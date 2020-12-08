Медсестру с 95% поражения легких в результате коронавируса спасают в Днепре

В Днепропетровской областной клинической больнице им. И. Мечникова медики борются за жизнь медсестры из Волновахи Донецкой области, у которой поражены 95% легких.

Об этом в Facebook сообщил главный врач областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера доставлена Татьяна, сестра-анестезистка из Волновахи Донецкой области. Татьяне 52 года, она работает в реанимации с КОВИДными пациентами. Доставлена в Мечникова с сатурацией 32%. На томографе - типичная КОВИД-пневмония. Поражение легких катастрофическое - 95%", - говорится в сообщении.

По словам Рыженко, анестезиологам удалось "раздышать" коллегу.

"Она в реанимации. Состояние остается тяжелым. Боремся", - подытожил главврач.

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