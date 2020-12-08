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Новости Политика Украины
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ВР (28816) Зеленский (16609) Кабмин (13804) КС (2130) электронное декларирование (1013) Шевченко Евгений (138)

Пришло время менять эту власть: они доказали свою заинтересованность в сохранении коррумпированной и олигархической Украины, - агент НАБУ Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пришло время менять эту власть: они доказали свою заинтересованность в сохранении коррумпированной и олигархической Украины, - агент НАБУ Шевченко

Чем скорее мы заставим эту власть уйти, тем лучше для страны. Однако пока реальных предпосылок к этому нет - люди устали и хотят хоть какой-то стабильности.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить откровенно, то пришло время менять эту власть: и президента, и парламент, и Кабмин. Все они доказали свою заинтересованность в сохранении коррумпированной, клептократических и олигархической Украины. Особенно ярким примером являются два последних, весьма показательные решения парламента:

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1) Депутаты абсолютно всех (!) фракций объединились и проголосовали за закон об уголовной ответственности за недостоверное декларирование своих доходов, однако в этой "ответственности" исчез (!) пункт о тюремное заключение - теперь каждое коррумпированное чудовище может отделаться обычным штрафом

2) Прошел месяц после откровенного саботажа судей КСУ, но депутаты в конце концов решили устраниться от перезагрузки этого жалкого суда, а значит их все устраивает

Президент Владимир Зеленский несет личную политическую ответственность за то, что покрывает своих друзей-коррупционеров в том числе и за весь этот беспорядок в стране в целом - он оказался несостоятельным к управлению государством, а именно к формированию действенной, принципиальной и честной команды специалистов, набрав вместо того всевозможных проходимцев и взяточников.

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Ну, а состав Кабмина просто-напросто превратился в менеджеров, обслуживающих олигархат и защищающих исключительно их интересы - интересы граждан на сегодняшний день вообще никого не интересуют.

Возможно кому-то не нравится мое мнение, возможно кто-то с ним не согласится, но мое видение теперешней ситуации является именно таким. И чем скорее мы заставим эту власть уйти, тем лучше для страны. Однако пока реальных предпосылок к этому нет - люди устали и хотят хоть какой-то стабильности. И она таки наступает - позорная стабильность и постепенная стагнация, которая никогда не позволит нам начать давно желанный путь из третьего мира в первый", - заявил Шевченко.

Пришло время менять эту власть: они доказали свою заинтересованность в сохранении коррумпированной и олигархической Украины, - агент НАБУ Шевченко 01
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Топ комментарии
+29
Sergey Naumovich

4 декабря, 11:31 ·

Если Рада успешно проголосует предложенный комитетом вариант законопроекта по ответственности за «неточности» в е-декларациях чиновников (и депутатов), то картина будет следующей:

• обычный гражданин украл более чем на 800 грн - тюрьма (согласно действующего УК).
• чиновник украл на сумму до 9 000 000 грн - для него не наступает криминальная ответсвенность. (Ранее было 500 000 грн)

Ещё раз посмотрите на эти цифры:

800 грн
9 000 000 грн
¯\_(ツ)_/¯
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08.12.2020 16:21
+24
Пришло время менять эту власть: они доказали свою заинтересованность в сохранении коррумпированной и олигархической Украины, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6718
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08.12.2020 16:40
+20
Главное, на шария не поменять, а то уже его секта в Украине расширяется.
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08.12.2020 16:19
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Вибирати по правді кажучи немає з кого - одне лайно і путінські агенти
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08.12.2020 21:10 Ответить
Експерт правий, фарисейська влада здає Україну.
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08.12.2020 21:12 Ответить
против здравого смысла не попрешь! поддерживаю!
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08.12.2020 21:59 Ответить
"он оказался несостоятельным к управлению государством "---а что кто-то в здавом уме в этом полтора года назад сомневался, это не было ОЧЕВИДНЫМ? Тогда нахрена за это чмо голосовали? Мазохисты или просто тупой, ушатанный бенино-кацапской пропагандой нарiд???
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08.12.2020 22:30 Ответить
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