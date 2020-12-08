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ВР (28822) Зеленский (16612) разведка (4006) Бутусов Юрий (3912) ЧВК Вагнера (1283) Ермак Андрей (1192) Бурба (81)

Полковник ГУР Минобороны подтвердил на заседании комитета ВР информацию о проведении спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Полковник ГУР Минобороны подтвердил на заседании комитета ВР информацию о проведении спецоперации по

Парламентский комитет получил доказательства лжи Президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса Президента Андрея Ермака, которые неоднократно заявляли, что спецоперация не проводилась.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вчера на заседании комитета по обороне и безопасности Верховной Рады прошло в закрытом режиме заслушивание полковника Ю. - командира спецподразделения ГУР МО Украины, непосредственного руководителя операции по захвату 28 российских террористов- "вагнеровцев". На заседании присутствовало большинство членов комитета.

Высокопоставленный сотрудник ГУР МО подтвердил народным депутатам факт проведения спецоперации, детально рассказал обо всех деталях подготовки, и подтвердил большинство фактов, которые я указал в статье.

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Таким образом, парламентский комитет получил доказательства лжи президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса Президента Андрея Ермака, которые неоднократно заявляли, что спецоперация не проводилась:

"Уже много раз об этом сказал: вся история с "вагнеровцами" придумана от начала до конца. Совещания, о котором написал Бутусов, никогда не было. Моя версия — это хорошо спланированная операция, направленная против нашей страны. Мне понятно, почему этим занимаются спецслужбы других стран, но почему вольно или невольно в этом были задействованы украинские журналисты и кто-то из украинских политиков — вопрос", - ранее заявлял Ермак.

Фракция "Голос" в Верховной Раде выступила инициатором создания следственной комиссии по делу о провале спецоперации "вагнеровцев", и Цензор.НЕТ взял комментарий по результатам заседания у главы фракции "Голос", члена комитета по обороне и нацбезопасности Сергея Рахманина, который принимал участие в заседании:

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"Я не могу подтвердить или опровергнуть ваши вопросы, не могу комментировать детали заседания по делу "вагнеровцев", поскольку закрытый режим секретности налагает на меня ограничения. Но у меня, как у гражданина и до этого заседания была позиция, что, скорее всего, спецоперация проводилась. После заседания, моя позиция не изменилась. Пока это все, что я могу сказать по данному поводу".

Депутаты комитета по обороне и нацбезопасности приняли решение заслушать на следующем закрытом заседании по делу "варгнеровцев" экс-начальника ГУР МО Василия Бурбу.

Напоминаю, что завтра в 18.30 под Офисом Президента акция протеста с требованием к Зеленскому уволить коррупционеров, предателей и тех кто их покрывает в ОП.

По совпадению, Министерство обороны мне предложило сегодня должность: ну надо же как все совпало. Пишу ответ, скоро опубликую, будет интересно", - рассказал Бутусов.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.
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Топ комментарии
+117
Зеленский и его шобла - предатели украинского народа. Их будут судить за государственную измену.
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08.12.2020 15:26
+112
за госизмену тварей...
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08.12.2020 15:25
+102
Це повний капец! Президент і голова його офісу зрадники.
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08.12.2020 15:27
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Очень интересно послушать мнение Арештовича как пытались Украину поссорить со страной НАТО Турцией, принудительно посадив ее самолет с боевиками вагнера на борту Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 2748 Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 4933 Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 4652
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08.12.2020 19:07 Ответить
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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08.12.2020 19:20 Ответить
Одним словом ЛГБТ Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 6821
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08.12.2020 19:39 Ответить
Бутусов, если пойдешь на работу в Минобороны, не подписывай ПРИСЯГУ ГОССЛУЖАЩЕГО.
Там есть пункт о неразглашении. Нарушишь - сядешь в тюрьму.
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08.12.2020 19:42 Ответить
Олежек, во - первых я думаю что главред издания получает в разы поболее бабла чем держслужбовец в минобороны. во-вторых, а что в ОП ермака разве не держслужбовцы служат которые к тайне допуск имеют? или у них есть индульгенция на разглашение и никто их в тюрьму не садит! в третьих - пургу не гони, виноваты слуги каломыйского, они же и разгласили.
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08.12.2020 20:13 Ответить
В свое время был такой себе борцун за справедливость Мустафа Найем.Какие речи пламенные зажигал...А сейчас...Прикормили и сидит,как мышь под лавкой,тихонько.Теперь очередь Бутусова....Ну что же,как говорят в Одессе,будем посмотреть.
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08.12.2020 19:43 Ответить
пургу не гони.... ты знаешь сколько держслужбовец в минобороны зарабатывает? ну вот и не кизди!!! приманили? ага как же - аж на 17-20 тыс гривен приманили... вы все бараны упоротые....
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08.12.2020 20:16 Ответить
пуштуняра,ты ник себе из Парижу прикупиль,думаеш, тебя по фигуре речи не узнать ?
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08.12.2020 22:37 Ответить
а тебе не по йух ли? фигура речи говоришь? смешно . филолог ты конечно знатный..... а фигуру з а л упы не хочешь?
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08.12.2020 23:26 Ответить
Это же тебе не мешаэт на ЕГО издании постить свое "фе"... Или Бутусов мешает? Пишеш же.
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08.12.2020 22:10 Ответить
Говорят, что у Ермака псевдоним Козырь, интересно, какой псевдоним у Зеленского?
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08.12.2020 19:45 Ответить
Юля ж еще в 18 -ом коду говорила - об операции Буратино , не думаю, что Вакарчуку дали это погонялово
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08.12.2020 23:32 Ответить
https://site.ua/artur.balaev/26599/ Почитай і взнаєш!
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09.12.2020 00:46 Ответить
Лох, це всім відомо
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09.12.2020 08:19 Ответить
а шо с первого раза непонятно было? и почему картофельный фюрер лука так быстро этих вагнеровцев в мацкву отправил..... и замалчиване и не реагирование... шо ж тут непонятного? это ж психология, если человек виноват - он молчит итстарается перевести стрелы на другие дела не связанные с обвинением.
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08.12.2020 19:55 Ответить
Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1570

