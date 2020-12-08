РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12876 посетителей онлайн
Новости Происшествия
7 616 10
избиение (9709) врачи (1450)

Киевлянин, жестоко избивший врача из-за больничных стен, предстанет перед судом

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Киевлянин, жестоко избивший врача из-за больничных стен, предстанет перед судом

Киевской местной прокуратурой № 6 направлен в суд обвинительный акт в отношении молодого человека, который 20 октября 2020 года избил врача (ч. 1 ст. 122 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Согласно материалам уголовного производства, 26-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поступил в Киевскую городскую клиническую больницу № 17, где его сразу осмотрел врач и, обнаружив перелом конечности, наложил гипсовую повязку.

После оказания медицинской помощи пациент заснул. Однако проснувшись среди ночи, мужчина стал уничтожать все вокруг, на что получил замечание от дежурного врача. Однако не желая прекращать своих действий, мужчина схватил металлический стул и несколько раз ударил им врача по голове. Указанными действиями злоумышленник нанес потерпевшему телесные повреждения средней степени тяжести в виде переломов костей лицевого скелета.

Избиение медработника остановил охранник муниципальной стражи, который присматривал за порядком в больнице и сразу вызвал сотрудников полиции.

Читайте также: Житель Житомира избил врача, которая отказала ему в подписании декларации

Сейчас обвинительный акт в отношении 26-летнего обвиняемого направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на Муниципальную Варту, нападавшему "не понравились стены в больнице".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Урод,зачем такого лечить? Врачам в больницах и на скорых положено электрошокеры выдавать от таких вот неадекватных.
показать весь комментарий
08.12.2020 16:27 Ответить
от г**дон ! ему оказали бесплатно помощь, наложили гипс а оно... от быдло !
показать весь комментарий
08.12.2020 16:28 Ответить
Безкоштовну не важко перетворити в дуже коштовну !!Позив до суду !!))
показать весь комментарий
08.12.2020 16:54 Ответить
*****, ідіот! Нах таким допомогу надавати взагалі? Хай би валялось собі десь під забором.
показать весь комментарий
08.12.2020 16:33 Ответить
На лобі тату треба ,щоб наступного разу швидка бачила що це фрукт під забором !!))
показать весь комментарий
08.12.2020 16:56 Ответить
шкода що не друкують фото таких кретинів, щоб на вулиці можна було у пику плюнути !
показать весь комментарий
08.12.2020 16:34 Ответить
его в дурку для буйных надо отправлять а не срок давать )
показать весь комментарий
08.12.2020 16:37 Ответить
Краще хай років декілька за хворими лайно вбирає !!)))
показать весь комментарий
08.12.2020 16:53 Ответить
На зону ублюдка!
показать весь комментарий
08.12.2020 17:11 Ответить
Доктор пожадничал.
Нужно было не пожалеть гипс, загипсовать ноги пациента в тазике и вывезти на Днепр.
показать весь комментарий
09.12.2020 02:04 Ответить
 
 