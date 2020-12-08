Пришло время менять эту власть: они доказали свою заинтересованность в сохранении коррумпированной и олигархической Украины, - агент НАБУ Шевченко

Чем скорее мы заставим эту власть уйти, тем лучше для страны. Однако пока реальных предпосылок к этому нет - люди устали и хотят хоть какой-то стабильности.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить откровенно, то пришло время менять эту власть: и президента, и парламент, и Кабмин. Все они доказали свою заинтересованность в сохранении коррумпированной, клептократических и олигархической Украины. Особенно ярким примером являются два последних, весьма показательные решения парламента:

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1) Депутаты абсолютно всех (!) фракций объединились и проголосовали за закон об уголовной ответственности за недостоверное декларирование своих доходов, однако в этой "ответственности" исчез (!) пункт о тюремное заключение - теперь каждое коррумпированное чудовище может отделаться обычным штрафом

2) Прошел месяц после откровенного саботажа судей КСУ, но депутаты в конце концов решили устраниться от перезагрузки этого жалкого суда, а значит их все устраивает

Президент Владимир Зеленский несет личную политическую ответственность за то, что покрывает своих друзей-коррупционеров в том числе и за весь этот беспорядок в стране в целом - он оказался несостоятельным к управлению государством, а именно к формированию действенной, принципиальной и честной команды специалистов, набрав вместо того всевозможных проходимцев и взяточников.

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Ну, а состав Кабмина просто-напросто превратился в менеджеров, обслуживающих олигархат и защищающих исключительно их интересы - интересы граждан на сегодняшний день вообще никого не интересуют.

Возможно кому-то не нравится мое мнение, возможно кто-то с ним не согласится, но мое видение теперешней ситуации является именно таким. И чем скорее мы заставим эту власть уйти, тем лучше для страны. Однако пока реальных предпосылок к этому нет - люди устали и хотят хоть какой-то стабильности. И она таки наступает - позорная стабильность и постепенная стагнация, которая никогда не позволит нам начать давно желанный путь из третьего мира в первый", - заявил Шевченко.