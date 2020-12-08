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Новости Политика Украины Нормандские переговоры
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нормандская четверка (1594) Мендель (230)

Украина за год выполнила все условия, предусмотренные встречей в "нормандском формате", - Мендель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина за год выполнила все условия, предусмотренные встречей в

Через год после проведения Парижского саммита лидеров "нормандского формата" Украина выполнила все предусмотренные встречей условия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По словам Мендель, сделать больше и быстрее для реализации договоренностей можно было бы, если бы все зависело только от украинской стороны.

"Всего, за год Украина выполнила все условия, предусмотренные встречей нормандском формате от 9 декабря 2019. ... Несмотря на слухи, которые были в СМИ о том, что Россия отказывается от участия в нормандском формате, 7 декабря во время телефонного разговора Президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, Россия подтвердила готовность продолжать работу в нормандском формате", - отметила она.

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В то же время Мендель подчеркнула, что со времени прошлой встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже были освобождены около 200 пленных, которые незаконно удерживались на территории ОРДЛО, в России и оккупированном Крыму.

Пресс-секретарь Зеленского отметила, что за это время удалось достичь договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе, который действует с 27 июля и позволил сохранить уже сотни жизней наших военных и гражданских.

"Да, его (режим "тишины". - Ред.) нельзя назвать абсолютным. Да, есть нарушения. Есть несколько боевых потерь. Но за время существования этой договоренности сохранены реальные жизни людей. В этот же период год назад в среднем каждые 72 часа погибал один украинский воин. Сейчас же есть недели, месяцы без погибших и раненых. Таким образом, период от 27 июля 2020 по сегодня нельзя сравнить ни с одним другим периодом войны в Донбассе за семь лет. Никогда не было такого уменьшения интенсивности огня и такой тишины в такой протяженности фронта, которая есть сейчас", - отметила Мендель.

Кроме того, она напомнила, что после Парижской встречи был восстановлен мост у Станицы Луганской, который позволил местным пересекать линию разграничения в человеческих условиях; создаются новые пункты разведения сил и средств, отмечена локация для возможного гуманитарного разминирования; проведена реконструкция существующих КПВВ и созданы новые в Луганской области, которые задуманы как настоящие сервисные центры.

"Украина сохраняет и обеспечивает весь социальный пакет для своих граждан из оккупированных территорий, которые могут получить все необходимые социальные услуги и выполнения государством обязательств на подконтрольной территории (в частности, это пенсии, другие выплаты, вопрос с документами и т.д.)", - заверила Мендель.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
мендель, коли ж ти вже отримаєш пендель? ну кому то цікаві твої безглузді мляві вислови
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08.12.2020 16:43
+3
"Все условия" от зе-сыкла "выполнены": "посмотреть в зенки ху*лу", "отвести войска", "перестать стрелять", "забыть про войну", "не называть агрессором и оккупантом", "всестороннее перемирие", "открыть настежь КППВ"... А в ответ "с той стороны"?.... : "пи*арас ты, зеля!"
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08.12.2020 17:10
+2
Я впевнений, що РФ так не вважає. Зе не виконав головного, не почав прямі переговори з маріонетками кремля в ОРДЛО, хоча і обіцяв. Цікаво, що йому там на вуха вішає Єрмак? Мабуть розпатякує про мудрість найвеличнішого з лідерів **********.
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08.12.2020 16:52
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мендель, коли ж ти вже отримаєш пендель? ну кому то цікаві твої безглузді мляві вислови
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08.12.2020 16:43 Ответить
Так долго ***** жопу подставляли?
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08.12.2020 16:49 Ответить
Я впевнений, що РФ так не вважає. Зе не виконав головного, не почав прямі переговори з маріонетками кремля в ОРДЛО, хоча і обіцяв. Цікаво, що йому там на вуха вішає Єрмак? Мабуть розпатякує про мудрість найвеличнішого з лідерів **********.
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08.12.2020 16:52 Ответить
Иван Петрович Сидоров верит: На встрече в "нормандском формате" увидит Путин Зеленского и застынет в изумлении. Затем упадет на колени, вознесет руки к небу и возопит: вяжите меня , православные! Каюсь я в…….., и в …….., и в…… каюсь тоже! Вывожу свои войска я ! Закрывайте границу с РФ немедленно! И Крым назад принимайте!
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08.12.2020 16:57 Ответить
"Все условия" от зе-сыкла "выполнены": "посмотреть в зенки ху*лу", "отвести войска", "перестать стрелять", "забыть про войну", "не называть агрессором и оккупантом", "всестороннее перемирие", "открыть настежь КППВ"... А в ответ "с той стороны"?.... : "пи*арас ты, зеля!"
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08.12.2020 17:10 Ответить
Украина за год выполнила все условия, предусмотренные встречей в "нормандском формате", - Мендель нарисовалась. Она беременна от Зеленского, или не беременна?
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08.12.2020 17:38 Ответить
Колись була така важко-металева група "Бони НеМ" (не знаю, чи зараз вона є). У них була коротенька пісенька з одного єдиного рядка: "Ты беременна, и это навсегда!".
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09.12.2020 15:41 Ответить
Так шут не просто клоун, а еще и фокусник, который без конца достает из своего рукава, то украинофоба, то агента кремля, то ископаемого комуняку, то какое то недоразумение, нечего сказать, пропадает талант, но не на своим месте, здесь он пропадет.
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08.12.2020 17:42 Ответить
Блин, а остался кто-нибудь, кто еще не комментировал нормандскую встречу?
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08.12.2020 18:22 Ответить
Ну якщо "мандєль" сказала............... то так воно і є.......... Україна за рік виконала всі умови, передбачені зустріччю в "нормандському форматі", - Мендель - Цензор.НЕТ 7655
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08.12.2020 18:24 Ответить
Мандель брехати не буде! ... Багато...
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08.12.2020 19:05 Ответить
Хто-небудь! Зробіть що-небудь! (с)
Конкретніше: сховайте кудись далеко пані Мендель.
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09.12.2020 15:37 Ответить
 
 