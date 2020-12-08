Кривонос - Зеленскому: 3 месяца ваши помощники блокируют создание территориальной обороны
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал Сергей Кривонос завляет, что уже три месяца не может добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения закона о создании территориальной обороны.
Об этом Кривонос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Господин Президент!! К вам невозможно и нереально попасть на прием. Люди, которые вас окружают, сделали невозможным доступ к вам, создав информационную капсулу, которая выгодна им. Являются ли они государственниками??? Вряд ли... Они больше дискредитируют вас и делают заложником", - написал Кривонос.
По словам Кривоноса, Зеленский 31 августа пообещал ему встретиться и обсудить проект закона "О территориальной обороне Украины".
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"Проект Закона готов, прошло три месяца - и тишина, встреча блокируется. Ваши помощники делают все, чтобы встреча со мной не состоялась, и намеренно затягивают процесс создания ТРО", - пишет Кривонос.
Генерал подчеркнул, что просит президента о личной встрече и надеется на его ответ.
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Пожалуйста, подождите...
Это же твой коммент?)
ua Igor L
Зеленський на фоні провального порошенка виглядає ще дуже успішним Президентом. Дороги будують, армію та медицину фінансують рекордними обсягами, реформи проводять. порошенко навіть мріяти не міг про такі результати, бо направляв всі державні гроші в свою кишеню!
При теперішньому недорозумунні мова навіть не йде про реформи. Влада дефакто передана на відкуп бувшим регіоналам і йде тупо відкат до часів януковича. Ага ну і бородатому знову дозволили займатись любимою справою.
Прем'єр - Юля
Віце - Сенченко
мінекономіки - Уманський
шеф МВС - Кур
шеф МЗС - Немиря
генпрокурор - Шишкін
міноборони - Джеймс Меттіс(Аріель Цві? Глен Грант?)
нач ген штабу - Забродський(?)
СБУ - Налівайченко(?), Трепак(?)
ЖКХ - Кучеренко
суддівська рада - Васілєнко, Цокол, Гольнік
Перші кроки президента - референдум по ринку землі, Лугандону і амністія для атошників. Як тільки така угода на Київському віче буде узгоджена і схвалена, Зєля подасть у відставку і ми будемо нарешті мати якісну владу.
Ну десь так.
Доречі, така традиція обрання князів(очильників) була ще в Київській Русі і потім в Гетьманщині і запоріжській січі.
Как и любого адекватного гражданина меня категорически не устраивает, то что происходит в моей стране.
Что касается "газового договора", то во-первых не вижу лично ее заслуги (Если есть запрос на транзит газа, то она что, могла отказать?), а во-вторых, эксперты говорят, что на день заключения цена была на 30-40% ниже рыночной и условия самого договора, мягко говоря, для Украины не выгодные.
А ще й Бутусова кличуть на посаду оформити в МОУ ..
..... ахаха, ну не надо. кстати ошибок неск. в тексте, ну то таке, как и ваша посада
Да всё оно знает и видит. Просто это чучело страшно боится решать какие-либо вопросы, в принципе. Куда лучше врубить павлика и закрыться в "информационной капсуле".)
"Ах обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад"
Ёжики плакали и кололись но ели кактус. Боевого генерала в х...ер не ставят. Даже к телу не допускают, но он упорно занимает должность Заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Источник: https://censor.net/ru/n3235693.
В сортах.... не разбираемся. Этот генерал всегда останется "из блудни Зе"
и решение по полноценным БТрО саботируется с 15 года при полномПЭ.ну и при зеленой гнуси уже больше года..
Мерзкие трусливые создания, пришедшие на обмане народа