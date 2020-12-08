РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12876 посетителей онлайн
Новости Происшествия
2 313 20
Полтавщина (910) приговор (1095) Новые Санжары (142)

Жителей Новых Санжар, бросавших камни в полицейских, приговорили к условным срокам

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Жителей Новых Санжар, бросавших камни в полицейских, приговорили к условным срокам

Жители Новых Санжар Константин Бигдан и Михаил Галака получили по 5 лет условно с испытательным сроком в 1 года за массовые беспорядки. Прошлой зимой они бросали камни и кирпичи в полицейских, не пропуская автобусы с эвакуированными из Китая украинцами.

Об этом "Громадському" сообщила адвокат Бигдана Валентина Рябуха, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, он и Михаил Галака заключили сделку со следствием и были осуждены за массовые беспорядки до 5 лет с испытательным сроком в 1 год.

По данным следствия, Бигдан и Галака 20 февраля бросали камни и кирпичи в правоохранителей, препятствуя проезду автобусов с эвакуированными, по данным следствия. В результате пострадали пять правоохранителей.

"Они там бросали камни, били окна. Они делали это по собственному желанию, потому что тогда там все поднялись, шли колоннами. Люди были напуганы", - рассказала адвокат.

Читайте на Цензор.НЕТ: Двое участников беспорядков в Новых Санжарах получили по 5 лет тюрьмы с испытательным сроком

Как сообщил адвокат Галаки Игорь Дычук, ранее соглашение заключили еще несколько задержанных. Среди них двое жителей Новых Санжар. Всего правоохранители сообщали о 10 подозрениях по факту массовых беспорядков в феврале 2020 года и 8 уголовных производствах.

Напомним, вечером в феврале Украина эвакуировала своих граждан из китайской Ухани, которая тогда была эпицентром эпидемии коронавируса. Эвакуированных решили разместить в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

Также на Цензор.НЕТ: В Новых Санжарах зафиксирован первый случай COVID-19: заболела пенсионерка, вернувшаяся после отдыха с Западной Украины