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак попал в конфуз во время выступления в Королевском институте международных отношений Великобритании Chatham House. Он назвал Украину «нашим соседом». Об этом на своей странице в Facebook написала глава отдела международного сотрудничества и коммуникаций Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Екатерина Смаглий.
Ермак рассказывал об отношениях с Россией, необходимости возвращения военнопленных, захваченных агрессором и во время спича, сказал, что «Украина является нашим соседом». В зале прозвучал громкий смех, затем глава Офиса президента поправился, сказав, что Россия - наш сосед, с которым мы должны сосуществовать.
Похожую оговорку некогда допустил беглый президент Виктор Янукович, который на пресс-конференции в России назвал Украину «нашим стратегическим партнером».
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08.12.2020 20:00 Ответить
Обмовка у живому виступі - звична річ. Колись Порошенко говорив у своєму виступі про "чобіт українського окупанта". Але, справа не в обмовках, а в реальних справах. Дерьмак - зрадник.
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08.12.2020 20:42 Ответить
не, геть не так Порох сказав!
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08.12.2020 20:59 Ответить
Ну попутал человек аудитории, прокололся, малость, что тут такого? Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 3352
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09.12.2020 04:52 Ответить
Ця соєва гнида сказала на бандерівця, цинічний бандерівець, колаборант , чоколадний зрадник.
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11.12.2020 18:54 Ответить
гэбнявых Ермаков очень жостко зомбируют краторы из ********* - поэтому такие оговорки "по Фрейду" Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5583
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08.12.2020 21:15 Ответить
Кто слушал Цымбалюка ранее, послушайте как он поет сейчас- халва сладчайшая Кравчуку, Вовке и Арестовичу . Подоляк завербовал!
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08.12.2020 20:20 Ответить
А хбі то не ясно було? Міг на кацапстані працювати по-справжньому проукраїнський журналіст?
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08.12.2020 21:01 Ответить
Так он ведь на УНИАН работает. А это структура коломойши...
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08.12.2020 23:07 Ответить
Вагнергейт
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08.12.2020 20:27 Ответить
ТатаровГЕЙт, ОМАнГЕЙт, ЕРМАкГЕЙт, АрсетовичГЕЙт, КравчукГЕЙт... не счесть героев и событий ************ в борделе ЗЕленского.
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08.12.2020 20:31 Ответить
Це не обмовка. А Ростов не гумовий.
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08.12.2020 20:32 Ответить
...ну и где масовка нацжон....за Порохом по всей стране гонялись...
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08.12.2020 20:49 Ответить
Какой говнокомандующий такие и операции
Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5333
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08.12.2020 21:11 Ответить
Зрадокомандувач
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08.12.2020 21:29 Ответить
ЗЕбильная кремлёвская гебня как всегда работает топорно поэтому и палица на каждом шагу. Интересно где делись все те ЗЕбилы которые визжали про зраду Порошенко и свинарчуков? ЧТо такое малохольные? Всё нормально, в случае клоуна зрады нет??
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08.12.2020 21:43 Ответить
доказательства лжи президента Украины

