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Google представил самые популярные запросы украинцев в 2020 году: Коронавирус, Навальный, Выборы в США. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Общество

Google представил самые популярные запросы украинцев в 2020 году: Коронавирус, Навальный, Выборы в США. СПИСОК

В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с коронавирусом - самым популярным поисковым запросом 2020 году в Google Украине стал "коронавирус".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в блоге Google.

Также в первую десятку вошли запросы "Коронавирус рекомендации", "Симптомы коронавируса" и "Карантин в Украине". Кроме того, в 2020 году возросло количество запросов на тему дистанционного обучения - среди самых популярных запросов года сервис "Google Classroom", образовательный проект "На урок" и сервис для видеоконференций Zoom. Также украинцы интересовались выборами в США, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года.

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию об Алексее Навальном, Джо Байдене и Александре Лукашенко. Среди людей, которые покинули нас в 2020 году, больше всего запросов было об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаиле Жванецком.

В 2020 году пользователи задавали много вопросов, связанных с коронавирусом: что такое пандемия, коронавирус, локдаун, карантин выходного дня; как сшить маску, как сделать антисептик для рук, как лечить коронавирус и как вернуть обоняние. Кроме того, пытались выяснить, что означает молодежный сленг: что такое ауф, краш и кринж. Кроме этого, украинцев волновало как выйти замуж, почему горит Австралия и как сделать все хорошо.

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Полностью список список самых частых запросов 2020 года в Украине выглядит так:

Самые популярные запросы:

  1. Коронавирус
  2. Коронавирус рекомендации
  3. Выборы в США
  4. Google Classroom
  5. Симптомы коронавируса
  6. На урок
  7. Холостячка
  8. Праздники 2020
  9. Карантин в Украине
  10. Zoom

Личности:

  1. Алексей Навальный
  2. Джо Байден
  3. Александр Лукашенко
  4. Михаил Ефремов
  5. Ким Чен Ын
  6. Артем Дзюба
  7. Дональд Трамп
  8. Геннадий Кернес
  9. Моргенштерн
  10. Билли Айлиш

Потери:

  1. Борис Клюев
  2. Коби Брайант
  3. Михаил Жванецкий
  4. Диего Марадона
  5. Чедвик Боузман
  6. Армен Джигарханян
  7. Настя Тропицель
  8. Джордж Флойд
  9. Шон Коннери
  10. Валентина Легкоступова

Фильм:

  1. Заражение
  2. Малефисента 2
  3. После 2
  4. Холодное сердце 2
  5. Скажене весілля 2
  6. Джентльмены
  7. Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2
  8. Паразиты
  9. Отель "Белград"
  10. Форд против Феррари

Сериал:

  1. Бумажный дом
  2. Спіймати Кайдаша
  3. Ведьмак
  4. Игра на выживание
  5. Ход королевы
  6. Постучись в мою дверь
  7. Перевал Дятлова
  8. Ничто не случается дважды
  9. Жестокий Стамбул
  10. Содержанки

ТВ-шоу:

  1. Холостячка
  2. Холостяк 10
  3. Танці з зірками
  4. Оскар 2020
  5. Супермама
  6. Супер топ-модель по-українськи
  7. Голос країни 2020
  8. Евровидение 2020
  9. Від пацанки до панянки
  10. Наречена для тата

Покупка:

  1. Маска медицинская
  2. Пульсоксиметр
  3. Респиратор
  4. iPhone 12
  5. Антисептик
  6. Глицерин
  7. Парацетамол
  8. Картина по номерам
  9. Кварцевая лампа
  10. Кислородный концентратор

Вопрос: "Что такое?"

  1. что такое пандемия
  2. что такое коронавирус
  3. что такое локдаун
  4. что такое дефолт
  5. что такое ауф
  6. что такое снюс
  7. что такое краш
  8. что такое кринж
  9. что такое карантин выходного дня
  10. что такое чрезвычайное положение

Вопрос: "Как?"

  1. как сшить маску
  2. как сделать антисептик для рук
  3. как лечить коронавирус
  4. как передается коронавирус
  5. как правильно носить маску
  6. как умерла Свинка Пеппа
  7. как выйти замуж
  8. как вернуть обоняние
  9. как сделать всё хорошо
  10. как удалить аккаунт в инстаграм

Вопрос: "Почему?"

  1. почему горит Австралия
  2. почему растет доллар
  3. почему нельзя дарить часы
  4. почему не работает тик ток
  5. почему выбивает вайбер
  6. почему болит грудь
  7. почему хасиды едут в Умань
  8. почему нельзя спать напротив зеркала
  9. почему уволили Богдана
  10. почему в Италии так много заболевших

Книга:

  1. Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт
  2. 365 дней – Бланка Липинская
  3. Гордость и предубеждение – Джейн Остин
  4. Ведьмак – Анджей Сапковский
  5. Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн
  6. 1984 – Джордж Оруэлл
  7. Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман
  8. Оно – Стивен Кинг
  9. Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир
  10. После – Анна Тодд

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+22
"как умерла Свинка Пеппа"....до слез...
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08.12.2020 15:58
+8
Пля, российские сериалы про ментов....
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08.12.2020 16:09
+8
совково-кацапська вата їсть все лайно
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08.12.2020 16:11
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Правила форума Совет форумчан
"как умерла Свинка Пеппа"....до слез...
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08.12.2020 15:58 Ответить
Google представил самые популярные запросы украинцев в 2020 году: Коронавирус, Навальный, Выборы в США - Цензор.НЕТ 487 Це піпець
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08.12.2020 16:03 Ответить
А что случилось, она ж еще была молода?!
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08.12.2020 17:41 Ответить
вроде говорили порно на первом месте во всем мире))))
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08.12.2020 15:58 Ответить
про порно гуглю не кошерно
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08.12.2020 16:09 Ответить
6. как умерла Свинка Пеппа
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08.12.2020 15:59 Ответить
Особливо доставило: "как сделать все хорошо?"😁
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08.12.2020 16:00 Ответить
Я даже не сомневаюсь за кого такие голосуют....
Хотя возможно, большинство задающих подобные вопросы, ещё не доросли до выборов...
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08.12.2020 16:12 Ответить
хах, я ниче такого.

