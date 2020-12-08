РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13043 посетителя онлайн
Новости Здоровье
770 24
Минздрав (4826) СПИД (137) туберкулез (80) ВИЧ (108) Ляшко Виктор (1319) Глобальный фонд (3)

Украина получит более $135 млн от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Украина получит более $135 млн от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, - Минздрав

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией утвердил финансирование для Украины в размере более 135 млн 778 тыс. долларов США на 2021-2023 годы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"В рамках заявки на финансирование в Глобальный фонд запланирован ряд важных закупок и системных изменений для системы здравоохранения Украины. В частности, планируется закупить современные системы GeneXpert для молекулярно-генетической диагностики туберкулеза, материально-техническое обеспечение для региональных микробиологических лабораторий по диагностике туберкулеза, быстрые тесты на ВИЧ и т.д.", - отметил замминистра.

Также в рамках выделенного финансирования запланированы:

• закупка противотуберкулезных препаратов для лечения осужденных и лиц, взятых под стражу;
• обеспечение бесперебойного антиретровирусного лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей;
• поддержка и усиление работы 25 региональных советов по координации действий в ответ на распространение туберкулеза и ВИЧ-инфекции/СПИДа;
• поддержка eHealth - интеграция системы MIS HIV;
• обучение медицинского персонала в области лечения туберкулеза и ВИЧ и тому подобное.

Читайте также: В августе в Украине зарегистрирован 1 331 новый случай ВИЧ-инфицирования, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
по традиции, пустим на строительство дорог?
показать весь комментарий
08.12.2020 15:41
+4
Налетай на дерибан!
показать весь комментарий
08.12.2020 15:41
+3
як же хочеться 'попиляти' хоч щось
показать весь комментарий
08.12.2020 15:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Налетай на дерибан!
показать весь комментарий
08.12.2020 15:41 Ответить
Спокойно . Всё потратят на пенсию "кормильцам" .
показать весь комментарий
08.12.2020 15:42 Ответить
На кормильцев и на строительстве дорог украдут.
показать весь комментарий
08.12.2020 15:46 Ответить
Це уяви скількі дорог можливо закидати асфальтом!!))
показать весь комментарий
08.12.2020 17:00 Ответить

«Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны.»(с)
показать весь комментарий
08.12.2020 15:47 Ответить
Причому про дерібан говорили самі ті, хто працював за цією програмою. Буквально: "Якийсь лох нам непогані кошти давав за нашу бурхливу імітацію роботи". Ймовірно під час каденції міністри Супрун такі організації прикрили, а тепер вони повним ходом відновлюються.
показать весь комментарий
08.12.2020 20:10 Ответить
*міністром треба
показать весь комментарий
08.12.2020 20:11 Ответить
по традиции, пустим на строительство дорог?
показать весь комментарий
08.12.2020 15:41 Ответить
минздрав, губы закатайте, у вас эти бабки зеля и шмыг отберут яобы на ямковый ремонт дорог и для дерибана....
показать весь комментарий
08.12.2020 15:42 Ответить
уррряяяя! укладка дорог продолжится и зимой!!!
показать весь комментарий
08.12.2020 15:42 Ответить
як же хочеться 'попиляти' хоч щось
показать весь комментарий
08.12.2020 15:44 Ответить
тогда вам на выборы, хотя бы на местные депутаты.
показать весь комментарий
08.12.2020 15:48 Ответить
на пару кілометрів вистачить...
показать весь комментарий
08.12.2020 15:44 Ответить
Я думаю , что только на топливо .
показать весь комментарий
08.12.2020 15:46 Ответить
Вот тут степашка и ляшка - первые.
показать весь комментарий
08.12.2020 15:45 Ответить
Ни фига! Зеля и асфальт!
показать весь комментарий
08.12.2020 17:28 Ответить
И по быстрому - в асфальт!!!
показать весь комментарий
08.12.2020 15:45 Ответить
Приехали, попробовали вакцинировать, спились, и увезли их.
Давай новых.
просто надо по одному евро давать за укол. тогда вакцинировавшихся будет 150млн. и всем хорошо
показать весь комментарий
08.12.2020 15:47 Ответить
Кто то зарабатывает, а, приближенные только ручки свои поганые потирают!!!
показать весь комментарий
08.12.2020 15:49 Ответить
И закатают в асфальт в тех регионах, чтобы кормильцы с комфортом ездили за пенсией
показать весь комментарий
08.12.2020 15:50 Ответить
Украина получит более $135 млн от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, - Минздрав - Цензор.НЕТ 746
показать весь комментарий
08.12.2020 15:50 Ответить
Эта же скока дарог мона настроить, зашибись! Во лахва привалит.🙂
показать весь комментарий
08.12.2020 17:26 Ответить
А я то думал - ковид все другие болячки победил......А оно вона как....
показать весь комментарий
08.12.2020 20:04 Ответить
Зачем дают деньги этим Ворам ,опять в асфальт закотают 😡
показать весь комментарий
09.12.2020 01:58 Ответить
 
 