в деле вагнеровцев - основание для импичмента и статьи за госизмену Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1805
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08.12.2020 21:50 Ответить
Ето у штатах...У нас и закона то про импичмент нету. Это за почти 30 лет.
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08.12.2020 22:13 Ответить
Срок за гос измену у Осла уже в кармане , и бежать ему особо не куда . Так что будет очень интересно за судом наблюдать , такое себе реалити : Посмотри на дебила как оно 15 лет получит.
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08.12.2020 21:52 Ответить
Как это некуда? Израиль большой, всех спрятает.
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08.12.2020 22:14 Ответить
После того как Оно обосралось в Израиле , во время последнего визита туда , они его тривиально к себе не пустят или выдадут на следующий день.
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10.12.2020 20:30 Ответить
Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 9435
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08.12.2020 22:09 Ответить
а брат д"ермака,шо должностями приторговывал-это вот этот,слева на фотке? Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1133

Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 4326
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08.12.2020 22:25 Ответить
а мы - промолчим?
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08.12.2020 22:30 Ответить
А что мы можем?
По тому закону об импичменте, что приняли Слуги, Президента уволить невозможно.
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08.12.2020 22:38 Ответить
І взагалі ...
Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 4672
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08.12.2020 22:36 Ответить
Ну это как раз давно известно, уже полтора года.
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08.12.2020 22:39 Ответить
метрова курва + розумові потуги ТЮбіла... Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 1589
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09.12.2020 15:03 Ответить
Главное, что вы поняли, про что я написал Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 6870
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09.12.2020 16:34 Ответить
усі ..біли прогнозовані, як мухи біля громадського туалету...
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09.12.2020 20:10 Ответить
а кто ж арестует предателя по 111. статье - гос измена, на 15 лет тюрьмы, если все органы поджали эти бандиты.
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09.12.2020 00:35 Ответить
Зеленные предатели под руководством гауляйтера Украины Ермака-Козыря и его подельников Тарана и Хомчака, решели купить Бутусова. Но уверен, Бутусов не продается. А дело по гос. измене нынешнего высшего руководства страны, рано или поздно закончится приговором трибунала. Расстрел предателей-агентов роSSии во время войны с ней, мера очень даже адекватная.
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09.12.2020 04:43 Ответить
Еще один сотрудник Ермака-Козыря:
Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8106
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09.12.2020 04:57 Ответить
Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 6918Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8754
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09.12.2020 08:41 Ответить
Ну даже если бЫЛА спец опперация заплпнирована - сорвалась...И че с того?....Раструбили детали на весь мир -ЗАЧЕМ? Я б за это наказывал жестко...Всех этих ПАЛКОВНИКОВ...тех кто слил информацию и т д...Бутусовых....
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09.12.2020 09:57 Ответить
голобородько же самый честный и простой
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09.12.2020 12:17 Ответить
В Зеленського паніка.
Відбулось закрите засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де виступив командир спецпідрозділу Головного Управліня Розвідки МінОборони. Саме він був безпосереднім керівником спецоперації із затримки 28 вагнерівців, яку в останній момент зірвали через витік секретної інформації з офісу Зеленського.
Авторитетний полковник Головного управління розвідки надав нардепам неспростовні факти проведення операції із вербування та затримання терористів ПВК Вагнер, які брали участь в війні на Донбасі.
Тобто, народні депутати, в тому числі опозиційні, одержали докази БРЕХНІ Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, які з першого ж дня вагнергейту намагались переконати українців, що ніякої спецоперації не існувало.
Саме тоді вони перекупили блогера Арестовича, який намагався дискредитувати надані журналістами докази та відмазати від відповідальності вище керівництво держави.
Після засідання комітету, опозиційні партії з новою силою будуть вимагати негайного створення ТСК, щоб виявити «крота» в найближчому оточенні президента України. Тож поява відповідної ТСК - питання найближчих кількох тижнів.
Спійманий на брехні Зеленський наразі скаженіє і вимагає від оточення негайно «зам'яти» цю справу. Зараз Єрмак разом з «геніями» комунікації Подоляком і Арестовичем вигадують нову лінію захисту щодо зриву спецоперації.
Один з робочих варіантів - здати когось із присутніх на тій нараді помічників у «випадковому» зливі інформації. А всім нам скажуть, що ОП з першого ж дня шукало "крота" і брехали для дезінформації цього "зрадника".
Очевидно одне: кого б на Банковій не призначили «винним», уникнути відповідальності за брехню ані Зеленський, ані Єрмак уже не зможе. Путч.

М.Іщенко
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09.12.2020 14:50 Ответить
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