а вот шо запомнил так то шо "русские" запрашивали на порносайте, так конечно же ""анал".
и ведь, если послушать пранки Вольнова = каждый ""мужик" интересуется задом пранкера, а к удивлению нашему, кавказцы еще чаще интересуются. Так что тут статистика - типо я бы писал - что будет если сунуть ручищу в бочку солидола Google представил самые популярные запросы украинцев в 2020 году: Коронавирус, Навальный, Выборы в США - Цензор.НЕТ 1770
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08.12.2020 16:05 Ответить
Дзюба?))))
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08.12.2020 16:08 Ответить
Пля, российские сериалы про ментов....
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08.12.2020 16:09 Ответить
совково-кацапська вата їсть все лайно
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08.12.2020 16:11 Ответить
Та вроде никакого российского сериала про ментов. Вы просто телевизор не выключили.)
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08.12.2020 16:29 Ответить
Список книг отличный. Фильмы, сериалы и тв почти без русни, это тоже хорошо.
Список личностей удивляет, кому интересны эти люди? но то такое.
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08.12.2020 16:10 Ответить
вангую в рашке:
как выпить бутылку водки залпом
как извинится перед кадыровым
где купить икону путина
шо там у хохлов
как украсть и не сесть
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08.12.2020 16:10 Ответить
За список фільмів thanks. Може щось цікаве.
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08.12.2020 16:12 Ответить
єто не "запросы украинцев" а а рускоязычные запросы с Украины. На украинском запросы другие, плюс сюда наверно включены запросы с окупированых територий.
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08.12.2020 16:13 Ответить
А "Как умерла свинка Пеппа?" и "Почему уволили Богдана?"-это просто вариации вопроса на одну и ту же тему?
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08.12.2020 16:14 Ответить
интересы 4-го класса
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08.12.2020 16:15 Ответить
Твою ж мать....
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08.12.2020 16:15 Ответить
Надеюсь, что в 2021 году самым популярным будет вопрос - "Куда сбежал Зеля ?"
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08.12.2020 16:18 Ответить
"корабельна сосна"
"анал - табу"
"мур-мур-мур"
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08.12.2020 16:24 Ответить
Що характерно, політичні події в Україні нікого не цікавлять. Люди живуть осторонь від держави, бажано - подалі, щоби бризки лайна не долетіли.
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08.12.2020 16:32 Ответить
И это абсолютно нормально. Серьёзно интересуются политикой крайне не значительное число граждан любой страны. Если бы рейтинг был не из 10, а из 100 пунктов, наверняка там появилось бы масса политики. Одно только- «почему уволили Богдана.» чего стоит! Украинцы к сожалению политизирована гораздо больше, чем любая другая европейская нация.
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08.12.2020 16:43 Ответить
Поисковые тренды за сутки 7 декабря в гугл

Украина:
1. Жеребьевка ЧМ-2022 - 20 тыс+
2. Сампдория - Милан - 10 тыс+
3. Динамо киев - Ференцварош - 10 тыс+
4. День місцевого самоврядування - 5 тыс+
5. День української хустки - 5 тыс+

РФ:
1. Локдаун это - 10 тыс+
2. Александр Морозов - 10 тыс+

США:
1. Natalie Desselle Reid - 1 млн+
2. Buffalo Bills - 1 млн+
3. Cyberpunk 2077 - 500 тыс+
4. Chuck Yeager - 200 тыс+
5. Rashida Jones - 200 тыс+

Великобритания:
1. Floyd Mayweather - 200 тыс+
2. Judd Trump - 100 тыс+
3. Emma Chambers - 100 тыс+
4. Kevin Sinfield - 100 тыс+
5. Brighton vs Southampton - 50 тыс+
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08.12.2020 16:50 Ответить
ТОП суточных запросов украинцев в гугл в декабре:
1 декабря, Шахтер - Реал - 200 тыс+
2 декабря, Ювентус Динамо - 100 тыс+
6 декабря, День Збройних сил України - 100 тыс+
6 декабря, Катерина Білокур - 200 тыс+

ТОП запросов за сегодня:
1. Cyberpunk 2077 - 10 тыс+
2. Вадим Черный - 5 тыс+
3. 8 декабря праздник - 5 тыс+
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08.12.2020 16:57 Ответить
Ще один доказ, що більшість населення - це тупий совок.
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08.12.2020 16:59 Ответить
Все какое-то женское.
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08.12.2020 17:10 Ответить
так вона таки померла. RIP Пепа )))
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08.12.2020 19:21 Ответить
надіюсь хоть пару банок з салом з неї закрутили і ковбаси напекли.
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08.12.2020 19:21 Ответить
Ну НАвального в президенты!
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08.12.2020 20:54 Ответить
Я правильно розумію що всі ці запити були російською?? У нас не Україна а Країна Кацапів.
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08.12.2020 21:11 Ответить
Я наче на іншій планеті живу, нічого із цього списку не шукав, окрім запиту Шон Коннері, фільм "Паразити" і книга "1984" Орвела, яку читав десь у 2012 році. Google представив найпопулярніші запити українців у 2020 році: Коронавірус, Навальний, Вибори в США - Цензор.НЕТ 1822
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08.12.2020 21:36 Ответить
Не верю...
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08.12.2020 21:37 Ответить
 
 