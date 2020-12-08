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Новости За рубежом
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дефолт (435) Коломойский (1757) США (23230)

Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн

Американская компания Optima 55 Public Square, связанная с олигархом Игорем Коломойским, не выполнила свои обязательства по кредиту в $18,5 млн перед компанией 55 Bridge Lending of Cleveland.

Об этом сообщает портал Cleveland со ссылкой на решение суда общей юрисдикции округа Кайахога, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

Решение было вынесено в ходе расследования федеральными властями дела Игоря Коломойского и связанных с ним лиц. Их подозревают в отмывании десятков миллионов долларов через покупку недвижимости в США через ряд предприятий. В этом случае речь идет о небоскребе в центре Кливленда 55 Building Public Square.

Согласно судебным документам и налоговым отчетам округа, Optima не выплатила в срок $340 000 налогов на недвижимость, основной платеж в размере $500 000, подлежащий выплате в августе, и ежемесячные выплаты процентов с сентября.

Общий долг кредитору на данный момент составляет $14,5 млн.

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Кредитный договор на небоскреб 55 Building Public Square подписал Мордехай Корф. В документах федеральные поверенные опознали его как помощника Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"Он помогал приобретать и управлять бизнес-империей украинских олигархов в Соединенных Штатах, которая включала ферросплавные компании и холдинги недвижимости в Огайо, Флориде, Кентукки и Западной Вирджинии", - говорится в судебных документах.

В документах, поданных федеральными прокурорами по гражданскому делу в окружной суд США в Майами, говорится, что Коломойский и его соратники якобы использовали незаконно присвоенные деньги из украинского банка для приобретения небоскреба 55 Public Square и другой собственности в Кливленде.
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Топ комментарии
+17
14.5 млн это ж фигня для бородатой бабушки. Он в Украине регулярно на "антикоррупционных патриотов" больше тратит
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08.12.2020 15:35
+13
...зелепузые, вы сделали это вместе Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 4234
Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 4125
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08.12.2020 15:42
+10
Назовите хоть один прибыльный и успешный бизнес бабы Бени. Не знаете такого? - Я тоже. Все построена на "обобрал", "недодал", "недоплатил". И теперь эта ублюдочная МАУ скулит и все списывает на коронавирус и пандемию. А раньше, до пандемии, долгов не было? Обмана контрагентов, некоторые из которых даже были разорены? И государство Украина потакает таким скотам и негодяям: тот же Криклий, разве он озаботился, что МАУ не вернула деньги за невыполненные полеты на многие и многие миллионы долларов? За билет стоимостью в 10-150 евро вернули лишь какой-то аэропортовый сбор.
Не случайно в соцсетях появились хеш-теги #ненавижуМАУ и #будьпроклятаМАУ.
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08.12.2020 16:19
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14.5 млн это ж фигня для бородатой бабушки. Он в Украине регулярно на "антикоррупционных патриотов" больше тратит
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08.12.2020 15:35 Ответить
Той *жлоб * навіть кофею *на дюрняка * може попити ! Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 2188
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08.12.2020 15:37 Ответить
таки да, фигня, но, чтоб их отдать, бабушке нужно их привезти, ибо в долг ей уже никто не даст.
Это раньше можно было наликом в чемодане, а сейчас фиг вам...
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08.12.2020 15:41 Ответить
Вот то, что он сделал с Оптимой, это чудовище собирается сделать и со всей Украиной. И он насколько считает украинцев идиотами, что это говорил в открытую в интервью. Вспомните как он говорил, что Украине нужен дефолт, и не платить по долгам. Вот кому доверились зелибобы.
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08.12.2020 15:38 Ответить
Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 1875 Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 2604
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08.12.2020 15:39 Ответить
Ну шо,черті,"абинепорошенко",довольні?
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08.12.2020 15:40 Ответить
Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 7340
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08.12.2020 15:39 Ответить
МАУ потрібно націоналізувати за прикладом Привату, а потім продати іншому інвестору.
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08.12.2020 15:48 Ответить
Тих, хто націоналізовував активи мафіозі Каломойши, усунули від влади.
Буратіно не націоналізує компанії свого тата Карлеоне, він йому дасть ще грошей українців.
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08.12.2020 15:57 Ответить
Американскую компанию Optima 55 Public Square, связанную с олигархом Игорем Коломойским, Источник: https://censor.net/ru/n3235686 потрібно націоналізувати за прикладом Привату. На полученные от МВФа деньги погасить долги. После суд присудит вернуть компанию Коломойскому. (сарказм)

