анестезиолога.
А/лог - обеспечивает безопасность пациента, планируя премедикацию, наркоз и выход из него. А/ст - несет ответственность за все назначения, сделанные врачом.
А/лог - досконально разбирается в аппаратуре, используемой во время операции.
А/ст - помогает врачу на всех этапах, осуществляет внутривенные вливания по назначению врача.
А/лог -несет ответственность за качество выполненных назначений. Ведет историю болезни.
А/ст - отмечает в истории болезни выполненные назначения.
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08.12.2020 20:39 Ответить
спасибо за разъяснение
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09.12.2020 16:05 Ответить
В Турции одному мужчине внедрили искусственные легкие.
Думаю, такая операция будет очень востребованной на долгие годы вперёд.
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08.12.2020 19:10 Ответить
 
 