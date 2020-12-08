Google представил самые популярные запросы украинцев в 2020 году: Коронавирус, Навальный, Выборы в США. СПИСОК

В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с коронавирусом - самым популярным поисковым запросом 2020 году в Google Украине стал "коронавирус".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в блоге Google.

Также в первую десятку вошли запросы "Коронавирус рекомендации", "Симптомы коронавируса" и "Карантин в Украине". Кроме того, в 2020 году возросло количество запросов на тему дистанционного обучения - среди самых популярных запросов года сервис "Google Classroom", образовательный проект "На урок" и сервис для видеоконференций Zoom. Также украинцы интересовались выборами в США, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года.

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию об Алексее Навальном, Джо Байдене и Александре Лукашенко. Среди людей, которые покинули нас в 2020 году, больше всего запросов было об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаиле Жванецком.

В 2020 году пользователи задавали много вопросов, связанных с коронавирусом: что такое пандемия, коронавирус, локдаун, карантин выходного дня; как сшить маску, как сделать антисептик для рук, как лечить коронавирус и как вернуть обоняние. Кроме того, пытались выяснить, что означает молодежный сленг: что такое ауф, краш и кринж. Кроме этого, украинцев волновало как выйти замуж, почему горит Австралия и как сделать все хорошо.

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Полностью список список самых частых запросов 2020 года в Украине выглядит так:

Самые популярные запросы:

Коронавирус Коронавирус рекомендации Выборы в США Google Classroom Симптомы коронавируса На урок Холостячка Праздники 2020 Карантин в Украине Zoom

Личности:

Алексей Навальный Джо Байден Александр Лукашенко Михаил Ефремов Ким Чен Ын Артем Дзюба Дональд Трамп Геннадий Кернес Моргенштерн Билли Айлиш

Потери:

Борис Клюев Коби Брайант Михаил Жванецкий Диего Марадона Чедвик Боузман Армен Джигарханян Настя Тропицель Джордж Флойд Шон Коннери Валентина Легкоступова

Фильм:

Заражение Малефисента 2 После 2 Холодное сердце 2 Скажене весілля 2 Джентльмены Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2 Паразиты Отель "Белград" Форд против Феррари

Сериал:

Бумажный дом Спіймати Кайдаша Ведьмак Игра на выживание Ход королевы Постучись в мою дверь Перевал Дятлова Ничто не случается дважды Жестокий Стамбул Содержанки

ТВ-шоу:

Холостячка Холостяк 10 Танці з зірками Оскар 2020 Супермама Супер топ-модель по-українськи Голос країни 2020 Евровидение 2020 Від пацанки до панянки Наречена для тата

Покупка:

Маска медицинская Пульсоксиметр Респиратор iPhone 12 Антисептик Глицерин Парацетамол Картина по номерам Кварцевая лампа Кислородный концентратор

Вопрос: "Что такое?"

что такое пандемия что такое коронавирус что такое локдаун что такое дефолт что такое ауф что такое снюс что такое краш что такое кринж что такое карантин выходного дня что такое чрезвычайное положение

Вопрос: "Как?"

как сшить маску как сделать антисептик для рук как лечить коронавирус как передается коронавирус как правильно носить маску как умерла Свинка Пеппа как выйти замуж как вернуть обоняние как сделать всё хорошо как удалить аккаунт в инстаграм

Вопрос: "Почему?"

почему горит Австралия почему растет доллар почему нельзя дарить часы почему не работает тик ток почему выбивает вайбер почему болит грудь почему хасиды едут в Умань почему нельзя спать напротив зеркала почему уволили Богдана почему в Италии так много заболевших

Книга:

Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт 365 дней – Бланка Липинская Гордость и предубеждение – Джейн Остин Ведьмак – Анджей Сапковский Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн 1984 – Джордж Оруэлл Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман Оно – Стивен Кинг Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир После – Анна Тодд

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