"Граблями усеян нелёгкий наш путь"
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08.12.2020 16:08 Ответить
Назовите хоть один прибыльный и успешный бизнес бабы Бени. Не знаете такого? - Я тоже. Все построена на "обобрал", "недодал", "недоплатил". И теперь эта ублюдочная МАУ скулит и все списывает на коронавирус и пандемию. А раньше, до пандемии, долгов не было? Обмана контрагентов, некоторые из которых даже были разорены? И государство Украина потакает таким скотам и негодяям: тот же Криклий, разве он озаботился, что МАУ не вернула деньги за невыполненные полеты на многие и многие миллионы долларов? За билет стоимостью в 10-150 евро вернули лишь какой-то аэропортовый сбор.
Не случайно в соцсетях появились хеш-теги #ненавижуМАУ и #будьпроклятаМАУ.
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08.12.2020 16:19 Ответить
* 100 - 150 евро
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08.12.2020 16:27 Ответить
а та бородата бЄня квитки уже в ІзраЄль купила, чи ще буде тут доїти що Державу, що платників податків...
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08.12.2020 15:39 Ответить
та він з України носа не покаже, адже американський суд його дуже чекає, і люба країна його видасть.
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08.12.2020 15:44 Ответить
Ізраїль не видасть, свиня не з'їсть
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08.12.2020 15:49 Ответить
Буває що і видає.
Він втік з Ізраілю в Україну відразу після приходу до влади його маріонетки.
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08.12.2020 15:59 Ответить
все ще попереду))
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08.12.2020 18:18 Ответить
Згідно закону збереження - якщо там втратила, то тут буде це компенсувати.
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08.12.2020 15:40 Ответить
Коломойша это понятно. Где то там, в штате Делавэр его суд заждался. Тут новый вор всплыл. Ахметов всегда умел договариваться с любой властью, но всегда держал дистанцию. С Зеленским получилось иначе. Он фактически оттеснил Коломойского и стал главным спонсором и выгодополучателем действий власти. Атака на Ахметова - это фактически атака на Зеленского. Американцы всегда бьют по слабым местам своих противников.

Министерство юстиции США начало сбор юридической информации об активах и имуществе Рината Ахметова в США.
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08.12.2020 15:41 Ответить
Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 2013

Превосходные слова! Любопытно, где вы их украли? Джонатан Свифт
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08.12.2020 16:14 Ответить
А вот здесь. Компанія Коломойського у США оголосила дефолт за кредитом: сума боргу становить $14,5 млн - Цензор.НЕТ 9672
tZE: Хроника одного президента (timeze2019.blogspot.com)
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08.12.2020 16:23 Ответить
Компанія Коломойського у США оголосила дефолт за кредитом: сума боргу становить $14,5 млн - Цензор.НЕТ 1440Не забывайте. (Я ревную)
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08.12.2020 16:30 Ответить
Компанія Коломойського у США оголосила дефолт за кредитом: сума боргу становить $14,5 млн - Цензор.НЕТ 3843
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08.12.2020 16:33 Ответить
...зелепузые, вы сделали это вместе Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 4234
Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 4125
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08.12.2020 15:42 Ответить
намагається кінці в воду пустити,нічого не вийде,вони все одно його дістануть..
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08.12.2020 15:42 Ответить
Всё чаще сниться Игорю Валерьичу Павел Иванович Лазаренко, к чему бы?
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08.12.2020 15:45 Ответить
Тимур Шаов: Откуда есть пошла модернизация на Руси (музыкальная сказка с хорошим концом)Сцена четвёртая
Кабинет Ленина
Какой-то странный сон приснился мне:
Гуляем я и Кант в горах Кавказа.
Ну, Кант всё критикует чистый разум,
А я вижу: кто-то едет на коне.

