Украина за год выполнила все условия, предусмотренные встречей в "нормандском формате", - Мендель

Через год после проведения Парижского саммита лидеров "нормандского формата" Украина выполнила все предусмотренные встречей условия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По словам Мендель, сделать больше и быстрее для реализации договоренностей можно было бы, если бы все зависело только от украинской стороны.

"Всего, за год Украина выполнила все условия, предусмотренные встречей нормандском формате от 9 декабря 2019. ... Несмотря на слухи, которые были в СМИ о том, что Россия отказывается от участия в нормандском формате, 7 декабря во время телефонного разговора Президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, Россия подтвердила готовность продолжать работу в нормандском формате", - отметила она.

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В то же время Мендель подчеркнула, что со времени прошлой встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже были освобождены около 200 пленных, которые незаконно удерживались на территории ОРДЛО, в России и оккупированном Крыму.

Пресс-секретарь Зеленского отметила, что за это время удалось достичь договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе, который действует с 27 июля и позволил сохранить уже сотни жизней наших военных и гражданских.

"Да, его (режим "тишины". - Ред.) нельзя назвать абсолютным. Да, есть нарушения. Есть несколько боевых потерь. Но за время существования этой договоренности сохранены реальные жизни людей. В этот же период год назад в среднем каждые 72 часа погибал один украинский воин. Сейчас же есть недели, месяцы без погибших и раненых. Таким образом, период от 27 июля 2020 по сегодня нельзя сравнить ни с одним другим периодом войны в Донбассе за семь лет. Никогда не было такого уменьшения интенсивности огня и такой тишины в такой протяженности фронта, которая есть сейчас", - отметила Мендель.

Кроме того, она напомнила, что после Парижской встречи был восстановлен мост у Станицы Луганской, который позволил местным пересекать линию разграничения в человеческих условиях; создаются новые пункты разведения сил и средств, отмечена локация для возможного гуманитарного разминирования; проведена реконструкция существующих КПВВ и созданы новые в Луганской области, которые задуманы как настоящие сервисные центры.

"Украина сохраняет и обеспечивает весь социальный пакет для своих граждан из оккупированных территорий, которые могут получить все необходимые социальные услуги и выполнения государством обязательств на подконтрольной территории (в частности, это пенсии, другие выплаты, вопрос с документами и т.д.)", - заверила Мендель.

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