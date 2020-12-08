Украина за год выполнила все условия, предусмотренные встречей в "нормандском формате", - Мендель
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Через год после проведения Парижского саммита лидеров "нормандского формата" Украина выполнила все предусмотренные встречей условия.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
По словам Мендель, сделать больше и быстрее для реализации договоренностей можно было бы, если бы все зависело только от украинской стороны.
"Всего, за год Украина выполнила все условия, предусмотренные встречей нормандском формате от 9 декабря 2019. ... Несмотря на слухи, которые были в СМИ о том, что Россия отказывается от участия в нормандском формате, 7 декабря во время телефонного разговора Президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, Россия подтвердила готовность продолжать работу в нормандском формате", - отметила она.
В то же время Мендель подчеркнула, что со времени прошлой встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже были освобождены около 200 пленных, которые незаконно удерживались на территории ОРДЛО, в России и оккупированном Крыму.
Пресс-секретарь Зеленского отметила, что за это время удалось достичь договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе, который действует с 27 июля и позволил сохранить уже сотни жизней наших военных и гражданских.
"Да, его (режим "тишины". - Ред.) нельзя назвать абсолютным. Да, есть нарушения. Есть несколько боевых потерь. Но за время существования этой договоренности сохранены реальные жизни людей. В этот же период год назад в среднем каждые 72 часа погибал один украинский воин. Сейчас же есть недели, месяцы без погибших и раненых. Таким образом, период от 27 июля 2020 по сегодня нельзя сравнить ни с одним другим периодом войны в Донбассе за семь лет. Никогда не было такого уменьшения интенсивности огня и такой тишины в такой протяженности фронта, которая есть сейчас", - отметила Мендель.
Кроме того, она напомнила, что после Парижской встречи был восстановлен мост у Станицы Луганской, который позволил местным пересекать линию разграничения в человеческих условиях; создаются новые пункты разведения сил и средств, отмечена локация для возможного гуманитарного разминирования; проведена реконструкция существующих КПВВ и созданы новые в Луганской области, которые задуманы как настоящие сервисные центры.
"Украина сохраняет и обеспечивает весь социальный пакет для своих граждан из оккупированных территорий, которые могут получить все необходимые социальные услуги и выполнения государством обязательств на подконтрольной территории (в частности, это пенсии, другие выплаты, вопрос с документами и т.д.)", - заверила Мендель.
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Конкретніше: сховайте кудись далеко пані Мендель.