Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн

Американская компания Optima 55 Public Square, связанная с олигархом Игорем Коломойским, не выполнила свои обязательства по кредиту в $18,5 млн перед компанией 55 Bridge Lending of Cleveland.

Об этом сообщает портал Cleveland со ссылкой на решение суда общей юрисдикции округа Кайахога, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

Решение было вынесено в ходе расследования федеральными властями дела Игоря Коломойского и связанных с ним лиц. Их подозревают в отмывании десятков миллионов долларов через покупку недвижимости в США через ряд предприятий. В этом случае речь идет о небоскребе в центре Кливленда 55 Building Public Square.

Согласно судебным документам и налоговым отчетам округа, Optima не выплатила в срок $340 000 налогов на недвижимость, основной платеж в размере $500 000, подлежащий выплате в августе, и ежемесячные выплаты процентов с сентября.

Общий долг кредитору на данный момент составляет $14,5 млн.

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Кредитный договор на небоскреб 55 Building Public Square подписал Мордехай Корф. В документах федеральные поверенные опознали его как помощника Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"Он помогал приобретать и управлять бизнес-империей украинских олигархов в Соединенных Штатах, которая включала ферросплавные компании и холдинги недвижимости в Огайо, Флориде, Кентукки и Западной Вирджинии", - говорится в судебных документах.

В документах, поданных федеральными прокурорами по гражданскому делу в окружной суд США в Майами, говорится, что Коломойский и его соратники якобы использовали незаконно присвоенные деньги из украинского банка для приобретения небоскреба 55 Public Square и другой собственности в Кливленде.