Местные жители попытались не пропустить их в населенный пункт, произошли их столкновения с правоохранителями. На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику. На место прибыли глава МВД Арсен Аваков и тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук. Эвакуированных людей удалось завезти на территорию санатория. Позже оказалось, что все они здоровы.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+1
не могли. Уогда на границе Польши с Украиной скопился бы 1 млн. граждан Украины, которых не пускает Украина, был бы грандиозный международный скандал.
показать весь комментарий
08.12.2020 17:04
+1
Фамилию Бигдан придумал ни Микола Азиров?
показать весь комментарий
08.12.2020 17:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сделька це не доказ вини.
показать весь комментарий
08.12.2020 16:26 Ответить
а могли бы послушаться жителей Новых Санжар, и не только, закрыть границы, особенно с к*цапами, ввести пограничный \ межобластной карантин и т.д. и т.п. - и глядишь не получили бы потери населения сравнимые (а скоро возможно и превышающие) с войной с Х#йлом и ко.
показать весь комментарий
08.12.2020 16:40 Ответить
Думаешь они сильно расстроены "потерей населения"? Посмотри статистику: в основном умирают или с хроническими болезнями или старики. А это значит "минус доп. расходы для бюджета" (пенсиии, пособия, больничные). Поэтому у нас такая "борьба" с ковидом.
показать весь комментарий
08.12.2020 16:57 Ответить
От ковида никто не умирает. Умирают вместе с ковидом,Разницу чувствуете?
показать весь комментарий
08.12.2020 17:01 Ответить
Встречный вопрос: А вы чувствуете разницу между "словестной эквилибристикой" и "конструктивным диалогом"?
показать весь комментарий
09.12.2020 09:09 Ответить
Только когда оппонент склонен к расхождению, а не топит за фигню стоя на своем до последнего.
Размер патогена сотые доли микрона, сквозь тряпку, любую, проходит без проблем.
показать весь комментарий
09.12.2020 15:19 Ответить
Понял тебя. Ты из секты "весь мир идиоты, а я самый умный". Вопросов не имею.
показать весь комментарий
09.12.2020 15:48 Ответить
Да, я именно из такой секты. Потому что большинство людей действительно идиоты. Ты бы для начала что то по делу сказал, конструктивно. А ты как все остальные, увидел секту и давай свое несогласие проявлять в виде гадостных выражений собеседнику. Вот и разобрались.
показать весь комментарий
09.12.2020 16:50 Ответить
не могли. Уогда на границе Польши с Украиной скопился бы 1 млн. граждан Украины, которых не пускает Украина, был бы грандиозный международный скандал.
показать весь комментарий
08.12.2020 17:04 Ответить
карантин на месяц у границы в палатках (за свой счет, или хрен с ним, в кредит). это ж блин неизвестный смертельный вирус (на то время), да и тепло было. + армия и полевые госпиталя, чтобы показать, что все серьезно. а так - все власть имущие поржали с Санжар и свалили на отдых, откуда одними из первых как раз и привезли это говно, прямо в Киев. бабло победило, а позже - если одним можно, то можно и всем, чего напрягаться.
показать весь комментарий
08.12.2020 17:28 Ответить
держать месяц в ралатках 1 млн. людей? Они бы на 2-й ден снесли те палатки вместе с теми кто их охраняет.
Чтобы запереть миллион граждан в палатки на месяц, надо иметь огромную армию, готовую без размышления стрелять на поражение по своим, быть Сев. Кореей или Китаем.
В Украине это невозможно.
показать весь комментарий
08.12.2020 17:33 Ответить
там прям целый миллион захотел вернуться? - очень вряд ли. у нас народ в основном не тупой, и в курсе реалий. а в Польше как минимум медицина на уровне. да и вообще-то война пять лет шла - эвакуацию и всякие временные убежища надо было уже уметь делать. (ну и карантин не на месяц, а недели на две я думаю могли бы спокойно ввести, если бы хотели, особенно вначале, и народ поддержал бы, даже судя по тем же Санжарам, и даже стреляли бы на поражение, если бы им оружие дали - а так была фактическая имитация бурной деятельности, как привыкли)
показать весь комментарий
08.12.2020 17:51 Ответить
ты статистику посмотри, сколько возвращалось в феврале-марте.
Поляки ввели карантин и куча предприятий остановились, украинцы остались без зарплаты, и чтобы не проедать накопленное ломанулись домой. Весной урожай некому было убирать. У меня возде дома поля перекапывали, укроп, редиску, столовую свеклу бери сколько унесешь.
показать весь комментарий
08.12.2020 18:00 Ответить
ну максимум 10 000 в день, на две недели это 100 000, проблематично конечно, но имхо вполне реально. это ж не курорт чтобы прям пять звезд обеспечивать, а вполне себе чп.
показать весь комментарий
08.12.2020 18:35 Ответить
Фамилию Бигдан придумал ни Микола Азиров?
показать весь комментарий
08.12.2020 17:31 Ответить
А тому , хто спровокував цю ситуацію що? Чи за піар, неінформування , і за залякування людей гладять по голівці?
показать весь комментарий
08.12.2020 17:47 Ответить
да, уж...сейчас они выглядят лохами...
показать весь комментарий
08.12.2020 18:07 Ответить
А могли і розстріляти............
показать весь комментарий
08.12.2020 18:26 Ответить
Завіз з Ухані (тоді епіцентра епідемії) заражених людей на тоді чисту територію України - то злочинне порушення протиепідемічних і карантинних заходів виписаних віками і кров"ю мільйонів людей. Заразва (інфекція) має бути ізольована НА МІСЦІ до повної ліквідації. Головний негідник цього дійства - то т.з. "президент" України і його кліка, котрі спецом на виконання злочину послали до Китаю літаки. Стихійний протест жителів Санджар - то природня реакція (свого роду інстинкт виживання) на цей дикий злочинний дебілізм, уведений в ранг державної політики. Мало того - дебільний клоун у ранзі Президента України збирався ще послати літака в Китай за ... курвою з песиком. Мабуть, щоб з нею злягтися і сфоткатися по приїзді на відосік. Обдолбані аморали. Такими негідниками і була ця короновірусна зараза рознесена з Ухані по всьому світу. А зараз людей судять за потести... скоти ЇХ СУДИТИ ТРЕБА
показать весь комментарий
08.12.2020 20:45 Ответить
 
 