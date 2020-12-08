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Киевсовет не политический орган, а хозяйственный. Поэтому должны объединиться все фракции, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Киевсовет не политический орган, а хозяйственный. Поэтому должны объединиться все фракции, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что прилагает усилия, чтобы консолидировать все фракции новоизбранного Киевсовета. Его партия "УДАР" уступила в своих амбициях ради компромисса и объединения всех политических сил.

Об этом Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевского городского совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Я стараюсь сделать все, чтобы консолидировать все фракции новоизбранного городского совета. Чтобы мы работали слаженно и эффективно – ради дальнейшего развития столицы и комфорта киевлян", – сказал Кличко.

Мэр Кличко подчеркнул, что, особенно в нынешней ситуации, все должны понять, что Киевсовет – не политический орган, а, прежде всего, – хозяйственный.

"И каждая политическая сила, возглавляя комиссии или представленная в исполнительном органе, берет на себя ответственность за реализацию профильных вопросов. Руководство каждым направлением работы – это не статус или привилегия. Это – ежедневная профессиональная работа", – подчеркнул мэр Киева.

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По словам мэра Кличко, всем политическим силам в Киевсовете нужно воплощать конкретные изменения, а не "чубитися" в сессионном зале.

"Ради компромисса и объединения всех политических сил "УДАР" уступил в своих амбициях. Ибо мы исходим из главного – речь идет, прежде всего, о развитии Киева, комфорте его жителей, а не о руководстве теми или иными комиссиями. Я призываю всех депутатов руководствоваться именно таким принципом – ответственностью перед киевлянами, которые нас выбрали. Ответственностью за реализованные дела, за реализованные проекты, за то, что происходит в городе", – подчеркнул мэр Виталий Кличко.

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Сегодня Киевсовет назначил четырех новых заместителей мэра по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты согласовали назначение на должности заместителей председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимира Прокопива ("Европейская солидарность"), Алексея Кулебы, Елены Говоровой ("Слуга народа") и Константина Усова ("Европейская солидарность" ).

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Виталя, ты или прикидываешься или такой наивный?
А разве сами депутаты - политики?!!!
Они бизнесмены, шестерки застройщиков и олигархов, проходимцы, тамады, рестораторы и клоуны!
Они пришли в политику не проводить "политику партии", а ВОРОВАТЬ и БРАТЬ ВЗЯТКИ!
Киевсовет не политический орган, а хозяйственный. Поэтому должны объединиться все фракции, - Кличко - Цензор.НЕТ 2485
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08.12.2020 16:51
+1
Віталику, працюй. Аби б була киянам користь
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08.12.2020 16:45
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Віталику, працюй. Аби б була киянам користь
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08.12.2020 16:45 Ответить
Життя покаже хто є ху !!! Побачимо чи Віталику геть мізки відбили , чи ще щось залишилось !!)))
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08.12.2020 16:50 Ответить
Виталя, ты или прикидываешься или такой наивный?
А разве сами депутаты - политики?!!!
Они бизнесмены, шестерки застройщиков и олигархов, проходимцы, тамады, рестораторы и клоуны!
Они пришли в политику не проводить "политику партии", а ВОРОВАТЬ и БРАТЬ ВЗЯТКИ!
Киевсовет не политический орган, а хозяйственный. Поэтому должны объединиться все фракции, - Кличко - Цензор.НЕТ 2485
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08.12.2020 16:51 Ответить
ну-ну... хозяйственники-деребанщики Киевсовет не политический орган, а хозяйственный. Поэтому должны объединиться все фракции, - Кличко - Цензор.НЕТ 8702
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08.12.2020 16:58 Ответить
Покажіть Кличку Вікіпедію! - Полі́тика (від грец. πολιτική - діяльність самоуправління у полісі (місті-державі), а надалі - «мистецтво управління» державою і суспільством) - діяльність з вирішення питань життя суспільства чи певної його частини.
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08.12.2020 17:08 Ответить
Не сомневайся.
Таки зелёные.
Они спецом выдвинули отмороженную идиотку, чтобы не отбирать голоса у продажного педалика.
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08.12.2020 17:12 Ответить
А ти з якого саме Мухосранську приперся киян чомусь вчити?
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08.12.2020 19:50 Ответить
Чего тогда столицей Украины управляет профессиональный боксёр?
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08.12.2020 17:10 Ответить
потому что так работает система социальных лифтов, если попытается кто то выдвинуться хотябы на мера, его тут же битами застройщики уговорят не выдвигаться. А создать партию, то в законах прописали, что без денег это невозможно. Так, что ждем колапса и дальше как в учебниках истории
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08.12.2020 17:49 Ответить
Но приглашая врагов Украины из ОПЗЖ и СН в хозяйственный орган столицы Украины будет странно ожидать позитивных сдвигов.

В лучшем случае получите бардак и саботаж.
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08.12.2020 17:30 Ответить
То, что до сих пор упорно показывала социология, подтвердили выборы в вотчине власти - Кривом Роге.

В целых регионах страны на место "слуг" Зеленского приходят слуги Кремля.

Там, где руководят "слуги", остается выжженная некомпетентностью и хаосом земля. И туда быстро приходят те, кто становится "альтернативой" бесхребетной власти Киева.

Конечно, так бывает не везде, а только там, где Россия традиционно имеет больше сетей влияния.

Выборы в Кривом Роге - это знак того, что угроза извне инспирированного сепаратизма будет только усиливаться.

"Монобольшинство" имени 73%, которое в теории должно было сцементировать вертикаль власти, на практике превращается в несмешного Колосса на глиняных ногах, который стремительно летит в московскую пропасть, утягивая за собой всю страну.

Sergiy Taran
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08.12.2020 17:54 Ответить
 
 