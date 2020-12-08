Компания Коломойского в США объявила дефолт по кредиту: сумма долга составляет $14,5 млн
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Американская компания Optima 55 Public Square, связанная с олигархом Игорем Коломойским, не выполнила свои обязательства по кредиту в $18,5 млн перед компанией 55 Bridge Lending of Cleveland.
Об этом сообщает портал Cleveland со ссылкой на решение суда общей юрисдикции округа Кайахога, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".
Решение было вынесено в ходе расследования федеральными властями дела Игоря Коломойского и связанных с ним лиц. Их подозревают в отмывании десятков миллионов долларов через покупку недвижимости в США через ряд предприятий. В этом случае речь идет о небоскребе в центре Кливленда 55 Building Public Square.
Согласно судебным документам и налоговым отчетам округа, Optima не выплатила в срок $340 000 налогов на недвижимость, основной платеж в размере $500 000, подлежащий выплате в августе, и ежемесячные выплаты процентов с сентября.
Общий долг кредитору на данный момент составляет $14,5 млн.
Кредитный договор на небоскреб 55 Building Public Square подписал Мордехай Корф. В документах федеральные поверенные опознали его как помощника Коломойского и Геннадия Боголюбова.
"Он помогал приобретать и управлять бизнес-империей украинских олигархов в Соединенных Штатах, которая включала ферросплавные компании и холдинги недвижимости в Огайо, Флориде, Кентукки и Западной Вирджинии", - говорится в судебных документах.
В документах, поданных федеральными прокурорами по гражданскому делу в окружной суд США в Майами, говорится, что Коломойский и его соратники якобы использовали незаконно присвоенные деньги из украинского банка для приобретения небоскреба 55 Public Square и другой собственности в Кливленде.
Пожалуйста, подождите...
Это раньше можно было наликом в чемодане, а сейчас фиг вам...
Буратіно не націоналізує компанії свого тата Карлеоне, він йому дасть ще грошей українців.
"Граблями усеян нелёгкий наш путь"
Не случайно в соцсетях появились хеш-теги #ненавижуМАУ и #будьпроклятаМАУ.
Він втік з Ізраілю в Україну відразу після приходу до влади його маріонетки.
Министерство юстиции США начало сбор юридической информации об активах и имуществе Рината Ахметова в США.
Превосходные слова! Любопытно, где вы их украли? Джонатан Свифт
tZE: Хроника одного президента (timeze2019.blogspot.com)
Кабинет Ленина
Какой-то странный сон приснился мне:
Гуляем я и Кант в горах Кавказа.
Ну, Кант всё критикует чистый разум,
А я вижу: кто-то едет на коне.
Подъехал ближе чуть, а это Карл Маркс -
В черкеске и с ружьём. Тут он увидел нас.
Вдруг пальцем меня ткнул и дико завопил:
«Володька, Каин, вор, зачем царя убил?!»
Надюшей сон был тут же объяснён,
Что снится Маркс, как правило, к дождю.
А я, признаться честно, что-то бздю -
Какой-то глупый, меньшевистский сон.
Жлоб № 1 в Украине !
Источник: https://censor.net/ru/n3235686
1.Налоги платят только трусы
2.Подвернулся лох - надо кинуть
а вот Суд Божий - таки да, и не за горами