Подъехал ближе чуть, а это Карл Маркс -
В черкеске и с ружьём. Тут он увидел нас.
Вдруг пальцем меня ткнул и дико завопил:
«Володька, Каин, вор, зачем царя убил?!»

Надюшей сон был тут же объяснён,
Что снится Маркс, как правило, к дождю.
А я, признаться честно, что-то бздю -
Какой-то глупый, меньшевистский сон.
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08.12.2020 16:24 Ответить
Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 5981 Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 5919
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08.12.2020 15:45 Ответить
пропагандист не может налюбоваться результатом пяти лет-до прихода кодлана Коломойского к власти-перепечаток сайтов РФ и ДНР.
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08.12.2020 16:07 Ответить
Давайте сбросимся по доллару и организуем эккурсию боротатой няни с подопечным в США... а там уже найдут, какие достопримчательности им показать...
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08.12.2020 15:47 Ответить
дешевше його просто вбить, може і таке трапитись
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08.12.2020 15:51 Ответить
Скорее этот прохиндей и жулик окажется на земле обетованной, а там - вот совпадение - таких ублюдков никому не выдают! Причина? - Свои! Один генетический код, одна продажная подлая душа.
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08.12.2020 16:23 Ответить
В Днепре этих Коломойских сотни, а в Киеве и подавно!!!! А Украина такая бедная!!! В центре города Мерсы и Рендж Роверы- а цирк сегодня проезжал, такой обшарпаный!!!! Зато вокруг -ЗВЕЗДЕЦ БАБЛИЩЕ!!!!!! Их аж прет!!!!!! Как бы не треснули!!!
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08.12.2020 15:52 Ответить
Ну, очень успешный бизнесмен этот дядя Беня.....если не может погасить 14,5 лимонов!
Жлоб № 1 в Украине !
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08.12.2020 15:54 Ответить
Ой, продаст что-нибудь из недвижимости и расплатится. Но сам факт, что его в Штатах взяли за филейную часть как-то удивляет. С чего бы это? Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн - Цензор.НЕТ 1385
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08.12.2020 15:58 Ответить
"Американская компания Optima 55 Public Square, связанная с олигархом Игорем Коломойским, не выполнила свои обязательства по кредиту в $18,5 млн перед компанией 55 Bridge Lending of Cleveland."

Источник: https://censor.net/ru/n3235686
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08.12.2020 16:01 Ответить
А когда-то у бабы Бени был свой карманный банк, запустил туда руку - и ... хоть сто миллионов, хоть пятьсот - всегда к твоим услугам! Можно скупать недвижимость в Штатах, в Швейцарии, создавать компании по лизингу самолетов (Дыхне, правда, лжет, что компании, сдающие МАУ самолеты в лизинг, не Бенины, но Дыхне не привыкать - лжет, как дышит).
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08.12.2020 16:26 Ответить
Жизненные принципы Игоря Валерьевича:
1.Налоги платят только трусы
2.Подвернулся лох - надо кинуть
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08.12.2020 15:59 Ответить
В нормальной,конкурентной рыночной экономике Коломойский и Ахметов давно бы были банкротами и их бы преследовали по всему миру у или посадили бы в тюрьму. Но у нас монопольная экономика феодального типа, где вкладывают деньги не в новые технологии, продукт или услугу, а в гос. деятелей-клоунов, мошенников, преступников и балбесов,чтобы с помощью их помогал бы Коломойскому и Ахметову экономически выжить весь украинский народ,что сейчас и происходит.
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08.12.2020 16:40 Ответить
Беня, однозначное зло, не только в Украине, это Мировое зло.
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08.12.2020 17:16 Ответить
Будем надеяться, что новый президент США найдёт свободные койки в американских тюрьмах для козломойского и ахматого.
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08.12.2020 17:42 Ответить
на всех не найдет,
а вот Суд Божий - таки да, и не за горами
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08.12.2020 22:27 Ответить
Так там же и Бубочкина доляха,треба свого пахана виручать,*Приват*йому повернути.
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08.12.2020 20:40 Ответить
Компанія Коломойського у США оголосила дефолт за кредитом: сума боргу становить $14,5 млн - Цензор.НЕТ 79
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08.12.2020 22:12 Ответить
 
 