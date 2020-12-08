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Вакцина от коронавируса появится в аптеках не раньше осени 2021 года, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вакцина от коронавируса появится в аптеках не раньше осени 2021 года, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Люди, которые не относятся к группам риска, смогут приобрести вакцину от COVID-19 в аптечных сетях не раньше осени 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

"Надо заметить, что сейчас в Украине есть 9 категорий людей, которые относятся к группам высокого риска. И это довольно большое количество. Мы рассчитываем на то, что широкий доступ вакцины, то есть - появление в аптечной сети, будет происходить не раньше осени 2021 года. И это будет называться широким доступом к вакцинации", - отметил и.о. главы ЦОЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подала первую часть заявки на поставку 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках мировой инициативы COVAX.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик заболеваемости COVID-19 ожидается в середине января, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
ИдИет. Да вчера показывали немецкую клинику. И там рады поступлению к ним вакцины, хотя не понимают как к ней подступиться. Так строгие температурные нормы. на память не помню но кажется минус 70, так что еще гадают как ей пользоваться.. А мы в АПТЕКАХ.. Это только от поноса в аптеках.
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08.12.2020 16:24
+7
а чому це мля вакцина повинна з'являтися в аптеках, а не в поліклініках у сімейних лікарів? Що кацапе Кузін, ще не наторгував собі на мерседеса?
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08.12.2020 16:14
+6
Бугагага, в Канаде в ЧЕТЫРЕ!!!! раза больше планируют закупить вакцин чем население. У нас вакцину раздерибанят, проколят себя, своих детей, родственников, всех "богоизбранных" и бодигардов всех мастей, а вы покупайте, в три дорога в аптеках, если будет за что. Быдло должно страдать, жаль, что из за зебыдла страдают и нормальные люди. Может на этот раз уже дойдет лохомассе отдавшей свой ничтожный голос сцыкливой антиукраинской кривбасовской опущенке, кого они на самом допустили к "рулю"? Я думаю нет, если ума нет, ему неоткуда появиться.
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08.12.2020 17:18
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а чому це мля вакцина повинна з'являтися в аптеках, а не в поліклініках у сімейних лікарів? Що кацапе Кузін, ще не наторгував собі на мерседеса?
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08.12.2020 16:14 Ответить
Бляха достали уже. Крутят этими сроками, как цыган солнцем.
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08.12.2020 16:14 Ответить
Думаю "спутник" и всякое подомное гавно будет на полках уже весной...
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08.12.2020 16:14 Ответить
Нет, ты забыл кого и кто выбрал во власть? Появиться "Боярышник" - и нарекут его - ВАКЦИНОЙ!
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08.12.2020 19:18 Ответить
Які аптеки?! Там що -70С можуть для зберігання вакцини забезпечити? Хіба що російськи помої під виглядом вакцини запропонують.
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08.12.2020 16:18 Ответить
Китайская на подходе 97%
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08.12.2020 16:25 Ответить
А кто в группе риска ? Только диабетики ? Дети не болеют , но переносят заразу . Болеют родители , тёти , дяди , дедушки , бабушки ...
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08.12.2020 16:20 Ответить
.. а в переходах уже в январе.. Вакцина от коронавируса появится в аптеках не раньше осени 2021 года, - и.о. главы ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 2819
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08.12.2020 16:22 Ответить
уверен, сначала вакцина по 9999,99 грн.появится в "эпицентрах"
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08.12.2020 16:22 Ответить
ИдИет. Да вчера показывали немецкую клинику. И там рады поступлению к ним вакцины, хотя не понимают как к ней подступиться. Так строгие температурные нормы. на память не помню но кажется минус 70, так что еще гадают как ей пользоваться.. А мы в АПТЕКАХ.. Это только от поноса в аптеках.
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08.12.2020 16:24 Ответить
Прокисшую со скидкой будут продавать.
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08.12.2020 17:11 Ответить
Можно подумать, что до этого момента вакцинируют всех желающих из групп риска. Да нифига, уверен на 100%. Лучше бы появилась в аптеках как можно раньше, а каждый для себя решал - ждать от моря нашего государства погоды или нет.
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08.12.2020 17:10 Ответить
Бугагага, в Канаде в ЧЕТЫРЕ!!!! раза больше планируют закупить вакцин чем население. У нас вакцину раздерибанят, проколят себя, своих детей, родственников, всех "богоизбранных" и бодигардов всех мастей, а вы покупайте, в три дорога в аптеках, если будет за что. Быдло должно страдать, жаль, что из за зебыдла страдают и нормальные люди. Может на этот раз уже дойдет лохомассе отдавшей свой ничтожный голос сцыкливой антиукраинской кривбасовской опущенке, кого они на самом допустили к "рулю"? Я думаю нет, если ума нет, ему неоткуда появиться.
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08.12.2020 17:18 Ответить
++++++++++++++
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08.12.2020 18:49 Ответить
Звичайно, бо владі нема куди гроші діти.
Вони і вдесятеро більше її закупити можуть.
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08.12.2020 20:18 Ответить
Вор радуцкий с компанией решили набить себе карманы еще и на вакцине...
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08.12.2020 17:24 Ответить
Угу. Як тільки, так і одразу! Хай лише в Гепограді "кракоділа" наварять у достатній кількості.
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08.12.2020 17:48 Ответить
Кузін, в яких нах аптеках?
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08.12.2020 18:54 Ответить
в аптеках то зачем ?
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09.12.2020 02:26 Ответить
 
 